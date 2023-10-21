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SpaceX ປະກາດການຍິງຈະຫຼວດ Falcon 9 ໃນຕອນເຊົ້າມືດ

ByMampho Brescia

Oct 21, 2023
SpaceX ປະກາດການຍິງຈະຫຼວດ Falcon 9 ໃນຕອນເຊົ້າມືດ

SpaceX ໄດ້ປະກາດການເປີດຕົວທີ່ຈະມາເຖິງຈາກຖານທັບ Space Force Vandenberg. ບໍລິສັດກໍາລັງຕັ້ງເປົ້າຫມາຍ 12:47 ໂມງເຊົ້າຂອງວັນທີ 21 ຕຸລາສໍາລັບການຍິງຈະຫຼວດ Falcon 9 ຈາກ SLC-4E. ຈຸດປະສົງ​ຂອງ​ການ​ສົ່ງ​ດາວ​ທຽມ​ເທື່ອ​ນີ້​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ສົ່ງ​ດາວ​ທຽມ Starlink 21 ດວງ​ຂຶ້ນ​ສູ່​ວົງ​ໂຄຈອນ​ຕ່ຳ.

ໃນກໍລະນີທີ່ການເປີດຕົວບໍ່ສາມາດດໍາເນີນໄປຕາມແຜນການ, SpaceX ໄດ້ກໍານົດສາມໂອກາດສໍາຮອງລະຫວ່າງ 1: 23 ໂມງເຊົ້າຫາ 3 ໂມງເຊົ້າເພື່ອກໍານົດເວລາໃຫມ່. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີອີກ 11 ໂອກາດສຳຮອງ ຕັ້ງແຕ່ເວລາ 26:2 ໂມງ ວັນເສົາ ຈົນຮອດ 50:XNUMX ໂມງເຊົ້າ ວັນອາທິດ.

ສໍາລັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈ, ການຖ່າຍທອດສົດຈາກ SpaceX ຈະສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ປະມານຫ້ານາທີກ່ອນການເປີດຕົວ. ນີ້ຈະໃຫ້ຜູ້ຊົມມີການອັບເດດແບບສົດໆ ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດເປັນພະຍານເຖິງພາລະກິດທີ່ມັນເກີດຂຶ້ນ.

ມັນເປັນມູນຄ່າທີ່ສັງເກດວ່າ booster ທີ່ຈະສະຫນັບສະຫນູນພາລະກິດນີ້ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ 15 ເທື່ອໃນການເປີດຕົວກ່ອນຫນ້ານີ້. ຫຼັງຈາກຂັ້ນຕອນການແຍກອອກຈາກກັນ, ໄລຍະທຳອິດຂອງລູກຈະຫຼວດຄາດວ່າຈະລົງຈອດຢູ່ເທິງຍົນ Droneship I Still Love You ແນ່ນອນຢູ່ໃນມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ. ການນຳໃຊ້ຄືນໃໝ່ນີ້ເປັນຂີດໝາຍສຳຄັນໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງ SpaceX ເພື່ອຫຼຸດຕົ້ນທຶນການສຳຫຼວດອາວະກາດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມຍືນຍົງຫຼາຍຂຶ້ນ.

ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບໃນທ້ອງຖິ່ນ, ບໍ່ມີສຽງດັງທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຍິນໃນລະຫວ່າງການເປີດຕົວນີ້. ນີ້​ແມ່ນ​ຂ່າວ​ດີ​ສໍາ​ລັບ​ຜູ້​ຢູ່​ໃກ້​ຄຽງ​, ເນື່ອງ​ຈາກ​ວ່າ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​ຂອງ​ສຽງ​ດັງ​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ລົບ​ກວນ​ແລະ​ຫນ້າ​ຕື່ນ​ເຕັ້ນ​.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ການເປີດຕົວໃນຕອນເຊົ້າຂອງມື້ນີ້ໂດຍ SpaceX ສະແດງໃຫ້ເຫັນອີກບາດກ້າວຫນຶ່ງຂອງພາລະກິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງບໍລິສັດທີ່ຈະພັດທະນາແລະຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດດາວທຽມທົ່ວໂລກ.

ນິຍາມ:
– ລູກ​ສອນ​ໄຟ Falcon 9: ເປັນ​ຍານ​ພາ​ຫະ​ນະ​ສົ່ງ​ຍານ​ອະ​ວະ​ກາດ​ສອງ​ຂັ້ນ​ທີ່​ພັດ​ທະ​ນາ​ໂດຍ SpaceX. ມັນໄດ້ຖືກອອກແບບສໍາລັບການຂົນສົ່ງດາວທຽມແລະ payloads ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ແລະປອດໄພແລະ payloads ເຂົ້າໄປໃນອາວະກາດ.
– ດາວ​ທຽມ Starlink: ເປັນ​ກຸ່ມ​ດາວ​ທຽມ​ຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍ​ທີ່​ນຳ​ໃຊ້​ໂດຍ SpaceX ໂດຍ​ມີ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ທົ່ວ​ໂລກ.
– ແນ່ນອນ I still Love You Droneship: ເຮືອ drone autonomous ນໍາໃຊ້ໂດຍ SpaceX ສໍາລັບການລົງຈອດແລະຟື້ນຕົວ boosters ລູກໃນທະເລ.

ທີ່ມາ: SpaceX (ບໍ່ມີ URL ໃຫ້)

By Mampho Brescia

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