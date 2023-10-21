ຈະຫຼວດ SpaceX Falcon 9 ຈະສົ່ງດາວທຽມ Starlink 21 ດວງຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນ

SpaceX ກໍາລັງກຽມພ້ອມສໍາລັບການຍິງຈະຫຼວດອີກ, ຄັ້ງນີ້ຈະສົ່ງດາວທຽມອິນເຕີເນັດ Starlink 21 ດວງຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນ. ຈະຫຼວດ Falcon 9 ບິນຂຶ້ນຈາກຖານທັບອະວະກາດ Vandenberg ຂອງຄາລິຟໍເນຍ ໃນວັນເສົາ ເວລາ 3:47 ໂມງເຊົ້າ EDT. ຖ້າມີຄວາມລ່າຊ້າ, ໂອກາດການສຳຮອງຂໍ້ມູນແມ່ນມີຢູ່ລະຫວ່າງ 4:23 ໂມງເຊົ້າ EDT ແລະ 6:00 ໂມງເຊົ້າ EDT.
ການເປີດຕົວຈະຖືກຖ່າຍທອດຢູ່ໃນບັນຊີຂອງ SpaceX ໃນ X (ໃນເມື່ອກ່ອນເອີ້ນວ່າ Twitter) ເລີ່ມຕົ້ນປະມານຫ້ານາທີກ່ອນທີ່ຈະຍົກ. ຖ້າຫາກວ່າທັງຫມົດເປັນໄປຕາມແຜນການ, ຂັ້ນຕອນທໍາອິດຂອງ Falcon 9 ຈະກັບຄືນໄປບ່ອນໂລກແລະລົງເຮືອ drone “ແນ່ນອນວ່າຂ້າພະເຈົ້າຍັງຮັກທ່ານ” ປະມານ 8.5 ນາທີຫຼັງຈາກການສົ່ງອອກ. ນີ້ຈະຖືເປັນຖ້ຽວບິນທີ 16 ສໍາລັບຂັ້ນຕອນທຳອິດຂອງບັ້ງໄຟດອກນີ້, ພຽງແຕ່ຖ້ຽວບິນໜຶ່ງສັ້ນຂອງບັນທຶກການນຳໃຊ້ຄືນໃໝ່ຂອງບໍລິສັດ.
ພາຍຫຼັງປະມານ 62.5 ນາທີ, ດາວທຽມ Starlink 21 ດວງຈະບິນຂຶ້ນຈາກຂັ້ນເທິງຂອງ Falcon 9. ການເປີດຕົວຄັ້ງນີ້ຈະເປັນພາລະກິດວົງໂຄຈອນຄັ້ງທີ 75 ຂອງ SpaceX ໃນປີ 2023 ເນື່ອງຈາກບໍລິສັດພະຍາຍາມບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງຖ້ຽວບິນ 100 ຖ້ຽວໃນທ້າຍປີ ແລະ 144 ຖ້ຽວໃນປີ 2024.
ໂຄງການ Starlink ຂອງ SpaceX ໄດ້ເປັນຈຸດມຸ່ງໝາຍທີ່ສຳຄັນໃນປີນີ້, ມີປະມານ 60% ຂອງຖ້ຽວບິນຂອງພວກເຂົາທີ່ອຸທິດຕົນເພື່ອຂະຫຍາຍກຸ່ມດາວອິນເຕີເນັດ. ໃນປັດຈຸບັນ, ມີດາວທຽມປະຕິບັດການເກືອບ 4,900 ດາວຢູ່ໃນ Starlink, ແລະຈໍານວນນີ້ຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນຊຸມປີຂ້າງຫນ້າ.
ທີ່ມາ: SpaceX Mission Description