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SpaceX ເປີດຕົວລົດໄຟແສງສະຫວ່າງທີ່ມີສີສັນດ້ວຍດາວທຽມ Starlink

ByRobert Andrew

Sep 19, 2023
SpaceX ເປີດຕົວລົດໄຟແສງສະຫວ່າງທີ່ມີສີສັນດ້ວຍດາວທຽມ Starlink

ການເປີດຕົວ SpaceX ທີ່ຜ່ານມາໄດ້ສ້າງລົດໄຟແສງສະຫວ່າງທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈໃນທົ່ວທ້ອງຟ້າໃນຕອນກາງຄືນ. ການ​ຍິງ​ສົ່ງ​ດັ່ງກ່າວ​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ທີ່​ສະຖານີ​ກຳລັງ​ອາ​ວະ​ກາດ Cape Canaveral ໃນ​ລັດ Florida ​ໄດ້​ສົ່ງ​ດາວ​ທຽມ Starlink 22 ດວງ​ຂຶ້ນ​ສູ່​ວົງ​ໂຄຈອນ​ຂອງ​ໜ່ວຍ​ໂລກ​ຕ່ຳ. ດາວທຽມເຫຼົ່ານີ້, ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການລິເລີ່ມອິນເຕີເນັດບໍລະອົດແບນທົ່ວໂລກຂອງ SpaceX, ໄດ້ດຶງດູດຜູ້ສັງເກດການຢູ່ໃນລັດຕ່າງໆ, ລວມທັງລັດ Connecticut, Utah, Illinois, Michigan, Ohio, ແລະ Wisconsin.

ດາວທຽມ Starlink ມີໜ້າທີ່ສົ່ງສັນຍານອິນເຕີເນັດບຣອດແບນໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ທົ່ວໂລກ ນັບຕັ້ງແຕ່ການເປີດຕົວຄັ້ງທຳອິດໃນປີ 2019, SpaceX ໄດ້ສົ່ງດາວທຽມຫຼາຍກວ່າ 3,000 ດວງ. ບໍລິສັດມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະວາງດາວທຽມທັງໝົດ 7,500 ດວງຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນໂລກຕ່ຳ, ຕາມການອະນຸມັດຈາກຄະນະກຳມະການສື່ສານຂອງລັດຖະບານກາງ.

ເມື່ອຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນ, ດາວທຽມ Starlink ເຄື່ອນໄປໃນເສັ້ນທາງຊື່, ສະທ້ອນແສງສະຫວ່າງແລະເຮັດໃຫ້ພວກມັນເບິ່ງເຫັນຈາກພື້ນດິນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການເບິ່ງເຫັນຂອງພວກເຂົາແມ່ນຈໍາກັດ, ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາສ້າງວົງໂຄຈອນຂອງຕົນເອງໃນທີ່ສຸດ. ໃນລະຫວ່າງການຂົນສົ່ງຂອງພວກເຂົາ, ລະບົບຕ່ອງໂສ້ Starlink ອາດຈະກະພິບໄປທົ່ວທ້ອງຟ້າຫຼາຍຄັ້ງໃນຄືນດຽວ.

ສໍາລັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈໃນການຊອກເຫັນດາວທຽມ, ມີຊັບພະຍາກອນອິນເຕີເນັດຈໍານວນຫນຶ່ງທີ່ມີຢູ່. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເວັບໄຊຕ໌ແລະໂທລະສັບມືຖື "ຊອກຫາ Starlink" ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຕິດຕາມລະບົບຕ່ອງໂສ້ດາວທຽມໂດຍອີງໃສ່ພິກັດຫຼືເມືອງ. Satellitemap.space ສະເໜີແຜນທີ່ຄ້າຍຄືໂລກທີ່ສະແດງສະຖານທີ່ຂອງດາວທຽມ Starlink ແລະໃຫ້ລາຍລະອຽດເຊັ່ນ: ວັນທີເປີດຕົວ ແລະຫຼັກສູດທີ່ຜ່ານມາ. ຜູ້​ໃຊ້​ສາ​ມາດ​ໝາຍ​ບ້ານ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຢູ່​ໃນ​ແຜນ​ທີ່​ເພື່ອ​ກຳ​ນົດ​ເວ​ລາ​ທີ່​ດາວ​ທຽມ​ຈະ​ຜ່ານ​ຫົວ.

ລົດໄຟແສງສະຫວ່າງທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍດາວທຽມ Starlink ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ສະຫນອງສາຍຕາທີ່ຫນ້າຈັບໃຈແລະຜິດປົກກະຕິສໍາລັບຜູ້ສັງເກດການໃນຫຼາຍໆລັດ. ໃນຂະນະທີ່ SpaceX ຍັງສືບຕໍ່ສົ່ງດາວທຽມຫຼາຍຂຶ້ນ, ທ້ອງຟ້າກາງຄືນອາດຈະເຫັນການສະແດງທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຫຼາຍຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– “ລົດໄຟດາວທຽມ Starlink — ວິທີການເບິ່ງ ແລະຕິດຕາມມັນ” – Space
– “ເຮືອບິນອາຍພົ່ນຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງຟ້າຜ່າ 50 ເທົ່າ ແຮງກວ່າລູກປືນປົກກະຕິ XNUMX ເທົ່າ ຍິງຂຶ້ນຈາກເຮີຣິເຄນ Franklin – Puerto Rico” - NatureWorldNews.com

By Robert Andrew

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