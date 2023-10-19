Asteroid 33 Polyhymnia: ໜ່ວຍຄວາມລຶກລັບ ແລະ ໜາແໜ້ນທີ່ສຸດ

ນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Arizona ໃນ Tucson ໄດ້ເຮັດການຄົ້ນພົບທີ່ສັບສົນໃນຂະນະທີ່ສຶກສາດາວເຄາະນ້ອຍ 33 Polyhymnia. ເປັນຮູບດາວດວງນີ້, ມີຊື່ຕາມເພງສວດທີ່ສັກສິດຂອງກເຣັກ, ໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງນັກຟິສິກດາລາສາດ ເນື່ອງຈາກຄວາມໜາແໜ້ນທີ່ບໍ່ໜ້າເຊື່ອ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, 33 Polyhymnia ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນຫຼາຍທີ່ນັກວິທະຍາສາດສົມມຸດວ່າມັນອາດປະກອບດ້ວຍອົງປະກອບທີ່ບໍ່ພົບຢູ່ໃນຕາຕະລາງໄລຍະເວລາ.
ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ມີອົງປະກອບທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກຢູ່ໃນໂລກແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນໂດຍສະເພາະສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຄວາມພະຍາຍາມຂຸດຄົ້ນອາວະກາດ. ບໍລິສັດທີ່ສົນໃຈໃນການຂຸດຄົ້ນດາວເຄາະນ້ອຍສໍາລັບໂລຫະປະເສີດເຊັ່ນຄໍາຈະພົບເຫັນວ່າອົງປະກອບດັ່ງກ່າວມີຄວາມຫນ້າສົນໃຈຫຼາຍ.
ໃນການສຶກສາທີ່ຈັດພີມມາຢູ່ໃນ The European Physical Journal Plus, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຈັດປະເພດ 33 Polyhymnia ເປັນວັດຖຸ ultradense ຫນາແຫນ້ນ (CUDO) ແລະພົບວ່າມັນມີຄວາມຫນາແຫນ້ນທີ່ວັດແທກສູງກວ່າອົງປະກອບທີ່ຮູ້ຈັກໃນໂລກ. ພວກເຂົາເຈົ້າຄາດຄະເນວ່າເປັນຮູບດາວດວງນີ້ອາດຈະປະກອບດ້ວຍອົງປະກອບທີ່ມີຄວາມໜັກໜ່ວງທີ່ມະນຸດບໍ່ໄດ້ລະບຸໃນເມື່ອກ່ອນ.
ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງອົງປະກອບສົມມຸດຕິຖານເຫຼົ່ານີ້ຈະຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າ Osmium, ເຊິ່ງປະຈຸບັນນີ້ແມ່ນເປັນອົງປະກອບທີ່ມີຄວາມຫມັ້ນຄົງທີ່ສຸດທີ່ຮູ້ຈັກຕາມທໍາມະຊາດ. ດ້ວຍຈໍານວນປະລໍາມະນູປະມານ 164, ອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ຈະເກີນ Osmium ໃນຄວາມຫນາແຫນ້ນ.
ທີມງານຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Arizona ໄດ້ຄົ້ນຫາຄຸນສົມບັດຂອງອົງປະກອບທີ່ມີຕົວເລກປະລໍາມະນູສູງກວ່າຕາຕະລາງໄລຍະເວລາ. ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາໄດ້ກວດເບິ່ງອົງປະກອບເຊັ່ນ Osmium ແລະອື່ນໆທີ່ຜະລິດໂດຍທຽມທີ່ມີຈໍານວນປະລໍາມະນູທີ່ສູງກວ່າ, ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດຊອກຫາຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງມະຫາຊົນທີ່ສາມາດຄິດໄລ່ໄດ້ຈາກການສັງເກດການຂອງ 33 Polyhymnia.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສະເຫນີວ່າຖ້າອົງປະກອບຂອງ superheavy ມີຄວາມຫມັ້ນຄົງພຽງພໍ, ພວກມັນອາດມີຢູ່ໃນແກນຂອງຮູບດາວທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນເຊັ່ນ 33 Polyhymnia. ນີ້ເປີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈສໍາລັບການຂຸດຄົ້ນຕື່ມອີກແລະຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບອົງປະກອບຂອງຮູບດາວໃນລະບົບແສງຕາເວັນຂອງພວກເຮົາ.
ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຜ່ານມາຂອງ NASA ໃນການສຶກສາແລະໄດ້ຮັບຕົວຢ່າງຈາກຮູບດາວທີ່ສອດຄ່ອງກັບການຄົ້ນພົບຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Arizona. ການຟື້ນຕົວຂອງຕົວຢ່າງເປັນຮູບດາວທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຄັ້ງທໍາອິດຈາກຮູບດາວ Bennu, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເປີດຕົວຍານອະວະກາດ Psyche ເພື່ອສຶກສາຮູບດາວໂລຫະ Psyche, ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການສືບສວນອົງການຈັດຕັ້ງຊັ້ນສູງເຫຼົ່ານີ້. ພາລະກິດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການສ້າງຕັ້ງແລະອົງປະກອບຂອງຮູບດາວ, ສ່ອງແສງກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດຕົ້ນຂອງລະບົບແສງຕາເວັນຂອງພວກເຮົາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ນັກຄົ້ນຄວ້າມະຫາວິທະຍາໄລ Arizona, The European Physical Journal Plus