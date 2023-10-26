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ຄວາມເຂົ້າໃຈໃໝ່ໃນການກວດສອບຊຸດຂໍ້ມູນຄວາມໜາຂອງແສງ MERRA-2 Aerosol ໃນປະເທດຈີນ

ByRobert Andrew

Oct 26, 2023
ຄວາມເຂົ້າໃຈໃໝ່ໃນການກວດສອບຊຸດຂໍ້ມູນຄວາມໜາຂອງແສງ MERRA-2 Aerosol ໃນປະເທດຈີນ

ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້, ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ຈາກ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ​ອາ​ວະ​ກາດ (AIR) ຂອງ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ຈີນ​ໄດ້​ພິມ​ເຜີຍ​ແຜ່​ການ​ສຶກ​ສາ​ໃນ​ບັນ​ຍາ​ກາດ, ເຊິ່ງ​ໄດ້​ສ່ອງ​ແສງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ການ​ກວດ​ສອບ​ຊຸດ​ຂໍ້​ມູນ MERRA-2 Aerosol Optical Thickness (AOT) ໃນ​ປະ​ເທດ​ຈີນ. ຊຸດຂໍ້ມູນນີ້, ເອີ້ນວ່າ ການວິເຄາະຍຸກສະໄໝໃໝ່ສຳລັບການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການນຳໃຊ້ເວີຊັນ 2, ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບການສຶກສາສະພາບອາກາດ, ການສ້າງແບບຈຳລອງຂອງບັນຍາກາດ, ການຕິດຕາມຄຸນນະພາບອາກາດ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າສິ່ງແວດລ້ອມ.

ຫນຶ່ງໃນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ປະເຊີນຫນ້າໃນການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຊຸດຂໍ້ມູນ MERRA-2 AOT ໃນປະເທດຈີນແມ່ນການແຜ່ກະຈາຍທີ່ບໍ່ສະເຫມີພາບແລະເບົາບາງຂອງເຄືອຂ່າຍຫຸ່ນຍົນ Aerosol (AERNET) ໃນພາກພື້ນ. ເພື່ອ​ເອົາ​ຊະ​ນະ​ສິ່ງ​ດັ່ງ​ກ່າວ, ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ໄດ້​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ໂຄງ​ລ່າງ​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ອາ​ວະ​ກາດ​ພົນ​ລະ​ເຮືອນ​ດາວ​ທຽມ Aerosol Product Validation Network (SIAVNET). ເຄືອ​ຂ່າຍ​ນີ້​ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ເພື່ອ​ປັບ​ປຸງ​ຂະ​ບວນ​ການ​ການ​ກວດ​ສອບ​ແລະ​ສະ​ຫນອງ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຂອງ​ຊຸດ​ຂໍ້​ມູນ​.

ຜົນການກວດສອບຈາກ SIAVNET ໄດ້ເປີດເຜີຍຜົນການຄົ້ນພົບທີ່ໜ້າສົນໃຈກ່ຽວກັບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຊຸດຂໍ້ມູນ MERRA-2 AOT ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ. ຊຸດຂໍ້ມູນສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຖືກຕ້ອງສູງກວ່າເມື່ອ AOT ຫນ້ອຍກວ່າ 1.0, ມີຄວາມຊັນຂອງ 0.712 ແລະຄ່າ R-squared ຂອງ 0.584. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເປີເຊັນຂອງຄູ່ຂໍ້ມູນທີ່ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂັ້ນຕ່ໍາຂອງລະບົບການສັງເກດສະພາບອາກາດທົ່ວໂລກ (GCOS) ແມ່ນຕໍ່າກວ່າ 60%, ເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການປັບປຸງຕື່ມອີກ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ການສຶກສາໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າຄຸນນະພາບຂອງການຈໍາລອງ AOT ຂອງ MERRA-2 ແຕກຕ່າງກັນໂດຍອີງໃສ່ລະດັບຄວາມສູງແລະລະດູການໃນປະເທດຈີນ. ຄຸນນະພາບການຈໍາລອງແມ່ນຕ່ໍາໃນລະດັບຄວາມສູງທີ່ສູງກວ່າເມື່ອທຽບກັບລະດັບຄວາມສູງຕ່ໍາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄຸນນະພາບການຈໍາລອງແມ່ນຂຶ້ນກັບລະດູການ, ມີການປະຕິບັດຕ່ໍາສຸດທີ່ສັງເກດເຫັນໃນຊ່ວງລຶະເບິ່ງໃບໄມ້ຜລິ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄຸນນະພາບຄ່ອຍໆປັບປຸງໃນລະດູການຕໍ່ໄປ, ຄຸນນະພາບສູງສຸດທີ່ສັງເກດເຫັນໃນລະດູຫນາວ. ການປະກົດຕົວຂອງຝຸ່ນລະອອງໃນລະດູໃບໄມ້ປົ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບການຈໍາລອງຕ່ໍາກວ່າ.

