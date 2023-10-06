Elon Musk ຄາດຄະເນການເປີດຕົວ Starship ແລະການລົງຈອດຂອງດາວອັງຄານພາຍໃນສີ່ປີ

ໃນລະຫວ່າງການໃຫ້ສໍາພາດຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມນັກອາວະກາດສາກົນ, Elon Musk ໄດ້ແບ່ງປັນວິໄສທັດຂອງລາວສໍາລັບການບິນອະວະກາດລະຫວ່າງດາວເຄາະແລະເຮັດການຄາດເດົາທີ່ກ້າຫານກ່ຽວກັບອະນາຄົດຂອງຍານອາວະກາດ Starship ຂອງ SpaceX.
Musk ສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈກັບອົງການບໍລິຫານການບິນຂອງລັດຖະບານກາງສະຫະລັດ (FAA) ກ່ຽວກັບກໍານົດເວລາສໍາລັບການຟື້ນຕົວຂັ້ນຕອນທໍາອິດຂອງລະບົບການເປີດຕົວ. ທ່ານກ່າວວ່າການໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດທີ່ຈໍາເປັນສາມາດໃຊ້ເວລາ "ອາດຈະຫນ້ອຍກວ່າຫນຶ່ງປີ", ໂດຍຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຊັກຊ້າທີ່ອາດເກີດຂື້ນໂດຍຂະບວນການກົດລະບຽບ.
ຄວາມພະຍາຍາມທໍາອິດທີ່ຈະເປີດຕົວ Starship ແລະ Super-Heavy Booster combo ເຕັມຮູບແບບໃນປີ 2023 ບໍ່ສໍາເລັດ, ມີຄວາມເສຍຫາຍຮ້າຍແຮງເກີດຂຶ້ນກັບແຜ່ນເປີດຕົວ. ຄວາມພະຍາຍາມຄັ້ງທີສອງທີ່ຈະມາເຖິງໃນປັດຈຸບັນແມ່ນລໍຖ້າການອະນຸມັດຕາມລະບຽບການ.
ເພື່ອຈັບຕົວກະຕຸ້ນດ້ວຍແຂນຂອງຫໍຄອຍເປີດຕົວໃນປີ 2024, Musk ໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບຈັງຫວະການເປີດຕົວທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ, ເຊິ່ງຈະຕ້ອງໃຊ້ໄຟສີຂຽວຂອງ FAA. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຖິງແມ່ນວ່າການຈັບບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນປີ 2024, ມັນຈະບໍ່ຂັດຂວາງຄວາມຄືບຫນ້າຂອງໂຄງການ Starlink. Musk ກ່າວວ່າການນໍາໃຊ້ດາວທຽມ Starlink v3 ຄາດວ່າຈະເລີ່ມຕົ້ນໃນປະມານຫນຶ່ງປີ.
ນອກຈາກການຄາດຄະເນເຫຼົ່ານີ້, Musk ຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງເປົ້າຫມາຍທີ່ມີຄວາມທະເຍີທະຍານຂອງການລົງຈອດເທິງດາວອັງຄານພາຍໃນສີ່ປີ. ນີ້ຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີບໍ່ພຽງແຕ່ການເຮັດວຽກສົບຜົນສໍາເລັດຂອງ Starship, ແຕ່ຍັງຄວາມສາມາດທີ່ຈະລົງຈອດຢູ່ດ້ານ Martian ໄດ້ຢ່າງປອດໄພ. Musk ໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນວ່າໄລຍະເວລາຂອງການສອດຄ່ອງຂອງດາວເຄາະເປັນປັດໃຈສໍາຄັນ.
ໃນຂະນະທີ່ Musk ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດສະເພາະຫຼາຍຢ່າງກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງ Starship ໃນປະຈຸບັນ, ລາວໄດ້ກ່າວເຖິງການແຕ້ມບົດຮຽນຈາກບັ້ງໄຟ N1 ຂອງ Soviet, ເຊິ່ງມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນໃນການອອກແບບ. ລູກສອນໄຟດວງຈັນຂອງໂຊວຽດປະສົບກັບຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນການຍິງລູກສອນໄຟສີ່ຄັ້ງ, ເຮັດໃຫ້ໂຄງການດັ່ງກ່າວຖືກຍົກເລີກ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການສໍາພາດຂອງ Elon Musk ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງລາວທີ່ຈະຊຸກຍູ້ຂອບເຂດຊາຍແດນໃນການຂຸດຄົ້ນອະວະກາດ. ດ້ວຍເປົ້າໝາຍທີ່ທະເຍີທະຍານສຳລັບການເປີດຕົວ Starship, ການນຳໃຊ້ Starlink, ແລະການລົງຈອດໃນດາວອັງຄານພາຍໃນສີ່ປີ, ຄວາມພະຍາຍາມໃນອະນາຄົດຂອງ SpaceX ຈະຖືກຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດ.
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