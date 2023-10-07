SpaceX ກໍາລັງກະກຽມສໍາລັບການເປີດຕົວສອງຄັ້ງຕິດຕໍ່ກັນຂອງດາວທຽມ Starlink ເທິງຈະລວດ Falcon 9 ຂອງຕົນ. ການຍິງສົ່ງຄັ້ງທຳອິດແມ່ນມີກຳນົດໃນວັນອາທິດທີ 8 ຕຸລາ, ຈາກ Space Launch Complex 4 East (SLC-4E) ທີ່ຖານທັບອາວະກາດ Vandenberg ໃນລັດ California. ດາວທຽມ Starlink 21 ດວງຈະຖືກສົ່ງຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນໂລກຕ່ຳໃນເວລາ 12:23 ໂມງ PT.
ການເປີດຕົວທີ່ຈະມາເຖິງຈະເປັນການບິນຄັ້ງທີ 14 ສໍາລັບການຊຸກຍູ້ຂັ້ນຕອນທໍາອິດ, ເຊິ່ງກ່ອນຫນ້ານີ້ໄດ້ສະຫນັບສະຫນູນພາລະກິດຕ່າງໆລວມທັງ Sentinel-6 Michael Freilich, DART, Transporter-7, Iridium OneWeb, SDA-0B, ແລະແປດ Starlink missions. ຫຼັງຈາກຂັ້ນຕອນຂອງການແຍກກັນ, ຂັ້ນຕອນທໍາອິດຈະພະຍາຍາມລົງຈອດຢູ່ເທິງເຮືອ drone "ແນ່ນອນຂ້ອຍຍັງຮັກເຈົ້າ" ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນມະຫາສະຫມຸດປາຊີຟິກ.
ດາວທຽມ Starlink ຊຸດທີ 9 ຈະຖືກສົ່ງອອກໃນວັນຈັນທີ 40 ຕຸລານີ້ ຈາກຍານ Space Launch Complex 40 (SLC-9) ທີ່ສະຖານີ Cape Canaveral Space Force ໃນລັດ Florida. ກຳນົດເວລາຍົກອອກແມ່ນ 06:XNUMX ໂມງ ET.
ຄ້າຍຄືກັບການເປີດຕົວຄັ້ງທໍາອິດ, Falcon 9 first stage booster ສໍາລັບການເປີດຕົວຄັ້ງທີສອງໄດ້ບິນໃນ 14 ພາລະກິດທີ່ຜ່ານມາ, ລວມທັງ CRS-22, Crew-3, Turksat 5B, Crew-4, CRS-25, Eutelsat HOTBIRD 13G, mPOWER-a , PSN SATRIA, ແລະຫ້າ Starlink ພາລະກິດ. ຂັ້ນຕອນທໍາອິດຈະພະຍາຍາມລົງຈອດຢູ່ເທິງເຮືອ drone "A Shortfall of Gravitas" ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນມະຫາສະຫມຸດ Atlantic.
SpaceX ຈະສະຫນອງການອອກອາກາດສົດຂອງການເປີດຕົວທັງສອງຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ທາງການຂອງຕົນ. webcast ຈະເລີ່ມຕົ້ນປະມານຫ້ານາທີກ່ອນທີ່ຈະຍົກອອກ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, SpaceX ກໍາລັງກະກຽມການສົ່ງດາວທຽມ Starlink ກັບຄືນສູ່ສອງຄັ້ງ, ດ້ວຍການຍິງຄັ້ງທຳອິດເກີດຂຶ້ນໃນລັດຄາລິຟໍເນຍ ແລະຄັ້ງທີສອງໃນລັດ Florida. ການເປີດຕົວເຫຼົ່ານີ້ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປະຕິບັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງກຸ່ມດາວທຽມ Starlink ຂອງ SpaceX, ສະຫນອງການຄຸ້ມຄອງອິນເຕີເນັດທົ່ວໂລກ.
ນິຍາມ:
– Starlink: ເປັນກຸ່ມດາວອິນເຕີເນັດດາວທຽມທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍ SpaceX, ສະຫນອງການຄຸ້ມຄອງອິນເຕີເນັດທົ່ວໂລກ.
– Falcon 9: ເປັນຍານພາຫະນະສົ່ງຍານອະວະກາດ XNUMX ຂັ້ນຕອນໄປສູ່ວົງໂຄຈອນທີ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາແລະຜະລິດໂດຍ SpaceX.
– ວົງໂຄຈອນຂອງໜ່ວຍໂລກຕ່ຳ: ເປັນເຂດຂອງອະວະກາດຢູ່ຫ່າງຈາກໜ້າໂລກປະມານ 2,000 ກິໂລແມັດ (1,200 ໄມລ໌) ເຊິ່ງດາວທຽມສ່ວນຫຼາຍເຄື່ອນໄຫວ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- https://twitter.com/SpaceX/status/1445855459119821831
- https://www.spacex.com/