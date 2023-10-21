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ເຄັດລັບການເບິ່ງດາວສໍາລັບເດືອນທີ່ເຢັນກວ່າ: ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ

ByRobert Andrew

Oct 21, 2023
ເຄັດລັບການເບິ່ງດາວສໍາລັບເດືອນທີ່ເຢັນກວ່າ: ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ

ການເບິ່ງທ້ອງຟ້າໃນຕອນກາງຄືນໄດ້ຈັບໃຈຜູ້ຄົນຕະຫຼອດປະຫວັດສາດ. ດາວ ແລະດາວເຄາະມີຄວາມໝາຍ ແລະການນຳໃຊ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນສຳລັບວັດທະນະທຳທົ່ວໂລກ, ຕັ້ງແຕ່ການນຳທາງໄປສູ່ນິທານພື້ນເມືອງທີ່ດົນໃຈ. ເມື່ອພວກເຮົາເຂົ້າໃກ້ເດືອນທີ່ໜາວເຢັນລົງ, ສະມາຄົມອະວະກາດ Trinity ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຄວນລະວັງໃນເວລາເບິ່ງດາວ.

ກຸ່ມດາວຮັບໃຊ້ເປັນລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນໃນທ້ອງຟ້າຕອນກາງຄືນ. ໃນປະເທດໄອແລນ, ຫມີໃຫຍ່ (Ursa Major) ແລະ Dipper ນ້ອຍ (Ursa Minor) ສາມາດເຫັນໄດ້ຕະຫຼອດປີ, ພ້ອມກັບກຸ່ມດາວຄ້າຍຄື Cassiopeia. ກຸ່ມດາວທີ່ໂດດເດັ່ນອື່ນໆໃນເດືອນຕຸລາລວມມີ Pegasus, Andromeda, Taurus, ແລະ Orion. ສໍາລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບການກໍານົດກຸ່ມດາວ, ການນໍາໃຊ້ app stargazing ເຊັ່ນ "Constellarium" ສາມາດເປັນປະໂຫຍດທີ່ສຸດ.

ກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມເຊື່ອທີ່ເປັນທີ່ນິຍົມ, ທ່ານບໍ່ຕ້ອງການອຸປະກອນທີ່ລະອຽດເພື່ອສັງເກດເບິ່ງດວງດາວ. ກຸ່ມດາວທັງໝົດສາມາດເຫັນໄດ້ດ້ວຍຕາເປົ່າ, ແມ່ນແຕ່ຢູ່ໃນເຂດຕົວເມືອງເຊັ່ນ Dublin. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຊອກຫາສະຖານທີ່ຊ້ໍາຈະເສີມຂະຫຍາຍການເບິ່ງເຫັນ. ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ລະ​ດູ​ຫນາວ​ກ້າວ​ຫນ້າ​, ອາ​ກາດ​ຈະ​ແຈ້ງ​ຂຶ້ນ​, ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ເບິ່ງ​ດາວ​ໄດ້​ງ່າຍ​ຂຶ້ນ​. ມັນເປັນສິ່ງ ຈຳ ເປັນທີ່ຈະຕ້ອງຕິດຕາມສະພາບດິນຟ້າອາກາດເພື່ອວາງແຜນການເບິ່ງດາວຂອງທ່ານຕາມຄວາມ ເໝາະ ສົມ.

ນອກ​ເໜືອ​ໄປ​ຈາກ​ດວງ​ດາວ​ແລ້ວ, ດາວ​ເຄາະ​ຍັງ​ສະ​ແດງ​ພາບ​ຊັ້ນ​ສູງ​ທີ່​ໜ້າ​ສົນ​ໃຈ. ດາວພະຫັດ, ມັກຈະເປັນຫນຶ່ງໃນວັດຖຸທີ່ສະຫວ່າງທີ່ສຸດໃນທ້ອງຟ້າໃນຕອນກາງຄືນ, ມີມູນຄ່າຊອກຫາ. ມັນອາດຈະສະຫວ່າງຄືກັບດວງຈັນ. Mercury ແລະ Venus ຍັງສາມາດສັງເກດເຫັນໄດ້ໃນຕອນເຊົ້າຕົ້ນໆ, ກ່ອນຕາເວັນຂຶ້ນ.

