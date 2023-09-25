The Twinkle of Stars: ການຈຳລອງ 3D ແລະສຽງເປີດເຜີຍຄວາມລັບພາຍໃນ

ບັນດານັກວິທະຍາສາດຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Northwestern ໄດ້ເຮັດການຄົ້ນພົບອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການສຶກສາດາວເຄາະຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເປັນເທື່ອທຳອິດ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພັດທະນາການຈຳລອງແບບ 3 ມິຕິທີ່ສຳຫຼວດພະລັງງານທີ່ກະບອງຈາກແກນດາວຂະໜາດໃຫຍ່ໄປສູ່ພື້ນຜິວນອກຂອງມັນ. ການຈໍາລອງເຫຼົ່ານີ້ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ກ່ຽວກັບ "twinkle" ທີ່ປະກົດວ່າດາວມີ.
ດາວກະພິບບໍ່ພຽງແຕ່ຍ້ອນການໂຄ້ງຂອງແສງດາວໃນບັນຍາກາດຂອງພວກເຮົາ, ແຕ່ຍັງເປັນຍ້ອນຄື້ນຟອງອາຍແກັສ rippling ເທິງຫນ້າດິນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄື້ນຟອງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ imperceptible ກັບ telescopes ໃນປັດຈຸບັນ. ການຈໍາລອງຂອງທີມງານຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Northwestern ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາກໍານົດ, ເປັນຄັ້ງທໍາອິດ, ດວງດາວໃນທໍາມະຊາດ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ທີມງານຍັງໄດ້ປ່ຽນຄື້ນຟອງເຫຼົ່ານີ້ເປັນສຽງ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຟັງສາມາດໄດ້ຍິນສຽງພາຍໃນຂອງດາວແລະປະສົບການກະພິບທໍາມະຊາດຂອງມັນ. ບາດກ້າວບຸກທະລຸນີ້ຈະເປີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃໝ່ສຳລັບການເຂົ້າໃຈຂະບວນການທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງເລິກເຊິ່ງພາຍໃນດວງດາວ.
ດາວທັງໝົດມີເຂດ convection, ເປັນເຂດທີ່ປັ່ນປ່ວນທີ່ອາຍແກັສປັ່ນປ່ວນ ແລະ ດັນຄວາມຮ້ອນອອກໄປຂ້າງນອກ. ການລະບາຍອາກາດພາຍໃນດວງດາວແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບຂະບວນການທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຝົນຟ້າຮ້ອງ, ອາກາດເຢັນຫຼຸດລົງ, ຮ້ອນຂຶ້ນ, ແລະເພີ່ມຂຶ້ນອີກເທື່ອຫນຶ່ງ. ຂະບວນການນີ້ສ້າງຄື້ນຟອງທີ່ເຮັດໃຫ້ແສງດາວມືດມົວ ແລະສະຫວ່າງຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ມີແສງກະພິບໆ.
ທີມງານໄດ້ສະແຫວງຫາການສ້າງແບບຈໍາລອງຂອງ convection ທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຢູ່ໃນແກນຂອງດາວຂະຫນາດໃຫຍ່. ໂດຍການກໍ່ສ້າງຕາມການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາແລະລວມທັງຟີຊິກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງຫມົດ, ການຈໍາລອງຂອງພວກມັນຈະຄາດຄະເນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງວ່າຄວາມສະຫວ່າງຂອງດາວມີການປ່ຽນແປງແນວໃດໂດຍອີງຕາມຄື້ນຟອງທີ່ຜະລິດໂດຍ convection.
ເພື່ອແຍກຄື້ນທີ່ໄປຮອດພື້ນຜິວ ແລະສ້າງຄວາມກະພິບ, ທີມງານໄດ້ພັດທະນາຕົວກອງທີ່ອະທິບາຍວິທີການຄື້ນຟອງ bounce ພາຍໃນ simulations. ເຕັກນິກ "ການກັນສຽງ" ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາວັດແທກໄດ້ຊັດເຈນວ່າ ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນຫຼັກສ້າງຄື້ນຟອງແນວໃດ ແລະມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ຄວາມສະຫວ່າງຂອງດາວ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ການກັ່ນຕອງຂອງພວກເຂົາກັບຄື້ນທີ່ວັດແທກອອກມາຈາກແກນ convective, ອະທິບາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງວ່າດາວປ່ຽນຄື້ນເຫຼົ່ານີ້ແນວໃດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພັດທະນາຕົວກອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບວິທີທີ່ຄື້ນຟອງຄວນຈະ bounce ອ້ອມຮອບພາຍໃນດາວທີ່ແທ້ຈິງ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ຕົວກອງນີ້, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ສ້າງການຈໍາລອງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄື້ນຟອງຈະປາກົດແນວໃດຖ້າເບິ່ງຜ່ານກ້ອງສ່ອງທາງໄກທີ່ມີປະສິດທິພາບ.
ໃຊ້ເວລາການຄົ້ນພົບຂອງພວກເຂົາອີກບາດກ້າວຫນຶ່ງ, ທີມງານໄດ້ປ່ຽນການຈໍາລອງເຫຼົ່ານີ້ເປັນສຽງໂດຍການເພີ່ມຄວາມຖີ່ຂອງຄື້ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ຍິນ. ສຽງທີ່ແຕກຕ່າງກັນກົງກັນກັບຄື້ນທີ່ຜະລິດໂດຍດາວທີ່ມີຂະຫນາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼືສົດໃສ.
ການຄົ້ນຄວ້າພື້ນຖານນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກພາຍໃນຂອງດາວແຕ່ຍັງເປີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບ telescopes ອະວະກາດໃນອະນາຄົດເພື່ອສັງເກດເຂດພາກກາງບ່ອນທີ່ອົງປະກອບທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບຊີວິດໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ມະຫາວິທະຍາໄລ Northwestern
- ດາລາສາດທໍາມະຊາດ