ຍານ SpaceX Falcon 9 ຈະເປີດຕົວເປັນສະຖິຕິຄັ້ງທີ 17

ຈະຫຼວດ SpaceX Falcon 9 ຄາດວ່າຈະສ້າງປະຫວັດສາດໂດຍການເປີດຕົວເປັນຄັ້ງທີ 17 ໃນຄືນນີ້. ຈະຫຼວດຈະບັນທຸກດາວທຽມ Starlink ຂອງ SpaceX 22 ດວງ. ການເປີດຕົວດັ່ງກ່າວມີກໍານົດຈະຈັດຂຶ້ນຈາກສະຖານີ Cape Canaveral Space Force ໃນ Florida ໃນເວລາ 10:47 ໂມງ EDT. ຜູ້ຊົມສາມາດເບິ່ງເຫດການສົດຜ່ານບັນຊີຂອງ SpaceX ໃນ X.
ຖ້າຫາກວ່າທັງຫມົດເປັນໄປຕາມແຜນການ, ຂັ້ນຕອນທໍາອິດຂອງ Falcon 9 ຈະກັບຄືນໄປບ່ອນໂລກຫຼັງຈາກ 8.5 ນາທີແລະລົງຈອດກັບເຮືອບິນ SpaceX drone ທີ່ປະຕິບັດຢູ່ໃນທະເລ. ນີ້ຈະເປັນການຍົກເລີກແລະລົງຈອດຄັ້ງທີ 17 ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດສຳລັບເຮືອບິນ Falcon 9 booster ໂດຍສະເພາະນີ້, ເປັນຂີດໝາຍໃໝ່ສຳລັບການນຳໃຊ້ລູກສອນໄຟຄືນໃໝ່. ປະຈຸບັນ, ພຽງແຕ່ຍົນຮົບ Falcon 9 ສອງລຳໄດ້ບັນລຸ 16 ຖ້ຽວ.
ດາວທຽມ Starlink 22 ດວງທີ່ຈະບິນຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນໂລກຕ່ຳໃນເວລາປະມານ 62.5 ນາທີຫຼັງຈາກການຍິງສົ່ງ. ການເປີດຕົວນີ້ຍັງຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນສະຖິຕິອື່ນສໍາລັບ SpaceX, ຍ້ອນວ່າມັນຈະເປັນພາລະກິດວົງໂຄຈອນຄັ້ງທີ 65 ຂອງພວກເຂົາໃນປີ 61, ລື່ນກາຍສະຖິຕິທີ່ຜ່ານມາຂອງ 2022 ທີ່ຕັ້ງໄວ້ໃນປີ XNUMX.
SpaceX ໄດ້ສຸມໃສ່ການຂະຫຍາຍດາວທຽມ Starlink megaconstellation ຕົ້ນຕໍໃນປີນີ້, ເຊິ່ງປະຈຸບັນປະກອບດ້ວຍດາວທຽມປະຕິບັດການຫຼາຍກວ່າ 4,700 ດວງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບໍລິສັດວາງແຜນທີ່ຈະສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວເລກນີ້ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດຕົວດາວທຽມ Starlink 12,000 ແລະໄດ້ຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍການອະນຸມັດສໍາລັບ 30,000 ເພີ່ມເຕີມ.
ດ້ວຍການເປີດຕົວ ແລະ ການລົງຈອດທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດແຕ່ລະຄັ້ງ, SpaceX ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນ ແລະ ທ່າແຮງຂອງການນຳໃຊ້ບັ້ງໄຟຄືນໃໝ່. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ຂອບເຂດຂອງເຕັກໂນໂລຢີອະວະກາດ, ອະນາຄົດຂອງການສໍາຫຼວດອາວະກາດເບິ່ງສົດໃສກວ່າທີ່ເຄີຍເປັນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ລາຍລະອຽດພາລະກິດ SpaceX
- ບັນຊີຂອງ SpaceX ໃນ X (ໃນເມື່ອກ່ອນ Twitter)