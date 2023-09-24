ຍານ SpaceX Falcon 9 ຈະສົ່ງດາວທຽມ Starlink 21 ດວງ

SpaceX ກໍາລັງກະກຽມສໍາລັບການເປີດຕົວອີກຄັ້ງຫນຶ່ງ, ຄັ້ງນີ້ຈະສົ່ງຈະຫຼວດ Falcon 9 ຈາກຖານທັບອາວະກາດ Vandenberg ໃນຄາລິຟໍເນຍ. ຈະຫຼວດຈະສົ່ງດາວທຽມ Starlink 21 ດວງຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນໂລກຕ່ຳ (LEO). ການເປີດຕົວແມ່ນກໍານົດສໍາລັບຕອນເຊົ້າວັນຈັນ (25 ກັນຍາ) ເວລາ 3:23 ໂມງເຊົ້າ EDT (0723 GMT; 12: 23 ໂມງເຊົ້າຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນຂອງຄາລິຟໍເນຍ).
ຖ້າຫາກວ່າທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງເປັນໄປໄດ້ຢ່າງສະດວກ, ຂັ້ນຕອນທຳອິດຂອງ Falcon 9 ຈະກັບຄືນມາສູ່ໂລກ ແລະລົງຈອດຢູ່ເທິງກຳປັ່ນ SpaceX ປະມານ 8.5 ນາທີຫຼັງຈາກການຍິງສົ່ງ. ຂັ້ນຕອນທຳອິດນີ້ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ຄືນໃໝ່ ແລະໄດ້ຮັບການສຳເລັດການຍົກແລະລົງຈອດແລ້ວ XNUMX ຄັ້ງ, ເຮັດໃຫ້ນີ້ເປັນພາລະກິດຄັ້ງທີ XNUMX ສຳລັບມັນ.
ການສົ່ງດາວທຽມ Starlink ຄາດວ່າຈະເກີດຂຶ້ນໃນເວລາປະມານ 62.5 ນາທີຫຼັງຈາກການຍິງສົ່ງ. Starlink ແມ່ນໂຄງການທີ່ມີຄວາມທະເຍີທະຍານຂອງ SpaceX ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງກຸ່ມດາວອິນເຕີເນັດທົ່ວໂລກ. ໃນປັດຈຸບັນ, ມີດາວທຽມປະຕິບັດການຫຼາຍກວ່າ 4,750 ດວງຢູ່ໃນ LEO, ແລະ SpaceX ມີແຜນທີ່ຈະສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍນີ້ໃນອະນາຄົດ.
ການເປີດຕົວນີ້ເກີດຂຶ້ນບໍ່ດົນຫຼັງຈາກ SpaceX ບັນທຶກສະຖິຕິການບິນຄັ້ງທີ່ 17 ຂອງ Falcon 9 ທີ່ໃຊ້ຄືນໃໝ່ໃນຂັ້ນຕອນທຳອິດ. ການນຳໃຊ້ບັ້ງໄຟຄືນໃໝ່ຢ່າງວ່ອງໄວແມ່ນຜົນສຳເລັດອັນສຳຄັນສຳລັບ SpaceX, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງພວກເຂົາໃນການສຳຫຼວດອະວະກາດທີ່ຄຸ້ມຄ່າ.
ເພື່ອເບິ່ງການເປີດຕົວສົດ, ທ່ານສາມາດຕິດຕາມບັນຊີຂອງ SpaceX ໃນ X (ໃນເມື່ອກ່ອນແມ່ນ Twitter) ໂດຍມີການຄຸ້ມຄອງເລີ່ມຕົ້ນຫ້ານາທີກ່ອນທີ່ຈະຍົກ. ເວລາທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນແມ່ນຢູ່ຂ້າງຫນ້າຍ້ອນວ່າ SpaceX ຍັງສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ຂອບເຂດຂອງເຕັກໂນໂລຢີອາວະກາດແລະສ້າງເຄືອຂ່າຍ Starlink ຂອງພວກເຂົາ.
ນິຍາມ: ວົງໂຄຈອນໂລກຕ່ຳ (LEO) ໝາຍເຖິງວົງໂຄຈອນຮອບໂລກທີ່ມີຄວາມສູງລະຫວ່າງ 160 ກິໂລແມັດ (99 ໄມ) ຫາ 2,000 ກິໂລແມັດ (1,200 ໄມ).
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