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ຈະຫຼວດ SpaceX Falcon 9 ຈະສົ່ງດາວທຽມ Starlink 22 ດວງຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນ

ByGabriel Botha

Sep 29, 2023
ຈະຫຼວດ SpaceX Falcon 9 ຈະສົ່ງດາວທຽມ Starlink 22 ດວງຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນ

ຈະຫຼວດ SpaceX Falcon 9 ຈະ​ສົ່ງ​ອອກ​ຈາກ​ຝັ່ງ​ອາ​ວະ​ກາດ​ຂອງ​ລັດ Florida ໂດຍ​ຈະ​ບັນທຸກ​ດາວ​ທຽມ Starlink 22 ດວງ​ຂຶ້ນ​ສູ່​ວົງ​ໂຄຈອນ. ການເປີດຕົວດັ່ງກ່າວມີກໍານົດຈະຈັດຂຶ້ນຈາກສະຖານີຍານອາວະກາດ Cape Canaveral ເວລາ 6:39 ໂມງ EDT (2239 GMT). ຜູ້ທີ່ສົນໃຈສາມາດເບິ່ງການຖ່າຍທອດສົດຜ່ານບັນຊີຂອງ SpaceX ໃນ X (ໃນເມື່ອກ່ອນແມ່ນ Twitter), ໂດຍມີການຄຸ້ມຄອງເລີ່ມຕົ້ນຫ້ານາທີກ່ອນທີ່ຈະຍົກອອກ.

ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ຍົກ​ຕົວ​ອອກ, ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ທັງ​ໝົດ​ເປັນ​ໄປ​ຕາມ​ແຜນ​ການ, ຂັ້ນ​ຕອນ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ Falcon 9 ຈະ​ກັບ​ຄືນ​ສູ່​ໂລກ ເພື່ອ​ລົງ​ຈອດ​ຕາມ​ແນວ​ຕັ້ງ​ເທິງ​ກຳ​ປັ່ນ SpaceX drone ຢູ່​ທະ​ເລ​ປະ​ມານ 8.5 ນາ​ທີ​ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ຍິງ​ສົ່ງ. ນີ້ຈະຫມາຍເຖິງການຍົກແລະລົງຈອດຄັ້ງທີ 10 ສໍາລັບຂັ້ນຕອນທໍາອິດ Falcon 9 ໂດຍສະເພາະ. ສະຖິຕິ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຄືນ​ໃໝ່​ໃນ​ປະຈຸ​ບັນ​ແມ່ນ​ຢູ່​ໃນ​ຖ້ຽວ​ບິນ 17 ຖ້ຽວ, ​ເຊິ່ງຖື​ໂດຍ​ສອງ​ເຄື່ອງ​ຊຸກຍູ້​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ.

ດາວ​ທຽມ Starlink 22 ດວງ​ຈະ​ຖືກ​ສົ່ງ​ຈາກ​ຂັ້ນ​ເທິງ​ຂອງ Falcon 9 ຂຶ້ນ​ສູ່​ວົງ​ໂຄຈອນ​ໂລກ​ຕ່ຳ (LEO) ປະມານ 65 ນາທີ​ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ຍິງ​ສົ່ງ. ພາລະກິດນີ້ຈະເປັນການເປີດຕົວວົງໂຄຈອນຄັ້ງທີ 69 ສໍາລັບ SpaceX ໃນປີ 2023 ແລະປະມານ 60% ຂອງຖ້ຽວບິນເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ອຸທິດຕົນເພື່ອຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍ Starlink.

ປະຈຸບັນດາວທຽມ Starlink ຂອງ SpaceX ແມ່ນປະກອບດ້ວຍດາວທຽມປະຕິບັດການເກືອບ 4,800 ດາວ, ແລະຈໍານວນນີ້ຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ. ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້ SpaceX ໃນ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ດາວ​ທຽມ 12,000 ໃນ LEO​, ແລະ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຮ້ອງ​ຂໍ​ການ​ອະ​ນຸ​ມັດ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ເພີ່ມ​ເຕີມ 30,000.

ການເປີດຕົວດາວທຽມ Starlink 22 ດວງເຫຼົ່ານີ້ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງ SpaceX ເພື່ອສະຫນອງການຄຸ້ມຄອງຄວາມຖີ່ກ້ວາງຂອງທົ່ວໂລກ. ດ້ວຍການເປີດຕົວແຕ່ລະຄັ້ງ, ເຄືອຂ່າຍ Starlink ເຕີບໃຫຍ່, ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃກ້ໂລກທີ່ມີການເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດໃນທຸກມຸມຂອງດາວເຄາະ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- [ບົດ​ຄວາມ​ທີ່​ມາ​]

By Gabriel Botha

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