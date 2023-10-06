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Elon Musk ຄາດຄະເນການເປີດຕົວ Starship ແລະການລົງຈອດຂອງດາວອັງຄານພາຍໃນສີ່ປີ

ByRobert Andrew

Oct 6, 2023
Elon Musk ຄາດຄະເນການເປີດຕົວ Starship ແລະການລົງຈອດຂອງດາວອັງຄານພາຍໃນສີ່ປີ

ໃນລະຫວ່າງການໃຫ້ສໍາພາດຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມນັກອາວະກາດສາກົນ, Elon Musk ໄດ້ແບ່ງປັນວິໄສທັດຂອງລາວສໍາລັບການບິນອະວະກາດລະຫວ່າງດາວເຄາະແລະເຮັດການຄາດເດົາທີ່ກ້າຫານກ່ຽວກັບອະນາຄົດຂອງຍານອາວະກາດ Starship ຂອງ SpaceX.

Musk ສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈກັບອົງການບໍລິຫານການບິນຂອງລັດຖະບານກາງສະຫະລັດ (FAA) ກ່ຽວກັບກໍານົດເວລາສໍາລັບການຟື້ນຕົວຂັ້ນຕອນທໍາອິດຂອງລະບົບການເປີດຕົວ. ທ່ານກ່າວວ່າການໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດທີ່ຈໍາເປັນສາມາດໃຊ້ເວລາ "ອາດຈະຫນ້ອຍກວ່າຫນຶ່ງປີ", ໂດຍຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຊັກຊ້າທີ່ອາດເກີດຂື້ນໂດຍຂະບວນການກົດລະບຽບ.

ຄວາມພະຍາຍາມທໍາອິດທີ່ຈະເປີດຕົວ Starship ແລະ Super-Heavy Booster combo ເຕັມຮູບແບບໃນປີ 2023 ບໍ່ສໍາເລັດ, ມີຄວາມເສຍຫາຍຮ້າຍແຮງເກີດຂຶ້ນກັບແຜ່ນເປີດຕົວ. ຄວາມພະຍາຍາມຄັ້ງທີສອງທີ່ຈະມາເຖິງໃນປັດຈຸບັນແມ່ນລໍຖ້າການອະນຸມັດຕາມລະບຽບການ.

ເພື່ອຈັບຕົວກະຕຸ້ນດ້ວຍແຂນຂອງຫໍຄອຍເປີດຕົວໃນປີ 2024, Musk ໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບຈັງຫວະການເປີດຕົວທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ, ເຊິ່ງຈະຕ້ອງໃຊ້ໄຟສີຂຽວຂອງ FAA. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຖິງແມ່ນວ່າການຈັບບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນປີ 2024, ມັນຈະບໍ່ຂັດຂວາງຄວາມຄືບຫນ້າຂອງໂຄງການ Starlink. Musk ກ່າວ​ວ່າ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ດາວ​ທຽມ Starlink v3 ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ໃນ​ປະ​ມານ​ຫນຶ່ງ​ປີ​.

ນອກຈາກການຄາດຄະເນເຫຼົ່ານີ້, Musk ຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງເປົ້າຫມາຍທີ່ມີຄວາມທະເຍີທະຍານຂອງການລົງຈອດເທິງດາວອັງຄານພາຍໃນສີ່ປີ. ນີ້ຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີບໍ່ພຽງແຕ່ການເຮັດວຽກສົບຜົນສໍາເລັດຂອງ Starship, ແຕ່ຍັງຄວາມສາມາດທີ່ຈະລົງຈອດຢູ່ດ້ານ Martian ໄດ້ຢ່າງປອດໄພ. Musk ໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນວ່າໄລຍະເວລາຂອງການສອດຄ່ອງຂອງດາວເຄາະເປັນປັດໃຈສໍາຄັນ.

ໃນຂະນະທີ່ Musk ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດສະເພາະຫຼາຍຢ່າງກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງ Starship ໃນປະຈຸບັນ, ລາວໄດ້ກ່າວເຖິງການແຕ້ມບົດຮຽນຈາກບັ້ງໄຟ N1 ຂອງ Soviet, ເຊິ່ງມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນໃນການອອກແບບ. ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ດວງ​ຈັນ​ຂອງ​ໂຊ​ວຽດ​ປະສົບ​ກັບ​ຄວາມ​ລົ້ມ​ເຫຼວ​ໃນ​ການ​ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ສີ່​ຄັ້ງ, ​ເຮັດ​ໃຫ້​ໂຄງການ​ດັ່ງກ່າວ​ຖືກ​ຍົກ​ເລີກ.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ການສໍາພາດຂອງ Elon Musk ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງລາວທີ່ຈະຊຸກຍູ້ຂອບເຂດຊາຍແດນໃນການຂຸດຄົ້ນອະວະກາດ. ດ້ວຍເປົ້າໝາຍທີ່ທະເຍີທະຍານສຳລັບການເປີດຕົວ Starship, ການນຳໃຊ້ Starlink, ແລະການລົງຈອດໃນດາວອັງຄານພາຍໃນສີ່ປີ, ຄວາມພະຍາຍາມໃນອະນາຄົດຂອງ SpaceX ຈະຖືກຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດ.

ທີ່ມາ: ບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບໂດຍ [ຜູ້ຂຽນ], [date]

By Robert Andrew

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