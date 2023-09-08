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SpaceX ກະກຽມສໍາລັບການເປີດຕົວ Starlink ອື່ນ

ByMampho Brescia

Sep 8, 2023
SpaceX ກະກຽມສໍາລັບການເປີດຕົວ Starlink ອື່ນ

SpaceX ກໍາລັງກະກຽມສໍາລັບການເປີດຕົວ Starlink ຕໍ່ໄປຂອງຕົນຈາກ Cape Canaveral, ກໍານົດສໍາລັບຄືນວັນສຸກ. ພາລະກິດ Starlink 6-14 ຈະເຫັນຈະຫຼວດ Falcon 9 ທີ່ບັນທຸກດາວທຽມອິນເຕີເນັດເຖິງ 22 ດາວຂຶ້ນຈາກສະຖານີ Space Launch Complex 40 ຂອງ Cape Canaveral.

ສະພາບດິນຟ້າອາກາດໄດ້ຄາດຄະເນວ່າຈະເອື້ອອໍານວຍ, ໂອກາດ 60% ສະພາບທີ່ດີໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນຂອງປ່ອງຢ້ຽມ, ເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 85% ໃນທີ່ສຸດ. ໃນກໍລະນີທີ່ມີການຊັກຊ້າ 24 ຊົ່ວໂມງ, ໂອກາດຈະປັບປຸງເປັນ 90%. SpaceX ວາງແຜນທີ່ຈະຟື້ນຕົວ booster ໄລຍະທໍາອິດ, ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ການບິນຄັ້ງທີ XNUMX ຂອງຕົນ, ໃນ droneship A Shortfall of Gravitas ໃນ Atlantic.

ໃນແງ່ຂອງການຄຸ້ມຄອງການເປີດຕົວ, SpaceX ໄດ້ປະກາດວ່າມັນພຽງແຕ່ຈະສະຫນອງການປັບປຸງການເປີດຕົວສ່ວນຕົວຜ່ານບັນຊີຢ່າງເປັນທາງການຂອງຕົນໃນເວທີ X (ໃນອະດີດ Twitter). ການປ່ຽນແປງນີ້ເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກບໍລິສັດໄດ້ສະເຫນີການຄຸ້ມຄອງການເປີດຕົວຂອງພາລະກິດສຸດທ້າຍຂອງຕົນໃນຄືນວັນອາທິດຈາກ Kennedy Space Center on X, ພຽງແຕ່ນາທີກ່ອນທີ່ຈະຍົກ-off.

ໃນຂະນະທີ່ SpaceX ຍັງສືບຕໍ່ຮັກສາອັດຕາການເປີດຕົວສູງ, ມັນເປັນມູນຄ່າທີ່ສັງເກດວ່ານີ້ຈະເປັນການເປີດຕົວຄັ້ງທີ 47 ຈາກ Space Coast ໃນປີນີ້, ເຊິ່ງເກືອບທັງຫມົດແມ່ນດໍາເນີນການໂດຍ SpaceX. United Launch Alliance (ULA) ມີກຳນົດທີ່ຈະມີການຍິງຂຶ້ນເທື່ອທີສອງຂອງປີ ໃນຕອນເຊົ້າວັນເສົາວານນີ້ ດ້ວຍການຍິງຈະຫຼວດ Atlas V ຢູ່ໃນພາລະກິດສໍາລັບຫ້ອງການ Reconnaissance ແລະກອງທັບອາວະກາດແຫ່ງຊາດ. ການເປີດຕົວ Space Coast ອື່ນໆໃນປີນີ້ແມ່ນດໍາເນີນໂດຍ Relativity Space ໃນເດືອນມີນາ.

ລວມທັງການເປີດຕົວຈາກສະຖານທີ່ຂອງຕົນໃນຄາລິຟໍເນຍ, SpaceX ແມ່ນຢູ່ໃນເສັ້ນທາງທີ່ຈະລື່ນກາຍ 90 ການເປີດຕົວສໍາລັບປີ. ການເປີດຕົວເທື່ອນີ້ຈະເປັນຂີດໝາຍການບິນວົງໂຄຈອນຄັ້ງທີ 63 ໃນປີ 2023, ລື່ນກາຍສະຖິຕິທີ່ຜ່ານມາຂອງ 61 ທີ່ຕັ້ງໄວ້ໃນປີ 2022. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າການນັບນີ້ບໍ່ລວມເຖິງຄວາມພະຍາຍາມທີ່ບໍ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນວັນທີ 20 ເດືອນເມສາຂອງ Starship ແລະ Super Heavy ຈາກການເປີດຕົວທົດລອງ Texas. ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, SpaceX ມີ Starship ຊ້ອນກັນອີກອັນຫນຶ່ງລໍຖ້າການອະນຸມັດຈາກ Federal Aviation Administration ສໍາລັບຄວາມພະຍາຍາມເປີດຕົວອີກຄັ້ງຫນຶ່ງ.

ນິຍາມ:
– Falcon 9: ເປັນ​ຍານ​ພາ​ຫະ​ນະ​ຍິງ​ສົ່ງ​ຂະ​ໜາດ​ກາງ​ສອງ​ຂັ້ນ​ໄປ​ສູ່​ວົງ​ໂຄ​ຈອນ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແລະ​ຜະ​ລິດ​ໂດຍ SpaceX.
– Starlink: ໂຄງການກຸ່ມດາວທຽມຂອງ SpaceX ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະຫນອງການຄອບຄຸມບໍລະອົດແບນທົ່ວໂລກ.
– ເຮືອ Droneship: ເປັນກຳປັ່ນປົກຄອງຕົນເອງທີ່ໃຊ້ໂດຍ SpaceX ເພື່ອລົງຈອດ ແລະ ກູ້ລູກຈະຫຼວດຢູ່ທະເລ.
– United Launch Alliance (ULA): ເປັນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນລະຫວ່າງ Boeing ແລະ Lockheed Martin ທີ່ໃຫ້ບໍລິການເປີດຕົວອາວະກາດ.
– Atlas V: ຍານພາຫະນະເປີດຕົວທີ່ພັດທະນາໂດຍ ULA.
– ຫ້ອງການສອດແນມແຫ່ງຊາດ (NRO): ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການອອກແບບ, ການຊື້, ການເປີດຕົວ, ແລະການດໍາເນີນງານຂອງດາວທຽມທາງປັນຍາ.
– ກອງທັບອາວະກາດ: ສາຂາຂອງກອງກຳລັງປະກອບອາວຸດສະຫະລັດ ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສົງຄາມອະວະກາດ.

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