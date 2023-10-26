ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ກ່ຽວກັບການຂະຫຍາຍພັນຂອງ Actin Wave: ການເປີດເຜີຍກົນໄກທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງການເຄື່ອນໄຫວຂອງເຊນ

Actin filaments ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນ cytoskeleton ຂອງຈຸລັງ eukaryotic, ມີອິດທິພົນຕໍ່ຮູບຮ່າງຂອງຈຸລັງ, polarity, ແລະການເຄື່ອນໄຫວ. ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຜ່ານມາໄດ້ເປີດເຜີຍຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ ໜ້າ ສົນໃຈກ່ຽວກັບປະກົດການຂອງ "ຄື້ນຟອງ actin" - ການເຄື່ອນໄຫວຄ້າຍຄືຄື້ນຂອງເສັ້ນໃຍ actin ທີ່ຂະຫຍາຍພັນພາຍໃນຈຸລັງ - ສ່ອງແສງກ່ຽວກັບສະຖາປັດຕະຍະ ກຳ ແລະກົນໄກທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການເຄື່ອນໄຫວຂອງເຊນ.
ກ່ອນຫນ້ານີ້, ມັນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກວ່າຄື້ນຟອງ actin ເກີດຂື້ນໃນປະເພດເຊນຕ່າງໆແລະມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການເຊັ່ນການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງເຊນ, ການຍຶດຫມັ້ນ, cytokinesis, ແລະ neurogenesis. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ກົນໄກທີ່ແນ່ນອນທີ່ຄື້ນຟອງເຫຼົ່ານີ້ແຜ່ຂະຫຍາຍຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກ.
ທີມງານຂອງນັກຄົ້ນຄວ້ານໍາພາໂດຍ Günther Gerisch ແລະ Marion Jasnin ທີ່ Max Planck Institute of Biochemistry ໃນ Martinsried, ເຢຍລະມັນ, ໄດ້ນໍາໃຊ້ເຕັກນິກການຖ່າຍຮູບຂັ້ນສູງເພື່ອສຶກສາການຂະຫຍາຍພັນຂອງຄື້ນ actin ໃນຈຸລັງ Dictyostelium. ໂດຍຜ່ານການໃນ situ cryo-electron tomography ແລະການກະກຽມຕົວຢ່າງ cryo-focused ion beam, ທີມງານໄດ້ຮັບການສະແດງພາບ 3D ທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງຂອງທາດໂປຼຕີນຈາກ actin ໃນສະພາບແວດລ້ອມ cellular native ຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ການຄົ້ນພົບຂອງພວກເຂົາເປີດເຜີຍວ່າຄື້ນ actin ຂະຫຍາຍພັນດ້ວຍກົນໄກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ actin polymerization ກະຕຸ້ນໂດຍໂປຣຕີນທີ່ເອີ້ນວ່າ Arp2/3 complex. polymerization ນີ້ນໍາໄປສູ່ການແຕກແຍກຂອງ filaments ໃຫມ່ຈາກທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. ສິ່ງສໍາຄັນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າການຍ່ອຍສະຫຼາຍຂອງ filament, ແທນທີ່ຈະເປັນການຍືດຕົວ, ເບິ່ງຄືວ່າເປັນກົນໄກຕົ້ນຕໍທີ່ຂັບເຄື່ອນການຂະຫຍາຍພັນຂອງຄື້ນ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ໂດຍການສຶກສາອົງການຈັດຕັ້ງຂອງສາຂາ actin ແລະຄວາມສໍາພັນຂອງພວກມັນກັບເຍື່ອຫຸ້ມເຊນທີ່ຕິດຢູ່ກັບຊັ້ນໃຕ້ດິນທີ່ຄື້ນຟອງແຜ່ຂະຫຍາຍ, ທີມງານຄົ້ນພົບວ່າສະລັບສັບຊ້ອນ Arp2/3 ສະຫນັບສະຫນູນ nucleation filament ໄປສູ່ເຍື່ອ. ເສັ້ນໃຍຂອງແມ່ສ່ວນໃຫຍ່ຈະເລີນເຕີບໂຕຂະຫນານກັບເຍື່ອ, ໃນຂະນະທີ່ filaments ລູກສາວປະເຊີນກັບເຍື່ອ.
ການສັງເກດການເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ການສະເຫນີກົນໄກໃຫມ່ສໍາລັບຄວາມຄືບຫນ້າຂອງຄື້ນ. Actin polymerization ຖືກກະຕຸ້ນຢູ່ທີ່ເຍື່ອໂດຍປັດໃຈເຊັ່ນ VASP, ເຊິ່ງຮ່ວມມືກັບສະລັບສັບຊ້ອນ Arp2/3 ເພື່ອຜະລິດ filaments ຈາກການແຕກງ່າ. ໃນຂະນະທີ່ຄື້ນແຜ່ຂະຫຍາຍ, ລຸ້ນໃຫມ່ຂອງ filaments ແລະ arrays ຄ້າຍຄື tent ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມຄືບຫນ້າຕາມລໍາດັບຂອງເຄືອຂ່າຍ actin.
ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນຂະບວນການທີ່ສັບສົນຂອງການຂະຫຍາຍພັນຂອງຄື້ນ actin ແລະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງເຊນ. ການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມໃນພາກສະຫນາມນີ້ອາດຈະປົດລັອກຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃຫມ່ສໍາລັບການແຊກແຊງການປິ່ນປົວເປົ້າຫມາຍຂະບວນການ cellular ອີງໃສ່ນະໂຍບາຍດ້ານ actin.
ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍ (FAQ)
ຄື້ນຟອງ actin ແມ່ນຫຍັງ?
ຄື້ນຟອງ Actin ຫມາຍເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຄ້າຍຄືຄື້ນຂອງເສັ້ນໃຍ actin ພາຍໃນຈຸລັງ eukaryotic. ຄື້ນຟອງເຫຼົ່ານີ້ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຄວບຄຸມຮູບຮ່າງຂອງເຊນ, ຂົ້ວ, ແລະການເຄື່ອນໄຫວ.
ຂະບວນການໃດແດ່ທີ່ຄື້ນ actin ມີສ່ວນຮ່ວມໃນ?
ຄື້ນຟອງ Actin ໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການຈຸລັງຕ່າງໆ, ລວມທັງການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງເຊນ, ການຍຶດຕິດ, cytokinesis, ແລະ neurogenesis.
ກົນໄກທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງການຂະຫຍາຍພັນຂອງຄື້ນ actin ແມ່ນຫຍັງ?
ການຄົ້ນຄວ້າຫຼ້າສຸດຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຄື້ນ actin ຂະຫຍາຍພັນດ້ວຍກົນໄກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ actin polymerization ກະຕຸ້ນໂດຍທາດໂປຼຕີນເຊັ່ນ Arp2/3 complex. filaments ໃໝ່ ແຕກອອກຈາກສິ່ງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຂະຫຍາຍພັນຂອງຄື້ນ.
ສະຖາປັດຕະຍະກໍາຂອງຄື້ນ actin ໄດ້ຮັບການສຶກສາແນວໃດ?
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ເຕັກນິກການຖ່າຍຮູບແບບພິເສດ, ລວມທັງໃນ citu cryo-electron tomography ແລະການກະກຽມຕົວຢ່າງ cryo-focused ion beam, ເພື່ອສ້າງພາບຂອງທາດໂປຼຕີນຈາກ actin ໃນສະພາບແວດລ້ອມ cellular ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈລະອຽດກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງແລະການຈັດລຽງຂອງ filaments actin ໃນລະຫວ່າງການຂະຫຍາຍພັນຂອງຄື້ນ.