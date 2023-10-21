ເຄັດລັບການເບິ່ງດາວສໍາລັບເດືອນທີ່ເຢັນກວ່າ: ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ

ການເບິ່ງທ້ອງຟ້າໃນຕອນກາງຄືນໄດ້ຈັບໃຈຜູ້ຄົນຕະຫຼອດປະຫວັດສາດ. ດາວ ແລະດາວເຄາະມີຄວາມໝາຍ ແລະການນຳໃຊ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນສຳລັບວັດທະນະທຳທົ່ວໂລກ, ຕັ້ງແຕ່ການນຳທາງໄປສູ່ນິທານພື້ນເມືອງທີ່ດົນໃຈ. ເມື່ອພວກເຮົາເຂົ້າໃກ້ເດືອນທີ່ໜາວເຢັນລົງ, ສະມາຄົມອະວະກາດ Trinity ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຄວນລະວັງໃນເວລາເບິ່ງດາວ.
ກຸ່ມດາວຮັບໃຊ້ເປັນລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນໃນທ້ອງຟ້າຕອນກາງຄືນ. ໃນປະເທດໄອແລນ, ຫມີໃຫຍ່ (Ursa Major) ແລະ Dipper ນ້ອຍ (Ursa Minor) ສາມາດເຫັນໄດ້ຕະຫຼອດປີ, ພ້ອມກັບກຸ່ມດາວຄ້າຍຄື Cassiopeia. ກຸ່ມດາວທີ່ໂດດເດັ່ນອື່ນໆໃນເດືອນຕຸລາລວມມີ Pegasus, Andromeda, Taurus, ແລະ Orion. ສໍາລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບການກໍານົດກຸ່ມດາວ, ການນໍາໃຊ້ app stargazing ເຊັ່ນ "Constellarium" ສາມາດເປັນປະໂຫຍດທີ່ສຸດ.
ກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມເຊື່ອທີ່ເປັນທີ່ນິຍົມ, ທ່ານບໍ່ຕ້ອງການອຸປະກອນທີ່ລະອຽດເພື່ອສັງເກດເບິ່ງດວງດາວ. ກຸ່ມດາວທັງໝົດສາມາດເຫັນໄດ້ດ້ວຍຕາເປົ່າ, ແມ່ນແຕ່ຢູ່ໃນເຂດຕົວເມືອງເຊັ່ນ Dublin. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຊອກຫາສະຖານທີ່ຊ້ໍາຈະເສີມຂະຫຍາຍການເບິ່ງເຫັນ. ໃນເວລາທີ່ລະດູຫນາວກ້າວຫນ້າ, ອາກາດຈະແຈ້ງຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ການເບິ່ງດາວໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ. ມັນເປັນສິ່ງ ຈຳ ເປັນທີ່ຈະຕ້ອງຕິດຕາມສະພາບດິນຟ້າອາກາດເພື່ອວາງແຜນການເບິ່ງດາວຂອງທ່ານຕາມຄວາມ ເໝາະ ສົມ.
ນອກເໜືອໄປຈາກດວງດາວແລ້ວ, ດາວເຄາະຍັງສະແດງພາບຊັ້ນສູງທີ່ໜ້າສົນໃຈ. ດາວພະຫັດ, ມັກຈະເປັນຫນຶ່ງໃນວັດຖຸທີ່ສະຫວ່າງທີ່ສຸດໃນທ້ອງຟ້າໃນຕອນກາງຄືນ, ມີມູນຄ່າຊອກຫາ. ມັນອາດຈະສະຫວ່າງຄືກັບດວງຈັນ. Mercury ແລະ Venus ຍັງສາມາດສັງເກດເຫັນໄດ້ໃນຕອນເຊົ້າຕົ້ນໆ, ກ່ອນຕາເວັນຂຶ້ນ.
ສໍາລັບເຫດການຕາມຈັນທະປະຕິທິນ, ຄາດວ່າຈະເກີດເປັນອຸປະຖໍາຂອງດວງຈັນບາງສ່ວນແຕ່ນ້ອຍທີ່ສຸດໃນວັນທີ 28 ຕຸລາ. ອັກຄີໄພຈະເກີດຂຶ້ນໃນເວລາ 7 ໂມງຫາ 11 ໂມງແລງ, ສູງສຸດແມ່ນເວລາ 9 ໂມງແລງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຝົນດາວຕົກທີ່ເກີດຢູ່ໃກ້ກັບ Betelgeuse ເທິງບ່າຂອງ Orion ຈະເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 2 ເດືອນຕຸລາຫາວັນທີ 7 ພະຈິກ, ສູງສຸດປະມານວັນທີ 21-22 ເດືອນຕຸລາ.
ໃນເວລາທີ່ມັນມາກັບຈຸດ stargazing ທີ່ເຫມາະສົມຢູ່ໃກ້ກັບ Dublin, Phoenix Park ແລະ Malahide ແມ່ນແນະນໍາໃຫ້ສູງ. ການອອກໄປນອກເມືອງເຮັດໃຫ້ທ້ອງຟ້າມືດລົງ, ປັບປຸງປະສົບການການເບິ່ງດາວໂດຍລວມ.
ເປັນເລື່ອງແປກທີ່, ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເຫັນສະຖານີອາວະກາດສາກົນ (ISS) ຜ່ານເວລາກາງຄືນ. ISS ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງສົດໃສແລະຜ່ານໂດຍປະມານທຸກໆ 40 ນາທີ. ເວັບໄຊທ໌ເຊັ່ນ spotthestation.nasa.gov ສາມາດໃຫ້ເວລາຜ່ານສະເພາະໂດຍອີງຕາມສະຖານທີ່ຂອງທ່ານ.
ໃນທີ່ສຸດ, ຄໍາຖາມທົ່ວໄປເກີດຂຶ້ນກ່ຽວກັບການເບິ່ງດາວອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາເປັນພະຍານເຖິງອະດີດ. ເວົ້າງ່າຍໆ, ແສງຈາກດວງດາວເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຄວາມໄວຂອງແສງ, ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າມັນຕ້ອງໃຊ້ເວລາເພື່ອເຂົ້າຫາເຮົາ. ໃນຄວາມໝາຍນີ້, ການເບິ່ງດວງດາວກໍຄືກັບການສັງເກດເບິ່ງອະດີດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ອີງຕາມທິດສະດີຂອງ Einstein ຂອງ relativity, ແນວຄວາມຄິດຂອງອະດີດແລະປະຈຸບັນໄດ້ກາຍເປັນຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຫນ້ອຍເນື່ອງຈາກວ່າບໍ່ມີຫຍັງສາມາດເດີນທາງໄວກວ່າແສງສະຫວ່າງ.
ດັ່ງນັ້ນ, ເປັນຫຍັງຈຶ່ງບໍ່ເອົາເພື່ອນແລະໄປຫາຈຸດ stargazing ທີ່ທ່ານມັກ? ທ້ອງຟ້າໃນຍາມກາງຄືນມີວິຖີທາງທີ່ດຶງດູດໃຈໃຜກໍຕາມທີ່ແນມເບິ່ງມັນ. ຄົ້ນພົບສິ່ງມະຫັດສະຈັນຂອງຈັກກະວານ ແລະ ດູດຊຶມຕົວທ່ານເອງໃນປະສົບການທີ່ບໍ່ມີເວລາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Trinity Space Society, ການສໍາພາດກັບ Brendan Watters ແລະ Dominik Kuczynski