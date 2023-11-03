ພາລະກິດ 6-26 ຂອງກຸ່ມ Starlink ຂອງ SpaceX: ການປະຕິວັດການສື່ສານທາງອິນເຕີເນັດ

SpaceX ກໍາລັງຈະເປີດຕົວພາລະກິດ Starlink Group 6-26 ຂອງຕົນ, ນໍາໃຊ້ດາວທຽມ Starlink v23 Mini 2 ດວງຢູ່ເທິງຈະລວດ Falcon 9. ການຍິງສົ່ງດັ່ງກ່າວທີ່ມີຄວາມຄາດຫວັງຢ່າງສູງຈະເກີດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ Space Launch Complex 40 (SLC-40), ຕັ້ງຢູ່ທີ່ສະຖານີ Cape Canaveral Space Force ໃນລັດ Florida. ດ້ວຍພາລະກິດນີ້, SpaceX ມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະຂະຫຍາຍກຸ່ມດາວທຽມສື່ສານທາງອິນເຕີເນັດທົ່ວໂລກຕື່ມອີກ, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ Starlink.
ກຸ່ມດາວ Starlink ຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ບໍລິການອິນເຕີເນັດທີ່ໄວ ແລະເຊື່ອຖືໄດ້ກັບພື້ນທີ່ທີ່ຂາດການເຂົ້າເຖິງເຄືອຂ່າຍພື້ນຖານ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ດາວທຽມເຫຼົ່ານີ້ໄປສູ່ວົງໂຄຈອນໂລກຕ່ໍາ (LEO), SpaceX ສາມາດເອົາຊະນະຂໍ້ຈໍາກັດຂອງພື້ນຖານໂຄງລ່າງອິນເຕີເນັດແບບດັ້ງເດີມ, ເຊັ່ນວ່າຄວາມບໍ່ຫນ້າເຊື່ອຖືແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ. ດ້ວຍດາວທຽມປະມານ 5,034 ດວງຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນຫຼັງຈາກການຍິງສົ່ງຄັ້ງນີ້, Starlink ພວມຢູ່ໃນເສັ້ນທາງທີ່ຈະສົ່ງສັນຍານໄປທົ່ວໂລກ.
ແຕ່ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ດາວທຽມ Starlink ຫ່າງກັນ? ດາວທຽມ Starlink v2 Mini ແຕ່ລະໜ່ວຍມີນ້ຳໜັກປະມານ 307 ກິໂລກຣາມ ແລະ ມີການອອກແບບທີ່ກະທັດຮັດ, ຮາບພຽງ. ການອອກແບບນະວັດຕະກໍານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ SpaceX ສາມາດເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການໂຫຼດໄດ້ສູງສຸດ, ຮອງຮັບໄດ້ເຖິງ 60 ດາວທຽມຕໍ່ການຍິງ. ພ້ອມກັບເທັກໂນໂລຍີການສື່ສານຂັ້ນສູງ, ລວມທັງເສົາອາກາດອາເຣແບບ phased ແລະລະບົບການສື່ສານເລເຊີລະຫວ່າງດາວທຽມ, ດາວທຽມເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ແບນວິດສູງ, ຄວາມໄວຊ້າ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ດາວທຽມ Starlink ໄດ້ລວມເອົາລະບົບຫຼີກລ່ຽງການປະທະກັນແບບອັດຕະໂນມັດ, ນຳໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນຕິດຕາມຂີ້ເຫຍື້ອຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ເພື່ອນຳທາງໄປໃນອາວະກາດຢ່າງປອດໄພ. ພວກມັນຍັງມີອຸປະກອນ thrusters ion krypton-powered Hall-effect ສໍາລັບການຮັກສາຕໍາແຫນ່ງວົງໂຄຈອນ, ການລ້ຽງແລະຫຼຸດລົງວົງໂຄຈອນ, ແລະ deorbiting ໃນຕອນທ້າຍຂອງຊີວິດການດໍາເນີນງານຂອງເຂົາເຈົ້າ.
