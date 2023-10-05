SpaceX ເປີດຕົວດາວທຽມ Starlink 22 ດວງໃນພາລະກິດວົງໂຄຈອນຄັ້ງທີ 70 ຂອງປີ 2023

SpaceX ໄດ້ສຳເລັດການສົ່ງດາວທຽມອິນເຕີເນັດ Starlink ຂອງຕົນອີກ 22 ດວງຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນພາລະກິດວົງໂຄຈອນທີ 70 ຂອງບໍລິສັດໃນປີ. ຍານອາວະກາດ Starlink ໄດ້ອອກຈາກຈະຫຼວດ Falcon 9 ທີ່ສົ່ງອອກຈາກສະຖານີກອງທັບອາວະກາດ Cape Canaveral.
ການເປີດຕົວນີ້ຍັງໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການຍົກແລະລົງຈອດຄັ້ງທີ 9 ສໍາລັບຂັ້ນຕອນທໍາອິດ Falcon XNUMX ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສີ່ຂອງການເປີດຕົວທີ່ຜ່ານມາ XNUMX ຂອງຕົນໄດ້ສົ່ງ batches Starlink ໄປສູ່ອາວະກາດ.
ຈຸດສຸມຕົ້ນຕໍຂອງພາລະກິດວົງໂຄຈອນຂອງ SpaceX ໃນປີນີ້ແມ່ນການຂະຫຍາຍດາວທຽມ Starlink megaconstellation, ເຊິ່ງປະຈຸບັນລວມມີດາວທຽມປະຕິບັດການຫຼາຍກວ່າ 4,800 ດວງ. ເປົ້າຫມາຍສຸດທ້າຍຂອງກຸ່ມດາວນີ້ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງອິນເຕີເນັດບໍລະອົດແບນທົ່ວໂລກ.
Starlink ແມ່ນກຸ່ມດາວທຽມທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍ SpaceX ທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະຫນອງອິນເຕີເນັດດາວທຽມເຂົ້າເຖິງເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກຂອງໂລກ. ດາວທຽມດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກອອກແບບໃຫ້ມີຄວາມກະທັດຮັດ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່າ, ປະຕິບັດການຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນຂອງໂລກຕ່ໍາ (LEO) ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນເວລາ latency ແລະຂະຫຍາຍການຄອບຄຸມ.
ດ້ວຍການເປີດຕົວແຕ່ລະຄັ້ງທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ, SpaceX ກໍາລັງມີຄວາມຄືບຫນ້າທີ່ສໍາຄັນໄປສູ່ການບັນລຸເປົ້າຫມາຍຂອງຕົນໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລະອົດແບນທົ່ວໂລກ. ບໍລິສັດວາງແຜນທີ່ຈະນໍາໃຊ້ດາວທຽມຫຼາຍສິບພັນດວງໃນໄລຍະສອງສາມປີຂ້າງຫນ້າ, ຮັບປະກັນວ່າເຖິງແມ່ນວ່າທຸກມຸມທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກຂອງໂລກສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການອິນເຕີເນັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Kennedy Space Visitor Complex ຜ່ານ Twitter, ລາຍລະອຽດພາລະກິດ SpaceX