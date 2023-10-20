ຍານອາວະກາດ Juno ເປີດເຜີຍຮູບພາບທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຂອງດວງຈັນຂອງດາວພະຫັດ

ຍານອາວະກາດ Juno ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ບັນທຶກພາບທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຂອງດວງຈັນຂອງດາວພະຫັດ, Io, ສະແດງໃຫ້ເຫັນການເຄື່ອນໄຫວຂອງພູເຂົາໄຟຂອງມັນ. ໄອໂອ, ໜ່ວຍດາວເຄາະທີ່ເກີດຈາກພູເຂົາໄຟທີ່ສຸດຂອງລະບົບສຸລິຍະ, ເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີສຳລັບການລະເບີດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ເປັນດວງຈັນພາຍໃນຂອງດາວພະຫັດ. Juno, ເຊິ່ງໄດ້ສຶກສາດາວພະຫັດແລະດວງຈັນເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 55 ປີ, ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ສໍາເລັດວົງໂຄຈອນທີ XNUMX ຂອງມັນ, ໃນລະຫວ່າງນັ້ນມັນໄດ້ຮັບຮູບພາບທີ່ໃກ້ຊິດຂອງ Io.
ຮູບພາບຂອງ Juno ສະແດງໃຫ້ເຫັນພື້ນຜິວພູໄຟທີ່ມີຮູບລັກສະນະຂອງ Io, ມີ 15 ຂອບສະແດງໃຫ້ເຫັນພາກພື້ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງດວງຈັນ. ຖ່າຍໂດຍ Jason Perry ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Arizona, ຮູບພາບເຫຼົ່ານີ້ຍັງເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນ plumes volcanic ຢູ່ໃກ້ກັບລຸ່ມສຸດຂອງກອບ. ຍານອະວະກາດໄດ້ເຂົ້າມາໃກ້ພື້ນທີ່ຂອງ Io ປະມານ 7,260 ໄມລ໌, ເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດເບິ່ງລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບລັກສະນະທາງທໍລະນີສາດທີ່ໜ້າສົນໃຈຂອງດວງຈັນ.
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງພູເຂົາໄຟ Io ແມ່ນເກີດມາຈາກຄວາມຮ້ອນຂອງນ້ໍາທະເລທີ່ເກີດຈາກການຍືດຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງດວງຈັນເນື່ອງຈາກການດຶງແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງດາວພະຫັດ. ນັກວິທະຍາສາດຄາດຄະເນວ່າຫຼາຍກວ່າ 150 ພູເຂົາໄຟເທິງ Io ກໍາລັງລະເບີດຢ່າງຈິງຈັງໃນເວລາໃດກໍ່ຕາມ. ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບໄດ້ໂດຍ Juno ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຂະບວນການຂອງພູເຂົາໄຟ Io ແລະຊ່ວຍໃນການວາງແຜນພາລະກິດໃນອະນາຄົດເພື່ອຄົ້ນຫາດວງຈັນຂອງລະບົບສຸລິຍະທາງນອກ.
ໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ຖືກອອກແບບສໍາລັບ 32 ວົງໂຄຈອນ, ການປະຕິບັດທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງ Juno ນໍາໄປສູ່ການຂະຫຍາຍພາລະກິດຈົນກ່ວາ 2025. ການປະຕິບັດງານທີ່ຂະຫຍາຍເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ Juno ສືບຕໍ່ການສໍາຫຼວດດວງຈັນຂອງດາວພະຫັດ, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນອົງປະກອບແລະກິດຈະກໍາຂອງໂລກທີ່ຢູ່ໄກເຫຼົ່ານີ້. ຮູບພາບທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍ Juno ຈະເປັນຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບພາລະກິດທີ່ຈະມາເຖິງເຊັ່ນ Europa Clipper ຂອງ NASA, ກໍານົດຈະເປີດຕົວໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້, ແລະ Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) ຂອງອົງການອາວະກາດເອີຣົບ (JUICE), ມີກໍານົດຈະສໍາຫຼວດ Europa, Ganymede, ແລະ Callisto ໃນ. ຕົ້ນປີ 2030.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill
– NASA / JPL-CalTech / SwRI / MSSS / Jason Perry