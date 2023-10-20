Parasites Manipulate Hosts ໂດຍໃຊ້ Genes ຖືກລັກ, ການສຶກສາຄົ້ນພົບ

ນັກວິທະຍາສາດທີ່ສູນ RIKEN ສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າລະບົບຊີວະພາບໄດ້ຄົ້ນພົບວິທີການທີ່ຫນ້າສົນໃຈທີ່ແມ່ກາຝາກໃຊ້ເພື່ອຈັດການເຈົ້າພາບຂອງພວກເຂົາ: genes ຖືກລັກທີ່ໄດ້ມາໂດຍຜ່ານການໂອນ gene ຕາມລວງນອນ. ການສຶກສາ, ຈັດພີມມາໃນ Current Biology, ເປີດເຜີຍວ່າແມ່ກາຝາກມີຄວາມສາມາດໃນການຈັດການພຶດຕິກໍາຂອງເຈົ້າຂອງເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດແລະການສືບພັນຂອງຕົນເອງ.
ຕົວຢ່າງຫນຶ່ງຂອງການຫມູນໃຊ້ນີ້ແມ່ນເຫັນຢູ່ໃນແມ່ທ້ອງຂອງ horsehair. ແມ່ທ້ອງເຫຼົ່ານີ້ເກີດຢູ່ໃນນ້ໍາແລະອາໄສແມງໄມ້ໃນນ້ໍາເພື່ອຂົນສົ່ງພວກມັນໄປສູ່ດິນແຫ້ງ. ເມື່ອພວກມັນໄປຮອດບັນດາແມ່ທ້ອງຂອງພວກມັນ, ເຊັ່ນ crickets ຫຼື mantises, ແມ່ທ້ອງຈະໝູນໃຊ້ພຶດຕິກຳຂອງພວກມັນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພວກມັນຈະຖືກສົ່ງຄືນສູ່ນ້ຳ, ບ່ອນທີ່ພວກມັນສາມາດດຳເນີນຊີວິດຕໍ່ໄປໄດ້. ໃນຂະນະທີ່ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາໄດ້ແນະນໍາການນໍາໃຊ້ molecular mimicry ໂດຍແມ່ກາຝາກ, ກົນໄກທີ່ແນ່ນອນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງປະກົດການນີ້ຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.
ເພື່ອສ່ອງແສງກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ນີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ກວດເບິ່ງການສະແດງອອກຂອງ gene ໃນແມ່ທ້ອງ Chordodes horsehair ໃນຂະນະທີ່ມັນກໍາລັງຈັດການ mantis host ຂອງມັນ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າແມ່ທ້ອງສະແດງອອກຫຼາຍກວ່າ 3,000 genes ຫຼາຍຂື້ນໃນລະຫວ່າງການຫມູນໃຊ້, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການຜະລິດທາດໂປຼຕີນທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ລະບົບປະສາດຂອງເຈົ້າພາບ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການສະແດງອອກຂອງ gene ໃນສະຫມອງຂອງ mantis ຍັງຄົງບໍ່ປ່ຽນແປງເມື່ອທຽບກັບ mantises ທີ່ບໍ່ຕິດເຊື້ອ.
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຫັນຄວາມສົນໃຈກັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງພັນທຸກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຫມູນໃຊ້ເຈົ້າພາບ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າພັນທຸກໍາຂອງແມ່ທ້ອງຂອງ horsehair ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນກັບທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນ mantises. ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພັນທຸກໍາໄດ້ມາໂດຍຜ່ານການໂອນ gene ຕາມລວງນອນ, ຂະບວນການທີ່ພັນທຸກໍາຖືກໂອນລະຫວ່າງສິ່ງມີຊີວິດໂດຍບໍ່ມີການສືບພັນ. ການໂອນກຳມະພັນຕາມແນວນອນສາມາດສົ່ງຜົນສະທ້ອນວິວັດທະນາການອັນສຳຄັນໄດ້, ຊ່ວຍໃຫ້ສິ່ງມີຊີວິດໄດ້ຮັບກຳມະພັນ ຫຼືໜ້າທີ່ໃໝ່ຢ່າງໄວວາ.
ການວິເຄາະເພີ່ມເຕີມໄດ້ສະຫນັບສະຫນູນຄວາມຄິດທີ່ວ່າ mimicry ໂມເລກຸນທີ່ສັງເກດເຫັນຢູ່ໃນແມ່ທ້ອງຂອງ horsehair ແມ່ນຜົນມາຈາກການຖ່າຍທອດ gene ຕາມລວງນອນຈາກ mantises. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າພັນທຸກໍາທີ່ສໍາຄັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຫມູນໃຊ້ເປັນເຈົ້າພາບກົງກັນກັບ mantises, ແຕ່ບໍ່ມີຫຼືແຕກຕ່າງກັນໃນຊະນິດຂອງແມ່ທ້ອງ horsehair ທີ່ບໍ່ໃຊ້ mantis hosts. genes mimicry ເຫຼົ່ານີ້, ໂດຍສະເພາະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ neuromodulation, ຄວາມດຶ່ງດູດແສງສະຫວ່າງ, ແລະຈັງຫວະ circadian, ເບິ່ງຄືວ່າມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຫມູນໃຊ້ເຈົ້າພາບ.
ການໂອນພັນທຸກໍາຕາມແນວນອນໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນເຊື້ອແບັກທີເຣັຍເປັນກົນໄກສໍາລັບການພັດທະນາການຕໍ່ຕ້ານຢາຕ້ານເຊື້ອ. ການຄົ້ນພົບຂະບວນການນີ້ໃນບັນດາສິ່ງມີຊີວິດ multicellular ສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການວິວັດທະນາການ. ນັກຄົ້ນຄວ້າຫວັງວ່າຈະໃຊ້ແມ່ທ້ອງຜົມເປັນຕົວແບບເພື່ອສືບສວນການຖ່າຍທອດທາງຂວາງຕື່ມອີກແລະເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບການປັບຕົວແບບວິວັດທະນາການ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ການສຶກສາຕົ້ນສະບັບ: ຊີວະສາດໃນປະຈຸບັນ, "ການຖ່າຍທອດເຊື້ອສາຍອອກຕາມລວງນອນເຮັດໃຫ້ການ mimicry ພຶດຕິກໍາແລະສະຫນອງການປັບຕົວທີ່ເຊື່ອງໄວ້ໃນ nematomorph parasitic"
– ສູນ RIKEN ສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າລະບົບຊີວະພາບ: https://www.riken.jp/en/news_pubs/research_news/pr/2021/20211020_1/