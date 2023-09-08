ພະຍານໃນ Puerto Rico ແລະສາທາລະນະລັດໂດມິນິກັນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢ່າງໂດດເດັ່ນໃນວັນທີ 6 ກັນຍາ 2023. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ສັງເກດເຫັນດາວທຽມກັບຄືນສູ່ທ້ອງຟ້າທັງໝົດ, ຈາກຂອບຟ້າຫາຂອບຟ້າ, ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງຈາກທິດຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ໄປສູ່ທິດຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ. ວັດຖຸທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການສະແດງນີ້ໄດ້ຖືກລະບຸວ່າເປັນ Starlink-30167, ດາວທຽມຈາກກຸ່ມດາວ Starlink ຂອງ SpaceX. ເປີດຕົວໃນວັນທີ 28 ກໍລະກົດ 2023, Starlink-30167 ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງກຸ່ມດາວທຽມອິນເຕີເນັດ 22 ດວງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນບໍ່ສາມາດບັນລຸວົງໂຄຈອນທີ່ຕັ້ງໄວ້ແລະຄ່ອຍໆສູນເສຍລະດັບຄວາມສູງ, ໃນທີ່ສຸດກໍຈະເຂົ້າສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກ.
ການແຕກແຍກຂອງດາວທຽມ Starlink ໄດ້ຖືກຈັບຈາກມຸມທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນວິດີໂອ, ສະຫນອງສາຍຕາຂອງເຫດການ. ຂະນະທີ່ດາວທຽມໄດ້ແຕກອອກ, ຊິ້ນສ່ວນນ້ອຍໆໄດ້ແຍກອອກຈາກວັດຖຸຕົ້ນຕໍ, ມີບາງສ່ວນນຳໜ້າໃນເຫດການດັ່ງກ່າວ, ໃນຂະນະທີ່ບາງໜ່ວຍຕົກຢູ່ຫຼັງ. ການແຕກແຍກນີ້ເປັນຕົວຊີ້ບອກທີ່ຊັດເຈນວ່າວັດຖຸທີ່ສັງເກດໄດ້ແມ່ນສິ່ງເສດເຫຼືອໃນອາວະກາດ ແທນທີ່ຈະເປັນດາວເຄາະທຳມະຊາດ. ຂີ້ເຫຍື້ອອະວະກາດມັກຈະປະກົດວ່າເປັນ "ດາວເຄາະ" ທີ່ເຄື່ອນທີ່ຊ້າໆ ທີ່ສາມາດຢູ່ໄດ້ເປັນເວລານຶ່ງ ຫຼືສອງນາທີ, ກົງກັນຂ້າມກັບໄລຍະເວລາສັ້ນໆຂອງດາວເຄາະທຳມະຊາດ.
ນີ້ບໍ່ແມ່ນເທື່ອທຳອິດທີ່ດາວທຽມ Starlink ໄດ້ຖືກເຫັນວ່າແຕກສະພາບຢູ່ເທິງທ້ອງຟ້າ. ໃນເຫດການຄັ້ງກ່ອນໃນວັນທີ 7 ກຸມພາ 2022, ດາວທຽມກຸ່ມໜຶ່ງທີ່ຖືກສົ່ງອອກໃໝ່ໄດ້ເຂົ້າສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດຍ້ອນລົມພາຍຸແມ່ເຫຼັກຈາກດວງອາທິດ. ພາຍຸເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ບັນຍາກາດຮ້ອນຂຶ້ນແລະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງບັນຍາກາດ, ເຮັດໃຫ້ການລາກເພີ່ມຂຶ້ນແລະການກັບຄືນຂອງດາວທຽມໃນລະດັບຄວາມສູງຕ່ໍາ.
ໃນຂະນະທີ່ເຕັກໂນໂລຢີແລະການຂຸດຄົ້ນອະວະກາດສືບຕໍ່ກ້າວຫນ້າ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສາມາດຈໍາແນກລະຫວ່າງອຸຕຸນິຍົມທໍາມະຊາດແລະສິ່ງເສດເຫຼືອໃນອາວະກາດ. ຄຸນລັກສະນະຂອງສິ່ງເສດເຫຼືອໃນອະວະກາດ, ເຊັ່ນ: ການເຄື່ອນໄຫວຊ້າຂອງມັນແລະການແຕກແຍກທີ່ສັງເກດເຫັນ, ສາມາດຊ່ວຍລະບຸວ່າມັນເປັນວັດຖຸປອມ. ການສັງເກດເຫດການຕ່າງໆເຊັ່ນການແຕກແຍກຂອງດາວທຽມ Starlink ບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ພາບທີ່ໜ້າສົນໃຈເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈອັນລ້ຳຄ່າກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງສິ່ງເສດເຫຼືອໃນອະວະກາດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຍານອາວະກາດ
– Eddie Irizarry, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດລະບົບສຸລິຍະຂອງ NASA ສໍາລັບສະມາຄົມດາລາສາດຂອງ Caribbean.