SpaceX ປະກາດການຍິງຈະຫຼວດ Falcon 9 ໃນຕອນເຊົ້າມືດ

SpaceX ໄດ້ປະກາດການເປີດຕົວທີ່ຈະມາເຖິງຈາກຖານທັບ Space Force Vandenberg. ບໍລິສັດກໍາລັງຕັ້ງເປົ້າຫມາຍ 12:47 ໂມງເຊົ້າຂອງວັນທີ 21 ຕຸລາສໍາລັບການຍິງຈະຫຼວດ Falcon 9 ຈາກ SLC-4E. ຈຸດປະສົງຂອງການສົ່ງດາວທຽມເທື່ອນີ້ແມ່ນເພື່ອສົ່ງດາວທຽມ Starlink 21 ດວງຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນຕ່ຳ.
ໃນກໍລະນີທີ່ການເປີດຕົວບໍ່ສາມາດດໍາເນີນໄປຕາມແຜນການ, SpaceX ໄດ້ກໍານົດສາມໂອກາດສໍາຮອງລະຫວ່າງ 1: 23 ໂມງເຊົ້າຫາ 3 ໂມງເຊົ້າເພື່ອກໍານົດເວລາໃຫມ່. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີອີກ 11 ໂອກາດສຳຮອງ ຕັ້ງແຕ່ເວລາ 26:2 ໂມງ ວັນເສົາ ຈົນຮອດ 50:XNUMX ໂມງເຊົ້າ ວັນອາທິດ.
ສໍາລັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈ, ການຖ່າຍທອດສົດຈາກ SpaceX ຈະສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ປະມານຫ້ານາທີກ່ອນການເປີດຕົວ. ນີ້ຈະໃຫ້ຜູ້ຊົມມີການອັບເດດແບບສົດໆ ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດເປັນພະຍານເຖິງພາລະກິດທີ່ມັນເກີດຂຶ້ນ.
ມັນເປັນມູນຄ່າທີ່ສັງເກດວ່າ booster ທີ່ຈະສະຫນັບສະຫນູນພາລະກິດນີ້ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ 15 ເທື່ອໃນການເປີດຕົວກ່ອນຫນ້ານີ້. ຫຼັງຈາກຂັ້ນຕອນການແຍກອອກຈາກກັນ, ໄລຍະທຳອິດຂອງລູກຈະຫຼວດຄາດວ່າຈະລົງຈອດຢູ່ເທິງຍົນ Droneship I Still Love You ແນ່ນອນຢູ່ໃນມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ. ການນຳໃຊ້ຄືນໃໝ່ນີ້ເປັນຂີດໝາຍສຳຄັນໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງ SpaceX ເພື່ອຫຼຸດຕົ້ນທຶນການສຳຫຼວດອາວະກາດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມຍືນຍົງຫຼາຍຂຶ້ນ.
ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບໃນທ້ອງຖິ່ນ, ບໍ່ມີສຽງດັງທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຍິນໃນລະຫວ່າງການເປີດຕົວນີ້. ນີ້ແມ່ນຂ່າວດີສໍາລັບຜູ້ຢູ່ໃກ້ຄຽງ, ເນື່ອງຈາກວ່າການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສຽງດັງສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການລົບກວນແລະຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການເປີດຕົວໃນຕອນເຊົ້າຂອງມື້ນີ້ໂດຍ SpaceX ສະແດງໃຫ້ເຫັນອີກບາດກ້າວຫນຶ່ງຂອງພາລະກິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງບໍລິສັດທີ່ຈະພັດທະນາແລະຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດດາວທຽມທົ່ວໂລກ.
ນິຍາມ:
– ລູກສອນໄຟ Falcon 9: ເປັນຍານພາຫະນະສົ່ງຍານອະວະກາດສອງຂັ້ນທີ່ພັດທະນາໂດຍ SpaceX. ມັນໄດ້ຖືກອອກແບບສໍາລັບການຂົນສົ່ງດາວທຽມແລະ payloads ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ແລະປອດໄພແລະ payloads ເຂົ້າໄປໃນອາວະກາດ.
– ດາວທຽມ Starlink: ເປັນກຸ່ມດາວທຽມຂະໜາດນ້ອຍທີ່ນຳໃຊ້ໂດຍ SpaceX ໂດຍມີເປົ້າໝາຍໃຫ້ບໍລິການບໍລິຫານບໍລິຫານທົ່ວໂລກ.
– ແນ່ນອນ I still Love You Droneship: ເຮືອ drone autonomous ນໍາໃຊ້ໂດຍ SpaceX ສໍາລັບການລົງຈອດແລະຟື້ນຕົວ boosters ລູກໃນທະເລ.
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