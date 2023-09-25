SpaceX ເປີດຕົວດາວທຽມ Starlink 22 ດາວ, ຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ອິນເຕີເນັດທົ່ວໂລກ

ໂຄງການ Starlink ຂອງ SpaceX ໄດ້ມີບາດກ້າວອັນສຳຄັນ ດ້ວຍການສົ່ງດາວທຽມເພີ່ມເຕີມ 22 ດວງຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນຂອງໜ່ວຍໂລກຢ່າງສຳເລັດຜົນ. ການປະຕິບັດການຫຼ້າສຸດນີ້ເຮັດໃຫ້ຈໍານວນດາວທຽມ Starlink ປະຕິບັດການທັງຫມົດເປັນຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ, ເປັນຂີດຫມາຍສໍາຄັນໃນເປົ້າຫມາຍຂອງ SpaceX ຂອງການສະຫນອງການຄຸ້ມຄອງອິນເຕີເນັດທົ່ວໂລກໃຫ້ແກ່ເຂດທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງແລະຫ່າງໄກສອກຫຼີກ.
ໂຄງການ Starlink ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງເຄືອຂ່າຍດາວທຽມຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສາມາດສົ່ງອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງໄປສູ່ພາກພື້ນທີ່ຂາດການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້. ໂດຍການຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍແລະການເພີ່ມຈໍານວນດາວທຽມໃນວົງໂຄຈອນ, SpaceX ສາມາດສະຫນອງການເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດເຖິງຊຸມຊົນທີ່ໂດດດ່ຽວທີ່ສຸດ, ເປັນຂົວຕໍ່ການແບ່ງປັນດິຈິຕອນແລະເປີດໂອກາດດ້ານການສຶກສາແລະເສດຖະກິດໃຫມ່.
ພາຍໃຕ້ການນໍາພາຂອງ Elon Musk, SpaceX ໄດ້ກໍານົດເປົ້າຫມາຍທີ່ມີຄວາມທະເຍີທະຍານສໍາລັບໂຄງການ Starlink. ບໍລິສັດຄາດຄະເນການສະຫນອງການເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນທຸກມຸມຂອງໂລກ, ລວມທັງຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນພາກພື້ນທີ່ທ້າທາຍທາງພູມສາດ. ດ້ວຍການສົ່ງດາວທຽມແຕ່ລະຄັ້ງທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ, SpaceX ເປັນອີກບາດກ້າວໜຶ່ງທີ່ໃກ້ຈະບັນລຸວິໄສທັດນີ້ ແລະ ເສີມສ້າງຖານະບົດບາດສຳຄັນໃນອຸດສາຫະກຳອະວະກາດ.
ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນທົ່ວໂລກທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍໂຄງການ Starlink ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນການປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດທົ່ວໂລກ. ລັດຖະບານ, ທຸລະກິດ, ແລະບຸກຄົນຮັບຮູ້ເຖິງອໍານາດການຫັນປ່ຽນຂອງການນໍາອິນເຕີເນັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໄປສູ່ເຂດທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ, ແລະຄວາມພະຍາຍາມຂອງ SpaceX ໄດ້ຖືກເຫັນວ່າເປັນການລິເລີ່ມບຸກເບີກ.
ໃນຂະນະທີ່ເຄືອຂ່າຍ Starlink ຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ, ມັນຖືຄໍາສັນຍາຂອງການປ່ຽນແປງພູມສັນຖານດິຈິຕອນແລະສ້າງໂລກທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນຫຼາຍຂຶ້ນ. ດ້ວຍຄວາມກ້າວໜ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນເທັກໂນໂລຍີອະວະກາດ, SpaceX ກໍາລັງສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃນນະວັດຕະກໍາ ແລະສ້າງພະລັງໃຫ້ກັບອະນາຄົດດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງອິນເຕີເນັດທົ່ວໂລກ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– NASA – https://www.nasa.gov/
– SpaceX – https://www.spacex.com/