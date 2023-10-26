ຄວາມເຂົ້າໃຈໃໝ່ໃນການກວດສອບຊຸດຂໍ້ມູນຄວາມໜາຂອງແສງ MERRA-2 Aerosol ໃນປະເທດຈີນ

ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ນັກວິທະຍາສາດຈາກສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າຂໍ້ມູນຂ່າວສານອາວະກາດ (AIR) ຂອງສະຖາບັນວິທະຍາສາດຈີນໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ການສຶກສາໃນບັນຍາກາດ, ເຊິ່ງໄດ້ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນການກວດສອບຊຸດຂໍ້ມູນ MERRA-2 Aerosol Optical Thickness (AOT) ໃນປະເທດຈີນ. ຊຸດຂໍ້ມູນນີ້, ເອີ້ນວ່າ ການວິເຄາະຍຸກສະໄໝໃໝ່ສຳລັບການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການນຳໃຊ້ເວີຊັນ 2, ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບການສຶກສາສະພາບອາກາດ, ການສ້າງແບບຈຳລອງຂອງບັນຍາກາດ, ການຕິດຕາມຄຸນນະພາບອາກາດ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າສິ່ງແວດລ້ອມ.
ຫນຶ່ງໃນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ປະເຊີນຫນ້າໃນການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຊຸດຂໍ້ມູນ MERRA-2 AOT ໃນປະເທດຈີນແມ່ນການແຜ່ກະຈາຍທີ່ບໍ່ສະເຫມີພາບແລະເບົາບາງຂອງເຄືອຂ່າຍຫຸ່ນຍົນ Aerosol (AERNET) ໃນພາກພື້ນ. ເພື່ອເອົາຊະນະສິ່ງດັ່ງກ່າວ, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ສ້າງຕັ້ງໂຄງລ່າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງອາວະກາດພົນລະເຮືອນດາວທຽມ Aerosol Product Validation Network (SIAVNET). ເຄືອຂ່າຍນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປັບປຸງຂະບວນການການກວດສອບແລະສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຖືກຕ້ອງຫຼາຍຂຶ້ນກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຂອງຊຸດຂໍ້ມູນ.
ຜົນການກວດສອບຈາກ SIAVNET ໄດ້ເປີດເຜີຍຜົນການຄົ້ນພົບທີ່ໜ້າສົນໃຈກ່ຽວກັບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຊຸດຂໍ້ມູນ MERRA-2 AOT ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ. ຊຸດຂໍ້ມູນສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຖືກຕ້ອງສູງກວ່າເມື່ອ AOT ຫນ້ອຍກວ່າ 1.0, ມີຄວາມຊັນຂອງ 0.712 ແລະຄ່າ R-squared ຂອງ 0.584. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເປີເຊັນຂອງຄູ່ຂໍ້ມູນທີ່ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂັ້ນຕ່ໍາຂອງລະບົບການສັງເກດສະພາບອາກາດທົ່ວໂລກ (GCOS) ແມ່ນຕໍ່າກວ່າ 60%, ເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການປັບປຸງຕື່ມອີກ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ການສຶກສາໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າຄຸນນະພາບຂອງການຈໍາລອງ AOT ຂອງ MERRA-2 ແຕກຕ່າງກັນໂດຍອີງໃສ່ລະດັບຄວາມສູງແລະລະດູການໃນປະເທດຈີນ. ຄຸນນະພາບການຈໍາລອງແມ່ນຕ່ໍາໃນລະດັບຄວາມສູງທີ່ສູງກວ່າເມື່ອທຽບກັບລະດັບຄວາມສູງຕ່ໍາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄຸນນະພາບການຈໍາລອງແມ່ນຂຶ້ນກັບລະດູການ, ມີການປະຕິບັດຕ່ໍາສຸດທີ່ສັງເກດເຫັນໃນຊ່ວງລຶະເບິ່ງໃບໄມ້ຜລິ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄຸນນະພາບຄ່ອຍໆປັບປຸງໃນລະດູການຕໍ່ໄປ, ຄຸນນະພາບສູງສຸດທີ່ສັງເກດເຫັນໃນລະດູຫນາວ. ການປະກົດຕົວຂອງຝຸ່ນລະອອງໃນລະດູໃບໄມ້ປົ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບການຈໍາລອງຕ່ໍາກວ່າ.
