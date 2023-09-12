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ຈະຫຼວດ Falcon 9 ເປີດຕົວດາວທຽມ Starlink 21 ດວງຈາກຖານທັບອາວະກາດ Vandenberg

ByRobert Andrew

Sep 12, 2023
ຈະຫຼວດ Falcon 9 ເປີດຕົວດາວທຽມ Starlink 21 ດວງຈາກຖານທັບອາວະກາດ Vandenberg

ຈະຫຼວດ Falcon 9 ໄດ້​ຍິງ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ສຳ​ເລັດ​ຜົນ​ຈາກ​ຖານ​ທັບ​ອາ​ວະ​ກາດ Vandenberg ໃນ​ຄືນ​ວັນ​ຈັນ​ຜ່ານ​ມາ, ເປັນ​ການ​ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຄັ້ງ​ທີ 21 ຂອງ​ເດືອນ​ກັນ​ຍາ. ຈະລວດ, ເປັນຂອງບໍລິສັດ SpaceX, ໄດ້ບັນທຸກດາວທຽມ Starlink XNUMX ດວງເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງພາລະກິດຂອງບໍລິສັດເພື່ອສະຫນອງການບໍລິການອິນເຕີເນັດທົ່ວໂລກ. SpaceX ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດໃນເຂດທີ່ມັນບໍ່ຫນ້າເຊື່ອຖືຫຼືບໍ່ມີຢູ່.

ຄາດ​ວ່າ​ການ​ສົ່ງ​ດາວ​ທຽມ​ດັ່ງກ່າວ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ປະມານ​ນຶ່ງ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ຫລັງ​ຈາກ​ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ອອກ​ໄປ. ຍານ​ສົ່ງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂັ້ນ​ທຳ​ອິດ​ທີ່​ບິນ​ໄປ​ແລ້ວ 11 ຄັ້ງ​ໄດ້​ລົງ​ຈອດ​ຢູ່​ເທິງ​ກຳ​ປັ່ນ​ໂດຣນ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ມະຫາ​ສະໝຸດ​ປາຊີ​ຟິກຢ່າງ​ສຳ​ເລັດ​ຜົນ.

ກ່ອນການເປີດຕົວ, Telesat, ບໍລິສັດການາດາ, ໄດ້ປະກາດຂໍ້ຕົກລົງການເປີດຕົວຫຼາຍຄັ້ງກັບ SpaceX ສໍາລັບພາລະກິດຈາກທັງ Vandenberg ແລະ Florida. Telesat ໄດ້ຊື້ 14 ການຍິງຈະຫຼວດ Falcon 9, ແຕ່ລະອັນຈະບັນທຸກດາວທຽມ Telesat Lightspeed 18 ດວງໄປສູ່ວົງໂຄຈອນໂລກຕ່ໍາຕໍ່ການເປີດຕົວ. ແຄມເປນການເປີດຕົວ Telesat ແມ່ນກໍານົດຈະເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ 2026, ດ້ວຍການບໍລິການທົ່ວໂລກທີ່ມີຈຸດປະສົງໃນປີ 2027.

ເຄືອຂ່າຍ Telesat Lightspeed ຈະສະຫນອງການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນຄວາມໄວສູງ, ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ປອດໄພສູງ, ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ບໍລະອົດແບນທີ່ມີຄວາມໄວຕ່ໍາໃນທົ່ວໂລກ. ໃນເດືອນແລ້ວນີ້, Telesat ໄດ້ເຊັນສັນຍາກັບ MDA Ltd. ເພື່ອຮັບໃຊ້ເປັນຜູ້ຮັບເຫມົາດາວທຽມຊັ້ນນໍາ.

ປະທານແລະຊີອີໂອຂອງ Telesat, Dan Goldberg, ໄດ້ສະແດງຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນໃນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງ SpaceX ແລະ cadence ການເປີດຕົວສູງ, ໂດຍກ່າວວ່າພວກເຂົາຈະເປັນຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ດີໃນການເປີດຕົວ Telesat Lightspeed. ປະທານ SpaceX ແລະຫົວຫນ້າຝ່າຍປະຕິບັດການ, Gwynne Shotwell, ສະແດງຄວາມພາກພູມໃຈໃນການເປີດຕົວກຸ່ມດາວຂອງ Telesat ແລະການຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດໃນການເຊື່ອມຕໍ່ສໍາລັບລູກຄ້າທົ່ວໂລກ.

ການຍິງຈະຫຼວດບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດ SpaceX ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງໃຫ້ໂອກາດການຈ້າງງານໃຫ້ແກ່ຄົນງານ ແລະ ນຳເອົາລູກເຮືອໄປເຖິງ Central Coast, ຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດທ້ອງຖິ່ນ.

ນອກຈາກການເປີດຕົວຄັ້ງຫຼ້າສຸດນີ້, Vandenberg ຜ່ານມາໄດ້ຍິງຈະຫຼວດ Falcon 9 ທີ່ບັນທຸກດາວທຽມທະຫານຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນຂອງອົງການພັດທະນາອາວະກາດຂອງກອງທັບອາກາດສະຫະລັດໃນຕົ້ນເດືອນນີ້.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [SpaceX](www.spacex.com)
– [Noozhawk](www.noohawk.com)

By Robert Andrew

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