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ການສຶກສາຊອກຫາຄໍາອະທິບາຍທີ່ບໍ່ຄາດຄິດສໍາລັບແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ບັນທຶກໄວ້ທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດ

ByVicky Stavropoulou

Oct 29, 2023
ການສຶກສາຊອກຫາຄໍາອະທິບາຍທີ່ບໍ່ຄາດຄິດສໍາລັບແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ບັນທຶກໄວ້ທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດ

ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້, ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຄົ້ນ​ພົບ​ອັນ​ສຳ​ຄັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສາ​ເຫດ​ຂອງ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​ທີ່​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ທີ່​ເຄີຍ​ມີ​ບັນ​ທຶກ​ໄວ້​ເທິງ​ດາວ​ແດງ. ກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມເຊື່ອທີ່ຜ່ານມາວ່າກິດຈະກໍາແຜ່ນດິນໄຫວແມ່ນຜົນມາຈາກການໂຈມຕີ meteorite, ນັກຄົ້ນຄວ້າໃນປັດຈຸບັນສະເຫນີຄໍາອະທິບາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນທັງຫມົດ.

ໃນການສຶກສາທີ່ດໍາເນີນໂດຍທີມງານວິທະຍາສາດສາກົນທີ່ນໍາພາໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລ Oxford, ໄດ້ກໍານົດວ່າເຫດການແຜ່ນດິນໄຫວເທິງດາວອັງຄານແມ່ນເກີດຂື້ນໂດຍກໍາລັງ tectonic ທີ່ມີພະລັງທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃຕ້ພື້ນຜິວຂອງດາວເຄາະ. Benjamin Fernando, ອາຈານສອນວິຊາຟີຊິກສາດຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Oxford ແລະເປັນຜູ້ນໍາຂອງການຄົ້ນຄວ້າ, ໄດ້ອະທິບາຍວ່າແຜ່ນດິນໄຫວແມ່ນເກີດມາຈາກການປ່ອຍຄວາມກົດດັນທີ່ສະສົມພາຍໃນເປືອກ Martian.

ການຄົ້ນພົບຂອງທີມງານທ້າທາຍແນວຄິດທີ່ມີຢູ່ແລ້ວກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາແຜ່ນດິນໄຫວຢູ່ດາວອັງຄານ. ໃນຂະນະທີ່ມັນເຄີຍຄິດວ່າດາວເຄາະຂາດການເຄື່ອນໄຫວຂອງ tectonic ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ການສຶກສານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າດາວອັງຄານມີການເຄື່ອນໄຫວຂອງແຜ່ນດິນໄຫວຫຼາຍກ່ວາທີ່ເຄີຍເຊື່ອ. ການປ່ອຍຄວາມກົດດັນທີ່ສະສົມຢູ່ໃນພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງດາວເຄາະ, ເປັນຜົນມາຈາກການພັດທະນາຫຼາຍຕື້ປີແລະຄວາມເຢັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະການຫົດຕົວຂອງ crust Martian, ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການ marsquakes ມີອໍານາດເຫຼົ່ານີ້.

ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ມາຮອດຂໍ້ສະຫຼຸບນີ້ຫຼັງຈາກການກວດສອບຢ່າງກວ້າງຂວາງຂອງຂໍ້ມູນດາວທຽມທີ່ເກັບກໍາໂດຍອົງການອະວະກາດຕ່າງໆ, ລວມທັງອົງການອະວະກາດອາເມລິກາ NASA, ອົງການອະວະກາດເອີຣົບ, ອົງການບໍລິຫານອາວະກາດແຫ່ງຊາດຈີນ, ອົງການຄົ້ນຄວ້າອາວະກາດອິນເດຍ, ແລະອົງການອະວະກາດສະຫະລັດອາຣັບເອມີເຣດ. . ເຖິງວ່າຈະມີການດໍາເນີນການວິເຄາະຢ່າງລະອຽດແລະຊອກຫາຫຼັກຖານຂອງ crater ຂະຫນາດໃຫຍ່ເປັນຕົວຊີ້ບອກຂອງການໂຈມຕີ meteorite, ທີມງານບໍ່ໄດ້ພົບເຫັນ crater ຜົນກະທົບໃຫມ່ທີ່ສໍາຄັນທີ່ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ marsquake ລະດັບ 4.7 ໄດ້.

