ເປີດເຜີຍຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງການເຊື່ອມໂຊມຂອງທາດໂປຼຕີນຈາກເຊນລູລາ: ເປັນປະຕູສູ່ການປິ່ນປົວແບບ Novel

ນັກວິທະຍາສາດຈາກມະຫາວິທະຍາໄລສະແຕນຟອດໄດ້ເຮັດການຄົ້ນພົບທີ່ທັນສະ ໄໝ ໃນຂົງເຂດການເຊື່ອມໂຊມຂອງທາດໂປຼຕີນຈາກເຊນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມສະຫວ່າງຂອງຂະບວນການທີ່ຫລີກລ້ຽງຄວາມເຂົ້າໃຈລະອຽດມາດົນນານ. ຄວາມຮູ້ທີ່ຄົ້ນພົບໃຫມ່ນີ້ຖືທ່າແຮງອັນໃຫຍ່ຫຼວງສໍາລັບການພັດທະນາການປິ່ນປົວທີ່ແນໃສ່ຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອາຍຸ, ພະຍາດ autoimmune, ມະເຮັງທີ່ທົນທານຕໍ່ການປິ່ນປົວ, ແລະຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງການເກັບຮັກສາ lysosomal.
ທາດໂປຼຕີນ, ການເຮັດວຽກຂອງການເຮັດວຽກຂອງຈຸລັງ, ມີທັງບົດບາດທີ່ເປັນປະໂຫຍດແລະທໍາລາຍໃນຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດ. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຍ່ອຍອາຫານແລະການສ້ອມແປງກ້າມຊີ້ນ, ພວກເຂົາຍັງສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເນື້ອງອກ, ພະຍາດ Alzheimer, ແລະອາການແຊກຊ້ອນຂອງຫົວໃຈ. ຕາມປະເພນີ, ຢາໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອຍັບຍັ້ງທາດໂປຼຕີນໂດຍການຂັດຂວາງສະຖານທີ່ເຄື່ອນໄຫວຂອງພວກເຂົາ, ແຕ່ວິທີການນີ້ຖືກຈໍາກັດກັບທາດໂປຼຕີນທີ່ພົວພັນກັບຈຸລັງ. ເຕັກນິກທີ່ກ້າວຫນ້າທາງດ້ານຫຼາຍທີ່ເອີ້ນວ່າ proteolysis targeting chimeras (PROTACs) ເກີດຂື້ນ, ອະນຸຍາດໃຫ້ການທໍາລາຍທາດໂປຼຕີນຈາກພາຍໃນຈຸລັງທີ່ມີບັນຫາໃນ lysosomes, ທາດໂປຼຕີນຈາກຈຸລັງ "ເຄື່ອງຕັດໄມ້."
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, PROTACs ພຽງແຕ່ເປົ້າຫມາຍທາດໂປຼຕີນທີ່ມີຢູ່ໃນຈຸລັງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ສ່ວນທີ່ສໍາຄັນຂອງເປົ້າຫມາຍການປິ່ນປົວທີ່ເປັນໄປໄດ້. ບໍ່ດົນມານີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ Stanford ໄດ້ນໍາສະເຫນີ lysosome targeting chimeras (LYTACs) ເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຈໍາກັດນີ້, ເຮັດໃຫ້ການກໍານົດແລະເຄື່ອງຫມາຍຂອງທາດໂປຼຕີນຈາກ extracellular ສໍາລັບການເຊື່ອມໂຊມ. ໃນຂະນະທີ່ການບຸກທະລຸນີ້ໄດ້ເປີດເສັ້ນທາງໃຫມ່ສໍາລັບການຄົ້ນພົບແລະການປິ່ນປົວຢາເສບຕິດ, ກົນໄກທີ່ຕິດພັນຍັງບໍ່ຈະແຈ້ງ, ຂັດຂວາງການເພີ່ມປະສິດທິພາບແລະການຄາດຄະເນຂອງປະສິດທິພາບຂອງ LYTAC.
ໃນການສຶກສາທີ່ຕີພິມໃນວິທະຍາສາດ, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ໃຊ້ຫນ້າຈໍ CRISPR ທາງພັນທຸກໍາເພື່ອສືບສວນປັດໃຈຈຸລັງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການທໍາລາຍທາດໂປຼຕີນຈາກ LYTAC. ການສືບສວນຂອງພວກເຂົາໄດ້ເປີດເຜີຍຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັນລະຫວ່າງລະດັບຂອງ neddylated cullin 3 (CUL3) - ທາດໂປຼຕີນທີ່ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການທໍາລາຍທາດໂປຼຕີນຈາກຈຸລັງ - ແລະປະສິດທິພາບຂອງ LYTACs. ລະດັບທີ່ສູງຂຶ້ນຂອງ neddylated CUL3 ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການເພີ່ມປະສິດທິພາບ LYTAC. ເປັນເລື່ອງແປກທີ່, ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການກວດສອບການປະກົດຕົວຂອງ CUL3 neddylated ສາມາດເປັນການທົດສອບການຄາດເດົາສໍາລັບການຕອບສະຫນອງຂອງຄົນເຈັບຕໍ່ກັບການປິ່ນປົວດ້ວຍ LYTAC.
