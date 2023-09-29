ຈະຫຼວດ SpaceX Falcon 9 ຈະສົ່ງດາວທຽມ Starlink 22 ດວງຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນ

ຈະຫຼວດ SpaceX Falcon 9 ຈະສົ່ງອອກຈາກຝັ່ງອາວະກາດຂອງລັດ Florida ໂດຍຈະບັນທຸກດາວທຽມ Starlink 22 ດວງຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນ. ການເປີດຕົວດັ່ງກ່າວມີກໍານົດຈະຈັດຂຶ້ນຈາກສະຖານີຍານອາວະກາດ Cape Canaveral ເວລາ 6:39 ໂມງ EDT (2239 GMT). ຜູ້ທີ່ສົນໃຈສາມາດເບິ່ງການຖ່າຍທອດສົດຜ່ານບັນຊີຂອງ SpaceX ໃນ X (ໃນເມື່ອກ່ອນແມ່ນ Twitter), ໂດຍມີການຄຸ້ມຄອງເລີ່ມຕົ້ນຫ້ານາທີກ່ອນທີ່ຈະຍົກອອກ.
ຫຼັງຈາກການຍົກຕົວອອກ, ຖ້າຫາກວ່າທັງໝົດເປັນໄປຕາມແຜນການ, ຂັ້ນຕອນທຳອິດຂອງ Falcon 9 ຈະກັບຄືນສູ່ໂລກ ເພື່ອລົງຈອດຕາມແນວຕັ້ງເທິງກຳປັ່ນ SpaceX drone ຢູ່ທະເລປະມານ 8.5 ນາທີຫຼັງຈາກການຍິງສົ່ງ. ນີ້ຈະຫມາຍເຖິງການຍົກແລະລົງຈອດຄັ້ງທີ 10 ສໍາລັບຂັ້ນຕອນທໍາອິດ Falcon 9 ໂດຍສະເພາະ. ສະຖິຕິການນຳໃຊ້ລູກສອນໄຟຄືນໃໝ່ໃນປະຈຸບັນແມ່ນຢູ່ໃນຖ້ຽວບິນ 17 ຖ້ຽວ, ເຊິ່ງຖືໂດຍສອງເຄື່ອງຊຸກຍູ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ດາວທຽມ Starlink 22 ດວງຈະຖືກສົ່ງຈາກຂັ້ນເທິງຂອງ Falcon 9 ຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນໂລກຕ່ຳ (LEO) ປະມານ 65 ນາທີຫຼັງຈາກການຍິງສົ່ງ. ພາລະກິດນີ້ຈະເປັນການເປີດຕົວວົງໂຄຈອນຄັ້ງທີ 69 ສໍາລັບ SpaceX ໃນປີ 2023 ແລະປະມານ 60% ຂອງຖ້ຽວບິນເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ອຸທິດຕົນເພື່ອຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍ Starlink.
ປະຈຸບັນດາວທຽມ Starlink ຂອງ SpaceX ແມ່ນປະກອບດ້ວຍດາວທຽມປະຕິບັດການເກືອບ 4,800 ດາວ, ແລະຈໍານວນນີ້ຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ. ການອະນຸຍາດໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດໃຫ້ SpaceX ໃນການນໍາໃຊ້ດາວທຽມ 12,000 ໃນ LEO, ແລະພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮ້ອງຂໍການອະນຸມັດສໍາລັບການເພີ່ມເຕີມ 30,000.
ການເປີດຕົວດາວທຽມ Starlink 22 ດວງເຫຼົ່ານີ້ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງ SpaceX ເພື່ອສະຫນອງການຄຸ້ມຄອງຄວາມຖີ່ກ້ວາງຂອງທົ່ວໂລກ. ດ້ວຍການເປີດຕົວແຕ່ລະຄັ້ງ, ເຄືອຂ່າຍ Starlink ເຕີບໃຫຍ່, ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃກ້ໂລກທີ່ມີການເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດໃນທຸກມຸມຂອງດາວເຄາະ.
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