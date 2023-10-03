ອັບເດດດ້ານດາລາສາດ: ແສງອາທິດບາງສ່ວນໃນເດືອນຕຸລາ

ເດືອນຕຸລານໍາເອົາເຫດການທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນສໍາລັບນັກສະແດງດາວທຸກໄວ. ຄຽງຄູ່ກັບການເຫັນດາວເຄາະ ແລະ ຝົນດາວຕົກ XNUMX ໜ່ວຍ, ຈຸດເດັ່ນຂອງເດືອນນີ້ແມ່ນ ແສງສຸລິຍະຄາດບາງສ່ວນ. ບໍ່ຄືກັບ eclipse ທັງໝົດ, ບ່ອນທີ່ດວງຈັນປິດບັງດວງຕາເວັນຢ່າງສິ້ນເຊີງ, ແສງຕາເວັນບາງສ່ວນເກີດຂຶ້ນເມື່ອດວງຈັນປິດບັງດວງຕາເວັນເທົ່ານັ້ນ.
ວັນທີ 14 ຕຸລານີ້, ເວລາ 1 ໂມງ, ຊາວເມືອງກູຈະໄດ້ມີໂອກາດເຫັນປະກົດການຊັ້ນສູງນີ້. ດວງຈັນຈະເລີ່ມເຄື່ອນທີ່ຕໍ່ໜ້າດວງຕາເວັນປະມານຕອນທ່ຽງ, ຄ່ອຍໆປິດບັງດວງຕາເວັນເຖິງ 30% ໃນຊ່ວງເວລາສູງສຸດປະມານ 1 ໂມງ 2 ນາທີ ຮອດເວລາ 30:8 ໂມງ ແສງແດດຈະກັບມາເຕັມທີ່. ອັກຂະຣະບາງສ່ວນນີ້ເປັນເຫດການທີ່ຫາຍາກ ແລະເປັນຄາຣະວາຂອງສຸລິຍະຄາດເກືອບທັງໝົດໃນປີໜ້າໃນວັນທີ 99.4 ເມສານີ້, ເຊິ່ງຈະກວມເອົາ XNUMX% ໃນ Guelph.
ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າການສັງເກດເຫັນ eclipse ໂດຍບໍ່ມີການອຸປະກອນຄວາມປອດໄພທີ່ເຫມາະສົມສາມາດເປັນອັນຕະລາຍ. ເພື່ອຮັບປະກັນການເບິ່ງທີ່ປອດໄພ, ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະໃຊ້ອຸປະກອນປ້ອງກັນທີ່ ເໝາະ ສົມ. ທ່ານສາມາດຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວິທີການເບິ່ງແສງຕາເວັນ eclipse ໄດ້ຢ່າງປອດໄພໂດຍການໄປຢ້ຽມຢາມແຫຼ່ງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ເຊັ່ນ NASA.
ໃນຂະນະທີ່ Guelph ຈະບໍ່ມີໂອກາດທີ່ຈະເປັນພະຍານເຖິງຜົນກະທົບ "ວົງຂອງໄຟ" ຢ່າງເຕັມທີ່ຂອງ eclipse ເປັນຮູບວົງກົມ, ເຊິ່ງຈະເຫັນໄດ້ໃນພາກສ່ວນອື່ນໆຂອງອາເມລິກາເຫນືອແລະໃຕ້, ແສງຕາເວັນບາງສ່ວນຍັງເປັນເຫດການທາງດາລາສາດທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈສົມຄວນທີ່ຈະປະສົບ. ສະນັ້ນ, ຈົ່ງໝາຍປະຕິທິນຂອງເຈົ້າ, ເຕົ້າໂຮມໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຈົ້າ, ແລະ ກຽມຕົວເບິ່ງທ້ອງຟ້າໃນວັນທີ 14 ຕຸລາ.
Stargazing ບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ຈັກສິ່ງມະຫັດຂອງອາວະກາດ, ດາວເຄາະ, ແລະດາວ, ແຕ່ມັນຍັງສະຫນອງໂອກາດທີ່ຈະຜູກພັນກັບຈິດໃຈທີ່ຢາກຮູ້ຢາກເຫັນອື່ນໆ. ຢ່າລືມເບິ່ງວິດີໂອຄູ່ມືການເບິ່ງດາວເດືອນຕຸລາໃນຊ່ອງ Guelph Physics YouTube ສໍາລັບຄວາມເຂົ້າໃຈເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເຫດການດາລາສາດຂອງເດືອນນີ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ພາກວິຊາຟີຊິກທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Guelph
- NASA (ສໍາລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການເບິ່ງແສງຕາເວັນ eclipses ໄດ້ຢ່າງປອດໄພ)