ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ວິທະຍາສາດ

Asteroid 33 Polyhymnia: ໜ່ວຍຄວາມລຶກລັບ ແລະ ໜາແໜ້ນທີ່ສຸດ

ByVicky Stavropoulou

Oct 19, 2023
Asteroid 33 Polyhymnia: ໜ່ວຍຄວາມລຶກລັບ ແລະ ໜາແໜ້ນທີ່ສຸດ

ນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Arizona ໃນ Tucson ໄດ້ເຮັດການຄົ້ນພົບທີ່ສັບສົນໃນຂະນະທີ່ສຶກສາດາວເຄາະນ້ອຍ 33 Polyhymnia. ເປັນຮູບດາວດວງນີ້, ມີຊື່ຕາມເພງສວດທີ່ສັກສິດຂອງກເຣັກ, ໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງນັກຟິສິກດາລາສາດ ເນື່ອງຈາກຄວາມໜາແໜ້ນທີ່ບໍ່ໜ້າເຊື່ອ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, 33 Polyhymnia ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນຫຼາຍທີ່ນັກວິທະຍາສາດສົມມຸດວ່າມັນອາດປະກອບດ້ວຍອົງປະກອບທີ່ບໍ່ພົບຢູ່ໃນຕາຕະລາງໄລຍະເວລາ.

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ມີອົງປະກອບທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກຢູ່ໃນໂລກແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນໂດຍສະເພາະສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຄວາມພະຍາຍາມຂຸດຄົ້ນອາວະກາດ. ບໍລິສັດທີ່ສົນໃຈໃນການຂຸດຄົ້ນດາວເຄາະນ້ອຍສໍາລັບໂລຫະປະເສີດເຊັ່ນຄໍາຈະພົບເຫັນວ່າອົງປະກອບດັ່ງກ່າວມີຄວາມຫນ້າສົນໃຈຫຼາຍ.

ໃນການສຶກສາທີ່ຈັດພີມມາຢູ່ໃນ The European Physical Journal Plus, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຈັດປະເພດ 33 Polyhymnia ເປັນວັດຖຸ ultradense ຫນາແຫນ້ນ (CUDO) ແລະພົບວ່າມັນມີຄວາມຫນາແຫນ້ນທີ່ວັດແທກສູງກວ່າອົງປະກອບທີ່ຮູ້ຈັກໃນໂລກ. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ວ່າ​ເປັນ​ຮູບ​ດາວ​ດວງ​ນີ້​ອາດ​ຈະ​ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ​ອົງ​ປະ​ກອບ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ໜັກ​ໜ່ວງ​ທີ່​ມະນຸດ​ບໍ່​ໄດ້​ລະ​ບຸ​ໃນ​ເມື່ອ​ກ່ອນ.

ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງອົງປະກອບສົມມຸດຕິຖານເຫຼົ່ານີ້ຈະຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າ Osmium, ເຊິ່ງປະຈຸບັນນີ້ແມ່ນເປັນອົງປະກອບທີ່ມີຄວາມຫມັ້ນຄົງທີ່ສຸດທີ່ຮູ້ຈັກຕາມທໍາມະຊາດ. ດ້ວຍຈໍານວນປະລໍາມະນູປະມານ 164, ອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ຈະເກີນ Osmium ໃນຄວາມຫນາແຫນ້ນ.

ທີມງານຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Arizona ໄດ້ຄົ້ນຫາຄຸນສົມບັດຂອງອົງປະກອບທີ່ມີຕົວເລກປະລໍາມະນູສູງກວ່າຕາຕະລາງໄລຍະເວລາ. ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາໄດ້ກວດເບິ່ງອົງປະກອບເຊັ່ນ Osmium ແລະອື່ນໆທີ່ຜະລິດໂດຍທຽມທີ່ມີຈໍານວນປະລໍາມະນູທີ່ສູງກວ່າ, ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດຊອກຫາຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງມະຫາຊົນທີ່ສາມາດຄິດໄລ່ໄດ້ຈາກການສັງເກດການຂອງ 33 Polyhymnia.

ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສະເຫນີວ່າຖ້າອົງປະກອບຂອງ superheavy ມີຄວາມຫມັ້ນຄົງພຽງພໍ, ພວກມັນອາດມີຢູ່ໃນແກນຂອງຮູບດາວທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນເຊັ່ນ 33 Polyhymnia. ນີ້ເປີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈສໍາລັບການຂຸດຄົ້ນຕື່ມອີກແລະຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບອົງປະກອບຂອງຮູບດາວໃນລະບົບແສງຕາເວັນຂອງພວກເຮົາ.

ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຜ່ານມາຂອງ NASA ໃນການສຶກສາແລະໄດ້ຮັບຕົວຢ່າງຈາກຮູບດາວທີ່ສອດຄ່ອງກັບການຄົ້ນພົບຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Arizona. ການຟື້ນຕົວຂອງຕົວຢ່າງເປັນຮູບດາວທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຄັ້ງທໍາອິດຈາກຮູບດາວ Bennu, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເປີດຕົວຍານອະວະກາດ Psyche ເພື່ອສຶກສາຮູບດາວໂລຫະ Psyche, ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການສືບສວນອົງການຈັດຕັ້ງຊັ້ນສູງເຫຼົ່ານີ້. ພາລະກິດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການສ້າງຕັ້ງແລະອົງປະກອບຂອງຮູບດາວ, ສ່ອງແສງກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດຕົ້ນຂອງລະບົບແສງຕາເວັນຂອງພວກເຮົາ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ນັກຄົ້ນຄວ້າມະຫາວິທະຍາໄລ Arizona, The European Physical Journal Plus

By Vicky Stavropoulou

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວິທະຍາສາດ

ລະບົບດາວລຶກລັບໃນ Hercules

Oct 22, 2023 Robert Andrew
ວິທະຍາສາດ

NASA ດໍາເນີນການທົດສອບສົບຜົນສໍາເລັດຂອງເຄື່ອງຈັກ RS-25 ສໍາລັບຈະລວດລະບົບການເປີດຕົວອາວະກາດ

Oct 22, 2023 Robert Andrew
ວິທະຍາສາດ

ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນພົບວິທະຍຸກະຈາຍສຽງທີ່ໄວທີ່ສຸດ ແກ່ຍາວເຖິງສິບລ້ານວິນາທີ

Oct 22, 2023 Vicky Stavropoulou

ທ່ານພາດ

ວິທະຍາສາດ

ລະບົບດາວລຶກລັບໃນ Hercules

Oct 22, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

NASA ດໍາເນີນການທົດສອບສົບຜົນສໍາເລັດຂອງເຄື່ອງຈັກ RS-25 ສໍາລັບຈະລວດລະບົບການເປີດຕົວອາວະກາດ

Oct 22, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນພົບວິທະຍຸກະຈາຍສຽງທີ່ໄວທີ່ສຸດ ແກ່ຍາວເຖິງສິບລ້ານວິນາທີ

Oct 22, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ນັກຄົ້ນຄວ້າມະຫາວິທະຍາໄລ Brown ມີຄວາມຄືບຫນ້າໃນການເຂົ້າໃຈ Quantum Spin Liquids

Oct 22, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