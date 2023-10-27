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ຈຸລັງເຊື້ອອະສຸຈິ: ຕ້ານຟີຊິກແລະປົດລັອກຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃຫມ່

ByVicky Stavropoulou

Oct 27, 2023
ຈຸລັງເຊື້ອອະສຸຈິ: ຕ້ານຟີຊິກແລະປົດລັອກຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃຫມ່

ຈຸລັງເຊື້ອອະສຸຈິ, ພະລັງງານກ້ອງຈຸລະທັດຂອງການສ້າງລູກ, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດສັບສົນກັບຄວາມສາມາດໃນການຕໍ່ຕ້ານກົດ ໝາຍ ຂອງຟີຊິກ. ອີງ​ຕາມ​ກົດ​ຫມາຍ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ທີ​ສາມ​ຂອງ Newton, ວິ​ທີ​ການ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໃນ​ການ​ລອຍ​ໄປ​ຫາ​ໄຂ່​ຄວນ​ຈະ​ເປັນ​ໄປ​ບໍ່​ໄດ້. ກົດໝາຍ​ທີ່​ມີ​ຊື່​ສຽງ​ນີ້​ກ່າວ​ວ່າ, ສຳລັບ​ທຸກໆ​ການ​ກະທຳ, ມີ​ປະຕິກິລິຍາ​ເທົ່າ​ທຽມ​ກັນ ​ແລະ ກົງ​ກັນ​ຂ້າມ. ໃນກໍລະນີຂອງຈຸລັງເຊື້ອອະສຸຈິ, ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາຄວນຈະຟື້ນຕົວອອກຈາກຂອງແຫຼວທີ່ເຂົາເຈົ້າກໍາລັງເດີນທາງຜ່ານ, ເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວຂອງພວກເຂົາຢຸດເຊົາ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການສຶກສາໃຫມ່ທີ່ດໍາເນີນໂດຍ Kenta Ishimoto, ນັກວິທະຍາສາດຄະນິດສາດຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Kyoto ໃນຍີ່ປຸ່ນ, ໄດ້ສ່ອງແສງເຖິງປະກົດການທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈນີ້. ຈັດພີມມາໃນ PRX Life ໃນເດືອນຕຸລາ 11, ການສຶກສາ delves ເຂົ້າໄປໃນ realm ຂອງປະຕິສໍາພັນທີ່ບໍ່ແມ່ນເຊິ່ງກັນແລະກັນເພື່ອເຂົ້າໃຈວ່າຈຸລັງເຊື້ອອະສຸຈິສາມາດຕ້ານກັບກໍາລັງທີ່ເຮັດວຽກຕໍ່ຕ້ານເຂົາເຈົ້າ.

ຜົນ​ການ​ຄົ້ນ​ພົບ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ເຊນ​ອະ​ສຸ​ຈິ​ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລັກ​ທີ່​ຈະ​ຂ້າມ​ກົດ​ລະ​ບຽບ​ຂອງ​ຄວາມ​ສົມ​ດູນ​ໄດ້​. ໂດຍການນໍາໃຊ້ " whip ຂອງຫາງຂອງມັນ," ຈຸລັງເຊື້ອອະສຸຈິສ້າງພະລັງງານຂອງຕົນເອງ, ເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດສ້າງ propulsion ແລະຕ້ານກົດຫມາຍຂອງ Newton ຂອງການເຄື່ອນໄຫວ. ຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າມີກອບທາງເລືອກສໍາລັບການເຂົ້າໃຈພຶດຕິກໍາຂອງວັດສະດຸທີ່ມີຊີວິດຢູ່ໃນນ້ໍາ viscous.

ນອກເຫນືອຈາກການເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງຈຸລັງເຊື້ອອະສຸຈິ, ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ມີທ່າແຮງອັນໃຫຍ່ຫຼວງສໍາລັບພາກສະຫນາມຂອງຫຸ່ນຍົນ. ນັກວິທະຍາສາດຈິນຕະນາການການສ້າງຫຸ່ນຍົນຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ສາມາດເຮັດຕາມຄວາມສາມາດໃນການລອຍຂອງຈຸລັງເຊື້ອອະສຸຈິ. ຫຸ່ນຍົນເຫຼົ່ານີ້ຈະປະກອບດ້ວຍ rods ແລະ hinges ເຊື່ອມຕໍ່ກັນ, ເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດນໍາທາງຜ່ານຍົນຕ່າງໆໂດຍການປັບມຸມຂອງເຂົາເຈົ້າ. "ຫຸ່ນຍົນອະສຸຈິ" ດັ່ງກ່າວສາມາດປະຕິວັດພື້ນທີ່ເຊັ່ນ: ຢາປົວພະຍາດແລະການຕິດຕາມສິ່ງແວດລ້ອມ, ສະເຫນີຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃຫມ່ສໍາລັບການຂຸດຄົ້ນແລະການແຊກແຊງ.

ການສຶກສານີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາລວມຢູ່ໃນລະບົບການດໍາລົງຊີວິດ, ແຕ່ຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນທ່າແຮງທີ່ບໍ່ມີຂອບເຂດຂອງ biomimicry. ໂດຍການສຶກສາການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ສະຫລາດຂອງທໍາມະຊາດ, ພວກເຮົາສາມາດປົດລັອກຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ໂດດເດັ່ນໃນວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຢີ.

ຄໍາ​ຖາມ

ຖາມ: ກົດ​ຫມາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ທີ​ສາມ​ຂອງ Newton ແມ່ນ​ຫຍັງ?

A: ກົດ​ຫມາຍ​ທີ​ສາມ Newton ໄດ້​ລະ​ບຸ​ໄວ້​ວ່າ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ກະ​ທໍາ​ທຸກ, ມີ​ຕິ​ກິ​ຣິ​ຍາ​ທີ່​ເທົ່າ​ທຽມ​ກັນ​ແລະ​ກົງ​ກັນ​ຂ້າມ. ຫຼັກການພື້ນຖານນີ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງເພື່ອອະທິບາຍການເຄື່ອນໄຫວຂອງວັດຖຸໃນໂລກທາງດ້ານຮ່າງກາຍ.

ຖາມ: ຈຸລັງເຊື້ອອະສຸຈິຕໍ່ຕ້ານຟີຊິກແນວໃດ?

A: ຈຸລັງຂອງເຊື້ອອະສຸຈິຕ້ານກັບຟີຊິກໂດຍ propelling ຕົນເອງໂດຍຜ່ານຂອງແຫຼວເຖິງວ່າຈະມີກໍາລັງທີ່ຄວນຈະຢຸດເຊົາການເຄື່ອນໄຫວຂອງເຂົາເຈົ້າຕາມກົດບັນຍັດສາມຂອງ Newton ຂອງການເຄື່ອນໄຫວ.

ຖາມ: ການສຶກສາຂອງຈຸລັງເຊື້ອອະສຸຈິມີປະໂຫຍດແນວໃດຕໍ່ຫຸ່ນຍົນ?

A: ການສຶກສາຂອງຈຸລັງເຊື້ອອະສຸຈິສາມາດສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃນການພັດທະນາລະບົບຫຸ່ນຍົນຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ເຮັດຕາມຄວາມສາມາດໃນການລອຍຂອງພວກເຂົາ. ຫຸ່ນຍົນເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນດ້ານຕ່າງໆ, ລວມທັງການແພດແລະການຕິດຕາມສິ່ງແວດລ້ອມ.

ຖາມ: biomimicry ແມ່ນຫຍັງ?

A: Biomimicry ແມ່ນການປະຕິບັດການຈໍາລອງການອອກແບບແລະຍຸດທະສາດຂອງທໍາມະຊາດເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍຂອງມະນຸດ. ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບການແຕ້ມຮູບແຮງບັນດານໃຈຈາກລະບົບຊີວະພາບເພື່ອສ້າງວິທີແກ້ໄຂນະວັດຕະກໍາ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ມະຫາວິທະຍາໄລກຽວໂຕ: http://www.kyoto-u.ac.jp/en/research/research_results/2021/211021_1.html

By Vicky Stavropoulou