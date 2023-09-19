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ຍານ SpaceX Falcon 9 ຈະເປີດຕົວເປັນສະຖິຕິຄັ້ງທີ 17

ByVicky Stavropoulou

Sep 19, 2023
ຍານ SpaceX Falcon 9 ຈະເປີດຕົວເປັນສະຖິຕິຄັ້ງທີ 17

ຈະຫຼວດ SpaceX Falcon 9 ຄາດວ່າຈະສ້າງປະຫວັດສາດໂດຍການເປີດຕົວເປັນຄັ້ງທີ 17 ໃນຄືນນີ້. ຈະຫຼວດຈະບັນທຸກດາວທຽມ Starlink ຂອງ SpaceX 22 ດວງ. ການເປີດຕົວດັ່ງກ່າວມີກໍານົດຈະຈັດຂຶ້ນຈາກສະຖານີ Cape Canaveral Space Force ໃນ Florida ໃນເວລາ 10:47 ໂມງ EDT. ຜູ້ຊົມສາມາດເບິ່ງເຫດການສົດຜ່ານບັນຊີຂອງ SpaceX ໃນ X.

ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ທັງ​ຫມົດ​ເປັນ​ໄປ​ຕາມ​ແຜນ​ການ​, ຂັ້ນ​ຕອນ​ທໍາ​ອິດ​ຂອງ Falcon 9 ຈະ​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ບ່ອນ​ໂລກ​ຫຼັງ​ຈາກ 8.5 ນາ​ທີ​ແລະ​ລົງ​ຈອດ​ກັບ​ເຮືອ​ບິນ SpaceX drone ທີ່​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຢູ່​ໃນ​ທະ​ເລ​. ນີ້​ຈະ​ເປັນ​ການ​ຍົກ​ເລີກ​ແລະ​ລົງ​ຈອດ​ຄັ້ງ​ທີ 17 ທີ່​ປະສົບ​ຜົນສຳ​ເລັດ​ສຳລັບ​ເຮືອບິນ Falcon 9 booster ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ນີ້, ​ເປັນ​ຂີດ​ໝາຍ​ໃໝ່​ສຳລັບ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຄືນ​ໃໝ່. ປະຈຸ​ບັນ, ພຽງ​ແຕ່​ຍົນ​ຮົບ Falcon 9 ສອງ​ລຳ​ໄດ້​ບັນລຸ 16 ຖ້ຽວ.

ດາວ​ທຽມ Starlink 22 ດວງ​ທີ່​ຈະ​ບິນ​ຂຶ້ນ​ສູ່​ວົງ​ໂຄຈອນ​ໂລກ​ຕ່ຳ​ໃນ​ເວລາ​ປະມານ 62.5 ນາທີ​ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ຍິງ​ສົ່ງ. ການເປີດຕົວນີ້ຍັງຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນສະຖິຕິອື່ນສໍາລັບ SpaceX, ຍ້ອນວ່າມັນຈະເປັນພາລະກິດວົງໂຄຈອນຄັ້ງທີ 65 ຂອງພວກເຂົາໃນປີ 61, ລື່ນກາຍສະຖິຕິທີ່ຜ່ານມາຂອງ 2022 ທີ່ຕັ້ງໄວ້ໃນປີ XNUMX.

SpaceX ໄດ້ສຸມໃສ່ການຂະຫຍາຍດາວທຽມ Starlink megaconstellation ຕົ້ນຕໍໃນປີນີ້, ເຊິ່ງປະຈຸບັນປະກອບດ້ວຍດາວທຽມປະຕິບັດການຫຼາຍກວ່າ 4,700 ດວງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບໍລິສັດວາງແຜນທີ່ຈະສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວເລກນີ້ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດຕົວດາວທຽມ Starlink 12,000 ແລະໄດ້ຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍການອະນຸມັດສໍາລັບ 30,000 ເພີ່ມເຕີມ.

ດ້ວຍການເປີດຕົວ ແລະ ການລົງຈອດທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດແຕ່ລະຄັ້ງ, SpaceX ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນ ແລະ ທ່າແຮງຂອງການນຳໃຊ້ບັ້ງໄຟຄືນໃໝ່. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ຂອບເຂດຂອງເຕັກໂນໂລຢີອະວະກາດ, ອະນາຄົດຂອງການສໍາຫຼວດອາວະກາດເບິ່ງສົດໃສກວ່າທີ່ເຄີຍເປັນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ພາ​ລະ​ກິດ SpaceX​
- ບັນ​ຊີ​ຂອງ SpaceX ໃນ X (ໃນ​ເມື່ອ​ກ່ອນ Twitter​)

By Vicky Stavropoulou

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