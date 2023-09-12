ຫົວຂໍ້ບົດຄວາມໃໝ່: ປະໂຫຍດຂອງການປະຕິບັດສະມາທິສະຕິປັນຍາ

ສະຫຼຸບ: ການຝຶກສະມາທິດ້ວຍສະຕິໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້ເນື່ອງຈາກມີປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງຕໍ່ຈິດໃຈແລະຮ່າງກາຍ. ບົດຄວາມນີ້ຄົ້ນຫາຂໍ້ດີຂອງການຝຶກສະມາທິສະມາທິສະມາທິ, ລວມທັງການປັບປຸງສະຫວັດດີຈິດ, ຫຼຸດຜ່ອນລະດັບຄວາມກົດດັນ, ເພີ່ມທະວີການສຸມໃສ່ການແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ເສີມຂະຫຍາຍການຮູ້ຈັກຕົນເອງ, ແລະຄວາມສາມາດຫຼາຍຂຶ້ນສໍາລັບການເຫັນອົກເຫັນໃຈແລະຄວາມເມດຕາ.
ການສະມາທິສະມາທິເປັນການປະຕິບັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາເອົາຄວາມສົນໃຈຂອງບຸກຄົນໄປສູ່ປັດຈຸບັນ, ໂດຍບໍ່ມີການຕັດສິນ. ໂດຍການສຸມໃສ່ລົມຫາຍໃຈ, ຄວາມຮູ້ສຶກໃນຮ່າງກາຍ, ຫຼືວັດຖຸສະເພາະຂອງສະມາທິ, ບຸກຄົນສາມາດປູກຈິດສໍານຶກທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາສັງເກດເຫັນຄວາມຄິດແລະອາລົມຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍບໍ່ມີການຕິດກັບພວກມັນ.
ຫນຶ່ງໃນຜົນປະໂຫຍດທີ່ສໍາຄັນຂອງການຝຶກສະມາທິສະຕິແມ່ນການປັບປຸງຈິດໃຈທີ່ດີ. ການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການປະຕິບັດເປັນປົກກະຕິສາມາດຫຼຸດຜ່ອນອາການຂອງຄວາມກັງວົນແລະການຊຶມເສົ້າ, ເສີມສ້າງອາລົມໂດຍລວມ, ແລະເພີ່ມຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຄວາມສຸກແລະຄວາມພໍໃຈ. ໂດຍການສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຄວາມສະຫງົບພາຍໃນແລະການຍອມຮັບຫຼາຍຂຶ້ນ, ການສະມາທິສະຕິຈະສົ່ງເສີມຄວາມຢືດຢຸ່ນທາງດ້ານຈິດໃຈແລະຄວາມສໍາພັນທີ່ມີສຸຂະພາບດີກັບຕົວເອງ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ການສະມາທິສະຕິໄດ້ພົບເຫັນວ່າຫຼຸດຜ່ອນລະດັບຄວາມກົດດັນ. ໂດຍການຝຶກອົບຮົມຈິດໃຈຂອງຄົນເຮົາໃຫ້ເປັນປະຈຸບັນແລະຮັບຮູ້, ບຸກຄົນສາມາດແຍກອອກຈາກວົງຈອນຂອງ rumination ແລະຄວາມກັງວົນ. ນີ້ນໍາໄປສູ່ການຫຼຸດລົງຂອງອາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມກົດດັນ, ເຊັ່ນ: ຄວາມເຄັ່ງຕຶງ, ອາການຄັນຄາຍ, ແລະການລົບກວນການນອນ. ການປະຕິບັດການສະມາທິສະມາທິຢ່າງເປັນປົກກະຕິຍັງພົວພັນກັບລະດັບຕ່ໍາຂອງຮໍໂມນຄວາມກົດດັນ cortisol.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການສະມາທິສະມາທິໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການເພີ່ມຄວາມຕັ້ງໃຈແລະຄວາມຕັ້ງໃຈ. ໂດຍການເສີມສ້າງຄວາມສາມາດໃນການຢູ່ໃນປະຈຸບັນແລະຫຼີກເວັ້ນການລົບກວນ, ບຸກຄົນສາມາດປັບປຸງການປະຕິບັດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນວຽກງານທີ່ຕ້ອງການຄວາມສົນໃຈຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ນີ້ສາມາດເປັນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະໃນການຕັ້ງຄ່າທາງວິຊາການແລະວິຊາຊີບ.
ປະໂຫຍດອີກອັນໜຶ່ງຂອງການສະມາທິສະມາທິ ຄືການເພີ່ມສະຕິຂອງຕົນເອງ. ໂດຍການສັງເກດເບິ່ງຄວາມຄິດ, ອາລົມ, ແລະຄວາມຮູ້ສຶກທາງຮ່າງກາຍໂດຍບໍ່ມີການຕັດສິນ, ບຸກຄົນສາມາດພັດທະນາຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບປະສົບການພາຍໃນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ການສະທ້ອນຕົນເອງນີ້ເປັນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນຂອງການຂະຫຍາຍຕົວສ່ວນບຸກຄົນແລະສາມາດນໍາໄປສູ່ການປັບປຸງທັກສະການຕັດສິນໃຈແລະການແກ້ໄຂບັນຫາ.
ສຸດທ້າຍ, ການສະມາທິສະມາທິເພື່ອປູກຝັງຄວາມສາມາດໃນການເຫັນອົກເຫັນໃຈແລະຄວາມເມດຕາ. ໂດຍການພັດທະນາທັດສະນະຄະຕິທີ່ບໍ່ມີການຕັດສິນຕໍ່ຕົນເອງແລະຜູ້ອື່ນ, ບຸກຄົນຈະເອົາໃຈໃສ່ກັບຄວາມຕ້ອງການແລະອາລົມຂອງຄົນອ້ອມຂ້າງ. ນີ້ສາມາດເສີມຂະຫຍາຍການເຊື່ອມຕໍ່ສັງຄົມເລິກແລະປະຕິບັດຫຼາຍຂຶ້ນ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການສະມາທິສະມາທິມີຜົນປະໂຫຍດອັນກ້ວາງຂວາງໃຫ້ແກ່ທັງຈິດໃຈ ແລະ ຮ່າງກາຍ. ໂດຍການຝຶກສະມາທິສະມາທິຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ບຸກຄົນສາມາດມີປະສົບການທາງດ້ານຈິດໃຈທີ່ດີຂຶ້ນ, ລະດັບຄວາມເຄັ່ງຕຶງຫຼຸດລົງ, ເພີ່ມຄວາມຕັ້ງໃຈແລະຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນ, ປັບປຸງການຮັບຮູ້ຕົນເອງ, ແລະຄວາມສາມາດໃນການເຫັນອົກເຫັນໃຈແລະຄວາມເມດຕາຫຼາຍຂຶ້ນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ສູນສຸຂະພາບເສີມ ແລະ ປະສົມປະສານແຫ່ງຊາດ
– Mindful.org