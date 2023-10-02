ຮູບແບບໃຫມ່ກໍານົດສາເຫດຂອງການສູນພັນໄດໂນເສົາ

ວິທີການສ້າງແບບຈໍາລອງໃຫມ່ທີ່ຖືກພັດທະນາໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າ Dartmouth ໄດ້ສ່ອງແສງເຖິງສາເຫດຂອງການສູນພັນຂອງໄດໂນເສົາແລະຊະນິດອື່ນໆ 66 ລ້ານປີກ່ອນ. ການສຶກສາດັ່ງກ່າວ, ຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານວິທະຍາສາດ, ໄດ້ນໍາໃຊ້ໂປເຊດເຊີເຊື່ອມຕໍ່ກັນເພື່ອວິເຄາະຂໍ້ມູນທາງທໍລະນີສາດແລະດິນຟ້າອາກາດຈໍານວນຫລາຍໂດຍບໍ່ມີການປ້ອນຂໍ້ມູນຈາກນັກວິທະຍາສາດ.
ຮູບແບບດັ່ງກ່າວ, ຂັບເຄື່ອນໂດຍເກືອບ 130 ໂປເຊດເຊີ, ໄດ້ວິເຄາະບັນທຶກຟອດຊິວທໍາໃນທາງກັບກັນເພື່ອກໍານົດເຫດການແລະເງື່ອນໄຂທີ່ນໍາໄປສູ່ການສູນພັນທີ່ເອີ້ນວ່າການສູນພັນ Cretaceous-Paleogene (K-Pg). ໂດຍການດໍາເນີນຕົວແບບໃນທິດທາງກົງກັນຂ້າມ, ນັກຄົ້ນຄວ້າມີຈຸດປະສົງເພື່ອລົບລ້າງຄວາມລໍາອຽງຫຼືສົມມຸດຕິຖານທີ່ກໍານົດໄວ້.
ການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກການຮຽນຮູ້ເຄື່ອງຈັກທີ່ເອີ້ນວ່າ Markov Chain Monte Carlo, ໂປເຊດເຊີໄດ້ປຽບທຽບແລະຄິດໄລ່ຄືນຂໍ້ສະຫຼຸບຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງເປັນເອກະລາດຈົນກ່ວາພວກເຂົາບັນລຸສະຖານະການທີ່ກົງກັບຜົນໄດ້ຮັບທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນບັນທຶກຟອດຊິວທໍາ. ຮູບແບບດັ່ງກ່າວໄດ້ພິຈາລະນາຫຼາຍກວ່າ 300,000 ສະຖານະການທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງການປ່ອຍອາຍພິດຄາບອນໄດອອກໄຊ, ຜົນຜະລິດ sulfur dioxide, ແລະການຜະລິດຊີວະພາບກ່ອນແລະຫຼັງຈາກເຫດການສູນພັນ.
ຜົນຂອງຕົວແບບດັ່ງກ່າວໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ການລະເບີດຂະໜາດໃຫຍ່ຈາກກັບດັກ Deccan ໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງອິນເດຍ ອາດຈະມີພຽງພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການສູນພັນທົ່ວໂລກ. ໃນໄລຍະເກືອບ 1 ລ້ານປີ, Deccan Traps ໄດ້ປ່ອຍຄາບອນໄດອອກໄຊປະມານ 10.4 ພັນຕື້ໂຕນ ແລະ ຊູນຟູຣິກ 9.3 ພັນຕື້ໂຕນອອກສູ່ບັນຍາກາດ.
ການສຶກສາຍັງໄດ້ເປີດເຜີຍການຫຼຸດລົງຂອງການສະສົມຂອງຄາບອນອິນຊີໃນມະຫາສະຫມຸດເລິກປະມານເວລາຂອງຜົນກະທົບຈາກຮູບດາວທີ່ເອີ້ນວ່າ Chicxulub. ການຫຼຸດລົງນີ້ອາດຈະເປັນຜົນມາຈາກການສູນພັນຂອງຊະນິດພັນຈໍານວນຫລາຍທີ່ເກີດຈາກຮູບດາວ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີການຫຼຸດລົງຂອງອຸນຫະພູມທີ່ບັນທຶກໄວ້, ທີ່ເກີດຈາກຈໍານວນຊູນຟູຣິກຂະຫນາດໃຫຍ່ ejected ເຂົ້າໄປໃນອາກາດໂດຍຮູບດາວໄດ້.
ການສຶກສາໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການລະເບີດຂອງພູເຂົາໄຟໃນການສູນພັນຂອງມະຫາຊົນ, ແລະເຖິງແມ່ນວ່າຜົນກະທົບຂອງຮູບດາວບໍ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ການປ່ອຍອາຍພິດອາຍແກັສ, ມັນມີບົດບາດໃນເຫດການສູນພັນ. ວິທີການຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າໃນການນໍາໃຊ້ໂປເຊດເຊີທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍທີ່ໃຊ້ເວລາໃນການວິເຄາະຂໍ້ມູນ, ເປີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບການສຶກສາໃນອະນາຄົດໃນຂົງເຂດວິທະຍາສາດໂລກຕ່າງໆ.
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ວາລະສານວິທະຍາສາດ