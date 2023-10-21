ຍານ SpaceX Falcon 9 ຈະສົ່ງດາວທຽມ Starlink 21 ດວງ

ຈະຫຼວດ SpaceX Falcon 9 ມີກຳນົດຈະສົ່ງດາວທຽມອິນເຕີເນັດ Starlink 21 ດວງຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນຈາກຖານທັບອາວະກາດ Vandenberg ຂອງຄາລິຟໍເນຍ. ການຍິງສົ່ງລູກສອນໄຟໄດ້ຖືກຕັ້ງຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າຂອງມື້ນີ້, ໂດຍຈະຫຼວດຈະຍິງຂຶ້ນໃນເວລາ 3:47 ໂມງ EDT. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າເວລາບໍ່ເຮັດວຽກ, ມີໂອກາດສໍາຮອງຂໍ້ມູນສາມຢ່າງ.
ການເປີດຕົວຈະຖືກ webcasted ໃນ X, ໃນເມື່ອກ່ອນເອີ້ນວ່າ Twitter, ມີການຄຸ້ມຄອງເລີ່ມຕົ້ນປະມານຫ້ານາທີກ່ອນທີ່ຈະຍົກ. ຖ້າຫາກວ່າທັງຫມົດເປັນໄປຕາມແຜນການ, ຂັ້ນຕອນທໍາອິດ Falcon 9 ຈະກັບຄືນໄປບ່ອນໂລກຢ່າງປອດໄພ, ລົງຈອດເທິງເຮືອ drone "ແນ່ນອນວ່າຂ້າພະເຈົ້າຍັງຮັກທ່ານ" ປະມານ 8.5 ນາທີຫຼັງຈາກການສົ່ງອອກ. ໄລຍະທຳອິດຂອງບັ້ງໄຟດອກນີ້ ໄດ້ເຮັດສຳເລັດແລ້ວ 16 ຖ້ຽວ, ເປັນພຽງໜຶ່ງດຽວທີ່ຂີ້ອາຍໃນການບັນທຶກການນຳມາໃຊ້ໃໝ່ຂອງ SpaceX.
ດາວທຽມ Starlink 21 ດວງຈະຖືກສົ່ງອອກຈາກຂັ້ນເທິງຂອງ Falcon 9 ປະມານ 62.5 ນາທີຫຼັງຈາກການຍິງສົ່ງ. ການຍິງສົ່ງເທື່ອນີ້ແມ່ນເປັນພາລະກິດວົງໂຄຈອນຄັ້ງທີ 75 ຂອງ SpaceX ໃນປີ 2023, ໃນຂະນະທີ່ບໍລິສັດຕັ້ງເປົ້າຈະບັນລຸ 100 ຖ້ຽວໃນທ້າຍປີ ແລະ 144 ຖ້ຽວໃນປີ 2024.
ຈຸດສຸມຕົ້ນຕໍຂອງ SpaceX ໃນປີນີ້ແມ່ນການສ້າງກຸ່ມດາວດາວລິ້ງຄ໌, ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງອິນເຕີເນັດທົ່ວໂລກ. ໃນປັດຈຸບັນ, Starlink ປະກອບດ້ວຍເກືອບ 4,900 ດາວທຽມປະຕິບັດການ, ແລະຈໍານວນນີ້ຈະສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວໃນອະນາຄົດ.
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ແຫລ່ງທີ່ມາ:
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