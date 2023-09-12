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ຫົວຂໍ້ບົດຄວາມໃໝ່: ປະໂຫຍດຂອງການປະຕິບັດສະມາທິສະຕິປັນຍາ

ByVicky Stavropoulou

Sep 12, 2023
ຫົວຂໍ້ບົດຄວາມໃໝ່: ປະໂຫຍດຂອງການປະຕິບັດສະມາທິສະຕິປັນຍາ

ສະຫຼຸບ: ການຝຶກສະມາທິດ້ວຍສະຕິໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້ເນື່ອງຈາກມີປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງຕໍ່ຈິດໃຈແລະຮ່າງກາຍ. ບົດ​ຄວາມ​ນີ້​ຄົ້ນ​ຫາ​ຂໍ້​ດີ​ຂອງ​ການ​ຝຶກ​ສະ​ມາ​ທິ​ສະ​ມາ​ທິ​ສະ​ມາ​ທິ​, ລວມ​ທັງ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ສະ​ຫວັດ​ດີ​ຈິດ​, ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ກົດ​ດັນ​, ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ສຸມ​ໃສ່​ການ​ແລະ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​, ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ຮູ້​ຈັກ​ຕົນ​ເອງ​, ແລະ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ເຫັນ​ອົກ​ເຫັນ​ໃຈ​ແລະ​ຄວາມ​ເມດ​ຕາ​.

ການສະມາທິສະມາທິເປັນການປະຕິບັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາເອົາຄວາມສົນໃຈຂອງບຸກຄົນໄປສູ່ປັດຈຸບັນ, ໂດຍບໍ່ມີການຕັດສິນ. ໂດຍການສຸມໃສ່ລົມຫາຍໃຈ, ຄວາມຮູ້ສຶກໃນຮ່າງກາຍ, ຫຼືວັດຖຸສະເພາະຂອງສະມາທິ, ບຸກຄົນສາມາດປູກຈິດສໍານຶກທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາສັງເກດເຫັນຄວາມຄິດແລະອາລົມຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍບໍ່ມີການຕິດກັບພວກມັນ.

ຫນຶ່ງໃນຜົນປະໂຫຍດທີ່ສໍາຄັນຂອງການຝຶກສະມາທິສະຕິແມ່ນການປັບປຸງຈິດໃຈທີ່ດີ. ການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການປະຕິບັດເປັນປົກກະຕິສາມາດຫຼຸດຜ່ອນອາການຂອງຄວາມກັງວົນແລະການຊຶມເສົ້າ, ເສີມສ້າງອາລົມໂດຍລວມ, ແລະເພີ່ມຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຄວາມສຸກແລະຄວາມພໍໃຈ. ໂດຍການສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຄວາມສະຫງົບພາຍໃນແລະການຍອມຮັບຫຼາຍຂຶ້ນ, ການສະມາທິສະຕິຈະສົ່ງເສີມຄວາມຢືດຢຸ່ນທາງດ້ານຈິດໃຈແລະຄວາມສໍາພັນທີ່ມີສຸຂະພາບດີກັບຕົວເອງ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ການສະມາທິສະຕິໄດ້ພົບເຫັນວ່າຫຼຸດຜ່ອນລະດັບຄວາມກົດດັນ. ໂດຍການຝຶກອົບຮົມຈິດໃຈຂອງຄົນເຮົາໃຫ້ເປັນປະຈຸບັນແລະຮັບຮູ້, ບຸກຄົນສາມາດແຍກອອກຈາກວົງຈອນຂອງ rumination ແລະຄວາມກັງວົນ. ນີ້ນໍາໄປສູ່ການຫຼຸດລົງຂອງອາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມກົດດັນ, ເຊັ່ນ: ຄວາມເຄັ່ງຕຶງ, ອາການຄັນຄາຍ, ແລະການລົບກວນການນອນ. ການປະຕິບັດການສະມາທິສະມາທິຢ່າງເປັນປົກກະຕິຍັງພົວພັນກັບລະດັບຕ່ໍາຂອງຮໍໂມນຄວາມກົດດັນ cortisol.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການສະມາທິສະມາທິໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການເພີ່ມຄວາມຕັ້ງໃຈແລະຄວາມຕັ້ງໃຈ. ໂດຍການເສີມສ້າງຄວາມສາມາດໃນການຢູ່ໃນປະຈຸບັນແລະຫຼີກເວັ້ນການລົບກວນ, ບຸກຄົນສາມາດປັບປຸງການປະຕິບັດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນວຽກງານທີ່ຕ້ອງການຄວາມສົນໃຈຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ນີ້ສາມາດເປັນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະໃນການຕັ້ງຄ່າທາງວິຊາການແລະວິຊາຊີບ.

ປະໂຫຍດອີກອັນໜຶ່ງຂອງການສະມາທິສະມາທິ ຄືການເພີ່ມສະຕິຂອງຕົນເອງ. ໂດຍການສັງເກດເບິ່ງຄວາມຄິດ, ອາລົມ, ແລະຄວາມຮູ້ສຶກທາງຮ່າງກາຍໂດຍບໍ່ມີການຕັດສິນ, ບຸກຄົນສາມາດພັດທະນາຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບປະສົບການພາຍໃນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ການສະທ້ອນຕົນເອງນີ້ເປັນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນຂອງການຂະຫຍາຍຕົວສ່ວນບຸກຄົນແລະສາມາດນໍາໄປສູ່ການປັບປຸງທັກສະການຕັດສິນໃຈແລະການແກ້ໄຂບັນຫາ.

ສຸດທ້າຍ, ການສະມາທິສະມາທິເພື່ອປູກຝັງຄວາມສາມາດໃນການເຫັນອົກເຫັນໃຈແລະຄວາມເມດຕາ. ໂດຍການພັດທະນາທັດສະນະຄະຕິທີ່ບໍ່ມີການຕັດສິນຕໍ່ຕົນເອງແລະຜູ້ອື່ນ, ບຸກຄົນຈະເອົາໃຈໃສ່ກັບຄວາມຕ້ອງການແລະອາລົມຂອງຄົນອ້ອມຂ້າງ. ນີ້​ສາ​ມາດ​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ສັງ​ຄົມ​ເລິກ​ແລະ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການສະມາທິສະມາທິມີຜົນປະໂຫຍດອັນກ້ວາງຂວາງໃຫ້ແກ່ທັງຈິດໃຈ ແລະ ຮ່າງກາຍ. ໂດຍການຝຶກສະມາທິສະມາທິຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ບຸກຄົນສາມາດມີປະສົບການທາງດ້ານຈິດໃຈທີ່ດີຂຶ້ນ, ລະດັບຄວາມເຄັ່ງຕຶງຫຼຸດລົງ, ເພີ່ມຄວາມຕັ້ງໃຈແລະຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນ, ປັບປຸງການຮັບຮູ້ຕົນເອງ, ແລະຄວາມສາມາດໃນການເຫັນອົກເຫັນໃຈແລະຄວາມເມດຕາຫຼາຍຂຶ້ນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ສູນສຸຂະພາບເສີມ ແລະ ປະສົມປະສານແຫ່ງຊາດ
– Mindful.org

By Vicky Stavropoulou

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