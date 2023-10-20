Microbiota ຂອງແມ່ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການພັດທະນາ fetal, ການສຶກສາສະແດງໃຫ້ເຫັນ

ໃນການສຶກສາ Finnish ທີ່ຜ່ານມາຈັດພີມມາໃນ BMC Biology, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສໍາຄັນໃນກິດຈະກໍາຂອງ gene ໃນລໍາໄສ້ fetal, ສະຫມອງ, ແລະ placenta ຂຶ້ນກັບ microbiota ຂອງແມ່ແລະທາດປະສົມທີ່ຜະລິດໂດຍພວກມັນ. ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ຫຼັກຖານວ່າ microbiota ຂອງແມ່ແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ການພັດທະນາແລະສຸຂະພາບຂອງລູກຫລານຂອງນາງ.
ກ່ອນທີ່ຈະສຶກສານີ້, ບໍ່ຄ່ອຍຮູ້ຈັກກົນໄກແລະການພົວພັນລະຫວ່າງ microbiota ຂອງແມ່ແລະການພັດທະນາຂອງ fetal. ເພື່ອສືບສວນເລື່ອງນີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ປຽບທຽບ fetuses ຈາກເຂື່ອນຫນູປົກກະຕິກັບຜູ້ທີ່ມາຈາກເຂື່ອນຫນູທີ່ບໍ່ມີເຊື້ອພະຍາດດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມເປັນຫມັນ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ວິເຄາະການສະແດງອອກຂອງ gene ແລະຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງ metabolites ໃນລໍາໄສ້ fetal, ສະຫມອງ, ແລະ placenta.
ຜົນໄດ້ຮັບໄດ້ເປີດເຜີຍຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສໍາຄັນໃນການສະແດງອອກຂອງເຊື້ອສາຍລະຫວ່າງ fetuses ຂອງ dams ຫນູທີ່ບໍ່ມີເຊື້ອພະຍາດແລະປົກກະຕິ. ໃນລໍາໄສ້, ລະບົບພູມຕ້ານທານແລະ genes ການໂຕ້ຕອບຂອງຈຸລິນຊີມີການເຄື່ອນໄຫວຫນ້ອຍໃນ fetuses ຂອງເຂື່ອນທີ່ບໍ່ມີເຊື້ອພະຍາດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄວາມແຕກຕ່າງໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນໃນການສະແດງອອກຂອງພັນທຸກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພັດທະນາລະບົບປະສາດແລະການເຮັດວຽກຂອງສະຫມອງ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບພັນທຸກໍາທີ່ຄວບຄຸມການຖືພາໃນ placenta.
ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງການສະແດງອອກຂອງ gene ແມ່ນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຫຼາຍຂຶ້ນໃນ fetuses ຂອງຜູ້ຊາຍ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຂົາອາດຈະມີຄວາມອ່ອນໄຫວຫຼາຍຕໍ່ກັບຜົນກະທົບຂອງ microbiota ຂອງແມ່. ນັກຄົ້ນຄວ້າຍັງໄດ້ຄົ້ນພົບສານປະກອບທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກກ່ອນຫນ້ານີ້ໃນ fetus ທີ່ອາດຈະເປັນຈຸລິນຊີແລະສໍາຄັນຕໍ່ການພັດທະນາຂອງບຸກຄົນ.
ການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມແມ່ນໄດ້ຖືກດໍາເນີນການເພື່ອສືບສວນການປະກົດຕົວຂອງ microbial metabolites ໃນສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມອື່ນໆແລະເພື່ອເຂົ້າໃຈຜົນສະທ້ອນຂອງການຂາດແຄນໃນການໂຕ້ຕອບຂອງ host-microbe ໃນໄລຍະຕົ້ນຂອງຊີວິດ. ການຄົ້ນພົບຂອງການສຶກສານີ້ອາດຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງຄວາມຜິດປົກກະຕິບາງຢ່າງແລະນໍາພາຍຸດທະສາດການປ້ອງກັນແລະການປິ່ນປົວໃນອະນາຄົດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
Aleksi Husso et al, ຜົນກະທົບຂອງ microbiota ຂອງແມ່ແລະ microbial metabolites ກ່ຽວກັບລໍາໄສ້ fetal, ສະຫມອງ, ແລະ placenta, BMC Biology (2023). DOI: 10.1186/s12915-023-01709-9
University of Helsinki