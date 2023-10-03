ເຮືອນຢູ່ເທິງດວງຈັນ: ຄວາມພະຍາຍາມອັນກ້າຫານຂອງອົງການ NASA ມາສູ່ຊີວິດ

ອົງການ NASA, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບພະລັງຈາກວິນຍານຂອງພາລະກິດ Apollo, ດຽວນີ້ ກຳ ລັງຊຸກຍູ້ຂອບເຂດຂອງການ ສຳ ຫຼວດອະວະກາດດ້ວຍຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະກ້າຫານ - ກໍ່ສ້າງເຮືອນຢູ່ເທິງດວງຈັນ. ຮ່ວມມືກັບ ICON, ບໍລິສັດກໍ່ສ້າງຜູ້ບຸກເບີກ, ອົງການ NASA ກໍາລັງເປັນຫົວຫນ້າການປະດິດສ້າງໃຫມ່ຂອງດວງຈັນໂດຍນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະ ໄໝ ແລະຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດ.
ແທນທີ່ຈະນໍາເຂົ້າເຮືອນຈາກໂລກ, NASA ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະສ້າງໂຄງສ້າງທີ່ຢູ່ອາໄສຈາກແຜ່ນຫີນແລະແຮ່ທາດທີ່ກໍານົດພູມສັນຖານທີ່ຫນາແຫນ້ນຂອງດວງຈັນ. ນີ້ແມ່ນເປັນໄປໄດ້ໂດຍຜ່ານການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງພິມ 3 ມິຕິທີ່ວາງຊັ້ນສີມັງພິເສດໃນດວງຈັນເຂົ້າໄປໃນເຮືອນຂອງດວງຈັນເຫຼົ່ານີ້. ໄດ້ມາຈາກວັດຖຸດິບຂອງດວງຈັນ, ສີມັງຂອງດວງຈັນນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສະຫຼາດຂອງມະນຸດ ແລະຕ້ານການທ້າທາຍທີ່ເກີດຈາກສະພາບແວດລ້ອມທີ່ໂຫດຮ້າຍຂອງດວງຈັນ.
ການຮ່ວມມືແມ່ນກຸນແຈສຳຄັນໃນໂຄງການດວງຈັນຂອງອົງການ NASA, ໂດຍມີການຮ່ວມມືທີ່ຂະຫຍາຍອອກໄປນອກຂອບເຂດຊາຍແດນລວມເຖິງມະຫາວິທະຍາໄລ, ວິສາຫະກິດເອກະຊົນ ແລະບໍລິສັດກໍ່ສ້າງ. ການປ່ຽນແປງແບບແຜນນີ້ໃນສະຖາປັດຕະຍະກຳແຫ່ງນີ້ ຮັບເອົາການເຮັດວຽກເປັນທີມລະຫວ່າງວິຊາ ແລະ ຄວາມຊ່ຽວຊານຮ່ວມກັນເພື່ອຫັດຖະກຳການແກ້ໄຂນະວັດຕະກໍາສຳລັບການດຳລົງຊີວິດນອກໂລກ.
ກ່ອນທີ່ບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງດວງຈັນຈະກາຍເປັນຈິງ, ອົງການ NASA ກໍາລັງວາງສີມັງຈໍາລອງດວງຈັນຜ່ານການທົດສອບຢ່າງເຂັ້ມງວດຢູ່ເທິງໂລກ. ຢູ່ທີ່ສູນການບິນອະວະກາດ Marshall, ຫ້ອງທົດລອງຈໍານວນຫລາຍມີອຸປະກອນຕໍ່ກັບສະພາບທີ່ຮຸນແຮງດຽວກັນຂອງລັງສີ ແລະສູນຍາກາດຄວາມຮ້ອນທີ່ມີປະສົບການໃນອາວະກາດ. ຄວາມຢູ່ລອດຂອງອຸປະກອນພາຍໃນຫ້ອງເຫຼົ່ານີ້ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຕົວຊີ້ວັດທີ່ສໍາຄັນຂອງຄວາມພ້ອມໃນພື້ນທີ່ຂອງພວກເຂົາ.
ທີ່ສຳຄັນ, ອົງການ NASA ຍັງກຳລັງປັບປຸງຄວາມສາມາດຂອງຄອນກີດຈຳລອງຂອງດວງຈັນເພື່ອທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມທີ່ຮ້າຍກາດ. ສານດັ່ງກ່າວ, ຖືກໂຍນອອກເປັນຮູບຊົງກະບອກຂະໜາດນ້ອຍ, ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມທົນທານທີ່ໂດດເດັ່ນ, ທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງເຖິງ 3,400 ອົງສາຟາເຣນຮາຍ ເມື່ອສຳຜັດກັບໂຄມໄຟ plasma. ບາດກ້າວບຸກທະລຸດັ່ງກ່າວ ເປັນບາດກ້າວທີ່ດີ ຕໍ່ການຮັບປະກັນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງສ້າງຂອງດວງຈັນ ທີ່ສາມາດຕ້ານທານກັບຄວາມຮ້ອນອັນແຮງທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການຍິງຈະຫຼວດ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ຄວາມພະຍາຍາມຂອງອົງການ NASA ທີ່ຈະສ້າງເຮືອນຢູ່ເທິງດວງຈັນແມ່ນເປັນພະຍານເຖິງການປະດິດສ້າງ ແລະ ຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງມະນຸດ. ດ້ວຍຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບອົງການຕ່າງໆ, ຄວາມຝັນຂອງສະຖາປັດຕະຍະກຳນອກໂລກທີ່ຍືນຍົງໄດ້ກາຍເປັນຄວາມຈິງ. ເຮືອນເຫຼົ່ານີ້, ສ້າງຂຶ້ນຈາກສີມັງທາງດວງຈັນ ແລະ ສາມາດທົນຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ໂຫດຮ້າຍຂອງດວງຈັນ, ປະກາດຍຸກໃໝ່ຂອງການສຳຫຼວດ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດນອກໂລກ.
ນິຍາມ:
– ຄອນກຣີດຂອງດວງຈັນ: ເປັນວັດສະດຸກໍ່ສ້າງພິເສດທີ່ໄດ້ມາຈາກວັດຖຸດິບຂອງດວງຈັນ, ອອກແບບມາເພື່ອໃຊ້ໃນການກໍ່ສ້າງໂຄງສ້າງທີ່ຢູ່ອາໄສເທິງດວງຈັນ.
– ພາລະກິດ Apollo: ພາລະກິດການບິນອະວະກາດຂອງມະນຸດຊຸດໜຶ່ງປະຕິບັດໂດຍອົງການ NASA ໃນລະຫວ່າງຊຸມປີ 1960 ແລະ 1970, ໂດຍສຸມໃສ່ການສຳຫຼວດດວງຈັນ.
– NASA: ອົງການບໍລິຫານການບິນ ແລະອາວະກາດແຫ່ງຊາດ, ອົງການອະວະກາດຂອງສະຫະລັດ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ບົດຄວາມນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ບົດຄວາມແຫຼ່ງຕໍ່ໄປນີ້: [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ]