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SpaceX ຈະຍິງຈະຫຼວດ Falcon 9 ດ້ວຍດາວທຽມ Starlink

ByVicky Stavropoulou

Sep 12, 2023
SpaceX ຈະຍິງຈະຫຼວດ Falcon 9 ດ້ວຍດາວທຽມ Starlink

SpaceX ກໍາລັງວາງແຜນທີ່ຈະຍິງຈະຫຼວດ Falcon 9 ຈາກຖານທັບຍານອະວະກາດ Vandenberg ໃນວັນຈັນທີ 11 ກັນຍາ ເວລາ 11:57 ໂມງ ຈະຫຼວດຈະບັນທຸກດາວທຽມ Starlink 21 ດວງ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງບໍລິການອິນເຕີເນັດດາວທຽມຄວາມໄວສູງຂອງ SpaceX.

ຖ້າການເປີດຕົວໃນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນຊັກຊ້າ, SpaceX ມີໂອກາດເປີດຕົວສໍາຮອງໃນວັນອັງຄານແລະວັນພຸດ. ບໍລິສັດມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະລົງຈອດຍົນລຳທຳອິດຂອງລູກສອນໄຟ ຢູ່ເທິງຍົນຂັບໄລ່ I Still Love You ໃນມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ, ເຊິ່ງຈະເປັນຖ້ຽວບິນທີ 11 ສຳລັບເຄື່ອງເສີມກຳລັງນີ້.

ການອອກອາກາດສົດຂອງການເປີດຕົວຈະມີຢູ່ໃນໂປຣໄຟລ໌ SpaceX ໃນ X (ໃນອະດີດ Twitter) ປະມານຫ້ານາທີກ່ອນທີ່ຈະຍົກ.

Starlink ແມ່ນໂຄງການທີ່ມີຄວາມທະເຍີທະຍານຂອງ SpaceX ເພື່ອສ້າງກຸ່ມດາວທຽມອິນເຕີເນັດທົ່ວໂລກ. ດາວທຽມຂະໜາດນ້ອຍເຫຼົ່ານີ້, ມີນໍ້າໜັກປະມານ 260 ກິໂລກຣາມ, ໜ່ວຍໜຶ່ງຈະຖືກນຳໄປໃຊ້ໃນວົງໂຄຈອນຂອງໜ່ວຍໂລກຕ່ຳ ເພື່ອສະໜອງການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດທີ່ມີຄວາມໄວສູງ ແລະ ມີຄວາມໄວຕ່ຳໃນທົ່ວໂລກ. ດ້ວຍ​ການ​ສົ່ງ​ດາວ​ທຽມ​ຕື່ມ​ອີກ 21 ດາວ, SpaceX ຈະ​ຂະ​ຫຍາຍ​ກຳ​ປັ່ນ Starlink ຂອງ​ຕົນ ເພື່ອ​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ​ບໍ​ລະ​ດັບ​ແບນ​ທີ່​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ.

ເທັກໂນໂລຍີບັ້ງໄຟ Falcon 9 ທີ່ນຳມາໃຊ້ຄືນໄດ້ຂອງ SpaceX ຊ່ວຍໃຫ້ການຍິງຍານອະວະກາດທີ່ຄຸ້ມຄ່າດ້ວຍການເກັບກູ້ ແລະນຳໃຊ້ຄືນໃໝ່ໃນຂັ້ນຕອນທຳອິດຂອງບັ້ງໄຟ. ບໍລິສັດໄດ້ບັນລຸຜົນສໍາເລັດທີ່ສໍາຄັນໃນການລົງຈອດແລະ reflight ຂອງ boosters, ສະແດງໃຫ້ເຫັນທ່າແຮງສໍາລັບການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເປີດຕົວແລະການເພີ່ມການເຂົ້າເຖິງຊ່ອງ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: SpaceX

By Vicky Stavropoulou

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