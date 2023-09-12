SpaceX ຈະຍິງຈະຫຼວດ Falcon 9 ດ້ວຍດາວທຽມ Starlink

SpaceX ກໍາລັງວາງແຜນທີ່ຈະຍິງຈະຫຼວດ Falcon 9 ຈາກຖານທັບຍານອະວະກາດ Vandenberg ໃນວັນຈັນທີ 11 ກັນຍາ ເວລາ 11:57 ໂມງ ຈະຫຼວດຈະບັນທຸກດາວທຽມ Starlink 21 ດວງ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງບໍລິການອິນເຕີເນັດດາວທຽມຄວາມໄວສູງຂອງ SpaceX.
ຖ້າການເປີດຕົວໃນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນຊັກຊ້າ, SpaceX ມີໂອກາດເປີດຕົວສໍາຮອງໃນວັນອັງຄານແລະວັນພຸດ. ບໍລິສັດມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະລົງຈອດຍົນລຳທຳອິດຂອງລູກສອນໄຟ ຢູ່ເທິງຍົນຂັບໄລ່ I Still Love You ໃນມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ, ເຊິ່ງຈະເປັນຖ້ຽວບິນທີ 11 ສຳລັບເຄື່ອງເສີມກຳລັງນີ້.
ການອອກອາກາດສົດຂອງການເປີດຕົວຈະມີຢູ່ໃນໂປຣໄຟລ໌ SpaceX ໃນ X (ໃນອະດີດ Twitter) ປະມານຫ້ານາທີກ່ອນທີ່ຈະຍົກ.
Starlink ແມ່ນໂຄງການທີ່ມີຄວາມທະເຍີທະຍານຂອງ SpaceX ເພື່ອສ້າງກຸ່ມດາວທຽມອິນເຕີເນັດທົ່ວໂລກ. ດາວທຽມຂະໜາດນ້ອຍເຫຼົ່ານີ້, ມີນໍ້າໜັກປະມານ 260 ກິໂລກຣາມ, ໜ່ວຍໜຶ່ງຈະຖືກນຳໄປໃຊ້ໃນວົງໂຄຈອນຂອງໜ່ວຍໂລກຕ່ຳ ເພື່ອສະໜອງການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດທີ່ມີຄວາມໄວສູງ ແລະ ມີຄວາມໄວຕ່ຳໃນທົ່ວໂລກ. ດ້ວຍການສົ່ງດາວທຽມຕື່ມອີກ 21 ດາວ, SpaceX ຈະຂະຫຍາຍກຳປັ່ນ Starlink ຂອງຕົນ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການບໍລິການອິນເຕີເນັດບໍລະດັບແບນທີ່ຂະຫຍາຍຕົວ.
ເທັກໂນໂລຍີບັ້ງໄຟ Falcon 9 ທີ່ນຳມາໃຊ້ຄືນໄດ້ຂອງ SpaceX ຊ່ວຍໃຫ້ການຍິງຍານອະວະກາດທີ່ຄຸ້ມຄ່າດ້ວຍການເກັບກູ້ ແລະນຳໃຊ້ຄືນໃໝ່ໃນຂັ້ນຕອນທຳອິດຂອງບັ້ງໄຟ. ບໍລິສັດໄດ້ບັນລຸຜົນສໍາເລັດທີ່ສໍາຄັນໃນການລົງຈອດແລະ reflight ຂອງ boosters, ສະແດງໃຫ້ເຫັນທ່າແຮງສໍາລັບການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເປີດຕົວແລະການເພີ່ມການເຂົ້າເຖິງຊ່ອງ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: SpaceX