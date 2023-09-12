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ນັກດາລາສາດຄົ້ນພົບເມັດດາວທີ່ມີທ່າແຮງໃນເມກມືດອິນຟາເຣດ

ByRobert Andrew

Sep 12, 2023
ນັກດາລາສາດຄົ້ນພົບເມັດດາວທີ່ມີທ່າແຮງໃນເມກມືດອິນຟາເຣດ

ການ​ສຶກສາ​ເມື່ອ​ບໍ່​ດົນ​ມາ​ນີ້ ທີ່​ດຳ​ເນີນ​ການ​ໂດຍ​ນັກ​ດາລາສາດ​ທີ່​ໃຊ້​ກ້ອງ​ດາວ​ທຽມ Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) ໄດ້​ສ່ອງ​ແສງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ການ​ເກີດ​ຂອງ​ດາວ​ມວນ​ຊົນ​ສູງ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສຸມໃສ່ 39 ກ້ອນ infrared dark clouds (IRDCs), ເຊິ່ງມີຂະຫນາດໃຫຍ່, ເຢັນ, ແລະຫນາແຫນ້ນຂອງອາຍແກັສແລະຂີ້ຝຸ່ນເຊື່ອວ່າເປັນບ່ອນເກີດຂອງດາວຂະຫນາດໃຫຍ່.

ທີມງານຄົ້ນພົບແກ່ນດາວທີ່ມີທ່າແຮງຫຼາຍກວ່າ 800 ເມັດ, ຫຼືແກນເມກໂມເລກຸນ, ພາຍໃນ IRDCs ເຫຼົ່ານີ້. ຫນ້າສົນໃຈ, 99% ຂອງແກນເຫຼົ່ານີ້ຂາດມະຫາຊົນທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອພັດທະນາເປັນດາວທີ່ມີມະຫາຊົນສູງ, ແນະນໍາວ່າກົນໄກການສ້າງຕັ້ງຂອງດາວມະຫາຊົນສູງແຕກຕ່າງກັນໂດຍພື້ນຖານຈາກດາວທີ່ມີມະຫາຊົນຕ່ໍາ.

ຫນຶ່ງໃນການຄົ້ນຫາທີ່ຫນ້າສົນໃຈຈາກການສຶກສາແມ່ນການແຜ່ກະຈາຍຂອງແກນເຫຼົ່ານີ້. ຢູ່ໃນກຸ່ມດາວ, ດາວທີ່ມີມະຫາຊົນສູງແມ່ນຖືກຈັດເປັນກຸ່ມຮ່ວມກັນ, ໃນຂະນະທີ່ດາວມະຫາຊົນຕ່ໍາໄດ້ຖືກແຈກຢາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າສະຖານທີ່ຂອງແກນທີ່ມີມະຫາຊົນສູງກວ່າພາຍໃນ IRDCs ບໍ່ມີຄວາມມັກທຽບກັບຕໍາແຫນ່ງຂອງແກນມະຫາຊົນຕ່ໍາ. ແທນທີ່ຈະ, ທີມງານສັງເກດເຫັນວ່າແກນຫນາແຫນ້ນມັກຈະມີຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ. ນີ້ຊີ້ບອກວ່າແກນທີ່ຫນາແຫນ້ນ, ແທນທີ່ຈະເປັນແກນຂະຫນາດໃຫຍ່ຫຼາຍ, ອາດຈະເປັນຄາຣະວາສໍາລັບດາວທີ່ມີມະຫາຊົນສູງ.

ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງຂອງດາວທີ່ມີມະຫາຊົນສູງແມ່ນສໍາຄັນເພາະວ່າພວກມັນມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການວິວັດທະນາການຂອງຈັກກະວານ. ດາວທີ່ມີມະຫາຊົນສູງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປ່ອຍອົງປະກອບຫນັກແລະການລະເບີດຂອງພວກມັນຕາຍຍ້ອນວ່າ supernovae ສ້າງຄື້ນຊ໊ອກທີ່ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງຂອງມັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເນື່ອງຈາກຄວາມຫາຍາກຂອງພວກມັນ, ກົນໄກທີ່ຮູບດາວຂະຫນາດໃຫຍ່ຍັງເຂົ້າໃຈບໍ່ດີ.

ການສຶກສານີ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນຂັ້ນຕອນຕົ້ນຂອງການສ້າງດາວທີ່ມີມະຫາຊົນສູງ. ໂດຍການກໍານົດເມັດດາວທີ່ມີທ່າແຮງພາຍໃນ IRDCs, ນັກດາລາສາດສາມາດຂະຫຍາຍຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບຂະບວນການສະລັບສັບຊ້ອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເກີດຂອງດາວຂະຫນາດໃຫຍ່.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– “ການສໍາຫລວດ ALMA ຂອງ 70 μm ຊ້ໍາ clumps ມະຫາຊົນສູງໃນໄລຍະຕົ້ນ (ASHES). IX. ຄຸນສົມບັດທາງກາຍະພາບ ແລະການແຜ່ກະຈາຍຂອງແກນໃນ IRDCs” – Kaho Morii, Patricio Sanhueza, Fumitaka Nakamura, Qizhou Zhang, Giovanni Sabatini, Henrik Beuther, Xing Lu, Shanghuo Li, Guido Garay, James M. Jackson, Fernando A. Olguin, , Ken'ichi Tatematsu, Natsuko Izumi, Takeshi Sakai, Andrea Silva (The Astrophysical Journal) DOI: 10.3847/1538-4357/acccea
– ອາເຣຂະໜາດໃຫຍ່ມີລີແມັດ/ມິນລີແມັດຂອງ Atacama (ALMA)
- ວາລະສານ Astrophysical

By Robert Andrew

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