Starlink ບໍ່ໄດ້ຢຸດຢູ່ທີ່ດາວທຽມ v2 Mini. SpaceX ມີແຜນການສໍາລັບດາວທຽມ v2 ທີ່ກ້າວຫນ້າທາງດ້ານຫຼາຍກວ່າເກົ່າ, ເຊິ່ງຈະຖືກສົ່ງຂຶ້ນເທິງຍານພາຫະນະເປີດຕົວ Starship. ດາວທຽມຂະໜາດໃຫຍ່ເຫຼົ່ານີ້ຈະສະໜອງແບນວິດຫຼາຍຂຶ້ນ, ຄວາມໄວທີ່ສູງຂຶ້ນ, ແລະປັບປຸງປະສິດທິພາບ. ພວກເຂົາຈະບໍ່ພຽງແຕ່ປະຕິວັດການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເປັນຫໍໂທລະສັບມືຖື, ສະຫນອງການຄຸ້ມຄອງທົ່ວໂລກສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ໂທລະສັບມືຖື.
ດ້ວຍໂຄງການ Starlink ທີ່ມີຄວາມທະເຍີທະຍານຂອງຕົນ, SpaceX ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະສ້າງກໍາໄລປະຈໍາປີຂອງ 30-50 ຕື້ໂດລາ, ເຊິ່ງຈະເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສະຫນອງທຶນໃຫ້ແກ່ຄວາມພະຍາຍາມໃນອະນາຄົດ, ລວມທັງການພັດທະນາ Starship ແລະການສ້າງຕັ້ງ Mars Base Alpha. ໃນຂະນະທີ່ Starlink ສືບຕໍ່ພັດທະນາ, ມັນຄາດວ່າຈະມີການປະຕິວັດວິທີທີ່ພວກເຮົາເຊື່ອມຕໍ່ແລະຕິດຕໍ່ສື່ສານ, ນໍາໄປສູ່ຍຸກໃຫມ່ຂອງການເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດສໍາລັບທຸກຄົນ.
ຄໍາຖາມ
ຈຸດປະສົງຂອງພາລະກິດ Starlink Group 6-26 ຂອງ SpaceX ແມ່ນຫຍັງ?
ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງພາລະກິດນີ້ແມ່ນເພື່ອສົ່ງດາວທຽມ Starlink v23 Mini 2 ດວງຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນຕໍ່າຂອງໂລກ, ຂະຫຍາຍກຸ່ມດາວທຽມສື່ສານທາງອິນເຕີເນັດຂອງ SpaceX.
Starlink ໃຫ້ການເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດກັບພື້ນທີ່ທີ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ຈໍາກັດແນວໃດ?
ກຸ່ມດາວວົງໂຄຈອນຂອງໂລກຕໍ່າຂອງ Starlink ຊ່ວຍໃຫ້ການບໍລິການອິນເຕີເນັດທີ່ໄວ ແລະ ມີຄວາມໜຽວຕ່ຳໄປໃຫ້ເຂດທີ່ເຄືອຂ່າຍພື້ນດິນແບບດັ້ງເດີມບໍ່ໜ້າເຊື່ອຖື, ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ ຫຼື ລາຄາແພງ.
ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ດາວທຽມ Starlink ເປັນເອກະລັກ?
ດາວທຽມ Starlink v2 Mini ມີການອອກແບບກະທັດຮັດ, ຮາບພຽງທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ SpaceX ສາມາດສົ່ງດາວທຽມຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍໃນພາລະກິດດຽວ. ພວກມັນຖືກຕິດຕັ້ງດ້ວຍເທກໂນໂລຍີການສື່ສານທີ່ກ້າວໜ້າ, ລະບົບປ້ອງກັນການປະທະກັນແບບອັດຕະໂນມັດ, ແລະເຄື່ອງສົ່ງໄຟຟ້າ krypton-powered ion thrusters.
ແຜນການໃນອະນາຄົດສໍາລັບ Starlink ແມ່ນຫຍັງ?
SpaceX ກໍາລັງພັດທະນາດາວທຽມ v2 ທີ່ມີຂະຫນາດໃຫຍ່ກວ່າທີ່ຈະເປີດຕົວໃນຍານພາຫະນະເປີດຕົວ Starship. ດາວທຽມເຫຼົ່ານີ້ຈະສະໜອງແບນວິດທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ, ຄວາມໄວທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ແລະການປັບປຸງປະສິດທິພາບ, ໃນຂະນະທີ່ຍັງໃຫ້ບໍລິການເປັນຫໍຄອຍໂທລະສັບມືຖືສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງໂທລະສັບມືຖືທົ່ວໂລກ.