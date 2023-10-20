ການສຶກສາພົບວ່າການພົວພັນທາງສາສະ ໜາ ບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການໃຊ້ຮູບພາບລາມົກທາງອິນເຕີເນັດໃນເຢຍລະມັນ

ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາຈັດພີມມາຢູ່ໃນ Archives of Sexual Behavior ໄດ້ສໍາຫຼວດຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງຄວາມກ່ຽວຂ້ອງທາງສາສະຫນາແລະການນໍາໃຊ້ຮູບພາບລາມົກອອນໄລນ໌ໃນເຢຍລະມັນ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນກະດານຕິດຕາມເວັບໄຊທ໌ລວມກັບຂໍ້ມູນການສໍາຫຼວດເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາອອນໄລນ໌ຂອງກຸ່ມສາສະຫນາຕ່າງໆ.
ກົງກັນຂ້າມກັບການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາພັນທີ່ເຂັ້ມແຂງລະຫວ່າງສາສະຫນາແລະການນໍາໃຊ້ຮູບພາບລາມົກ, ການຄົ້ນພົບຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຊາວເຢຍລະມັນກາໂຕລິກ, ໂປເຕສແຕນ, ແລະຜູ້ທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງທາງສາສະຫນາມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະໃຊ້ຮູບພາບລາມົກອອນໄລນ໌. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ສະມາຊິກຂອງສາສະຫນາຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍ, ເຊັ່ນຊາວມຸດສະລິມຫຼືຊາວຄຣິດສະຕຽນແບບດັ້ງເດີມ, ມີແນວໂນ້ມຫນ້ອຍທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນຮູບພາບລາມົກອອນໄລນ໌.
ການສຶກສາຍັງໄດ້ເປີດເຜີຍຜົນໄດ້ຮັບທີ່ກົງກັນຂ້າມເມື່ອປຽບທຽບກັບການຄົ້ນຄວ້າທີ່ດໍາເນີນໃນປະເທດອື່ນໆ. ໃນເຢຍລະມັນ, ການເປັນປະທ້ວງຫຼືກາໂຕລິກບໍ່ໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການນໍາໃຊ້ຮູບພາບລາມົກອອນໄລນ໌, ບໍ່ເຫມືອນກັບໃນປະເທດເຊັ່ນ: ສະຫະລັດ. ນັກຄົ້ນຄວ້າຄາດຄະເນວ່າຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ອາດຈະເປັນຍ້ອນທັດສະນະຄະຕິທີ່ເສລີພາບຫຼາຍຂອງຊາວຄຣິດສະຕຽນເຢຍລະມັນ.
ຂໍ້ຈໍາກັດຫນຶ່ງຂອງການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຜ່ານມາກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ນີ້ແມ່ນວ່າມັນອີງໃສ່ການລາຍງານຕົນເອງໂດຍຜ່ານການສໍາຫຼວດ, ເຊິ່ງສາມາດຂຶ້ນກັບຄວາມລໍາອຽງແລະບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນກະດານຕິດຕາມເວັບໄຊຕ໌ສະຫນອງການວັດແທກຈຸດປະສົງແລະຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງພຶດຕິກໍາອອນໄລນ໌ຂອງບຸກຄົນ, ລວມທັງການນໍາໃຊ້ຮູບພາບລາມົກ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າແນະນໍາວ່າການຄົ້ນພົບຂອງການສຶກສານີ້ທ້າທາຍການສົມມຸດຕິຖານທີ່ຜ່ານມາແລະເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການນໍາໃຊ້ວິທີການທາງເລືອກ, ເຊັ່ນ: ການຕິດຕາມເວັບໄຊຕ໌, ເພື່ອສຶກສາຫົວຂໍ້ທີ່ລະອຽດອ່ອນເຊັ່ນ: ຮູບພາບລາມົກອອນໄລນ໌. ໂດຍການອີງໃສ່ຂໍ້ມູນການຕິດຕາມເວັບໄຊຕ໌, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດຂ້າມຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ມູນການລາຍງານດ້ວຍຕົນເອງ, ຮັບປະກັນຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ເລິກເຊິ່ງກວ່າກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາອອນໄລນ໌ທີ່ແທ້ຈິງຂອງປະຊາຊົນ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການສຶກສານີ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງຄວາມກ່ຽວຂ້ອງທາງສາສະຫນາແລະການນໍາໃຊ້ຮູບພາບລາມົກອອນໄລນ໌ໃນເຢຍລະມັນ. ມັນເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າ nuanced ທີ່ພິຈາລະນາຄວາມແຕກຕ່າງທາງວັດທະນະທໍາແລະສາສະຫນາໃນເວລາທີ່ກວດເບິ່ງພຶດຕິກໍາດັ່ງກ່າວ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften
ກະສານອ້າງອີງ:
Maximilian TP von Andrian-Werburg et al, ການປະເມີນຄືນໃຫມ່ຂອງການນໍາໃຊ້ຮູບພາບລາມົກອອນໄລນ໌ໃນເຢຍລະມັນ: ການລວມຕົວຂອງການຕິດຕາມເວັບແລະການວິເຄາະຂໍ້ມູນການສໍາຫຼວດ, ການເກັບລວບລວມພຶດຕິກໍາທາງເພດ (2023). DOI: 10.1007/s10508-023-02666-8