ຝົນດາວຕົກ Draconid ທີ່ງົດງາມເພື່ອສ່ອງແສງທ້ອງຟ້າໃນທ້າຍອາທິດ Thanksgiving ໃນ Ontario

Stargazers ໃນ Ontario ຈະມີໂອກາດທີ່ຈະເປັນພະຍານເຖິງຝົນດາວຕົກ Draconid ທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈໃນທ້າຍອາທິດ Thanksgiving ນີ້. ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມ Giacobinids, ດາວຍິງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງດາວຫາງທີ່ຜ່ານໄປເຊິ່ງປະໄວ້ທາງຫຼັງຂອງຫີນ ແລະເສດເສດເຫຼືອກ້ອນ. ເມື່ອແຜ່ນດິນໂລກຜ່ານສິ່ງເສດເຫຼືອນີ້, ອະນຸພາກໄຟໄຫມ້ຢູ່ໃນບັນຍາກາດ, ເຮັດໃຫ້ມີແສງສະຫວ່າງທີ່ມີແສງສະຫວ່າງຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າ.
ໃນປີນີ້, ຝົນດາວຕົກ Draconid ແມ່ນກໍານົດຈະເລີ່ມຕົ້ນໃນວັນທີ 6 ເດືອນຕຸລາແລະສິ້ນສຸດໃນວັນທີ 10 ເດືອນຕຸລາ. ສູງສຸດຂອງຝົນດາວຕົກຄາດວ່າຈະເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 8 ເດືອນຕຸລາຫຼື 9 ຕຸລາ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນກິດຈະກໍາທີ່ດີທີ່ຈະມີຄວາມສຸກກັບຄອບຄົວແລະຫມູ່ເພື່ອນໃນລະຫວ່າງ. ວັນພັກ Thanksgiving.
ເພື່ອສັງເກດເບິ່ງຝົນດາວຕົກ, stargazers ໃນ Ontario ຄວນເບິ່ງໄປທາງທິດຕາເວັນຕົກສຽງເຫນືອຫຼັງຈາກ sunset, ບ່ອນທີ່ constellation Draco ຈະສູງຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າ. ກຸ່ມດາວ Draco ສາມາດພົບເຫັນໄດ້ປະມານ 30 ອົງສາຂ້າງເທິງ Ursa Major, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ Big Dipper. ນອກຈາກນັ້ນ, ດວງຈັນຈະສະຫວ່າງໜ້ອຍກວ່າ 20% ໃນຊ່ວງເວລານີ້, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ທ້ອງຟ້າທີ່ມືດມົວ ເໝາະສຳລັບການເບິ່ງດາວເຄາະ.
ສໍາລັບປະສົບການທີ່ດີທີ່ສຸດ, ແນະນໍາໃຫ້ຊອກຫາພື້ນທີ່ມືດທີ່ບໍ່ມີມົນລະພິດແສງສະຫວ່າງ, ຕັ້ງເກົ້າອີ້ທີ່ສະດວກສະບາຍ, ແລະໃຫ້ຕາຂອງເຈົ້າມີເວລາພຽງພໍທີ່ຈະປັບຕົວກັບຄວາມມືດ. ອັນນີ້ຈະຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມສາມາດຂອງເຈົ້າໃນການເບິ່ງດາວເຄາະໃນຂະນະທີ່ພວກມັນບິນໄປທົ່ວທ້ອງຟ້າຕອນກາງຄືນ.
ສະນັ້ນ, ຈົ່ງເຕົ້າໂຮມຄົນທີ່ທ່ານຮັກໃນວັນ Thanksgiving ນີ້ ແລະເພີດເພີນໄປກັບພາບບັນຍາກາດຂອງຝົນດາວຕົກ Draconid ໃນ Ontario. ມັນແນ່ໃຈວ່າຈະເປັນປະສົບການທີ່ຫນ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈແທ້ໆ.
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– space.com