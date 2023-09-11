NGC 3156: ເປັນ Galaxy Lenticular ທີ່ໂດດເດັ່ນ

ຮູບກ້ອງສ່ອງທາງໄກອະວະກາດຂອງ Hubble ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງດວງດາວ NGC 3156 ທີ່ໜ້າຈັບໃຈ, ເປັນກາແລັກຊີ lenticular ທີ່ຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງກາແລັກຊີຮູບຮີ ແລະ ກ້ຽວວຽນ. ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກໂລກປະມານ 73 ລ້ານປີແສງຢູ່ໃນກຸ່ມດາວ Sextans, NGC 3156 ເປັນບ່ອນມະຫັດສະຈັນຊັ້ນສູງທີ່ມີມູນຄ່າການສຳຫຼວດ.
Sextans, ກຸ່ມດາວເສັ້ນສູນສູດເລັກນ້ອຍທີ່ NGC 3156 ອາໄສຢູ່, ມີຄວາມສໍາຄັນທາງປະຫວັດສາດ. ຕັ້ງຊື່ຕາມ sextant, ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ໃນການນໍາທາງ, ກຸ່ມດາວນີ້ມີຮາກທີ່ເກີດກ່ອນໄວກວ່າສະຕະວັດທີ 18. ນັກວິຊາການອິດສະລາມພັດທະນາ sextants ດາລາສາດຫຼາຍສັດຕະວັດກ່ອນທີ່ sextants ນໍາທາງໄດ້ຖືກປະດິດ, ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອວັດແທກມຸມໃນທ້ອງຟ້າ. ເປັນທີ່ຫນ້າສັງເກດ, Ulugh Beg ຂອງລາຊະວົງ Timurid ກໍ່ສ້າງ sextant ຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ມີ radius ຂອງ 36 ແມັດໃນສະຕະວັດທີສິບຫ້າໃນ Samarkand, Uzbekistan, ສະແດງໃຫ້ເຫັນການນໍາໃຊ້ວັດຖຸບູຮານຂອງເຄື່ອງມືດາລາສາດນີ້.
ໃນດາລາສາດທີ່ທັນສະໄຫມ, sextants ໄດ້ຖືກທົດແທນໂດຍເຄື່ອງມືທີ່ຊັດເຈນກວ່າທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການວາງຕໍາແຫນ່ງຂອງດາວແລະຊັ້ນສູງ. ເຖິງວ່າຈະມີການປ່ຽນແປງນີ້, NGC 3156 ໄດ້ຖືກສຶກສາຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ໂດຍສຸມໃສ່ກຸ່ມຮູບດາວຂອງມັນ, ການສ້າງດາວທີ່ຜ່ານມາ, ແລະແມ້ກະທັ້ງຜົນກະທົບຂອງຂຸມດໍາຂະຫນາດໃຫຍ່ຢູ່ໃຈກາງຂອງມັນ, ເຊິ່ງກໍາລັງກິນດາວທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງ.
sextant, ໃນສະພາບການຂອງເຄື່ອງມືການນໍາທາງ, ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບການກໍານົດ latitude ໃນລະຫວ່າງການນໍາທາງທະເລແລະທາງອາກາດ. ຮູບຮ່າງຄ້າຍຄືຫນຶ່ງໃນຫົກຂອງວົງມົນ, ເຄື່ອງມືຄວາມແມ່ນຍໍານີ້ໃຊ້ telescope ແລະກະຈົກສະທ້ອນແສງເພື່ອວັດແທກມຸມລະຫວ່າງວັດຖຸຊັ້ນສູງເຊັ່ນດາວຫຼືດວງຈັນ, ແລະຂອບຟ້າ. ໂດຍການສັງເກດເບິ່ງຄວາມສູງຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຊັ້ນສູງເຫຼົ່ານີ້, ນັກເດີນເຮືອແລະນັກບິນສາມາດກໍານົດສະຖານທີ່ຂອງພວກເຂົາຢູ່ເທິງໂລກໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. Sextants ໄດ້ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການວາງແຜນຫຼັກສູດໃນທົ່ວມະຫາສະຫມຸດຫຼືທ້ອງຟ້າທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ແລະບໍ່ມີເຄື່ອງຫມາຍ.
NGC 3156 ສະເໜີໃຫ້ເຫັນຄວາມມະຫັດສະຈັນຂອງຈັກກະວານ. ໂດຍການລວມເອົາຄວາມສໍາຄັນທາງປະຫວັດສາດກັບການຄົ້ນພົບທີ່ທັນສະໄຫມ, galaxy lenticular ນີ້ສືບຕໍ່ເປັນທີ່ຈັບໃຈນັກດາລາສາດແລະສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ຂຸດຄົ້ນ cosmos ຕື່ມອີກ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຮູບພາບ Telescope Space Hubble ຂອງອາທິດ
- ຄວາມສໍາຄັນທາງປະຫວັດສາດຂອງ Sextans
- Ulugh Beg Observatory ໃນ Samarkand
- ດາລາສາດສະໄໝໃໝ່ ແລະ NGC 3156
- ຄໍານິຍາມຂອງ Sextant ໄດ້