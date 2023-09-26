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ຄວາມກ້າວໜ້າໃນການສຶກສາລະບົບ Exoplanetary TRAPPIST-1

ByGabriel Botha

Sep 26, 2023
ຄວາມກ້າວໜ້າໃນການສຶກສາລະບົບ Exoplanetary TRAPPIST-1

ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກ Université de Montréal ໄດ້ມີຄວາມຄືບຫນ້າທີ່ສໍາຄັນໃນການເຂົ້າໃຈລະບົບ exoplanetary TRAPPIST-1. ລະບົບນີ້, ປະກອບດ້ວຍດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ມີຂະໜາດຂອງໜ່ວຍໂລກ XNUMX ໜ່ວຍ, ໄດ້ສ້າງຄວາມປະຫຼາດໃຈແກ່ນັກວິທະຍາສາດມາດົນນານ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຫວັງທີ່ຈະຊອກຫາສະພາບແວດລ້ອມທີ່ອາດຈະຢູ່ໄດ້ຢູ່ນອກລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ.

ທີມງານ, ນໍາໂດຍນັກສຶກສາປະລິນຍາເອກ Olivia Lim, ໄດ້ນໍາໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb (JWST) ເພື່ອສັງເກດ TRAPPIST-1 b, exoplanet ວົງໂຄຈອນໃກ້ກັບດາວຂອງລະບົບ. ການສັງເກດການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງໂຄງການຜູ້ສັງເກດການທົ່ວໄປທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ (GO) ທີ່ນໍາພາໂດຍການາດາໃນລະຫວ່າງປີທໍາອິດຂອງ JWST ຂອງການດໍາເນີນງານ. ນັກຄົ້ນຄວ້າຍັງໄດ້ສັງເກດເຫັນດາວເຄາະອີກສາມດວງຢູ່ໃນລະບົບຄື: TRAPPIST-1 c, g, ແລະ h.

ໂດຍໃຊ້ເຕັກນິກການສົ່ງ spectroscopy, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ວິເຄາະແສງຈາກດາວກາງໃນຂະນະທີ່ມັນຜ່ານບັນຍາກາດຂອງ TRAPPIST-1 b ໃນລະຫວ່າງການຂົນສົ່ງ. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາກໍານົດໂມເລກຸນແລະອະຕອມທີ່ມີຢູ່ໃນບັນຍາກາດຂອງ exoplanet.

ຫນຶ່ງໃນການຄົ້ນພົບທີ່ສໍາຄັນຂອງການສຶກສາແມ່ນບົດບາດສໍາຄັນຂອງການປົນເປື້ອນຂອງດາວ, ເຊິ່ງຫມາຍເຖິງອິດທິພົນຂອງລັກສະນະຂອງດາວຂອງຕົນເອງຕໍ່ການວັດແທກຂອງຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງ exoplanet. ທີມ​ງານ​ໄດ້​ພົບ​ເຫັນ​ຫຼັກ​ຖານ​ທີ່​ໜ້າ​ສົນ​ໃຈ​ທີ່​ວ່າ​ການ​ປົນ​ເປື້ອນ​ຂອງ​ດາວ​ໄດ້​ສ້າງ​ຮູບ​ແບບ​ການ​ສົ່ງ​ຍານ​ຂອງ TRAPPIST-1 b ແລະ​ອາດ​ຈະ​ເປັນ​ດາວ​ອື່ນໆ​ໃນ​ລະ​ບົບ. ກິດຈະກໍາຂອງດາວ, ເຊັ່ນຈຸດມືດ, faculae ສົດໃສ, ແລະເຫດການ flare, ສາມາດສ້າງ "ສັນຍານຂອງຜີ" ທີ່ອາດຈະສັບສົນການສັງເກດການຂອງຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງ exoplanet.

ການສຶກສາໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການພິຈາລະນາການປົນເປື້ອນຂອງດາວໃນເວລາທີ່ວາງແຜນການສັງເກດການໃນອະນາຄົດຂອງລະບົບ exoplanetary. ອັນນີ້ເປັນສິ່ງສໍາຄັນໂດຍສະເພາະສໍາລັບລະບົບເຊັ່ນ: TRAPPIST-1, ເຊິ່ງໝູນອ້ອມດາວດາວແດງທີ່ຮູ້ຈັກກັບລັກສະນະການເຄື່ອນໄຫວຂອງມັນ.

ການວິເຄາະເພີ່ມເຕີມຂອງລະບົບ TRAPPIST-1 ແມ່ນຍັງດຳເນີນຢູ່, ໂດຍມີຂໍ້ສັງເກດ ແລະ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມທີ່ຄາດວ່າຈະເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບດາວເຄາະທີ່ໜ້າສົນໃຈເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງນິໄສຂອງພວກມັນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຈົດ​ຫມາຍ​ວາ​ລະ​ສານ Astrophysical​

By Gabriel Botha

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