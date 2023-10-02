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ຮູບແບບໃຫມ່ກໍານົດສາເຫດຂອງການສູນພັນໄດໂນເສົາ

ByVicky Stavropoulou

Oct 2, 2023
ຮູບແບບໃຫມ່ກໍານົດສາເຫດຂອງການສູນພັນໄດໂນເສົາ

ວິທີການສ້າງແບບຈໍາລອງໃຫມ່ທີ່ຖືກພັດທະນາໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າ Dartmouth ໄດ້ສ່ອງແສງເຖິງສາເຫດຂອງການສູນພັນຂອງໄດໂນເສົາແລະຊະນິດອື່ນໆ 66 ລ້ານປີກ່ອນ. ການສຶກສາດັ່ງກ່າວ, ຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານວິທະຍາສາດ, ໄດ້ນໍາໃຊ້ໂປເຊດເຊີເຊື່ອມຕໍ່ກັນເພື່ອວິເຄາະຂໍ້ມູນທາງທໍລະນີສາດແລະດິນຟ້າອາກາດຈໍານວນຫລາຍໂດຍບໍ່ມີການປ້ອນຂໍ້ມູນຈາກນັກວິທະຍາສາດ.

ຮູບແບບດັ່ງກ່າວ, ຂັບເຄື່ອນໂດຍເກືອບ 130 ໂປເຊດເຊີ, ໄດ້ວິເຄາະບັນທຶກຟອດຊິວທໍາໃນທາງກັບກັນເພື່ອກໍານົດເຫດການແລະເງື່ອນໄຂທີ່ນໍາໄປສູ່ການສູນພັນທີ່ເອີ້ນວ່າການສູນພັນ Cretaceous-Paleogene (K-Pg). ໂດຍການດໍາເນີນຕົວແບບໃນທິດທາງກົງກັນຂ້າມ, ນັກຄົ້ນຄວ້າມີຈຸດປະສົງເພື່ອລົບລ້າງຄວາມລໍາອຽງຫຼືສົມມຸດຕິຖານທີ່ກໍານົດໄວ້.

ການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກການຮຽນຮູ້ເຄື່ອງຈັກທີ່ເອີ້ນວ່າ Markov Chain Monte Carlo, ໂປເຊດເຊີໄດ້ປຽບທຽບແລະຄິດໄລ່ຄືນຂໍ້ສະຫຼຸບຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງເປັນເອກະລາດຈົນກ່ວາພວກເຂົາບັນລຸສະຖານະການທີ່ກົງກັບຜົນໄດ້ຮັບທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນບັນທຶກຟອດຊິວທໍາ. ຮູບແບບດັ່ງກ່າວໄດ້ພິຈາລະນາຫຼາຍກວ່າ 300,000 ສະຖານະການທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງການປ່ອຍອາຍພິດຄາບອນໄດອອກໄຊ, ຜົນຜະລິດ sulfur dioxide, ແລະການຜະລິດຊີວະພາບກ່ອນແລະຫຼັງຈາກເຫດການສູນພັນ.

ຜົນ​ຂອງ​ຕົວ​ແບບ​ດັ່ງກ່າວ​ໄດ້​ຊີ້​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ການ​ລະ​ເບີດ​ຂະໜາດ​ໃຫຍ່​ຈາກ​ກັບ​ດັກ Deccan ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງ​ອິນ​ເດຍ ອາດ​ຈະ​ມີ​ພຽງ​ພໍ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້ການ​ສູນ​ພັນ​ທົ່ວ​ໂລກ. ໃນໄລຍະເກືອບ 1 ລ້ານປີ, Deccan Traps ໄດ້ປ່ອຍຄາບອນໄດອອກໄຊປະມານ 10.4 ພັນຕື້ໂຕນ ແລະ ຊູນຟູຣິກ 9.3 ພັນຕື້ໂຕນອອກສູ່ບັນຍາກາດ.

ການສຶກສາຍັງໄດ້ເປີດເຜີຍການຫຼຸດລົງຂອງການສະສົມຂອງຄາບອນອິນຊີໃນມະຫາສະຫມຸດເລິກປະມານເວລາຂອງຜົນກະທົບຈາກຮູບດາວທີ່ເອີ້ນວ່າ Chicxulub. ການຫຼຸດລົງນີ້ອາດຈະເປັນຜົນມາຈາກການສູນພັນຂອງຊະນິດພັນຈໍານວນຫລາຍທີ່ເກີດຈາກຮູບດາວ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີການຫຼຸດລົງຂອງອຸນຫະພູມທີ່ບັນທຶກໄວ້, ທີ່ເກີດຈາກຈໍານວນຊູນຟູຣິກຂະຫນາດໃຫຍ່ ejected ເຂົ້າໄປໃນອາກາດໂດຍຮູບດາວໄດ້.

ການສຶກສາໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການລະເບີດຂອງພູເຂົາໄຟໃນການສູນພັນຂອງມະຫາຊົນ, ແລະເຖິງແມ່ນວ່າຜົນກະທົບຂອງຮູບດາວບໍ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ການປ່ອຍອາຍພິດອາຍແກັສ, ມັນມີບົດບາດໃນເຫດການສູນພັນ. ວິທີການຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າໃນການນໍາໃຊ້ໂປເຊດເຊີທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍທີ່ໃຊ້ເວລາໃນການວິເຄາະຂໍ້ມູນ, ເປີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບການສຶກສາໃນອະນາຄົດໃນຂົງເຂດວິທະຍາສາດໂລກຕ່າງໆ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
Alex Cox
Brenhin Keller
ວາລະສານວິທະຍາສາດ

By Vicky Stavropoulou

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