ຄວາມພະຍາຍາມໃນການກວດສອບທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກໂດຍ SIAVNET ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການຮັບປະກັນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງຊຸດຂໍ້ມູນ MERRA-2 AOT ໃນປະເທດຈີນ. ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດສາມາດເຂົ້າໃຈຂໍ້ຈໍາກັດຂອງຊຸດຂໍ້ມູນໄດ້ດີຂຶ້ນ, ໂດຍສະເພາະໃນພາກພື້ນທີ່ມີການໂຫຼດ ແລະລະດັບຄວາມສູງຂອງ aerosol ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການປ່ຽນແປງຕາມລະດູການ. ການສຶກສາສະພາບອາກາດທີ່ຖືກຕ້ອງ, ການສ້າງແບບຈໍາລອງບັນຍາກາດ, ການຕິດຕາມຄຸນນະພາບອາກາດ, ແລະການຄົ້ນຄວ້າສິ່ງແວດລ້ອມສາມາດບັນລຸໄດ້ດ້ວຍຄວາມເຂົ້າໃຈການປັບປຸງການປະຕິບັດຂອງຊຸດຂໍ້ມູນໃນພາກພື້ນ.

FAQ:

Q: ຊຸດຂໍ້ມູນຄວາມຫນາຂອງແສງ MERRA-2 Aerosol (AOT) ແມ່ນຫຍັງ?
A: ຊຸດຂໍ້ມູນ MERRA-2 AOT ເປັນຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການສຶກສາສະພາບອາກາດ, ການສ້າງແບບຈໍາລອງບັນຍາກາດ, ການຕິດຕາມຄຸນນະພາບອາກາດ, ແລະການຄົ້ນຄວ້າສິ່ງແວດລ້ອມ. ມັນລວມເອົາຂໍ້ມູນຈາກຫຼາຍເຄື່ອງມືດາວທຽມແລະຕົວແບບຕົວເລກ, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບນັກວິທະຍາສາດ.

ຖາມ: SIAVNET ແມ່ນຫຍັງ?
A: SIAVNET ຫຍໍ້ມາຈາກ National Civil Space Infrastructure Satellite Aerosol Product Validation Network. ມັນເປັນຂໍ້ລິເລີ່ມທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຊຸດຂໍ້ມູນ MERRA-2 AOT ໃນປະເທດຈີນໂດຍການແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍຂອງການແຜ່ກະຈາຍທີ່ບໍ່ສະເຫມີກັນແລະກະແຈກກະຈາຍຂອງເຄືອຂ່າຍຕິດຕາມກວດກາ aerosol ໃນພາກພື້ນ.

ຖາມ: ການຄົ້ນພົບຂອງການສຶກສາແມ່ນຫຍັງ?
A: ການສຶກສາເປີດເຜີຍວ່າຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຊຸດຂໍ້ມູນ MERRA-2 AOT ແມ່ນຂຶ້ນກັບການໂຫຼດ aerosol ໃນບັນຍາກາດ. ມັນຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການປ່ຽນແປງໃນການປະຕິບັດຂອງຊຸດຂໍ້ມູນໂດຍອີງໃສ່ລະດັບຄວາມສູງແລະລະດູການ, ທີ່ມີຄຸນນະພາບການຈໍາລອງຕ່ໍາທີ່ສັງເກດເຫັນຢູ່ໃນລະດັບຄວາມສູງທີ່ສູງຂຶ້ນແລະໃນຊ່ວງລຶະເບິ່ງໃບໄມ້ຜລິ.

ຖາມ: ເປັນຫຍັງການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມສໍາຄັນ?
A: ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນຂໍ້ຈໍາກັດຂອງຊຸດຂໍ້ມູນ MERRA-2 AOT ໃນປະເທດຈີນ. ໂດຍການເຂົ້າໃຈປະສິດທິພາບຂອງຊຸດຂໍ້ມູນພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດຮັບປະກັນການສຶກສາສະພາບອາກາດທີ່ຖືກຕ້ອງຫຼາຍຂຶ້ນ, ການສ້າງແບບຈໍາລອງບັນຍາກາດ, ການຕິດຕາມຄຸນນະພາບອາກາດ, ແລະການຄົ້ນຄວ້າສິ່ງແວດລ້ອມໃນພາກພື້ນ.

By Robert Andrew