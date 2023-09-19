SpaceX ເປີດຕົວລົດໄຟແສງສະຫວ່າງທີ່ມີສີສັນດ້ວຍດາວທຽມ Starlink

ການເປີດຕົວ SpaceX ທີ່ຜ່ານມາໄດ້ສ້າງລົດໄຟແສງສະຫວ່າງທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈໃນທົ່ວທ້ອງຟ້າໃນຕອນກາງຄືນ. ການຍິງສົ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ສະຖານີກຳລັງອາວະກາດ Cape Canaveral ໃນລັດ Florida ໄດ້ສົ່ງດາວທຽມ Starlink 22 ດວງຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນຂອງໜ່ວຍໂລກຕ່ຳ. ດາວທຽມເຫຼົ່ານີ້, ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການລິເລີ່ມອິນເຕີເນັດບໍລະອົດແບນທົ່ວໂລກຂອງ SpaceX, ໄດ້ດຶງດູດຜູ້ສັງເກດການຢູ່ໃນລັດຕ່າງໆ, ລວມທັງລັດ Connecticut, Utah, Illinois, Michigan, Ohio, ແລະ Wisconsin.
ດາວທຽມ Starlink ມີໜ້າທີ່ສົ່ງສັນຍານອິນເຕີເນັດບຣອດແບນໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ທົ່ວໂລກ ນັບຕັ້ງແຕ່ການເປີດຕົວຄັ້ງທຳອິດໃນປີ 2019, SpaceX ໄດ້ສົ່ງດາວທຽມຫຼາຍກວ່າ 3,000 ດວງ. ບໍລິສັດມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະວາງດາວທຽມທັງໝົດ 7,500 ດວງຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນໂລກຕ່ຳ, ຕາມການອະນຸມັດຈາກຄະນະກຳມະການສື່ສານຂອງລັດຖະບານກາງ.
ເມື່ອຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນ, ດາວທຽມ Starlink ເຄື່ອນໄປໃນເສັ້ນທາງຊື່, ສະທ້ອນແສງສະຫວ່າງແລະເຮັດໃຫ້ພວກມັນເບິ່ງເຫັນຈາກພື້ນດິນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການເບິ່ງເຫັນຂອງພວກເຂົາແມ່ນຈໍາກັດ, ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາສ້າງວົງໂຄຈອນຂອງຕົນເອງໃນທີ່ສຸດ. ໃນລະຫວ່າງການຂົນສົ່ງຂອງພວກເຂົາ, ລະບົບຕ່ອງໂສ້ Starlink ອາດຈະກະພິບໄປທົ່ວທ້ອງຟ້າຫຼາຍຄັ້ງໃນຄືນດຽວ.
ສໍາລັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈໃນການຊອກເຫັນດາວທຽມ, ມີຊັບພະຍາກອນອິນເຕີເນັດຈໍານວນຫນຶ່ງທີ່ມີຢູ່. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເວັບໄຊຕ໌ແລະໂທລະສັບມືຖື "ຊອກຫາ Starlink" ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຕິດຕາມລະບົບຕ່ອງໂສ້ດາວທຽມໂດຍອີງໃສ່ພິກັດຫຼືເມືອງ. Satellitemap.space ສະເໜີແຜນທີ່ຄ້າຍຄືໂລກທີ່ສະແດງສະຖານທີ່ຂອງດາວທຽມ Starlink ແລະໃຫ້ລາຍລະອຽດເຊັ່ນ: ວັນທີເປີດຕົວ ແລະຫຼັກສູດທີ່ຜ່ານມາ. ຜູ້ໃຊ້ສາມາດໝາຍບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນແຜນທີ່ເພື່ອກຳນົດເວລາທີ່ດາວທຽມຈະຜ່ານຫົວ.
ລົດໄຟແສງສະຫວ່າງທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍດາວທຽມ Starlink ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ສະຫນອງສາຍຕາທີ່ຫນ້າຈັບໃຈແລະຜິດປົກກະຕິສໍາລັບຜູ້ສັງເກດການໃນຫຼາຍໆລັດ. ໃນຂະນະທີ່ SpaceX ຍັງສືບຕໍ່ສົ່ງດາວທຽມຫຼາຍຂຶ້ນ, ທ້ອງຟ້າກາງຄືນອາດຈະເຫັນການສະແດງທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຫຼາຍຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– “ລົດໄຟດາວທຽມ Starlink — ວິທີການເບິ່ງ ແລະຕິດຕາມມັນ” – Space
– “ເຮືອບິນອາຍພົ່ນຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງຟ້າຜ່າ 50 ເທົ່າ ແຮງກວ່າລູກປືນປົກກະຕິ XNUMX ເທົ່າ ຍິງຂຶ້ນຈາກເຮີຣິເຄນ Franklin – Puerto Rico” - NatureWorldNews.com