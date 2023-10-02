ທິດສະດີຄວາມສຳພັນຂອງ Einstein: ອີກເທື່ອໜຶ່ງຖືກພິສູດແລ້ວວ່າຂຸມດຳມະຫາສານຂອງ M87 ໄດ້ຖືກຢືນຢັນວ່າຈະໝູນວຽນ.

ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຢັ້ງຢືນທິດສະດີຂອງຄວາມສຳພັນຂອງ Einstein ຕື່ມອີກດ້ວຍການຄົ້ນພົບເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າຂຸມດຳຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງ M87 ແມ່ນການໝູນວຽນຂອງແທ້, ຄືກັບທີ່ຄາດຄະເນໄວ້. ຂຸມດຳຢູ່ໃຈກາງຂອງກາແລັກຊີ M87 ແມ່ນຮູບຊົງທາງດາລາສາດ, ມີນ້ຳໜັກຢູ່ທີ່ 6.5 ລ້ານເທົ່າຂອງມະຫາຊົນຂອງດວງອາທິດ. ມັນເຮັດໜ້າທີ່ເປັນບ່ອນຍຶດແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງກາລັກຊີທັງໝົດ.
ຫນຶ່ງໃນປະກົດການທີ່ສໍາຄັນທີ່ຄາດຄະເນໂດຍຄວາມກ່ຽວຂ້ອງທົ່ວໄປແມ່ນການລາກກອບ, ໃນຂຸມດໍາທີ່ spinning ບັງຄັບໃຊ້ແຮງໂນ້ມຖ່ວງທີ່ຮຸນແຮງໃສ່ພື້ນທີ່ອ້ອມຂ້າງ. ຜົນກະທົບນີ້ເຊື່ອກັນວ່າມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສ້າງ jets relativistic, ສາຍນ້ໍາທີ່ມີພະລັງຂອງ plasma ທີ່ມີພະລັງງານທີ່ສາມາດເດີນທາງໄປໄດ້ໄລຍະທາງທີ່ກວ້າງຂວາງດ້ວຍຄວາມໄວຂອງແສງ.
ເພື່ອທົດສອບການຄາດຄະເນຂອງ Einstein, ທີມນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ນໍາພາໂດຍ Cui Yuzhu ຈາກສະຖາບັນວິທະຍາສາດຈີນໄດ້ສຸມໃສ່ການສຶກສາເຮືອບິນ relativistic jets emanated ຈາກ M87. ໂດຍການສັງເກດ ແລະວິເຄາະຂໍ້ມູນວິທະຍຸຈາກກ້ອງສ່ອງທາງໄກທົ່ວໂລກ, ລວມທັງກ້ອງວົງຈອນປິດ VLBA, EAVN, ແລະກ້ອງສ່ອງທາງວິທະຍຸ Tianma ຂອງຈີນ, ທີມງານຄົ້ນພົບວ່າ jet ບໍ່ໄດ້ສອດຄ່ອງກັບແກນໝຸນຂອງຂຸມດຳ ແລະສະແດງການເຄື່ອນທີ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ precession.
precession ນີ້, ເກີດຂື້ນໃນຮອບວຽນ 11 ປີ, ສະຫນອງຫຼັກຖານຂອງການຫມຸນຂອງຂຸມດໍາແລະສະຫນັບສະຫນູນການຄາດຄະເນຂອງຄວາມກ່ຽວຂ້ອງທົ່ວໄປອີກເທື່ອຫນຶ່ງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ອັດຕາການຫມຸນທີ່ແນ່ນອນແລະຜົນກະທົບຂອງການລາກກອບໃນແຜ່ນການຂະຫຍາຍທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງຍັງບໍ່ຈະແຈ້ງແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສືບສວນຕື່ມອີກ.
Cui Yuzhu ສະແດງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຕໍ່ການຄົ້ນຫາທີ່ສໍາຄັນນີ້ແລະເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການສະສົມຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງໃນໄລຍະເວລາທີ່ຍາວນານເພື່ອບັນລຸຜົນສໍາເລັດດັ່ງກ່າວ. ດ້ວຍການຢືນຢັນຂອງຂຸມດຳທີ່ໝູນວຽນຂອງ M87 ນີ້, ນັກວິທະຍາສາດຈະສືບຕໍ່ຄົ້ນຫາເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຂຸມດຳ ແລະ ຄົ້ນຫາປະກົດການທີ່ຄ້າຍຄືກັນຢູ່ໃນກາແລັກຊີອື່ນໆ.
ສະຫລຸບລວມແລ້ວ, ທິດສະດີສົມທຽບຂອງ Einstein, ຫຼາຍກວ່າຫນຶ່ງສະຕະວັດຫຼັງຈາກການເລີ່ມຕົ້ນຂອງຕົນ, ຍັງສືບຕໍ່ທົນທານຕໍ່ການທົດສອບທີ່ເຄັ່ງຄັດແລະໄດ້ຮັບໄຊຊະນະອີກເທື່ອຫນຶ່ງ. ມັນເຮັດໜ້າທີ່ເປັນພະຍານເຖິງຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ ແລະ ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງທີ່ຍືນຍົງຂອງວຽກງານອັນເປັນພື້ນຖານຂອງ Einstein.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Yuzhu Cui et al.