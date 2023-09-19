ຊົມແສງພາກເຫນືອທີ່ງົດງາມໃນໄອແລນ ແລະໄອແລນເໜືອ

ແສງພາກເຫນືອ, ຫນຶ່ງໃນການສະແດງທໍາມະຊາດທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈທີ່ສຸດໃນໂລກ, ສາມາດເຫັນໄດ້ໃນສະຖານທີ່ຕ່າງໆໃນທົ່ວໄອແລນແລະໄອແລນເຫນືອ. ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ມີການຮັບປະກັນການເປັນພະຍານເຖິງການສະແດງແສງສະຫວ່າງທີ່ງົດງາມນີ້, equinox ທີ່ຈະມາເຖິງໃນວັນທີ 23 ກັນຍາສາມາດສະຫນອງໂອກາດທີ່ດີກວ່າ, ອີງຕາມ David Moore, ບັນນາທິການຂອງວາລະສານ Astronomy Ireland. ເງື່ອນໄຂໃນສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງໂລກແລະຄວາມອຽງຂອງດາວໃນລະຫວ່າງເວລານີ້ເພີ່ມຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການເຫັນແສງເງິນແສງທອງ.
ເຂດຊົນນະບົດທາງທິດເໜືອຂອງໄອແລນເໜືອແມ່ນຖືວ່າເປັນໜຶ່ງໃນສະຖານທີ່ທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບການສັງເກດແສງໄຟ, ຍ້ອນວ່າບໍ່ມີແສງເມືອງຢູ່ໄກໆ ແລະ ທັດສະນີຍະພາບສາມາດມອງຂ້າມມະຫາສະໝຸດອັດລັງຕິກ. Mayo, ເຊິ່ງຍັງມີທິວທັດຂອງມະຫາສະຫມຸດ, ເປັນອີກສະຖານທີ່ທີ່ດີທີ່ຈະເຫັນແສງເຫນືອ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທ້ອງຟ້າທີ່ຈະແຈ້ງແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການເບິ່ງຈາກສະຖານທີ່ໃດໃນປະເທດ.
ຂະບວນການຂອງແສງ Aurora ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍແສງຕາເວັນ flares ເທິງດວງອາທິດ, ເຊິ່ງປ່ອຍລັງສີຫຼາຍຕື້ໂຕນເຂົ້າໄປໃນອາວະກາດ. ອະນຸພາກປະລໍາມະນູເຫຼົ່ານີ້ມາຮອດຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກຫຼັງຈາກປະມານສອງມື້ແລະຖືກດຶງໄປສູ່ຂົ້ວເຫນືອແລະໃຕ້ໂດຍພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງໂລກ. ໃນຂະນະທີ່ພວກມັນປະທະກັນກັບອະຕອມ ແລະໂມເລກຸນໃນບັນຍາກາດ, ພວກມັນສ້າງສີສັນທີ່ສົດໃສທີ່ມີລັກສະນະເປັນແສງພາກເຫນືອ.
ຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງແມ່ນຂຶ້ນກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງອະນຸພາກ, ມີລັກສະນະເປັນຮູບໄຂ່ປົກກະຕິ, ອ້ອມຮອບຂົ້ວໂລກເໜືອ. ໃນກໍລະນີທີ່ຫາຍາກ, ເມື່ອມີການລະເບີດຂອງແສງຕາເວັນທີ່ສໍາຄັນ, ວົງແຫວນຂະຫຍາຍອອກໄປແລະສາມາດບັນລຸເຖິງພາກໃຕ້ຂອງໄອແລນ. ເພື່ອເພີ່ມໂອກາດໃນການເບິ່ງແສງເງິນແສງທອງ, ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະຢູ່ຫ່າງຈາກແສງທີ່ມະນຸດສ້າງ. ການດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນຕົວເມືອງຫຼືຕົວເມືອງອາດຈະພຽງແຕ່ໃຫ້ຄວາມສະຫວ່າງຂອງການສະແດງທີ່ສໍາຄັນ, ໃນຂະນະທີ່ສະຖານທີ່ຊ້ໍາໃນຊົນນະບົດໃຫ້ທັດສະນະທີ່ດີກວ່າ.
Astronomy Ireland ໃຫ້ບໍລິການແຈ້ງເຕືອນແສງເງິນແສງທອງ, ສະໜອງການອັບເດດປະຈໍາວັນກ່ຽວກັບສະພາບທ້ອງຟ້າ ແລະຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການເຫັນແສງເໜືອ. ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະຕ້ອງສັງເກດວ່າແສງເງິນແສງທອງສາມາດເຫັນໄດ້ຕະຫຼອດເວລາໃນຕອນກາງຄືນ, ໂດຍມີໄລຍະເວລາຕັ້ງແຕ່ສອງສາມຊົ່ວໂມງຈົນເຖິງກາງຄືນ.
ເຖິງແມ່ນວ່າສະພາບອາກາດໃນປະເທດໄອແລນມັກຈະມີຄວາມທ້າທາຍ, ແຕ່ສອງສາມປີຂ້າງຫນ້າມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເຫັນແສງເຫນືອ, ຍ້ອນວ່າກິດຈະກໍາຂອງດວງອາທິດຈະສູງສຸດໃນປີ 2025. ດັ່ງນັ້ນ, ຈົ່ງເຝົ້າເບິ່ງທ້ອງຟ້າແລະຫວັງວ່າຈະມີຄືນທີ່ຈະແຈ້ງທີ່ຈະປະສົບກັບຄວາມປະຫລາດໃຈນີ້. ດົນໃຈປະກົດການທໍາມະຊາດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ວາລະສານດາລາສາດໄອແລນ