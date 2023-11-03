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ພາລະກິດ 6-26 ຂອງກຸ່ມ Starlink ຂອງ SpaceX: ການປະຕິວັດການສື່ສານທາງອິນເຕີເນັດ

ByMampho Brescia

Nov 3, 2023
ພາລະກິດ 6-26 ຂອງກຸ່ມ Starlink ຂອງ SpaceX: ການປະຕິວັດການສື່ສານທາງອິນເຕີເນັດ

SpaceX ກໍາລັງຈະເປີດຕົວພາລະກິດ Starlink Group 6-26 ຂອງຕົນ, ນໍາໃຊ້ດາວທຽມ Starlink v23 Mini 2 ດວງຢູ່ເທິງຈະລວດ Falcon 9. ການ​ຍິງ​ສົ່ງ​ດັ່ງກ່າວ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຄາດ​ຫວັງ​ຢ່າງ​ສູງ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ທີ່ Space Launch Complex 40 (SLC-40), ຕັ້ງ​ຢູ່​ທີ່​ສະຖານີ Cape Canaveral Space Force ໃນ​ລັດ Florida. ດ້ວຍພາລະກິດນີ້, SpaceX ມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະຂະຫຍາຍກຸ່ມດາວທຽມສື່ສານທາງອິນເຕີເນັດທົ່ວໂລກຕື່ມອີກ, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ Starlink.

ກຸ່ມດາວ Starlink ຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ບໍລິການອິນເຕີເນັດທີ່ໄວ ແລະເຊື່ອຖືໄດ້ກັບພື້ນທີ່ທີ່ຂາດການເຂົ້າເຖິງເຄືອຂ່າຍພື້ນຖານ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ດາວທຽມເຫຼົ່ານີ້ໄປສູ່ວົງໂຄຈອນໂລກຕ່ໍາ (LEO), SpaceX ສາມາດເອົາຊະນະຂໍ້ຈໍາກັດຂອງພື້ນຖານໂຄງລ່າງອິນເຕີເນັດແບບດັ້ງເດີມ, ເຊັ່ນວ່າຄວາມບໍ່ຫນ້າເຊື່ອຖືແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ. ດ້ວຍ​ດາວ​ທຽມ​ປະມານ 5,034 ດວງ​ຢູ່​ໃນ​ວົງ​ໂຄຈອນ​ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ຍິງ​ສົ່ງ​ຄັ້ງ​ນີ້, Starlink ພວມ​ຢູ່​ໃນ​ເສັ້ນທາງ​ທີ່​ຈະ​ສົ່ງ​ສັນຍານ​ໄປ​ທົ່ວ​ໂລກ.

ແຕ່ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ດາວທຽມ Starlink ຫ່າງກັນ? ດາວທຽມ Starlink v2 Mini ແຕ່ລະໜ່ວຍມີນ້ຳໜັກປະມານ 307 ກິໂລກຣາມ ແລະ ມີການອອກແບບທີ່ກະທັດຮັດ, ຮາບພຽງ. ການອອກແບບນະວັດຕະກໍານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ SpaceX ສາມາດເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການໂຫຼດໄດ້ສູງສຸດ, ຮອງຮັບໄດ້ເຖິງ 60 ດາວທຽມຕໍ່ການຍິງ. ພ້ອມກັບເທັກໂນໂລຍີການສື່ສານຂັ້ນສູງ, ລວມທັງເສົາອາກາດອາເຣແບບ phased ແລະລະບົບການສື່ສານເລເຊີລະຫວ່າງດາວທຽມ, ດາວທຽມເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ແບນວິດສູງ, ຄວາມໄວຊ້າ.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ດາວທຽມ Starlink ໄດ້ລວມເອົາລະບົບຫຼີກລ່ຽງການປະທະກັນແບບອັດຕະໂນມັດ, ນຳໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນຕິດຕາມຂີ້ເຫຍື້ອຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ເພື່ອນຳທາງໄປໃນອາວະກາດຢ່າງປອດໄພ. ພວກມັນຍັງມີອຸປະກອນ thrusters ion krypton-powered Hall-effect ສໍາລັບການຮັກສາຕໍາແຫນ່ງວົງໂຄຈອນ, ການລ້ຽງແລະຫຼຸດລົງວົງໂຄຈອນ, ແລະ deorbiting ໃນຕອນທ້າຍຂອງຊີວິດການດໍາເນີນງານຂອງເຂົາເຈົ້າ.

