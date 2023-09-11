ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການທ່ອງທ່ຽວດາລາສາດ: ການເບິ່ງເຫດການທາງດາລາສາດ ແລະການເດີນທາງ

ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເນື່ອງຈາກມົນລະພິດແສງສະຫວ່າງ, 80% ຂອງປະຊາຊົນອາເມລິກາແລະຫນຶ່ງສ່ວນສາມຂອງປະຊາກອນໂລກບໍ່ສາມາດເຫັນທາງຊ້າງເຜືອກຈາກເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ມີຄວາມສົນໃຈເພີ່ມຂຶ້ນໃນການທ່ອງທ່ຽວດາລາສາດ, ບ່ອນທີ່ຜູ້ຄົນເດີນທາງໄປສວນສາທາລະແຫ່ງຊາດ, ຫໍສັງເກດການ, ແລະສະຖານທີ່ທີ່ມີທ້ອງຟ້າມືດອື່ນໆເພື່ອເປັນພະຍານເຫດການທາງດາລາສາດ.
ເຫດການທາງດາລາສາດເຊັ່ນ: ແສງຕາເວັນ eclipses ແລະຝົນດາວຕົກເປັນຈຸດດຶງດູດຕົ້ນຕໍສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວ - ດາລາສາດ. ແສງຕາເວັນ eclipses ເກີດຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ວົງເດືອນໃຫມ່ປິດລ້ອມດວງອາທິດໄລຍະສັ້ນໆ, eclipses ທັງຫມົດເປັນທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈທີ່ສຸດ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊົມສາມາດເປັນພະຍານເຖິງ corona ຂອງແສງຕາເວັນ. ຍັງມີ eclipses ເປັນວົງກົມ, ບ່ອນທີ່ວົງເດືອນບໍ່ໄດ້ກວມເອົາແຜ່ນທັງຫມົດຂອງດວງອາທິດ, ແລະ eclipses ບາງສ່ວນ, ບ່ອນທີ່ມີພຽງແຕ່ບາງສ່ວນຂອງແຜ່ນຂອງດວງອາທິດໄດ້ຖືກສະກັດ.
ຝົນດາວຕົກເປັນອີກເຫດການໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໃນບັນດານັກທ່ອງທ່ຽວ-ດາວເຄາະ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເກີດຂຶ້ນເມື່ອວົງໂຄຈອນຂອງໂລກຕັດກັບຂີ້ຝຸ່ນທີ່ປະໄວ້ທາງຫຼັງໂດຍດາວຫາງ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການສະແດງຂອງດາວຍິງ. ຝົນດາວຕົກທີ່ມີຊື່ສຽງຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນ Perseids, Geminids, ແລະ Lyrids, ເຊິ່ງຕັ້ງຊື່ຕາມກຸ່ມດາວທີ່ພວກມັນປະກົດອອກ.
ໃນເວລາທີ່ວາງແຜນການອອກທ່ອງທ່ຽວດາວ, ຄວນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາປັດໄຈຈໍານວນຫນຶ່ງ. ໄລຍະຂອງດວງຈັນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ, ໂດຍມີເງື່ອນໄຂໃນການເບິ່ງດາວເປັນຊ່ວງທີ່ດີທີ່ສຸດໃນຊ່ວງເດືອນໃໝ່ ເມື່ອດວງຈັນຢູ່ລຸ່ມຂອບຟ້າ. ສະພາບອາກາດຍັງມີບົດບາດສໍາຄັນ, ເນື່ອງຈາກວ່າທ້ອງຟ້າທີ່ຈະແຈ້ງແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການເບິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ. ມັນຍັງມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ຈະຊອກຫາສະຖານທີ່ໃນທ້ອງຟ້າທີ່ມືດມົວຈາກມົນລະພິດແສງສະຫວ່າງ, ເຊິ່ງສາມາດຖືກກໍານົດໂດຍໃຊ້ແຜນທີ່ມົນລະພິດແສງສະຫວ່າງເຊັ່ນ: Bortle dark-sky scale.
ການທ່ອງທ່ຽວທາງດາລາສາດໃຫ້ໂອກາດທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະສໍາລັບຜູ້ທີ່ກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະເປັນພະຍານເຖິງເຫດການຊັ້ນສູງໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ ແລະເຊື່ອມຕໍ່ກັບສິ່ງມະຫັດສະຈັນຂອງຈັກກະວານ. ດ້ວຍການຕົກຄ້າງຫຼາຍຄັ້ງ ແລະຝົນດາວຕົກຢູ່ໃນຂອບຟ້າ, ຄວາມສົນໃຈໃນການທ່ອງທ່ຽວດາວເຄາະພຽງແຕ່ຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ການສຶກສາ: 80% ຂອງຊາວອາເມຣິກັນ ແລະນຶ່ງສ່ວນສາມຂອງປະຊາກອນຂອງໂລກບໍ່ສາມາດເຫັນທາງຊ້າງເຜືອກໄດ້ ເນື່ອງຈາກມົນລະພິດທາງແສງສະຫວ່າງ.
-cnn.com