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SpaceX ເປີດຕົວດາວທຽມ Starlink 22 ດາວ, ຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ອິນເຕີເນັດທົ່ວໂລກ

ByMampho Brescia

Sep 25, 2023
SpaceX ເປີດຕົວດາວທຽມ Starlink 22 ດາວ, ຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ອິນເຕີເນັດທົ່ວໂລກ

ໂຄງການ Starlink ຂອງ SpaceX ໄດ້ມີບາດກ້າວອັນສຳຄັນ ດ້ວຍການສົ່ງດາວທຽມເພີ່ມເຕີມ 22 ດວງຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນຂອງໜ່ວຍໂລກຢ່າງສຳເລັດຜົນ. ການປະຕິບັດການຫຼ້າສຸດນີ້ເຮັດໃຫ້ຈໍານວນດາວທຽມ Starlink ປະຕິບັດການທັງຫມົດເປັນຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ, ເປັນຂີດຫມາຍສໍາຄັນໃນເປົ້າຫມາຍຂອງ SpaceX ຂອງການສະຫນອງການຄຸ້ມຄອງອິນເຕີເນັດທົ່ວໂລກໃຫ້ແກ່ເຂດທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງແລະຫ່າງໄກສອກຫຼີກ.

ໂຄງການ Starlink ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງເຄືອຂ່າຍດາວທຽມຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສາມາດສົ່ງອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງໄປສູ່ພາກພື້ນທີ່ຂາດການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້. ໂດຍການຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍແລະການເພີ່ມຈໍານວນດາວທຽມໃນວົງໂຄຈອນ, SpaceX ສາມາດສະຫນອງການເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດເຖິງຊຸມຊົນທີ່ໂດດດ່ຽວທີ່ສຸດ, ເປັນຂົວຕໍ່ການແບ່ງປັນດິຈິຕອນແລະເປີດໂອກາດດ້ານການສຶກສາແລະເສດຖະກິດໃຫມ່.

ພາຍໃຕ້ການນໍາພາຂອງ Elon Musk, SpaceX ໄດ້ກໍານົດເປົ້າຫມາຍທີ່ມີຄວາມທະເຍີທະຍານສໍາລັບໂຄງການ Starlink. ບໍລິສັດຄາດຄະເນການສະຫນອງການເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນທຸກມຸມຂອງໂລກ, ລວມທັງຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນພາກພື້ນທີ່ທ້າທາຍທາງພູມສາດ. ດ້ວຍການສົ່ງດາວທຽມແຕ່ລະຄັ້ງທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ, SpaceX ເປັນອີກບາດກ້າວໜຶ່ງທີ່ໃກ້ຈະບັນລຸວິໄສທັດນີ້ ແລະ ເສີມສ້າງຖານະບົດບາດສຳຄັນໃນອຸດສາຫະກຳອະວະກາດ.

ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນທົ່ວໂລກທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍໂຄງການ Starlink ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນການປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດທົ່ວໂລກ. ລັດຖະບານ, ທຸລະກິດ, ແລະບຸກຄົນຮັບຮູ້ເຖິງອໍານາດການຫັນປ່ຽນຂອງການນໍາອິນເຕີເນັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໄປສູ່ເຂດທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ, ແລະຄວາມພະຍາຍາມຂອງ SpaceX ໄດ້ຖືກເຫັນວ່າເປັນການລິເລີ່ມບຸກເບີກ.

ໃນຂະນະທີ່ເຄືອຂ່າຍ Starlink ຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ, ມັນຖືຄໍາສັນຍາຂອງການປ່ຽນແປງພູມສັນຖານດິຈິຕອນແລະສ້າງໂລກທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນຫຼາຍຂຶ້ນ. ດ້ວຍຄວາມກ້າວໜ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນເທັກໂນໂລຍີອະວະກາດ, SpaceX ກໍາລັງສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃນນະວັດຕະກໍາ ແລະສ້າງພະລັງໃຫ້ກັບອະນາຄົດດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງອິນເຕີເນັດທົ່ວໂລກ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– NASA – https://www.nasa.gov/
– SpaceX – https://www.spacex.com/

By Mampho Brescia

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