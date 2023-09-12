ຈະຫຼວດ Falcon 9 ເປີດຕົວດາວທຽມ Starlink 21 ດວງຈາກຖານທັບອາວະກາດ Vandenberg

ຈະຫຼວດ Falcon 9 ໄດ້ຍິງຂຶ້ນຢ່າງສຳເລັດຜົນຈາກຖານທັບອາວະກາດ Vandenberg ໃນຄືນວັນຈັນຜ່ານມາ, ເປັນການຍິງລູກສອນໄຟຄັ້ງທີ 21 ຂອງເດືອນກັນຍາ. ຈະລວດ, ເປັນຂອງບໍລິສັດ SpaceX, ໄດ້ບັນທຸກດາວທຽມ Starlink XNUMX ດວງເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງພາລະກິດຂອງບໍລິສັດເພື່ອສະຫນອງການບໍລິການອິນເຕີເນັດທົ່ວໂລກ. SpaceX ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດໃນເຂດທີ່ມັນບໍ່ຫນ້າເຊື່ອຖືຫຼືບໍ່ມີຢູ່.
ຄາດວ່າການສົ່ງດາວທຽມດັ່ງກ່າວຈະເກີດຂຶ້ນປະມານນຶ່ງຊົ່ວໂມງຫລັງຈາກການຍົກຍ້າຍອອກໄປ. ຍານສົ່ງລູກສອນໄຟຂັ້ນທຳອິດທີ່ບິນໄປແລ້ວ 11 ຄັ້ງໄດ້ລົງຈອດຢູ່ເທິງກຳປັ່ນໂດຣນທີ່ຕັ້ງຢູ່ມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກຢ່າງສຳເລັດຜົນ.
ກ່ອນການເປີດຕົວ, Telesat, ບໍລິສັດການາດາ, ໄດ້ປະກາດຂໍ້ຕົກລົງການເປີດຕົວຫຼາຍຄັ້ງກັບ SpaceX ສໍາລັບພາລະກິດຈາກທັງ Vandenberg ແລະ Florida. Telesat ໄດ້ຊື້ 14 ການຍິງຈະຫຼວດ Falcon 9, ແຕ່ລະອັນຈະບັນທຸກດາວທຽມ Telesat Lightspeed 18 ດວງໄປສູ່ວົງໂຄຈອນໂລກຕ່ໍາຕໍ່ການເປີດຕົວ. ແຄມເປນການເປີດຕົວ Telesat ແມ່ນກໍານົດຈະເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ 2026, ດ້ວຍການບໍລິການທົ່ວໂລກທີ່ມີຈຸດປະສົງໃນປີ 2027.
ເຄືອຂ່າຍ Telesat Lightspeed ຈະສະຫນອງການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນຄວາມໄວສູງ, ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ປອດໄພສູງ, ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ບໍລະອົດແບນທີ່ມີຄວາມໄວຕ່ໍາໃນທົ່ວໂລກ. ໃນເດືອນແລ້ວນີ້, Telesat ໄດ້ເຊັນສັນຍາກັບ MDA Ltd. ເພື່ອຮັບໃຊ້ເປັນຜູ້ຮັບເຫມົາດາວທຽມຊັ້ນນໍາ.
ປະທານແລະຊີອີໂອຂອງ Telesat, Dan Goldberg, ໄດ້ສະແດງຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນໃນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງ SpaceX ແລະ cadence ການເປີດຕົວສູງ, ໂດຍກ່າວວ່າພວກເຂົາຈະເປັນຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ດີໃນການເປີດຕົວ Telesat Lightspeed. ປະທານ SpaceX ແລະຫົວຫນ້າຝ່າຍປະຕິບັດການ, Gwynne Shotwell, ສະແດງຄວາມພາກພູມໃຈໃນການເປີດຕົວກຸ່ມດາວຂອງ Telesat ແລະການຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດໃນການເຊື່ອມຕໍ່ສໍາລັບລູກຄ້າທົ່ວໂລກ.
ການຍິງຈະຫຼວດບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດ SpaceX ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງໃຫ້ໂອກາດການຈ້າງງານໃຫ້ແກ່ຄົນງານ ແລະ ນຳເອົາລູກເຮືອໄປເຖິງ Central Coast, ຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດທ້ອງຖິ່ນ.
ນອກຈາກການເປີດຕົວຄັ້ງຫຼ້າສຸດນີ້, Vandenberg ຜ່ານມາໄດ້ຍິງຈະຫຼວດ Falcon 9 ທີ່ບັນທຸກດາວທຽມທະຫານຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນຂອງອົງການພັດທະນາອາວະກາດຂອງກອງທັບອາກາດສະຫະລັດໃນຕົ້ນເດືອນນີ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [SpaceX](www.spacex.com)
– [Noozhawk](www.noohawk.com)