ສໍາລັບເຫດການຕາມຈັນທະປະຕິທິນ, ຄາດວ່າຈະເກີດເປັນອຸປະຖໍາຂອງດວງຈັນບາງສ່ວນແຕ່ນ້ອຍທີ່ສຸດໃນວັນທີ 28 ຕຸລາ. ອັກຄີໄພຈະເກີດຂຶ້ນໃນເວລາ 7 ໂມງຫາ 11 ໂມງແລງ, ສູງສຸດແມ່ນເວລາ 9 ໂມງແລງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຝົນດາວຕົກທີ່ເກີດຢູ່ໃກ້ກັບ Betelgeuse ເທິງບ່າຂອງ Orion ຈະເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 2 ເດືອນຕຸລາຫາວັນທີ 7 ພະຈິກ, ສູງສຸດປະມານວັນທີ 21-22 ເດືອນຕຸລາ.

ໃນເວລາທີ່ມັນມາກັບຈຸດ stargazing ທີ່ເຫມາະສົມຢູ່ໃກ້ກັບ Dublin, Phoenix Park ແລະ Malahide ແມ່ນແນະນໍາໃຫ້ສູງ. ການອອກໄປນອກເມືອງເຮັດໃຫ້ທ້ອງຟ້າມືດລົງ, ປັບປຸງປະສົບການການເບິ່ງດາວໂດຍລວມ.

ເປັນເລື່ອງແປກທີ່, ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເຫັນສະຖານີອາວະກາດສາກົນ (ISS) ຜ່ານເວລາກາງຄືນ. ISS ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງສົດໃສແລະຜ່ານໂດຍປະມານທຸກໆ 40 ນາທີ. ເວັບໄຊທ໌ເຊັ່ນ spotthestation.nasa.gov ສາມາດໃຫ້ເວລາຜ່ານສະເພາະໂດຍອີງຕາມສະຖານທີ່ຂອງທ່ານ.

ໃນທີ່ສຸດ, ຄໍາຖາມທົ່ວໄປເກີດຂຶ້ນກ່ຽວກັບການເບິ່ງດາວອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາເປັນພະຍານເຖິງອະດີດ. ເວົ້າງ່າຍໆ, ແສງຈາກດວງດາວເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຄວາມໄວຂອງແສງ, ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າມັນຕ້ອງໃຊ້ເວລາເພື່ອເຂົ້າຫາເຮົາ. ໃນ​ຄວາມ​ໝາຍ​ນີ້, ການ​ເບິ່ງ​ດວງ​ດາວ​ກໍ​ຄື​ກັບ​ການ​ສັງເກດ​ເບິ່ງ​ອະດີດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ອີງຕາມທິດສະດີຂອງ Einstein ຂອງ relativity, ແນວຄວາມຄິດຂອງອະດີດແລະປະຈຸບັນໄດ້ກາຍເປັນຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຫນ້ອຍເນື່ອງຈາກວ່າບໍ່ມີຫຍັງສາມາດເດີນທາງໄວກວ່າແສງສະຫວ່າງ.

ດັ່ງນັ້ນ, ເປັນຫຍັງຈຶ່ງບໍ່ເອົາເພື່ອນແລະໄປຫາຈຸດ stargazing ທີ່ທ່ານມັກ? ທ້ອງຟ້າໃນຍາມກາງຄືນມີວິຖີທາງທີ່ດຶງດູດໃຈໃຜກໍຕາມທີ່ແນມເບິ່ງມັນ. ຄົ້ນພົບສິ່ງມະຫັດສະຈັນຂອງຈັກກະວານ ແລະ ດູດຊຶມຕົວທ່ານເອງໃນປະສົບການທີ່ບໍ່ມີເວລາ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Trinity Space Society, ການສໍາພາດກັບ Brendan Watters ແລະ Dominik Kuczynski

By Robert Andrew

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