ການເຊື່ອມໂຍງທີ່ເປັນໄປໄດ້ລະຫວ່າງ COVID-19 ແລະພະຍາດ Alzheimer

ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາໄດ້ສ່ອງແສງກ່ຽວກັບກົນໄກໂມເລກຸນທີ່ມີທ່າແຮງທີ່ສາມາດອະທິບາຍອາການທາງປັນຍາ, ລວມທັງ "ຫມອກໃນສະຫມອງ," ປະສົບການໂດຍບຸກຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອໄວຣັດ SARS-CoV-2. ການຄົ້ນຄວ້າຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເປັນໄປໄດ້ລະຫວ່າງ COVID-19 ແລະການພັດທະນາຫຼືການຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຂອງພະຍາດ Alzheimer.
ການສຶກສາ, ນໍາໂດຍ Cristina Di Primio ແລະເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງນາງ, ໄດ້ສໍາຫຼວດຜົນກະທົບຂອງການຕິດເຊື້ອ SARS-CoV-2 ກ່ຽວກັບຈຸລັງ neuronal ແລະຕົວແບບຫນູ. ທີມງານໄດ້ສຸມໃສ່ທາດໂປຼຕີນທີ່ເອີ້ນວ່າ Tau, ເຊິ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບບົດບາດຂອງມັນໃນການພັດທະນາພະຍາດ Alzheimer. ໃນບຸກຄົນທີ່ເປັນໂຣກ Alzheimer, ໂມເລກຸນ Tau ກາຍເປັນ tangled ແລະ clump ເຂົ້າກັນໃນ neurons.
ການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າເມື່ອ SARS-CoV-2 ຕິດເຊື້ອຈຸລັງ neuronal ຫຼືສະຫມອງຂອງຫນູ, ມັນພົວພັນກັບ Tau, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຂະບວນການທີ່ເອີ້ນວ່າ hyperphosphorylation. ຂະບວນການນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເພີ່ມກຸ່ມຟອສເຟດໃສ່ Tau ໃນສະຖານທີ່ຜູກມັດສະເພາະ. ຫນ້າສົນໃຈ, hyperphosphorylation ສັງເກດເຫັນໃນການສຶກສາສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຮູບແບບ phosphorylation ທີ່ເຫັນໄດ້ໃນຄົນເຈັບ Alzheimer.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ກວດພົບການເພີ່ມຂື້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນລະດັບ Tau ໃນສ່ວນທີ່ບໍ່ລະລາຍຂອງຈຸລັງທີ່ຕິດເຊື້ອ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການປ່ຽນແປງທາງ pathological ກັບທາດໂປຼຕີນ. ມັນບໍ່ຈະແຈ້ງວ່າການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ເປັນຜົນໂດຍກົງຂອງເຊື້ອໄວຣັສຫຼືສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການຕອບສະຫນອງການປ້ອງກັນຂອງເຊນ.
ໃນຂະນະທີ່ການສຶກສາໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບການເຊື່ອມໂຍງທີ່ມີທ່າແຮງລະຫວ່າງ COVID-19 ແລະໂຣກ Alzheimer, ຕ້ອງມີການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມເພື່ອເຂົ້າໃຈຢ່າງເຕັມສ່ວນກ່ຽວກັບກົນໄກທີ່ຕິດພັນແລະສ້າງຄວາມກ່ຽວຂ້ອງທາງດ້ານຄລີນິກ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການສືບສວນຕື່ມອີກຜົນກະທົບທາງ neurological ໄລຍະຍາວຂອງ COVID-19.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການສຶກສານີ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເຕີບໃຫຍ່ຂອງຫຼັກຖານທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການຕິດເຊື້ອ COVID-19 ອາດຈະມີຜົນກະທົບນອກເຫນືອຈາກອາການທາງເດີນຫາຍໃຈ. ປະຕິສໍາພັນລະຫວ່າງ SARS-CoV-2 ແລະ Tau ຍົກສູງຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຫນ້າສົນໃຈສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າໃນອະນາຄົດແລະການພັດທະນາການແຊກແຊງການປິ່ນປົວ.
Reference Journal: Di Primio, C., et al. (2023) ການຕິດເຊື້ອໂຣກລະບົບຫາຍໃຈສ້ວຍແຫຼມທີ່ຮຸນແຮງ ໄວຣັສໂຄໂຣນາ 2 ນໍາໄປສູ່ລາຍເຊັນທາງພະຍາດ Tau ໃນ neurons. PNAS Nexus. doi.org/10.1093/pnasnexus/pgad282.
(ໝາຍເຫດ: ບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບໃຫ້ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ແລະສາມາດເຂົ້າໄປເບິ່ງໄດ້ຜ່ານວາລະສານທີ່ສະໜອງໃຫ້.)