ການຝຶກອົບຮົມຄວາມຕ້ານທານສໍາລັບຜູ້ສູງອາຍຸ: ປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດແລະປ້ອງກັນການສູນເສຍກ້າມຊີ້ນ

ເມື່ອເຮົາອາຍຸສູງຂື້ນ, ມັນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍຂຶ້ນທີ່ຈະຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນດ້ານສຸຂະພາບທາງດ້ານຮ່າງກາຍເພື່ອຮັກສາຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກປະຈໍາວັນຂອງພວກເຮົາໂດຍບໍ່ຮູ້ສຶກເມື່ອຍລ້າ. ການຢູ່ຢ່າງຫ້າວຫັນເມື່ອເຮົາເຖົ້າແກ່ຂຶ້ນບໍ່ພຽງແຕ່ປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງເຮົາເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມຊົງຈຳພິເສດໃຫ້ກັບຄົນຮັກຂອງເຮົາໄດ້. ວິທີຫນຶ່ງທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການຮັກສາການເຮັດວຽກທາງດ້ານຮ່າງກາຍແລະປ້ອງກັນການສູນເສຍກ້າມຊີ້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອາຍຸແມ່ນການຝຶກອົບຮົມການຕໍ່ຕ້ານ.
ການຝຶກອົບຮົມຄວາມຕ້ານທານ, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າການຝຶກອົບຮົມຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ປະກອບມີການປະຕິບັດການອອກກໍາລັງກາຍທີ່ທ້າທາຍກ້າມຊີ້ນເພື່ອເອົາຊະນະການຕໍ່ຕ້ານ. ມັນສາມາດນໍາໃຊ້ຮູບແບບຕ່າງໆແລະສາມາດໄດ້ຮັບການປັບຕົວໃຫ້ເຫມາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງບຸກຄົນທີ່ມີອາຍຸສູງສຸດ. ການລວມເອົາການຝຶກອົບຮົມຄວາມຕ້ານທານເຂົ້າໃນການອອກກໍາລັງກາຍຂອງພວກເຮົາເປັນປົກກະຕິສາມາດຊ່ວຍຕໍ່ສູ້ກັບການຫຼຸດລົງຕາມທໍາມະຊາດຂອງການເຮັດວຽກຂອງກ້າມຊີ້ນແລະມະຫາຊົນທີ່ເກີດຂື້ນກັບອາຍຸ, ທີ່ເອີ້ນວ່າ sarcopenia. Sarcopenia ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການຫຼຸດລົງ, ພະຍາດ cardiovascular, ພະຍາດ metabolic, ແລະບັນຫາສຸຂະພາບອື່ນໆ.
ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຜ່ານມາຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມເຂັ້ມແຂງກ້າມຊີ້ນຕ່ໍາເປັນປັດໃຈປະກອບສ່ວນທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ sarcopenia. ດັ່ງນັ້ນ, ການປະຕິບັດໂຄງການການຝຶກອົບຮົມຕ້ານທານທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸມໃສ່ການປັບປຸງຄວາມເຂັ້ມແຂງແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນໃນການຕໍ່ສູ້ຫຼືການຖອນຄືນການຫຼຸດລົງນີ້. ການຝຶກອົບຮົມຄວາມເຂັ້ມແຂງເປັນປົກກະຕິກັບນ້ໍາຫນັກປານກາງຫາຫນັກໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີປະສິດທິພາບໃນການປ້ອງກັນ sarcopenia ແລະຖືວ່າປອດໄພເມື່ອເຮັດຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຊອກຫາຄໍາແນະນໍາຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ມີຄຸນວຸດທິ, ເຊັ່ນ: ຄູຝຶກສ່ວນບຸກຄົນຫຼືຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະເງື່ອນໄຂ, ເພື່ອຮັບປະກັນຮູບແບບແລະເຕັກນິກທີ່ເຫມາະສົມ.
ອີງຕາມສະມາຄົມຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະການປັບສະພາບແຫ່ງຊາດ, ຜູ້ສູງອາຍຸຄວນເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມຄວາມເຂັ້ມແຂງສອງຫາສາມມື້ຕໍ່ອາທິດ. ການອອກກໍາລັງກາຍຄວນປະກອບມີການອອກກໍາລັງກາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ຕໍ່ຫຼາຍຕໍ່ກຸ່ມກ້າມເນື້ອທີ່ສໍາຄັນ, ໂດຍມີຫົກຫາ 12 ຊໍ້າຄືນຕໍ່ຊຸດ. ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຄວນຈະຖືກຕັ້ງລະຫວ່າງ 50% ຫາ 85% ຂອງແຕ່ລະຄັ້ງສູງສຸດ. ການພັກຜ່ອນສໍາລັບສອງຫາສາມນາທີລະຫວ່າງຊຸດແມ່ນແນະນໍາ, ໃຫ້ເວລາຟື້ນຕົວພຽງພໍ. ມັນໄດ້ຖືກແນະນໍາວ່າຜູ້ໃຫຍ່ປະຕິບັດໂຄງການນີ້ສອງຫາສາມມື້ຕໍ່ອາທິດ, ໂດຍມີ 24 ຫາ 48 ຊົ່ວໂມງລະຫວ່າງກອງປະຊຸມ.
ການປະຕິບັດໂຄງການການຝຶກອົບຮົມຄວາມຕ້ານທານທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການແລະເປົ້າຫມາຍຂອງທ່ານເອງສາມາດເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະສົ່ງເສີມການບໍາລຸງລ້ຽງກ້າມເນື້ອແລະກະດູກທີ່ມີສຸຂະພາບດີຕາມອາຍຸຂອງທ່ານ. ໃນຂະນະທີ່ຄໍາແນະນໍາຂ້າງເທິງນີ້ສະຫນອງກອບ, ການປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານຈະຊ່ວຍໃຫ້ມີໂຄງການອອກກໍາລັງກາຍສ່ວນບຸກຄົນຫຼາຍຂຶ້ນ. ການຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງການຝຶກອົບຮົມຄວາມຕ້ານທານບໍ່ພຽງແຕ່ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງກ້າມຊີ້ນແຕ່ຍັງປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດໂດຍລວມແລະຄວາມແຂງແຮງໃນຜູ້ສູງອາຍຸ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
ການຝຶກອົບຮົມຕ້ານທານສາມາດມີຫຼາຍຮູບແບບ. Jamie Grill/Tetra ຮູບພາບຜ່ານ Getty Images.
Gillen, Z. (2021). ລັງເລໃຈກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມຕ້ານທານຕາມອາຍຸຂອງທ່ານບໍ? ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງຮູ້. ດຶງມາຈາກ [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ].