ການສຶກສາຄົ້ນພົບວ່າຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV ມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອ COVID-19 ຄືນໃໝ່

ການສຶກສາໃໝ່ທີ່ນຳໂດຍສູນຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດ (CDC) ເປີດເຜີຍວ່າ ບຸກຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອເອສໄອວີ (PWH) ມີອັດຕາການຕິດເຊື້ອໃໝ່ຂອງ COVID-19 ສູງກວ່າເມື່ອທຽບໃສ່ກັບຜູ້ທີ່ບໍ່ມີເຊື້ອເອສໄອວີ (PWOH).
ການສຶກສາດັ່ງກ່າວ, ຈັດພີມມາຢູ່ໃນ Emerging Infectious Diseases, ໄດ້ວິເຄາະຂໍ້ມູນຈາກຜູ້ໃຫຍ່ 453,587 ຄົນໃນ Chicago ທີ່ຕິດເຊື້ອ SARS-CoV-2 ຈາກການຕິດເຊື້ອເບື້ອງຕົ້ນຈົນກ່ວາເດືອນພຶດສະພາ 2022. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ກວດເບິ່ງຜົນການທົດສອບ COVID-19 ແລະບັນທຶກການສັກຢາວັກຊີນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຊື້ອ HIV ທີ່ປັບປຸງຂອງ Chicago. ລະບົບລາຍງານພະຍາດເອດ.
ການສຶກສາພົບວ່າ 5.3% ຂອງບຸກຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອ COVID-6.7 ປະສົບກັບການຕິດເຊື້ອໃໝ່, ລວມທັງ 5.2% ຂອງ PWH ແລະ 66% ຂອງ PWOH. PWH ມີອັດຕາການຕິດເຊື້ອໃຫມ່ຂອງ 1,000 ຕໍ່ 50 ຄົນຕໍ່ປີ, ສູງກວ່າ 1,000 ຕໍ່ 19 ຄົນຕໍ່ປີຂອງ PWOH. ຫຼັງຈາກການປັບຕົວສໍາລັບປັດໃຈອື່ນໆ, PWH ມີອັດຕາການຕິດເຊື້ອ COVID-1.46 ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ (1,000 ຕໍ່ XNUMX ຄົນຕໍ່ປີ) ເມື່ອທຽບກັບ PWOH.
ມັນໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນວ່າໃນບັນດາບຸກຄົນທີ່ມີປະສົບການ reinfection, PWH ມັກຈະມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ (ມີອາຍຸສະເລ່ຍຂອງ 43 ປີ) ເມື່ອທຽບກັບ PWOH (ມີອາຍຸສະເລ່ຍຂອງ 36 ປີ). PWH ຍັງມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເປັນຜູ້ຊາຍ (79.3% ທຽບກັບ 40.9%) ແລະສີດໍາ (53.7% ທຽບກັບ 27.0%). ນອກຈາກນັ້ນ, PWH ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງກວ່າທີ່ຈະໄດ້ຮັບຊຸດວັກຊີນ COVID-19 ເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ booster ເມື່ອທຽບກັບ PWOH (31.8% ທຽບກັບ 22.1%). ຫນ້າສົນໃຈ, ອັດຕາສ່ວນຫນ້ອຍຂອງ PWH ບໍ່ໄດ້ຖືກສັກຢາໃນເວລາທີ່ຕິດເຊື້ອຄັ້ງທໍາອິດຂອງພວກເຂົາເມື່ອທຽບກັບ PWOH (87.5% ທຽບກັບ 91.0%).
ການສຶກສາໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງ PWH ປະຕິບັດຕາມຕາຕະລາງການສັກຢາປ້ອງກັນ COVID-19 ທີ່ແນະນໍາ, ລວມທັງການໄດ້ຮັບຢາ booster doses, ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອ SARS-CoV-2 ຄືນໃໝ່. ອອກຈາກຜູ້ທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນກ່ອນທີ່ຈະຕິດເຊື້ອຄັ້ງທໍາອິດ, 54.2% ໄດ້ສໍາເລັດຊຸດວັກຊີນ Pfizer / BioNTech ຕົ້ນຕໍ. ໃນບັນດາບຸກຄົນທີ່ມີປະສົບການ reinfection, 39.6% ໄດ້ສໍາເລັດຊຸດປະຖົມ, ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການກະຕຸ້ນ.
ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງຄື້ນການປ່ຽນແປງແລະໄຕມາດປະຕິທິນ, PWH ສະເຫມີສະແດງອັດຕາການຕິດເຊື້ອໃຫມ່ຫຼາຍກ່ວາ PWOH. ອັດຕາການຕິດເຊື້ອຄືນໃຫມ່ທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນບັນດາ PWH ເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງຄວາມເດັ່ນຊັດຂອງສາຍພັນ Omicron, ມີ 50 ກໍລະນີຕໍ່ 1,000 ຄົນຕໍ່ປີ. ໂດຍລວມແລ້ວ, ມີຫຼາຍກວ່າ 16 reinfections ຕໍ່ 1,000 ຄົນຕໍ່ປີລາຍງານໃນບັນດາ PWH.
ເພື່ອປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ SARS-CoV-2 ຄືນໃໝ່, ຜູ້ຂຽນເນັ້ນໜັກວ່າ PWH ຄວນປະຕິບັດຕາມກຳນົດເວລາວັກຊີນ COVID-19 ທີ່ແນະນຳ, ລວມທັງປະລິມານຢາເສີມ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ສູນຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດ (CDC)
- ວາລະສານການຕິດເຊື້ອທີ່ເກີດໃໝ່