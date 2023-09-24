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ຍານ SpaceX Falcon 9 ຈະສົ່ງດາວທຽມ Starlink 21 ດວງ

ByRobert Andrew

Sep 24, 2023
ຍານ SpaceX Falcon 9 ຈະສົ່ງດາວທຽມ Starlink 21 ດວງ

SpaceX ກໍາລັງກະກຽມສໍາລັບການເປີດຕົວອີກຄັ້ງຫນຶ່ງ, ຄັ້ງນີ້ຈະສົ່ງຈະຫຼວດ Falcon 9 ຈາກຖານທັບອາວະກາດ Vandenberg ໃນຄາລິຟໍເນຍ. ຈະຫຼວດຈະສົ່ງດາວທຽມ Starlink 21 ດວງຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນໂລກຕ່ຳ (LEO). ການເປີດຕົວແມ່ນກໍານົດສໍາລັບຕອນເຊົ້າວັນຈັນ (25 ກັນຍາ) ເວລາ 3:23 ໂມງເຊົ້າ EDT (0723 GMT; 12: 23 ໂມງເຊົ້າຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນຂອງຄາລິຟໍເນຍ).

ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ທຸກ​ສິ່ງ​ທຸກ​ຢ່າງ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ຢ່າງ​ສະ​ດວກ, ຂັ້ນ​ຕອນ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ Falcon 9 ຈະ​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ສູ່​ໂລກ ແລະ​ລົງ​ຈອດ​ຢູ່​ເທິງ​ກຳ​ປັ່ນ SpaceX ປະ​ມານ 8.5 ນາ​ທີ​ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ຍິງ​ສົ່ງ. ຂັ້ນ​ຕອນ​ທຳ​ອິດ​ນີ້​ໄດ້​ຖືກ​ນຳ​ໃຊ້​ຄືນ​ໃໝ່ ແລະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສຳ​ເລັດ​ການ​ຍົກ​ແລະ​ລົງ​ຈອດ​ແລ້ວ XNUMX ຄັ້ງ, ເຮັດ​ໃຫ້​ນີ້​ເປັນ​ພາ​ລະ​ກິດ​ຄັ້ງ​ທີ XNUMX ສຳ​ລັບ​ມັນ.

ການ​ສົ່ງ​ດາວ​ທຽມ Starlink ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ເວລາ​ປະມານ 62.5 ນາທີ​ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ຍິງ​ສົ່ງ. Starlink ແມ່ນໂຄງການທີ່ມີຄວາມທະເຍີທະຍານຂອງ SpaceX ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງກຸ່ມດາວອິນເຕີເນັດທົ່ວໂລກ. ໃນປັດຈຸບັນ, ມີດາວທຽມປະຕິບັດການຫຼາຍກວ່າ 4,750 ດວງຢູ່ໃນ LEO, ແລະ SpaceX ມີແຜນທີ່ຈະສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍນີ້ໃນອະນາຄົດ.

ການເປີດຕົວນີ້ເກີດຂຶ້ນບໍ່ດົນຫຼັງຈາກ SpaceX ບັນທຶກສະຖິຕິການບິນຄັ້ງທີ່ 17 ຂອງ Falcon 9 ທີ່ໃຊ້ຄືນໃໝ່ໃນຂັ້ນຕອນທຳອິດ. ການນຳໃຊ້ບັ້ງໄຟຄືນໃໝ່ຢ່າງວ່ອງໄວແມ່ນຜົນສຳເລັດອັນສຳຄັນສຳລັບ SpaceX, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງພວກເຂົາໃນການສຳຫຼວດອະວະກາດທີ່ຄຸ້ມຄ່າ.

ເພື່ອເບິ່ງການເປີດຕົວສົດ, ທ່ານສາມາດຕິດຕາມບັນຊີຂອງ SpaceX ໃນ X (ໃນເມື່ອກ່ອນແມ່ນ Twitter) ໂດຍມີການຄຸ້ມຄອງເລີ່ມຕົ້ນຫ້ານາທີກ່ອນທີ່ຈະຍົກ. ເວລາທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນແມ່ນຢູ່ຂ້າງຫນ້າຍ້ອນວ່າ SpaceX ຍັງສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ຂອບເຂດຂອງເຕັກໂນໂລຢີອາວະກາດແລະສ້າງເຄືອຂ່າຍ Starlink ຂອງພວກເຂົາ.

ນິຍາມ: ວົງໂຄຈອນໂລກຕ່ຳ (LEO) ໝາຍເຖິງວົງໂຄຈອນຮອບໂລກທີ່ມີຄວາມສູງລະຫວ່າງ 160 ກິໂລແມັດ (99 ໄມ) ຫາ 2,000 ກິໂລແມັດ (1,200 ໄມ).

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: [ຊື່ແຫຼ່ງ], [ຊື່ແຫຼ່ງ]

By Robert Andrew

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