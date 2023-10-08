ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ວິທະຍາສາດ

ຝົນດາວຕົກ Draconid ທີ່ງົດງາມເພື່ອສ່ອງແສງທ້ອງຟ້າໃນທ້າຍອາທິດ Thanksgiving ໃນ Ontario

ByVicky Stavropoulou

Oct 8, 2023
ຝົນດາວຕົກ Draconid ທີ່ງົດງາມເພື່ອສ່ອງແສງທ້ອງຟ້າໃນທ້າຍອາທິດ Thanksgiving ໃນ Ontario

Stargazers ໃນ Ontario ຈະມີໂອກາດທີ່ຈະເປັນພະຍານເຖິງຝົນດາວຕົກ Draconid ທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈໃນທ້າຍອາທິດ Thanksgiving ນີ້. ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມ Giacobinids, ດາວຍິງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງດາວຫາງທີ່ຜ່ານໄປເຊິ່ງປະໄວ້ທາງຫຼັງຂອງຫີນ ແລະເສດເສດເຫຼືອກ້ອນ. ເມື່ອແຜ່ນດິນໂລກຜ່ານສິ່ງເສດເຫຼືອນີ້, ອະນຸພາກໄຟໄຫມ້ຢູ່ໃນບັນຍາກາດ, ເຮັດໃຫ້ມີແສງສະຫວ່າງທີ່ມີແສງສະຫວ່າງຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າ.

ໃນປີນີ້, ຝົນດາວຕົກ Draconid ແມ່ນກໍານົດຈະເລີ່ມຕົ້ນໃນວັນທີ 6 ເດືອນຕຸລາແລະສິ້ນສຸດໃນວັນທີ 10 ເດືອນຕຸລາ. ສູງສຸດຂອງຝົນດາວຕົກຄາດວ່າຈະເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 8 ເດືອນຕຸລາຫຼື 9 ຕຸລາ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນກິດຈະກໍາທີ່ດີທີ່ຈະມີຄວາມສຸກກັບຄອບຄົວແລະຫມູ່ເພື່ອນໃນລະຫວ່າງ. ວັນພັກ Thanksgiving.

ເພື່ອສັງເກດເບິ່ງຝົນດາວຕົກ, stargazers ໃນ Ontario ຄວນເບິ່ງໄປທາງທິດຕາເວັນຕົກສຽງເຫນືອຫຼັງຈາກ sunset, ບ່ອນທີ່ constellation Draco ຈະສູງຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າ. ກຸ່ມດາວ Draco ສາມາດພົບເຫັນໄດ້ປະມານ 30 ອົງສາຂ້າງເທິງ Ursa Major, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ Big Dipper. ນອກຈາກນັ້ນ, ດວງຈັນຈະສະຫວ່າງໜ້ອຍກວ່າ 20% ໃນຊ່ວງເວລານີ້, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ທ້ອງຟ້າທີ່ມືດມົວ ເໝາະສຳລັບການເບິ່ງດາວເຄາະ.

ສໍາລັບປະສົບການທີ່ດີທີ່ສຸດ, ແນະນໍາໃຫ້ຊອກຫາພື້ນທີ່ມືດທີ່ບໍ່ມີມົນລະພິດແສງສະຫວ່າງ, ຕັ້ງເກົ້າອີ້ທີ່ສະດວກສະບາຍ, ແລະໃຫ້ຕາຂອງເຈົ້າມີເວລາພຽງພໍທີ່ຈະປັບຕົວກັບຄວາມມືດ. ອັນນີ້ຈະຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມສາມາດຂອງເຈົ້າໃນການເບິ່ງດາວເຄາະໃນຂະນະທີ່ພວກມັນບິນໄປທົ່ວທ້ອງຟ້າຕອນກາງຄືນ.

ສະນັ້ນ, ຈົ່ງເຕົ້າໂຮມຄົນທີ່ທ່ານຮັກໃນວັນ Thanksgiving ນີ້ ແລະເພີດເພີນໄປກັບພາບບັນຍາກາດຂອງຝົນດາວຕົກ Draconid ໃນ Ontario. ມັນແນ່ໃຈວ່າຈະເປັນປະສົບການທີ່ຫນ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈແທ້ໆ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– space.com

By Vicky Stavropoulou

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວິທະຍາສາດ

ສະຖານີອາວະກາດສາກົນ: ຫ້ອງທົດລອງວິທະຍາສາດທີ່ເປັນເອກະລັກ

Oct 9, 2023 Robert Andrew
ວິທະຍາສາດ

ເປັນຫຍັງດາວອັງຄານຈຶ່ງເປັນສີແດງ? ການສຳຫຼວດວິທະຍາສາດທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງສີ

Oct 9, 2023 Mampho Brescia
ວິທະຍາສາດ

Eclipse 'ວົງຂອງໄຟ' ທີ່ຫາຍາກເພື່ອ Grace ທ້ອງຟ້າໃນວັນທີ 14 ຕຸລາ

Oct 9, 2023 Gabriel Botha

ທ່ານພາດ

ວິທະຍາສາດ

ສະຖານີອາວະກາດສາກົນ: ຫ້ອງທົດລອງວິທະຍາສາດທີ່ເປັນເອກະລັກ

Oct 9, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ເປັນຫຍັງດາວອັງຄານຈຶ່ງເປັນສີແດງ? ການສຳຫຼວດວິທະຍາສາດທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງສີ

Oct 9, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

Eclipse 'ວົງຂອງໄຟ' ທີ່ຫາຍາກເພື່ອ Grace ທ້ອງຟ້າໃນວັນທີ 14 ຕຸລາ

Oct 9, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ສາດສະດາຈານ Dimitrios Buhalis ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບວ່າເປັນນັກວິທະຍາສາດອັນດັບໜຶ່ງຂອງໂລກໃນການຄົ້ນຄວ້າການທ່ອງທ່ຽວ

Oct 9, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