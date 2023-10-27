ການແນມເບິ່ງທີ່ລຶກລັບເຂົ້າໄປໃນບັນຍາກາດທີ່ໜ້າຢ້ານຂອງດາວພະຫັດ

ຮູບພາບເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ທີ່ຍານສຳຫຼວດ Juno Mission ຈັບໄດ້ໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນພາບທີ່ແປກປະຫລາດແທ້ໆ: ໃບໜ້າໂສກເສົ້າທີ່ລີ້ຢູ່ໃນບັນຍາກາດທີ່ວຸ້ນວາຍຂອງດາວພະຫັດ. ຄ້າຍກັບຮູບແຕ້ມ Pablo Picasso ບິດເບືອນ, ການສ້າງຕາຕົກໃຈນີ້ເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 7 ກັນຍາ, ໃກ້ກັບວັນ Halloween. ນັກວິທະຍາສາດ, ນໍາໂດຍ Vladimir Tarasov, ໄດ້ປະມວນຜົນຮູບພາບຈາກອຸປະກອນ Juno Cam ຢູ່ໃນການສືບສວນຢ່າງລະມັດລະວັງ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຕາຈັບໃຈເຂົ້າໄປໃນຄວາມເລິກລຶກລັບຂອງອາຍແກັສຍັກໃຫຍ່.
ຍານສຳຫຼວດ Juno Mission ໄດ້ເປັນແຫຼ່ງຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບດາວພະຫັດ ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ເປີດຕົວຈາກໂລກໃນປີ 2011. ຫຼັງຈາກໄດ້ເລີ່ມເດີນທາງມາເປັນເວລາ 2016 ປີ, ຍານດັ່ງກ່າວໄດ້ເຂົ້າສູ່ວົງໂຄຈອນຂອງດາວເຄາະໃຫຍ່ໃນປີ XNUMX, ໂດຍພາກພຽນບັນທຶກລັກສະນະທີ່ໜ້າອັດສະຈັນຂອງຕົນຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ.
ຕັ້ງຢູ່ໃນພາກພື້ນ Jet N7 ໃກ້ກັບຂົ້ວໂລກເຫນືອຂອງດາວເຄາະ, ໃບຫນ້າແມ່ນຕັ້ງຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີຊື່ສຽງສໍາລັບພະຍຸທີ່ຮຸນແຮງຂອງມັນ, ໂດຍສະເພາະ cyclones Polar. ລົມພະຍຸເຫຼົ່ານີ້ສາມາດບັນລຸຂະຫນາດທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ, ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງຍາວເຖິງ 3,000 ກິໂລແມັດແລະລົມພັດແຮງຢູ່ທີ່ 680 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ. ຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງດາວພະຫັດປະກອບດ້ວຍຫຼາຍຊັ້ນຂອງ hydrogen ແລະ helium, ພ້ອມກັບເມກ swirling ຂອງໄປເຊຍກັນແອມໂມເນຍ. ຄວາມໂຫດຮ້າຍຂອງພະຍຸເຫຼົ່ານີ້, ຈັບຄູ່ກັບສາຍນ້ໍາ jet ທີ່ມີອໍານາດ, ມັກຈະແກະສະຫຼັກເມກແອມໂມເນຍໃຫ້ເປັນຮູບແບບແລະຮູບແບບພິເສດ.
ອົງການ NASA ອະທິບາຍວ່າ ຕໍາແໜ່ງຍຸດທະສາດຂອງຍານສຳຫຼວດຢູ່ໃນເສັ້ນທີ່ແຍກແສງຕາເວັນ ແລະຄວາມມືດ ເປັນຈຸດທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະສຳລັບການສຶກສາຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງພື້ນຜິວຂອງດາວພະຫັດ. ມຸມສະເພາະຂອງແສງແດດນີ້, ມາຈາກໄລຍະຫ່າງ 587 ລ້ານກິໂລແມັດ, ຊ່ວຍໃຫ້ນັກດາລາສາດໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບາງຄັ້ງມັນຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດພາບລວງຕາທີ່ ໜ້າ ສົນໃຈ, ເຊັ່ນວ່າຮູບ ໜ້າ ກາກທີ່ບໍ່ ໜ້າ ເຊື່ອທີ່ໄດ້ເປັນພະຍານໃນເດືອນແລ້ວນີ້.
ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຮັບຮູ້ວ່າເປັນໃບຫນ້າຫຼືຮູບຮ່າງທີ່ຮັບຮູ້ໄດ້ໃນຮູບແບບແບບສຸ່ມແມ່ນປະກົດການທາງດ້ານຈິດໃຈທີ່ຮູ້ຈັກເປັນ paeidolia. ຈາກການເຫັນໃບໜ້າໃນໃຈຈົນເຖິງການຈຳແນກກຸ່ມເມກເປັນຮູບຮ່າງທີ່ຄຸ້ນເຄີຍ, ຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາມີທ່າອ່ຽງທີ່ໜ້າອັດສະຈັນໃຈໃນການຊອກຫາຄວາມຄຸ້ນເຄີຍໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍ. ໃນກໍລະນີນີ້, ການປະກົດຕົວຂອງຜີປີສາດທີ່ໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈຈາກວັນຮາໂລວີນຢູ່ພາຍນອກທີ່ເຈັບປວດຂອງດາວພະຫັດເຮັດໃຫ້ຈິນຕະນາການແລະເຕືອນພວກເຮົາກ່ຽວກັບສິ່ງມະຫັດສະຈັນທີ່ບໍ່ມີຂອບເຂດຂອງ cosmos.
ຕະຫຼອດປະຫວັດສາດ, ຮູບພາບ enigmatic ທີ່ຄ້າຍຄືກັນໄດ້ເກີດຂື້ນຈາກຄວາມເລິກຂອງອາວະກາດ. Nebulae ໄດ້ເປີດເຜີຍຜີເສື້ອ, ຕາ, ແລະແມ້ແຕ່ມ້າ, ໃນຂະນະທີ່ດາວເຄາະອື່ນໆເຊັ່ນ Mars ຍັງໄດ້ສະແດງຮູບຮ່າງຫນ້າຕາທີ່ ໜ້າ ສົນໃຈ. ການຫຼຽວເບິ່ງທາງສິລະປະຊັ້ນສູງເຫຼົ່ານີ້ສືບຕໍ່ຈັບໃຈ ແລະສ້າງແຮງບັນດານໃຈຂອງພວກເຮົາໃຫ້ກັບຄວາມລຶກລັບອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງຈັກກະວານ.
FAQ:
ຖາມ: ພາລະກິດ Juno ແມ່ນຫຍັງ?
A: ຍານ Juno Mission ເປັນຍານສຳຫຼວດອາວະກາດໂດຍ NASA ໃນປີ 2011 ເພື່ອສຶກສາດາວພະຫັດ.
ຖາມ: paeidolia ແມ່ນຫຍັງ?
A: Pareidolia ແມ່ນປະກົດການທາງຈິດວິທະຍາທີ່ສະຫມອງຂອງພວກເຮົາຮັບຮູ້ຮູບແບບຫຼືຮູບຮ່າງທີ່ຄຸ້ນເຄີຍ, ເຊັ່ນ: ໃບຫນ້າ, ໃນການກະຕຸ້ນແບບສຸ່ມຫຼືບໍ່ຊັດເຈນ.
ຖາມ: ພາລະກິດ Juno ຈາກດາວພະຫັດຢູ່ໄກເທົ່າໃດ?
A: Juno Mission ຫ່າງຈາກດາວພະຫັດປະມານ 587 ລ້ານກິໂລແມັດ.
ຖາມ: ແມ່ນຫຍັງເປັນສາເຫດຂອງພະຍຸເທິງດາວພະຫັດ?
A: ລົມພາຍຸເທິງດາວພະຫັດ, ໂດຍສະເພາະພາຍຸໄຊໂຄລນຂົ້ວໂລກ, ແມ່ນເກີດຈາກກະແສລົມແຮງຂອງດາວເຄາະ ແລະ ຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງຂອງບັນຍາກາດ.
ຖາມ: ມີການປະກົດຕົວທີ່ຄ້າຍຄືກັນຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຊັ້ນສູງອື່ນໆບໍ?
A: ແມ່ນແລ້ວ, ການສ້າງຕັ້ງທີ່ຄ້າຍຄືກັນໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຊັ້ນສູງຕ່າງໆ, ລວມທັງ nebulae ແລະຫນ້າດິນຂອງ Mars.