ນອກຈາກນັ້ນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ກໍານົດສິ່ງກີດຂວາງສໍາລັບ LYTACs - ທາດໂປຼຕີນທີ່ມີ mannose 6-phosphates (M6Ps). ທາດໂປຼຕີນເຫຼົ່ານີ້, ຈຸດຫມາຍປາຍທາງສໍາລັບ lysosomes, ຄອບຄອງ receptors ຢູ່ດ້ານຂອງຈຸລັງ, ປ້ອງກັນການຜູກມັດ LYTAC. ໂດຍການຍັບຍັ້ງ biosynthesis M6P, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສັງເກດເຫັນການເພີ່ມຂື້ນຂອງ receptors ທີ່ບໍ່ມີອາຊີບ, ສ້າງໂອກາດສໍາລັບ LYTACs ເພື່ອ hijack receptors ເຫຼົ່ານີ້ແລະສ້າງຄວາມສະດວກໃນການທໍາລາຍທາດໂປຼຕີນ.
ຄວາມກ້າວຫນ້າເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເສີມຂະຫຍາຍທ່າແຮງຂອງການປິ່ນປົວດ້ວຍຢາ LYTAC, ແຕ່ຍັງຖືສັນຍາສໍາລັບການແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດແຄນ lysosome, ເງື່ອນໄຂທາງພັນທຸກໍາທີ່ມີລັກສະນະໂດຍ enzymes lysosomal ທີ່ບໍ່ພຽງພໍຫຼືຜິດປົກກະຕິ. ໂດຍການປັບປຸງການຈັດສົ່ງຂອງ enzymes ທົດແທນກັບ lysosomes, ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງກົນໄກ LYTAC ສາມາດນໍາໄປສູ່ການປິ່ນປົວປະສິດທິພາບຫຼາຍສໍາລັບຄວາມຜິດປົກກະຕິ debilitating ເຫຼົ່ານີ້.
ສະຫລຸບລວມແລ້ວ, ການສໍາຫຼວດໃນຄວາມເລິກຂອງເຄື່ອງຈັກໃນເຊນທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການທໍາລາຍທາດໂປຼຕີນຈາກເປົ້າຫມາຍໄດ້ເປີດເຜີຍຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃຫມ່ສໍາລັບການພັດທະນາຢາແລະການປິ່ນປົວ. ປະກອບອາວຸດທີ່ມີຄວາມຮູ້ນີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດເພີ່ມປະສິດທິພາບ LYTACs, ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາກ້າວໄປສູ່ການຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດຕ່າງໆທີ່ມີສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສໍາຄັນໃນດ້ານການແພດມາດົນນານ.
ຄໍາຖາມ
lysosomes ແມ່ນຫຍັງ?
Lysosomes ແມ່ນອະໄວຍະວະຂອງຈຸລັງທີ່ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການຍ່ອຍສະຫຼາຍແລະນໍາມາໃຊ້ໃຫມ່ຂອງໂມເລກຸນຕ່າງໆ, ລວມທັງໂປຣຕີນ, ໄຂມັນ, ແລະຄາໂບໄຮເດດ. ພວກມັນເຮັດວຽກເປັນລະບົບການກໍາຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງເຊນ.
ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງການເກັບຮັກສາ lysosomal ແມ່ນຫຍັງ?
ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງການເກັບຮັກສາ lysosomal ແມ່ນເງື່ອນໄຂທາງພັນທຸກໍາທີ່ຫາຍາກທີ່ສະແດງໂດຍການຂາດແຄນຫຼືຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງເອນໄຊ lysosomal. ນີ້ນໍາໄປສູ່ການສະສົມຂອງສານພິດພາຍໃນຈຸລັງ, ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຂອງເນື້ອເຍື່ອແລະອະໄວຍະວະ.
ການປິ່ນປົວດ້ວຍ LYTAC ເຮັດວຽກແນວໃດ?
LYTACs ແມ່ນໂມເລກຸນທີ່ອອກແບບມາເພື່ອຜູກມັດກັບ receptors ສະເພາະຢູ່ດ້ານຂອງເຊນ, ຫມາຍໂປຣຕີນສໍາລັບການເຊື່ອມໂຊມໃນ lysosomes. ວິທີການນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການທໍາລາຍເປົ້າຫມາຍຂອງທາດໂປຼຕີນຈາກ extracellular.
neddylated CUL3 ແມ່ນຫຍັງ?
Neddylated CUL3 ຫມາຍເຖິງຮູບແບບການດັດແກ້ຂອງ cullin 3, ທາດໂປຼຕີນທີ່ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຕິດແທໍກໂປຣຕີນຂອງເຊນເພື່ອການເຊື່ອມໂຊມ. ລະດັບຂອງ neddylated CUL3 ກ່ຽວຂ້ອງກັບປະສິດທິພາບຂອງ LYTACs.
ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ການປິ່ນປົວ?
ການຄົ້ນພົບທີ່ເຮັດໂດຍນັກວິທະຍາສາດສະແຕນຟອດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບການພັດທະນາການປິ່ນປົວໂດຍອີງໃສ່ LYTAC ທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບກົນໄກການຍ່ອຍສະຫຼາຍຂອງທາດໂປຼຕີນສາມາດຊ່ວຍໃນການປິ່ນປົວຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງການຂາດແຄນ lysosome.