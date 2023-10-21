ການສັງເກດການ Colliding Neutron Stars: ການແກ້ໄຂຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງ Hubble

ນັກດາລາສາດໄດ້ສະເຫນີວິທີການໃຫມ່ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງໃນການວັດແທກອັດຕາການຂະຫຍາຍຂອງຈັກກະວານ, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ "Hubble Tension." ຊຸມຊົນທາງດາລາສາດໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບ "ວິກິດການໃນ Cosmology" ຍ້ອນວ່າມີຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງໃນການວັດແທກອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວ, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ Hubble Constant. ຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ເກີດຂື້ນຈາກຂັ້ນໄດໄລຍະໄກຂອງ Cosmic, ບ່ອນທີ່ນັກດາລາສາດໃຊ້ວິທີການຕ່າງໆເພື່ອວັດແທກໄລຍະຫ່າງທີ່ສົມທຽບກັນໃນໄລຍະທີ່ຍາວກວ່າ.
ໃນການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາ, ທີມງານນັກຟິສິກດາລາສາດສາກົນໄດ້ສະເຫນີວິທີການໃຫມ່ເພື່ອວັດແທກການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ cosmic ໂດຍການສັງເກດການ colliding ດາວ neutron, ຊຶ່ງເອີ້ນກັນວ່າ kilonovae. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ໂຕ້ຖຽງວ່າໂດຍການສຶກສາເຫດການເຫຼົ່ານີ້, ພວກເຂົາສາມາດໄດ້ຮັບການວັດແທກທີ່ສອດຄ່ອງຂອງ Hubble Constant ແລະແກ້ໄຂຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງ Hubble.
Galaxies ໃນຈັກກະວານກໍາລັງເຄື່ອນຍ້າຍອອກຈາກກັນແລະກັນໃນອັດຕາທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເນື່ອງຈາກການຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ຂອງມັນເອງ. ການສັງເກດການຂອງ Edwin Hubble ໃນຕົ້ນສະຕະວັດທີ 20 ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຫຼາຍກາລັກຊີແມ່ນຫຼາຍເທົ່າໃດ, ມັນກໍ່ຈະໄວຂຶ້ນ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດພະຍາຍາມວັດແທກ Hubble Constant, ເຊິ່ງສະແດງເຖິງອັດຕາການຂະຫຍາຍຂອງຈັກກະວານ.
ທີມງານຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ແນະນໍາວ່າການສຶກສາດາວ neutron colliding, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການລະເບີດຂອງ kilonova, ສາມາດສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການວັດແທກໄລຍະຫ່າງໃນ cosmos ໄດ້. ໂດຍການວິເຄາະການລະເບີດເຫຼົ່ານີ້, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄົ້ນພົບຄວາມສົມມາດທີ່ໂດດເດັ່ນ, ເຊິ່ງສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເປັນວິທີການໃຫມ່ສໍາລັບການວັດແທກໄລຍະຫ່າງ.
ຂໍ້ສະເໜີນີ້ສ້າງຂຶ້ນໃນການຄົ້ນຄວ້າກ່ອນໜ້ານີ້ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສົມມາທາງກົມຂອງການລະເບີດຂອງກິໂລໂນວາ ແລະ ຄວາມສຳພັນຂອງມັນກັບຟີຊິກພື້ນຖານ. ການຄົ້ນພົບຂອງທີມງານມີຜົນສະທ້ອນທີ່ເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບການວັດແທກອາຍຸຂອງຈັກກະວານຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ໂດຍການສັງເກດເບິ່ງດາວນິວຕຣອນ colliding, ນັກຟິສິກດາລາສາດຫວັງວ່າຈະແກ້ໄຂຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນການວັດແທກອັດຕາການຂະຫຍາຍຂອງຈັກກະວານແລະຄືນຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງ Hubble. ວິທີໃໝ່ຂອງການວັດແທກໄລຍະທາງສາມາດນຳໄປສູ່ການປະເມີນຄ່າຄົງທີ່ຂອງ Hubble ທີ່ຖືກຕ້ອງຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະປົດລັອກຄວາມເຂົ້າໃຈໃໝ່ກ່ຽວກັບລັກສະນະຂອງ cosmos.
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