ເອົາສິ່ງມະຫັດສະຈັນຂອງ Cosmos ມາສູ່ເດັກນ້ອຍຂອງ Kenya

ນັກດາລາສາດຊາວເຄນຢາ Susan Murabana ຢູ່ໃນພາລະກິດເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນເດັກນ້ອຍໃນຊຸມຊົນຊົນນະບົດວ່າວິທະຍາສາດແມ່ນສໍາລັບທຸກຄົນ. ຄຽງຄູ່ກັບສາມີຂອງນາງ, ຊ່າງຖ່າຍຮູບ Daniel Chu Owen, Murabana ເດີນທາງໄປຊຸມຊົນເຫຼົ່ານີ້ດ້ວຍກ້ອງສ່ອງທາງໄກ ແລະດາວເຄາະອັດລົມ, ສອນເດັກນ້ອຍເຖິງ 300 ຄົນກ່ຽວກັບດວງດາວ ແລະດາວເຄາະ. ການລິເລີ່ມນີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບທຶນໂດຍຜ່ານການເດີນທາງທີ່ສະຫນັບສະຫນູນ Telescope Traveling, ເປັນວິສາຫະກິດສັງຄົມທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍ Murabana ເພື່ອສຶກສາອົບຮົມແລະສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ໄວຫນຸ່ມກ່ຽວກັບດາລາສາດແລະວິທະຍາສາດ.
ການຂາດການເຂົ້າເຖິງ telescopes ແລະ planetariums ເປັນສິ່ງທ້າທາຍໂດຍເດັກນ້ອຍຈໍານວນຫຼາຍໃນ Kenya ປະເຊີນ. Murabana ຫວັງວ່າປະສົບການເຫຼົ່ານີ້ຈະຂະຫຍາຍຂອບເຂດຂອງພວກເຂົາແລະຂະຫຍາຍການເບິ່ງໂລກຂອງພວກເຂົາ. ໂດຍການແນະນໍາເດັກນ້ອຍໄປສູ່ຄວາມມະຫັດສະຈັນຂອງ cosmos, ນາງມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະດົນໃຈແລະກະຕຸ້ນຄວາມຢາກຮູ້ຢາກເຫັນຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບໂລກແລະໂອກາດທີ່ຢູ່ນອກ Kenya.
ທີ່ມາ: The Guardian
ການແກ້ໄຂອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ໂດຍຜ່ານການຊ່ວຍເຫຼືອການເກີດລູກ
ມະຫາວິທະຍາໄລ Huston-Tillotson, ມະຫາວິທະຍາໄລຄົນດຳປະຫວັດສາດໃນ Austin, Texas, ໄດ້ເປີດຕົວໂຄງການ Boldly BLUE ເພື່ອຮັບມືກັບອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ທີ່ສູງຢູ່ໃນລັດ, ໂດຍສະເພາະໃນບັນດາແມ່ຍິງຜິວດໍາ. ການລິເລີ່ມດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອຝຶກອົບຮົມ doulas, ຜະດຸງຄັນ, ແລະທີ່ປຶກສາໃຫ້ນົມລູກເພື່ອສະຫນອງການສະຫນັບສະຫນູນທີ່ສໍາຄັນໃນລະຫວ່າງການເກີດລູກ.
ໂດຍການເພີ່ມຄວາມຫຼາກຫຼາຍແລະຄວາມພ້ອມຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການເກີດລູກໃນ Central Texas, ມະຫາວິທະຍາໄລຫວັງວ່າຈະປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງທາງດ້ານວັດທະນະທໍາທີ່ສອດຄ່ອງແລະການດູແລຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສໍາລັບບຸກຄົນທີ່ເກີດລູກ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວໃນເບື້ອງຕົ້ນຈະສຸມໃສ່ການຝຶກອົບຮົມ doulas, ໂດຍມີແຜນການທີ່ຈະຂະຫຍາຍໄປຫາທີ່ປຶກສາການໃຫ້ນົມລູກແລະຜະດຸງຄັນໃນປີຕໍ່ໄປ. ການສະຫນອງການບໍລິການເຫຼົ່ານີ້ໂດຍບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຈະຊ່ວຍຮັບປະກັນວ່າບຸກຄົນຫຼາຍສາມາດເຂົ້າເຖິງການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການໃນລະຫວ່າງການຖືພາແລະການເກີດລູກ.
ທີ່ມາ: KUT
ການຫັນປ່ຽນແບດເຕີຣີທີ່ຕາຍແລ້ວເປັນຊັບພະຍາກອນແບບຍືນຍົງ
ການລີໄຊເຄີນແບດເຕີຣີທີ່ຕາຍແລ້ວອາດຈະຖືເປັນກຸນແຈຂອງການຜະລິດຫມໍ້ໄຟແບບຍືນຍົງສໍາລັບການປ່ຽນພະລັງງານທີ່ສະອາດ. ກົດລະບຽບໃນເອີຣົບກໍາລັງຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການຜະລິດໃຫມ່ຂອງແບດເຕີລີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ເຊິ່ງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງການຜະລິດແບດເຕີຣີໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຢ່າງກວ້າງຂວາງແລະຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫຼືອ.
ກ່ອນຫນ້ານີ້, ການລີໄຊເຄີນຫມໍ້ໄຟ lithium-ion ໄດ້ຖືກຈໍາກັດແລະທ້າທາຍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ກົດລະບຽບໃຫມ່ໃນເອີຣົບໄດ້ກໍານົດການເກັບລວບລວມແລະນໍາມາໃຊ້ໃຫມ່ຂອງຫມໍ້ໄຟ lithium-ion ຈາກຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ, e-bikes, ແລະລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານ. ກົດລະບຽບດັ່ງກ່າວຍັງປະກອບມີເປົ້າຫມາຍການຟື້ນຕົວຂອງໂລຫະຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ກົດລະບຽບເຫຼົ່ານີ້ຖືກເຫັນວ່າເປັນບາດກ້າວໄປສູ່ການສ້າງວົງປິດຂອງອຸປະກອນທີ່ສໍາຄັນ.
ໂດຍການຣີໄຊເຄີນໂລຫະເຊັ່ນ lithium, cobalt, ແລະ nickel ຈາກຫມໍ້ໄຟທີ່ຕາຍແລ້ວ, ການຜະລິດຫມໍ້ໄຟໃຫມ່ສາມາດມີຄວາມຍືນຍົງແລະເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ.
ທີ່ມາ: Grist