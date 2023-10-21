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ຈະຫຼວດ SpaceX Falcon 9 ຈະສົ່ງດາວທຽມ Starlink 21 ດວງຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນ

ByGabriel Botha

Oct 21, 2023
ຈະຫຼວດ SpaceX Falcon 9 ຈະສົ່ງດາວທຽມ Starlink 21 ດວງຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນ

SpaceX ກໍາລັງກຽມພ້ອມສໍາລັບການຍິງຈະຫຼວດອີກ, ຄັ້ງນີ້ຈະສົ່ງດາວທຽມອິນເຕີເນັດ Starlink 21 ດວງຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນ. ຈະຫຼວດ Falcon 9 ບິນຂຶ້ນຈາກຖານທັບອະວະກາດ Vandenberg ຂອງຄາລິຟໍເນຍ ໃນວັນເສົາ ເວລາ 3:47 ໂມງເຊົ້າ EDT. ຖ້າມີຄວາມລ່າຊ້າ, ໂອກາດການສຳຮອງຂໍ້ມູນແມ່ນມີຢູ່ລະຫວ່າງ 4:23 ໂມງເຊົ້າ EDT ແລະ 6:00 ໂມງເຊົ້າ EDT.

ການເປີດຕົວຈະຖືກຖ່າຍທອດຢູ່ໃນບັນຊີຂອງ SpaceX ໃນ X (ໃນເມື່ອກ່ອນເອີ້ນວ່າ Twitter) ເລີ່ມຕົ້ນປະມານຫ້ານາທີກ່ອນທີ່ຈະຍົກ. ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ທັງ​ຫມົດ​ເປັນ​ໄປ​ຕາມ​ແຜນ​ການ, ຂັ້ນ​ຕອນ​ທໍາ​ອິດ​ຂອງ Falcon 9 ຈະ​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ບ່ອນ​ໂລກ​ແລະ​ລົງ​ເຮືອ drone “ແນ່​ນອນ​ວ່າ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຍັງ​ຮັກ​ທ່ານ” ປະ​ມານ 8.5 ນາ​ທີ​ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ. ນີ້ຈະຖືເປັນຖ້ຽວບິນທີ 16 ສໍາລັບຂັ້ນຕອນທຳອິດຂອງບັ້ງໄຟດອກນີ້, ພຽງແຕ່ຖ້ຽວບິນໜຶ່ງສັ້ນຂອງບັນທຶກການນຳໃຊ້ຄືນໃໝ່ຂອງບໍລິສັດ.

ພາຍຫຼັງປະມານ 62.5 ນາທີ, ດາວທຽມ Starlink 21 ດວງຈະບິນຂຶ້ນຈາກຂັ້ນເທິງຂອງ Falcon 9. ການເປີດຕົວຄັ້ງນີ້ຈະເປັນພາລະກິດວົງໂຄຈອນຄັ້ງທີ 75 ຂອງ SpaceX ໃນປີ 2023 ເນື່ອງຈາກບໍລິສັດພະຍາຍາມບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງຖ້ຽວບິນ 100 ຖ້ຽວໃນທ້າຍປີ ແລະ 144 ຖ້ຽວໃນປີ 2024.

ໂຄງການ Starlink ຂອງ SpaceX ໄດ້ເປັນຈຸດມຸ່ງໝາຍທີ່ສຳຄັນໃນປີນີ້, ມີປະມານ 60% ຂອງຖ້ຽວບິນຂອງພວກເຂົາທີ່ອຸທິດຕົນເພື່ອຂະຫຍາຍກຸ່ມດາວອິນເຕີເນັດ. ໃນປັດຈຸບັນ, ມີດາວທຽມປະຕິບັດການເກືອບ 4,900 ດາວຢູ່ໃນ Starlink, ແລະຈໍານວນນີ້ຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນຊຸມປີຂ້າງຫນ້າ.

ທີ່ມາ: SpaceX Mission Description

By Gabriel Botha

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