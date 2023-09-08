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ດາວ​ທຽມ Starlink ແຕກ​ແຍກ​ຢູ່​ເທິງ​ທະ​ເລ Caribbean: ເປັນ​ພະ​ຍານ​ທີ່​ໜ້າ​ປະ​ທັບ​ໃຈ

ByMampho Brescia

Sep 8, 2023
ດາວ​ທຽມ Starlink ແຕກ​ແຍກ​ຢູ່​ເທິງ​ທະ​ເລ Caribbean: ເປັນ​ພະ​ຍານ​ທີ່​ໜ້າ​ປະ​ທັບ​ໃຈ

ພະຍານໃນ Puerto Rico ແລະສາທາລະນະລັດໂດມິນິກັນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢ່າງໂດດເດັ່ນໃນວັນທີ 6 ກັນຍາ 2023. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ສັງເກດເຫັນດາວທຽມກັບຄືນສູ່ທ້ອງຟ້າທັງໝົດ, ຈາກຂອບຟ້າຫາຂອບຟ້າ, ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງຈາກທິດຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ໄປສູ່ທິດຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ. ວັດຖຸທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການສະແດງນີ້ໄດ້ຖືກລະບຸວ່າເປັນ Starlink-30167, ດາວທຽມຈາກກຸ່ມດາວ Starlink ຂອງ SpaceX. ເປີດຕົວໃນວັນທີ 28 ກໍລະກົດ 2023, Starlink-30167 ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງກຸ່ມດາວທຽມອິນເຕີເນັດ 22 ດວງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນບໍ່ສາມາດບັນລຸວົງໂຄຈອນທີ່ຕັ້ງໄວ້ແລະຄ່ອຍໆສູນເສຍລະດັບຄວາມສູງ, ໃນທີ່ສຸດກໍຈະເຂົ້າສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກ.

ການແຕກແຍກຂອງດາວທຽມ Starlink ໄດ້ຖືກຈັບຈາກມຸມທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນວິດີໂອ, ສະຫນອງສາຍຕາຂອງເຫດການ. ຂະນະ​ທີ່​ດາວ​ທຽມ​ໄດ້​ແຕກ​ອອກ, ຊິ້ນ​ສ່ວນ​ນ້ອຍໆ​ໄດ້​ແຍກ​ອອກ​ຈາກ​ວັດຖຸ​ຕົ້ນຕໍ, ມີ​ບາງ​ສ່ວນ​ນຳ​ໜ້າ​ໃນ​ເຫດການ​ດັ່ງກ່າວ, ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ບາງ​ໜ່ວຍ​ຕົກ​ຢູ່​ຫຼັງ. ການແຕກແຍກນີ້ເປັນຕົວຊີ້ບອກທີ່ຊັດເຈນວ່າວັດຖຸທີ່ສັງເກດໄດ້ແມ່ນສິ່ງເສດເຫຼືອໃນອາວະກາດ ແທນທີ່ຈະເປັນດາວເຄາະທຳມະຊາດ. ຂີ້ເຫຍື້ອອະວະກາດມັກຈະປະກົດວ່າເປັນ "ດາວເຄາະ" ທີ່ເຄື່ອນທີ່ຊ້າໆ ທີ່ສາມາດຢູ່ໄດ້ເປັນເວລານຶ່ງ ຫຼືສອງນາທີ, ກົງກັນຂ້າມກັບໄລຍະເວລາສັ້ນໆຂອງດາວເຄາະທຳມະຊາດ.

ນີ້​ບໍ່​ແມ່ນ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ​ທີ່​ດາວ​ທຽມ Starlink ​ໄດ້​ຖືກ​ເຫັນ​ວ່າ​ແຕກ​ສະ​ພາບ​ຢູ່​ເທິງ​ທ້ອງ​ຟ້າ. ​ໃນ​ເຫດການ​ຄັ້ງ​ກ່ອນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 7 ກຸມພາ 2022, ດາວ​ທຽມ​ກຸ່ມ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ຖືກ​ສົ່ງ​ອອກ​ໃໝ່​ໄດ້​ເຂົ້າ​ສູ່​ຊັ້ນ​ບັນຍາກາດ​ຍ້ອນ​ລົມພາຍຸ​ແມ່​ເຫຼັກ​ຈາກ​ດວງ​ອາທິດ. ພາຍຸເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ບັນຍາກາດຮ້ອນຂຶ້ນແລະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງບັນຍາກາດ, ເຮັດໃຫ້ການລາກເພີ່ມຂຶ້ນແລະການກັບຄືນຂອງດາວທຽມໃນລະດັບຄວາມສູງຕ່ໍາ.

ໃນຂະນະທີ່ເຕັກໂນໂລຢີແລະການຂຸດຄົ້ນອະວະກາດສືບຕໍ່ກ້າວຫນ້າ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສາມາດຈໍາແນກລະຫວ່າງອຸຕຸນິຍົມທໍາມະຊາດແລະສິ່ງເສດເຫຼືອໃນອາວະກາດ. ຄຸນລັກສະນະຂອງສິ່ງເສດເຫຼືອໃນອະວະກາດ, ເຊັ່ນ: ການເຄື່ອນໄຫວຊ້າຂອງມັນແລະການແຕກແຍກທີ່ສັງເກດເຫັນ, ສາມາດຊ່ວຍລະບຸວ່າມັນເປັນວັດຖຸປອມ. ການສັງເກດເຫດການຕ່າງໆເຊັ່ນການແຕກແຍກຂອງດາວທຽມ Starlink ບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ພາບທີ່ໜ້າສົນໃຈເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈອັນລ້ຳຄ່າກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງສິ່ງເສດເຫຼືອໃນອະວະກາດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຍານ​ອາ​ວະ​ກາດ​
– Eddie Irizarry, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດລະບົບສຸລິຍະຂອງ NASA ສໍາລັບສະມາຄົມດາລາສາດຂອງ Caribbean.

By Mampho Brescia

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