Starlink ບໍ່ໄດ້ຢຸດຢູ່ທີ່ດາວທຽມ v2 Mini. SpaceX ມີແຜນການສໍາລັບດາວທຽມ v2 ທີ່ກ້າວຫນ້າທາງດ້ານຫຼາຍກວ່າເກົ່າ, ເຊິ່ງຈະຖືກສົ່ງຂຶ້ນເທິງຍານພາຫະນະເປີດຕົວ Starship. ດາວທຽມຂະໜາດໃຫຍ່ເຫຼົ່ານີ້ຈະສະໜອງແບນວິດຫຼາຍຂຶ້ນ, ຄວາມໄວທີ່ສູງຂຶ້ນ, ແລະປັບປຸງປະສິດທິພາບ. ພວກເຂົາຈະບໍ່ພຽງແຕ່ປະຕິວັດການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເປັນຫໍໂທລະສັບມືຖື, ສະຫນອງການຄຸ້ມຄອງທົ່ວໂລກສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ໂທລະສັບມືຖື.

ດ້ວຍໂຄງການ Starlink ທີ່ມີຄວາມທະເຍີທະຍານຂອງຕົນ, SpaceX ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະສ້າງກໍາໄລປະຈໍາປີຂອງ 30-50 ຕື້ໂດລາ, ເຊິ່ງຈະເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສະຫນອງທຶນໃຫ້ແກ່ຄວາມພະຍາຍາມໃນອະນາຄົດ, ລວມທັງການພັດທະນາ Starship ແລະການສ້າງຕັ້ງ Mars Base Alpha. ໃນຂະນະທີ່ Starlink ສືບຕໍ່ພັດທະນາ, ມັນຄາດວ່າຈະມີການປະຕິວັດວິທີທີ່ພວກເຮົາເຊື່ອມຕໍ່ແລະຕິດຕໍ່ສື່ສານ, ນໍາໄປສູ່ຍຸກໃຫມ່ຂອງການເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດສໍາລັບທຸກຄົນ.

ຄໍາ​ຖາມ

ຈຸດປະສົງຂອງພາລະກິດ Starlink Group 6-26 ຂອງ SpaceX ແມ່ນຫຍັງ?

ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງພາລະກິດນີ້ແມ່ນເພື່ອສົ່ງດາວທຽມ Starlink v23 Mini 2 ດວງຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນຕໍ່າຂອງໂລກ, ຂະຫຍາຍກຸ່ມດາວທຽມສື່ສານທາງອິນເຕີເນັດຂອງ SpaceX.

Starlink ໃຫ້ການເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດກັບພື້ນທີ່ທີ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ຈໍາກັດແນວໃດ?

ກຸ່ມດາວວົງໂຄຈອນຂອງໂລກຕໍ່າຂອງ Starlink ຊ່ວຍໃຫ້ການບໍລິການອິນເຕີເນັດທີ່ໄວ ແລະ ມີຄວາມໜຽວຕ່ຳໄປໃຫ້ເຂດທີ່ເຄືອຂ່າຍພື້ນດິນແບບດັ້ງເດີມບໍ່ໜ້າເຊື່ອຖື, ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ ຫຼື ລາຄາແພງ.

ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ດາວທຽມ Starlink ເປັນເອກະລັກ?

ດາວທຽມ Starlink v2 Mini ມີການອອກແບບກະທັດຮັດ, ຮາບພຽງທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ SpaceX ສາມາດສົ່ງດາວທຽມຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍໃນພາລະກິດດຽວ. ພວກມັນຖືກຕິດຕັ້ງດ້ວຍເທກໂນໂລຍີການສື່ສານທີ່ກ້າວໜ້າ, ລະບົບປ້ອງກັນການປະທະກັນແບບອັດຕະໂນມັດ, ແລະເຄື່ອງສົ່ງໄຟຟ້າ krypton-powered ion thrusters.

ແຜນການໃນອະນາຄົດສໍາລັບ Starlink ແມ່ນຫຍັງ?

SpaceX ກໍາລັງພັດທະນາດາວທຽມ v2 ທີ່ມີຂະຫນາດໃຫຍ່ກວ່າທີ່ຈະເປີດຕົວໃນຍານພາຫະນະເປີດຕົວ Starship. ດາວທຽມເຫຼົ່ານີ້ຈະສະໜອງແບນວິດທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ, ຄວາມໄວທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ແລະການປັບປຸງປະສິດທິພາບ, ໃນຂະນະທີ່ຍັງໃຫ້ບໍລິການເປັນຫໍຄອຍໂທລະສັບມືຖືສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງໂທລະສັບມືຖືທົ່ວໂລກ.

By Mampho Brescia