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ການສຶກສາພົບວ່າການພົວພັນທາງສາສະ ໜາ ບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການໃຊ້ຮູບພາບລາມົກທາງອິນເຕີເນັດໃນເຢຍລະມັນ

ByMampho Brescia

Oct 20, 2023
ການສຶກສາພົບວ່າການພົວພັນທາງສາສະ ໜາ ບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການໃຊ້ຮູບພາບລາມົກທາງອິນເຕີເນັດໃນເຢຍລະມັນ

ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາຈັດພີມມາຢູ່ໃນ Archives of Sexual Behavior ໄດ້ສໍາຫຼວດຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງຄວາມກ່ຽວຂ້ອງທາງສາສະຫນາແລະການນໍາໃຊ້ຮູບພາບລາມົກອອນໄລນ໌ໃນເຢຍລະມັນ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນກະດານຕິດຕາມເວັບໄຊທ໌ລວມກັບຂໍ້ມູນການສໍາຫຼວດເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາອອນໄລນ໌ຂອງກຸ່ມສາສະຫນາຕ່າງໆ.

ກົງກັນຂ້າມກັບການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາພັນທີ່ເຂັ້ມແຂງລະຫວ່າງສາສະຫນາແລະການນໍາໃຊ້ຮູບພາບລາມົກ, ການຄົ້ນພົບຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຊາວເຢຍລະມັນກາໂຕລິກ, ໂປເຕສແຕນ, ແລະຜູ້ທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງທາງສາສະຫນາມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະໃຊ້ຮູບພາບລາມົກອອນໄລນ໌. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ສະມາຊິກຂອງສາສະຫນາຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍ, ເຊັ່ນຊາວມຸດສະລິມຫຼືຊາວຄຣິດສະຕຽນແບບດັ້ງເດີມ, ມີແນວໂນ້ມຫນ້ອຍທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນຮູບພາບລາມົກອອນໄລນ໌.

ການສຶກສາຍັງໄດ້ເປີດເຜີຍຜົນໄດ້ຮັບທີ່ກົງກັນຂ້າມເມື່ອປຽບທຽບກັບການຄົ້ນຄວ້າທີ່ດໍາເນີນໃນປະເທດອື່ນໆ. ໃນ​ເຢຍ​ລະ​ມັນ, ການ​ເປັນ​ປະ​ທ້ວງ​ຫຼື​ກາ​ໂຕ​ລິກ​ບໍ່​ໄດ້​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ຂອງ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ຮູບ​ພາບ​ລາມົກ​ອອນ​ໄລ​ນ​໌, ບໍ່​ເຫມືອນ​ກັບ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ເຊັ່ນ​: ສະ​ຫະ​ລັດ. ນັກຄົ້ນຄວ້າຄາດຄະເນວ່າຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ອາດຈະເປັນຍ້ອນທັດສະນະຄະຕິທີ່ເສລີພາບຫຼາຍຂອງຊາວຄຣິດສະຕຽນເຢຍລະມັນ.

ຂໍ້ຈໍາກັດຫນຶ່ງຂອງການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຜ່ານມາກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ນີ້ແມ່ນວ່າມັນອີງໃສ່ການລາຍງານຕົນເອງໂດຍຜ່ານການສໍາຫຼວດ, ເຊິ່ງສາມາດຂຶ້ນກັບຄວາມລໍາອຽງແລະບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນກະດານຕິດຕາມເວັບໄຊຕ໌ສະຫນອງການວັດແທກຈຸດປະສົງແລະຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງພຶດຕິກໍາອອນໄລນ໌ຂອງບຸກຄົນ, ລວມທັງການນໍາໃຊ້ຮູບພາບລາມົກ.

ນັກຄົ້ນຄວ້າແນະນໍາວ່າການຄົ້ນພົບຂອງການສຶກສານີ້ທ້າທາຍການສົມມຸດຕິຖານທີ່ຜ່ານມາແລະເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການນໍາໃຊ້ວິທີການທາງເລືອກ, ເຊັ່ນ: ການຕິດຕາມເວັບໄຊຕ໌, ເພື່ອສຶກສາຫົວຂໍ້ທີ່ລະອຽດອ່ອນເຊັ່ນ: ຮູບພາບລາມົກອອນໄລນ໌. ໂດຍການອີງໃສ່ຂໍ້ມູນການຕິດຕາມເວັບໄຊຕ໌, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດຂ້າມຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ມູນການລາຍງານດ້ວຍຕົນເອງ, ຮັບປະກັນຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ເລິກເຊິ່ງກວ່າກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາອອນໄລນ໌ທີ່ແທ້ຈິງຂອງປະຊາຊົນ.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ການສຶກສານີ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງຄວາມກ່ຽວຂ້ອງທາງສາສະຫນາແລະການນໍາໃຊ້ຮູບພາບລາມົກອອນໄລນ໌ໃນເຢຍລະມັນ. ມັນເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າ nuanced ທີ່ພິຈາລະນາຄວາມແຕກຕ່າງທາງວັດທະນະທໍາແລະສາສະຫນາໃນເວລາທີ່ກວດເບິ່ງພຶດຕິກໍາດັ່ງກ່າວ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften

ກະສານອ້າງອີງ:
Maximilian TP von Andrian-Werburg et al, ການປະເມີນຄືນໃຫມ່ຂອງການນໍາໃຊ້ຮູບພາບລາມົກອອນໄລນ໌ໃນເຢຍລະມັນ: ການລວມຕົວຂອງການຕິດຕາມເວັບແລະການວິເຄາະຂໍ້ມູນການສໍາຫຼວດ, ການເກັບລວບລວມພຶດຕິກໍາທາງເພດ (2023). DOI: 10.1007/s10508-023-02666-8

By Mampho Brescia

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