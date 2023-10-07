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SpaceX ​ໄດ້​ວາງ​ແຜນ​ສົ່ງ​ດາວ​ທຽມ​ດາວ​ທຽມ Starlink ສອງ​ເທື່ອ​ຄືນ​ໃໝ່​ຢູ່​ລັດ Florida ​ແລະ California

ByMampho Brescia

Oct 7, 2023
SpaceX ​ໄດ້​ວາງ​ແຜນ​ສົ່ງ​ດາວ​ທຽມ​ດາວ​ທຽມ Starlink ສອງ​ເທື່ອ​ຄືນ​ໃໝ່​ຢູ່​ລັດ Florida ​ແລະ California

SpaceX ກໍາລັງກະກຽມສໍາລັບການເປີດຕົວສອງຄັ້ງຕິດຕໍ່ກັນຂອງດາວທຽມ Starlink ເທິງຈະລວດ Falcon 9 ຂອງຕົນ. ການ​ຍິງ​ສົ່ງ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ແມ່ນ​ມີ​ກຳ​ນົດ​ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ທີ 8 ຕຸ​ລາ, ຈາກ Space Launch Complex 4 East (SLC-4E) ທີ່​ຖານ​ທັບ​ອາ​ວະ​ກາດ Vandenberg ໃນ​ລັດ California. ດາວ​ທຽມ Starlink 21 ດວງ​ຈະ​ຖືກ​ສົ່ງ​ຂຶ້ນ​ສູ່​ວົງ​ໂຄຈອນ​ໂລກ​ຕ່ຳ​ໃນ​ເວລາ 12:23 ​ໂມງ PT.

ການເປີດຕົວທີ່ຈະມາເຖິງຈະເປັນການບິນຄັ້ງທີ 14 ສໍາລັບການຊຸກຍູ້ຂັ້ນຕອນທໍາອິດ, ເຊິ່ງກ່ອນຫນ້ານີ້ໄດ້ສະຫນັບສະຫນູນພາລະກິດຕ່າງໆລວມທັງ Sentinel-6 Michael Freilich, DART, Transporter-7, Iridium OneWeb, SDA-0B, ແລະແປດ Starlink missions. ຫຼັງຈາກຂັ້ນຕອນຂອງການແຍກກັນ, ຂັ້ນຕອນທໍາອິດຈະພະຍາຍາມລົງຈອດຢູ່ເທິງເຮືອ drone "ແນ່ນອນຂ້ອຍຍັງຮັກເຈົ້າ" ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນມະຫາສະຫມຸດປາຊີຟິກ.

ດາວ​ທຽມ Starlink ຊຸດ​ທີ 9 ຈະ​ຖືກ​ສົ່ງ​ອອກ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ທີ 40 ຕຸລາ​ນີ້ ຈາກ​ຍານ Space Launch Complex 40 (SLC-9) ທີ່​ສະຖານີ Cape Canaveral Space Force ໃນ​ລັດ Florida. ກຳນົດເວລາຍົກອອກແມ່ນ 06:XNUMX ໂມງ ET.

ຄ້າຍຄືກັບການເປີດຕົວຄັ້ງທໍາອິດ, Falcon 9 first stage booster ສໍາລັບການເປີດຕົວຄັ້ງທີສອງໄດ້ບິນໃນ 14 ພາລະກິດທີ່ຜ່ານມາ, ລວມທັງ CRS-22, Crew-3, Turksat 5B, Crew-4, CRS-25, Eutelsat HOTBIRD 13G, mPOWER-a , PSN SATRIA, ແລະຫ້າ Starlink ພາລະກິດ. ຂັ້ນຕອນທໍາອິດຈະພະຍາຍາມລົງຈອດຢູ່ເທິງເຮືອ drone "A Shortfall of Gravitas" ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນມະຫາສະຫມຸດ Atlantic.

SpaceX ຈະສະຫນອງການອອກອາກາດສົດຂອງການເປີດຕົວທັງສອງຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ທາງການຂອງຕົນ. webcast ຈະເລີ່ມຕົ້ນປະມານຫ້ານາທີກ່ອນທີ່ຈະຍົກອອກ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, SpaceX ກໍາລັງກະກຽມການສົ່ງດາວທຽມ Starlink ກັບຄືນສູ່ສອງຄັ້ງ, ດ້ວຍການຍິງຄັ້ງທຳອິດເກີດຂຶ້ນໃນລັດຄາລິຟໍເນຍ ແລະຄັ້ງທີສອງໃນລັດ Florida. ການເປີດຕົວເຫຼົ່ານີ້ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປະຕິບັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງກຸ່ມດາວທຽມ Starlink ຂອງ SpaceX, ສະຫນອງການຄຸ້ມຄອງອິນເຕີເນັດທົ່ວໂລກ.

ນິຍາມ:
– Starlink: ເປັນກຸ່ມດາວອິນເຕີເນັດດາວທຽມທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍ SpaceX, ສະຫນອງການຄຸ້ມຄອງອິນເຕີເນັດທົ່ວໂລກ.
– Falcon 9: ເປັນ​ຍານ​ພາ​ຫະ​ນະ​ສົ່ງ​ຍານ​ອະ​ວະ​ກາດ XNUMX ຂັ້ນ​ຕອນ​ໄປ​ສູ່​ວົງ​ໂຄ​ຈອນ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແລະ​ຜະ​ລິດ​ໂດຍ SpaceX.
– ວົງ​ໂຄຈອນ​ຂອງ​ໜ່ວຍ​ໂລກ​ຕ່ຳ: ​ເປັນ​ເຂດ​ຂອງ​ອະວະກາດ​ຢູ່​ຫ່າງ​ຈາກ​ໜ້າ​ໂລກ​ປະມານ 2,000 ກິ​ໂລ​ແມັດ (1,200 ໄມ​ລ໌) ​ເຊິ່ງດາວ​ທຽມ​ສ່ວນຫຼາຍ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- https://twitter.com/SpaceX/status/1445855459119821831
- https://www.spacex.com/

By Mampho Brescia

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