ຄໍາອະທິບາຍທີ່ບໍ່ຄາດຄິດນີ້ມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາແຜ່ນດິນໄຫວ Martian ແລະຂະບວນການ tectonic. Constantinos Charalambous, ນັກວິທະຍາສາດດາວເຄາະຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Imperial College London ແລະເປັນຜູ້ປະກອບສ່ວນໃນການສຶກສາ, ເນັ້ນຫນັກວ່າການຄົ້ນພົບນີ້ແມ່ນບາດກ້າວອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນການຄົ້ນພົບຄວາມລຶກລັບຂອງດາວອັງຄານ. ໂດຍການໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາການສັ່ນສະເທືອນຂອງດາວເຄາະ, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດກໍານົດພື້ນທີ່ທີ່ປອດໄພສໍາລັບການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງມະນຸດທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນອະນາຄົດ.

ເຖິງແມ່ນວ່າຫຼາຍຄໍາຖາມກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາແຜ່ນດິນໄຫວຂອງດາວອັງຄານແລະຂະບວນການ tectonic ຍັງຄົງບໍ່ມີຄໍາຕອບ, ການສຶກສານີ້ເປີດທາງສໍາລັບການສືບສວນຕື່ມອີກແລະຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບທໍລະນີສາດຂອງດາວແດງ. ດັ່ງທີ່ Fernando ເນັ້ນວ່າ, "ຜົນໄດ້ຮັບເຊັ່ນນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາສືບສວນຕື່ມອີກແລະສືບຕໍ່ການຂຸດຄົ້ນດາວອັງຄານຂອງພວກເຮົາ."

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Reuters: [ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບໂດເມນ Reuters]
- ມະຫາວິທະຍາໄລ Oxford: [link to University of Oxford domain]
– ອົງການ NASA: [ເຊື່ອມຕໍ່ຫາໂດເມນ NASA]

FAQ

ຖາມ: ຄວາມເຊື່ອທີ່ຜ່ານມາກ່ຽວກັບສາເຫດຂອງແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດແມ່ນຫຍັງ?
A: ມັນເຄີຍເຊື່ອກັນວ່າແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດແມ່ນເກີດມາຈາກການໂຈມຕີຈາກ meteorite.

ຖາມ: ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາໄດ້ສະເຫນີຫຍັງເປັນຄໍາອະທິບາຍໃຫມ່ສໍາລັບ marsquake?
A: ການສຶກສາຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ຮຸນແຮງທີ່ສຸດແມ່ນຜົນມາຈາກກໍາລັງ tectonic ທີ່ມີອໍານາດຢູ່ໃຕ້ພື້ນຜິວ Martian.

ຖາມ: ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສືບສວນສາເຫດຂອງແຜ່ນດິນໄຫວແນວໃດ?
A: ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ກວດກາຂໍ້ມູນດາວທຽມທີ່ເກັບກໍາໂດຍອົງການອະວະກາດຕ່າງໆແລະຊອກຫາຫຼັກຖານຂອງ crater ຂະຫນາດໃຫຍ່ເປັນສະຖານທີ່ຜົນກະທົບຂອງ meteorite.

ຖາມ: ເປັນຫຍັງການຄົ້ນພົບນີ້ຈຶ່ງມີຄວາມສໍາຄັນ?
A: ການຄົ້ນພົບນີ້ທ້າທາຍຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຜ່ານມາກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາແຜ່ນດິນໄຫວຂອງ Martian ແລະສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບຂະບວນການທາງທໍລະນີສາດຂອງດາວເຄາະ.

ຖາມ: ຂໍ້ມູນນີ້ອາດຈະເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ການສຳຫຼວດດາວອັງຄານໃນອະນາຄົດແນວໃດ?
A: ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາການສັ່ນສະເທືອນຂອງດາວອັງຄານສາມາດຊ່ວຍກໍານົດພື້ນທີ່ທີ່ປອດໄພສໍາລັບການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງມະນຸດທີ່ມີທ່າແຮງຢູ່ເທິງດາວເຄາະ.

By Vicky Stavropoulou