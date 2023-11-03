ການສຳຫຼວດຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງການໝູນວຽນຂອງດາວເຄາະແລະການປະກົດຕົວຂອງດາວເຄາະນ້ອຍ

ໃນການສຶກສາພື້ນຖານທີ່ດໍາເນີນໃນປີ 2013, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຄົ້ນພົບການຂາດແຄນດາວເຄາະທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງຮອບດາວເຈົ້າພາບທີ່ຫມຸນຢ່າງໄວວາໂດຍການວິເຄາະຂໍ້ມູນຈາກພາລະກິດ Kepler. ໄວໄປຮອດປີ 2022, ດ້ວຍການເພີ່ມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຈາກ Kepler ແລະ Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), ພາກພື້ນນີ້ຂອງໄລຍະເວລາການຫມຸນຂອງດາວ (Prot) ທຽບກັບແຜນວາດໄລຍະວົງໂຄຈອນຂອງດາວເຄາະ (Porb) ໄດ້ເຕັມໄປ. ເພື່ອຊອກຫາການເຈາະເລິກໃນຫົວຂໍ້ນີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ທົບທວນຄືນການສະກັດເອົາ Prot ຂອງດາວເຄາະ Kepler ແລະຈັດປະເພດພວກມັນໂດຍອີງໃສ່ປະເພດ spectral ຂອງພວກເຂົາ, ນໍາໄປສູ່ການຄົ້ນພົບທີ່ຫນ້າສົນໃຈກ່ຽວກັບຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງ Prot ແລະ Porb.
ເພື່ອຮັບປະກັນການວິເຄາະທີ່ບໍ່ມີອະຄະຕິ, ພຽງແຕ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນລະບົບ exoplanet ຖືກນໍາໃຊ້ໃນການສຶກສານີ້. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ໃຊ້ລະຫັດວິວັດທະນາການດາວ-ດາວເຄາະ ESPEM (ວິວັດທະນາການລະບົບດາວເຄາະແລະການສະກົດຈິດ) ເພື່ອຈໍາລອງປະຊາກອນຂອງລະບົບ exoplanet ແລະປຽບທຽບພວກມັນກັບການສັງເກດ. ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະຕ້ອງສັງເກດວ່າການ ຈຳ ລອງໄດ້ສຸມໃສ່ສະເພາະແຕ່ລະບົບທີ່ມີດາວເຄາະດຽວທີ່ວົງໂຄຈອນຂອງດາວຕາມລຳດັບຫຼັກ, ບໍ່ລວມເອົາສອງດາວ, ດາວວິວັດທະນາການ, ແລະລະບົບດາວເຄາະຫຼາຍດວງ.
ທັງການສັງເກດການແລະການຈໍາລອງໄດ້ເປີດເຜີຍເຖິງຄວາມຂາດແຄນທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງດາວເຄາະທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງທີ່ໂຄຈອນຮອບດາວໄວ, ໂດຍຂອບເຂດຂອງຄວາມບົກຜ່ອງນີ້ແຕກຕ່າງກັນໂດຍອີງໃສ່ປະເພດ spectral ຂອງດາວ (F, G, ແລະ K), ເຊິ່ງເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງມະຫາຊົນໃນ. ຕົວຢ່າງຂອງດາວນີ້. ຫນ້າສົນໃຈ, ຂອບເຂດຂອງ dearth ນີ້ມີການປ່ຽນແປງກັບປະເພດ spectral ແລະມະຫາຊົນ. ເມື່ອອຸນຫະພູມແລະມະຫາຊົນເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄວາມຂາດແຄນປະກົດວ່າປ່ຽນໄປສູ່ຄ່າ Prot ທີ່ສັ້ນກວ່າ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມປະທັບໃຈຂອງຄວາມຂາດແຄນຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ.
ການສຶກສານີ້ຍັງໄດ້ພິຈາລະນາສົມມຸດຕິຖານຂອງການສ້າງຕົວຈິງທີ່ປະສົມປະສານເຂົ້າໃນຕົວແບບ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການປິ່ນປົວທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍ tidal ແລະແມ່ເຫຼັກ. ໂດຍການພິຈາລະນາປັດໃຈເຫຼົ່ານີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນຂະບວນການທາງດ້ານຮ່າງກາຍຢູ່ໃນການສ້າງຕັ້ງແລະການວິວັດທະນາຂອງລະບົບ exoplanet.
FAQ:
ຖາມ: ການສຶກສາປີ 2013 ຄົ້ນພົບຫຍັງ?
A: ການສຶກສາປີ 2013 ຄົ້ນພົບການຂາດດາວເຄາະທີ່ຢູ່ໃກ້ໆອ້ອມຮອບດາວເຈົ້າພາບທີ່ໝູນວຽນໄວ.
ຖາມ: ຂໍ້ມູນ 2022 ມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຫົວຂໍ້ນີ້?
A: ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຈາກ Kepler ແລະ TESS ໃນປີ 2022 ໄດ້ຊ່ວຍຕື່ມຊ່ອງຫວ່າງໃນແຜນວາດຂອງໄລຍະການຫມຸນຂອງດາວທຽບກັບໄລຍະວົງໂຄຈອນຂອງດາວເຄາະ.
ຖາມ: ສິ່ງທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອດໍາເນີນການວິເຄາະໃນການສຶກສາ?
A: ລະຫັດວິວັດທະນາການດາວ-ດາວເຄາະ ESPEM ຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການຈໍາລອງແລະການປຽບທຽບກັບການສັງເກດການ.
ຖາມ: ດາວປະເພດໃດແດ່ທີ່ຖືກລວມເຂົ້າໃນການສຶກສາ?
A: ດາວໄດ້ຖືກຈັດປະເພດໂດຍອີງໃສ່ປະເພດ spectral ຂອງເຂົາເຈົ້າ, ລວມທັງ F, G, ແລະດາວ K.
ຖາມ: ການສຶກສາໄດ້ພິຈາລະນາຕົວແປເຊັ່ນ: ສົມມຸດຕິຖານມະຫາຊົນແລະການສ້າງຕັ້ງບໍ?
A: ແມ່ນແລ້ວ, ການສຶກສາໄດ້ກວດເບິ່ງຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງປະເພດ spectral (ຕົວແທນມະຫາຊົນ) ແລະເຂດແດນຂອງ dearth, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບສົມມຸດຕິຖານການສ້າງຕົວຈິງປະສົມປະສານເຂົ້າໄປໃນຕົວແບບ. ການເຄື່ອນຍ້າຍກະແສນ້ຳ ແລະແມ່ເຫຼັກໄດ້ຖືກພິຈາລະນາເຊັ່ນກັນ.