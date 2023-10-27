ຈຸລັງເຊື້ອອະສຸຈິ: ຕ້ານຟີຊິກແລະປົດລັອກຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃຫມ່

ຈຸລັງເຊື້ອອະສຸຈິ, ພະລັງງານກ້ອງຈຸລະທັດຂອງການສ້າງລູກ, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດສັບສົນກັບຄວາມສາມາດໃນການຕໍ່ຕ້ານກົດ ໝາຍ ຂອງຟີຊິກ. ອີງຕາມກົດຫມາຍການເຄື່ອນໄຫວທີສາມຂອງ Newton, ວິທີການຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການລອຍໄປຫາໄຂ່ຄວນຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້. ກົດໝາຍທີ່ມີຊື່ສຽງນີ້ກ່າວວ່າ, ສຳລັບທຸກໆການກະທຳ, ມີປະຕິກິລິຍາເທົ່າທຽມກັນ ແລະ ກົງກັນຂ້າມ. ໃນກໍລະນີຂອງຈຸລັງເຊື້ອອະສຸຈິ, ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາຄວນຈະຟື້ນຕົວອອກຈາກຂອງແຫຼວທີ່ເຂົາເຈົ້າກໍາລັງເດີນທາງຜ່ານ, ເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວຂອງພວກເຂົາຢຸດເຊົາ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການສຶກສາໃຫມ່ທີ່ດໍາເນີນໂດຍ Kenta Ishimoto, ນັກວິທະຍາສາດຄະນິດສາດຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Kyoto ໃນຍີ່ປຸ່ນ, ໄດ້ສ່ອງແສງເຖິງປະກົດການທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈນີ້. ຈັດພີມມາໃນ PRX Life ໃນເດືອນຕຸລາ 11, ການສຶກສາ delves ເຂົ້າໄປໃນ realm ຂອງປະຕິສໍາພັນທີ່ບໍ່ແມ່ນເຊິ່ງກັນແລະກັນເພື່ອເຂົ້າໃຈວ່າຈຸລັງເຊື້ອອະສຸຈິສາມາດຕ້ານກັບກໍາລັງທີ່ເຮັດວຽກຕໍ່ຕ້ານເຂົາເຈົ້າ.
ຜົນການຄົ້ນພົບສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຊນອະສຸຈິມີຄວາມສາມາດເປັນເອກະລັກທີ່ຈະຂ້າມກົດລະບຽບຂອງຄວາມສົມດູນໄດ້. ໂດຍການນໍາໃຊ້ " whip ຂອງຫາງຂອງມັນ," ຈຸລັງເຊື້ອອະສຸຈິສ້າງພະລັງງານຂອງຕົນເອງ, ເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດສ້າງ propulsion ແລະຕ້ານກົດຫມາຍຂອງ Newton ຂອງການເຄື່ອນໄຫວ. ຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າມີກອບທາງເລືອກສໍາລັບການເຂົ້າໃຈພຶດຕິກໍາຂອງວັດສະດຸທີ່ມີຊີວິດຢູ່ໃນນ້ໍາ viscous.
ນອກເຫນືອຈາກການເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງຈຸລັງເຊື້ອອະສຸຈິ, ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ມີທ່າແຮງອັນໃຫຍ່ຫຼວງສໍາລັບພາກສະຫນາມຂອງຫຸ່ນຍົນ. ນັກວິທະຍາສາດຈິນຕະນາການການສ້າງຫຸ່ນຍົນຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ສາມາດເຮັດຕາມຄວາມສາມາດໃນການລອຍຂອງຈຸລັງເຊື້ອອະສຸຈິ. ຫຸ່ນຍົນເຫຼົ່ານີ້ຈະປະກອບດ້ວຍ rods ແລະ hinges ເຊື່ອມຕໍ່ກັນ, ເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດນໍາທາງຜ່ານຍົນຕ່າງໆໂດຍການປັບມຸມຂອງເຂົາເຈົ້າ. "ຫຸ່ນຍົນອະສຸຈິ" ດັ່ງກ່າວສາມາດປະຕິວັດພື້ນທີ່ເຊັ່ນ: ຢາປົວພະຍາດແລະການຕິດຕາມສິ່ງແວດລ້ອມ, ສະເຫນີຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃຫມ່ສໍາລັບການຂຸດຄົ້ນແລະການແຊກແຊງ.
ການສຶກສານີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາລວມຢູ່ໃນລະບົບການດໍາລົງຊີວິດ, ແຕ່ຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນທ່າແຮງທີ່ບໍ່ມີຂອບເຂດຂອງ biomimicry. ໂດຍການສຶກສາການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ສະຫລາດຂອງທໍາມະຊາດ, ພວກເຮົາສາມາດປົດລັອກຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ໂດດເດັ່ນໃນວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຢີ.
ຄໍາຖາມ
ຖາມ: ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການເຄື່ອນໄຫວທີສາມຂອງ Newton ແມ່ນຫຍັງ?
A: ກົດຫມາຍທີສາມ Newton ໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າສໍາລັບການກະທໍາທຸກ, ມີຕິກິຣິຍາທີ່ເທົ່າທຽມກັນແລະກົງກັນຂ້າມ. ຫຼັກການພື້ນຖານນີ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງເພື່ອອະທິບາຍການເຄື່ອນໄຫວຂອງວັດຖຸໃນໂລກທາງດ້ານຮ່າງກາຍ.
ຖາມ: ຈຸລັງເຊື້ອອະສຸຈິຕໍ່ຕ້ານຟີຊິກແນວໃດ?
A: ຈຸລັງຂອງເຊື້ອອະສຸຈິຕ້ານກັບຟີຊິກໂດຍ propelling ຕົນເອງໂດຍຜ່ານຂອງແຫຼວເຖິງວ່າຈະມີກໍາລັງທີ່ຄວນຈະຢຸດເຊົາການເຄື່ອນໄຫວຂອງເຂົາເຈົ້າຕາມກົດບັນຍັດສາມຂອງ Newton ຂອງການເຄື່ອນໄຫວ.
ຖາມ: ການສຶກສາຂອງຈຸລັງເຊື້ອອະສຸຈິມີປະໂຫຍດແນວໃດຕໍ່ຫຸ່ນຍົນ?
A: ການສຶກສາຂອງຈຸລັງເຊື້ອອະສຸຈິສາມາດສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃນການພັດທະນາລະບົບຫຸ່ນຍົນຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ເຮັດຕາມຄວາມສາມາດໃນການລອຍຂອງພວກເຂົາ. ຫຸ່ນຍົນເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນດ້ານຕ່າງໆ, ລວມທັງການແພດແລະການຕິດຕາມສິ່ງແວດລ້ອມ.
ຖາມ: biomimicry ແມ່ນຫຍັງ?
A: Biomimicry ແມ່ນການປະຕິບັດການຈໍາລອງການອອກແບບແລະຍຸດທະສາດຂອງທໍາມະຊາດເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍຂອງມະນຸດ. ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບການແຕ້ມຮູບແຮງບັນດານໃຈຈາກລະບົບຊີວະພາບເພື່ອສ້າງວິທີແກ້ໄຂນະວັດຕະກໍາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ມະຫາວິທະຍາໄລກຽວໂຕ: http://www.kyoto-u.ac.jp/en/research/research_results/2021/211021_1.html