ຄວາມພະຍາຍາມໃນການກວດສອບທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກໂດຍ SIAVNET ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການຮັບປະກັນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງຊຸດຂໍ້ມູນ MERRA-2 AOT ໃນປະເທດຈີນ. ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດສາມາດເຂົ້າໃຈຂໍ້ຈໍາກັດຂອງຊຸດຂໍ້ມູນໄດ້ດີຂຶ້ນ, ໂດຍສະເພາະໃນພາກພື້ນທີ່ມີການໂຫຼດ ແລະລະດັບຄວາມສູງຂອງ aerosol ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການປ່ຽນແປງຕາມລະດູການ. ການສຶກສາສະພາບອາກາດທີ່ຖືກຕ້ອງ, ການສ້າງແບບຈໍາລອງບັນຍາກາດ, ການຕິດຕາມຄຸນນະພາບອາກາດ, ແລະການຄົ້ນຄວ້າສິ່ງແວດລ້ອມສາມາດບັນລຸໄດ້ດ້ວຍຄວາມເຂົ້າໃຈການປັບປຸງການປະຕິບັດຂອງຊຸດຂໍ້ມູນໃນພາກພື້ນ.
FAQ:
Q: ຊຸດຂໍ້ມູນຄວາມຫນາຂອງແສງ MERRA-2 Aerosol (AOT) ແມ່ນຫຍັງ?
A: ຊຸດຂໍ້ມູນ MERRA-2 AOT ເປັນຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການສຶກສາສະພາບອາກາດ, ການສ້າງແບບຈໍາລອງບັນຍາກາດ, ການຕິດຕາມຄຸນນະພາບອາກາດ, ແລະການຄົ້ນຄວ້າສິ່ງແວດລ້ອມ. ມັນລວມເອົາຂໍ້ມູນຈາກຫຼາຍເຄື່ອງມືດາວທຽມແລະຕົວແບບຕົວເລກ, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບນັກວິທະຍາສາດ.
ຖາມ: SIAVNET ແມ່ນຫຍັງ?
A: SIAVNET ຫຍໍ້ມາຈາກ National Civil Space Infrastructure Satellite Aerosol Product Validation Network. ມັນເປັນຂໍ້ລິເລີ່ມທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຊຸດຂໍ້ມູນ MERRA-2 AOT ໃນປະເທດຈີນໂດຍການແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍຂອງການແຜ່ກະຈາຍທີ່ບໍ່ສະເຫມີກັນແລະກະແຈກກະຈາຍຂອງເຄືອຂ່າຍຕິດຕາມກວດກາ aerosol ໃນພາກພື້ນ.
ຖາມ: ການຄົ້ນພົບຂອງການສຶກສາແມ່ນຫຍັງ?
A: ການສຶກສາເປີດເຜີຍວ່າຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຊຸດຂໍ້ມູນ MERRA-2 AOT ແມ່ນຂຶ້ນກັບການໂຫຼດ aerosol ໃນບັນຍາກາດ. ມັນຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການປ່ຽນແປງໃນການປະຕິບັດຂອງຊຸດຂໍ້ມູນໂດຍອີງໃສ່ລະດັບຄວາມສູງແລະລະດູການ, ທີ່ມີຄຸນນະພາບການຈໍາລອງຕ່ໍາທີ່ສັງເກດເຫັນຢູ່ໃນລະດັບຄວາມສູງທີ່ສູງຂຶ້ນແລະໃນຊ່ວງລຶະເບິ່ງໃບໄມ້ຜລິ.
ຖາມ: ເປັນຫຍັງການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມສໍາຄັນ?
A: ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນຂໍ້ຈໍາກັດຂອງຊຸດຂໍ້ມູນ MERRA-2 AOT ໃນປະເທດຈີນ. ໂດຍການເຂົ້າໃຈປະສິດທິພາບຂອງຊຸດຂໍ້ມູນພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດຮັບປະກັນການສຶກສາສະພາບອາກາດທີ່ຖືກຕ້ອງຫຼາຍຂຶ້ນ, ການສ້າງແບບຈໍາລອງບັນຍາກາດ, ການຕິດຕາມຄຸນນະພາບອາກາດ, ແລະການຄົ້ນຄວ້າສິ່ງແວດລ້ອມໃນພາກພື້ນ.