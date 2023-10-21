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ຍານ SpaceX Falcon 9 ຈະສົ່ງດາວທຽມ Starlink 21 ດວງ

ByMampho Brescia

Oct 21, 2023
ຍານ SpaceX Falcon 9 ຈະສົ່ງດາວທຽມ Starlink 21 ດວງ

ຈະຫຼວດ SpaceX Falcon 9 ມີກຳນົດຈະສົ່ງດາວທຽມອິນເຕີເນັດ Starlink 21 ດວງຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນຈາກຖານທັບອາວະກາດ Vandenberg ຂອງຄາລິຟໍເນຍ. ການ​ຍິງ​ສົ່ງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ໄດ້​ຖືກ​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ຂອງ​ມື້​ນີ້, ໂດຍ​ຈະ​ຫຼວດ​ຈະ​ຍິງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ເວລາ 3:47 ​ໂມງ EDT. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າເວລາບໍ່ເຮັດວຽກ, ມີໂອກາດສໍາຮອງຂໍ້ມູນສາມຢ່າງ.

ການເປີດຕົວຈະຖືກ webcasted ໃນ X, ໃນເມື່ອກ່ອນເອີ້ນວ່າ Twitter, ມີການຄຸ້ມຄອງເລີ່ມຕົ້ນປະມານຫ້ານາທີກ່ອນທີ່ຈະຍົກ. ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ທັງ​ຫມົດ​ເປັນ​ໄປ​ຕາມ​ແຜນ​ການ​, ຂັ້ນ​ຕອນ​ທໍາ​ອິດ Falcon 9 ຈະ​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ບ່ອນ​ໂລກ​ຢ່າງ​ປອດ​ໄພ​, ລົງ​ຈອດ​ເທິງ​ເຮືອ drone "ແນ່​ນອນ​ວ່າ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຍັງ​ຮັກ​ທ່ານ​" ປະ​ມານ 8.5 ນາ​ທີ​ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​. ໄລຍະທຳອິດຂອງບັ້ງໄຟດອກນີ້ ໄດ້ເຮັດສຳເລັດແລ້ວ 16 ຖ້ຽວ, ເປັນພຽງໜຶ່ງດຽວທີ່ຂີ້ອາຍໃນການບັນທຶກການນຳມາໃຊ້ໃໝ່ຂອງ SpaceX.

ດາວ​ທຽມ Starlink 21 ດວງ​ຈະ​ຖືກ​ສົ່ງ​ອອກ​ຈາກ​ຂັ້ນ​ເທິງ​ຂອງ Falcon 9 ປະມານ 62.5 ນາທີ​ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ຍິງ​ສົ່ງ. ການ​ຍິງ​ສົ່ງ​ເທື່ອ​ນີ້​ແມ່ນ​ເປັນ​ພາລະກິດ​ວົງ​ໂຄຈອນ​ຄັ້ງ​ທີ 75 ຂອງ SpaceX ​ໃນ​ປີ 2023, ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ບໍລິສັດ​ຕັ້ງ​ເປົ້າ​ຈະ​ບັນລຸ 100 ຖ້ຽວ​ໃນ​ທ້າຍ​ປີ ​ແລະ 144 ຖ້ຽວ​ໃນ​ປີ 2024.

ຈຸດສຸມຕົ້ນຕໍຂອງ SpaceX ໃນປີນີ້ແມ່ນການສ້າງກຸ່ມດາວດາວລິ້ງຄ໌, ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງອິນເຕີເນັດທົ່ວໂລກ. ໃນປັດຈຸບັນ, Starlink ປະກອບດ້ວຍເກືອບ 4,900 ດາວທຽມປະຕິບັດການ, ແລະຈໍານວນນີ້ຈະສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວໃນອະນາຄົດ.

ຕິດຕາມ AzerNews ໃນ Twitter ສໍາລັບການປັບປຸງເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການເປີດຕົວນີ້ແລະຂ່າວອື່ນໆ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– space.com
- Azernews

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