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SpaceX ເປີດຕົວດາວທຽມ Starlink 22 ດວງໃນພາລະກິດວົງໂຄຈອນຄັ້ງທີ 70 ຂອງປີ 2023

ByGabriel Botha

Oct 5, 2023
SpaceX ເປີດຕົວດາວທຽມ Starlink 22 ດວງໃນພາລະກິດວົງໂຄຈອນຄັ້ງທີ 70 ຂອງປີ 2023

SpaceX ໄດ້ສຳເລັດການສົ່ງດາວທຽມອິນເຕີເນັດ Starlink ຂອງຕົນອີກ 22 ດວງຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນພາລະກິດວົງໂຄຈອນທີ 70 ຂອງບໍລິສັດໃນປີ. ຍານ​ອາ​ວະ​ກາດ Starlink ໄດ້​ອອກ​ຈາກ​ຈະ​ຫຼວດ Falcon 9 ທີ່​ສົ່ງ​ອອກ​ຈາກ​ສະ​ຖາ​ນີ​ກອງ​ທັບ​ອາ​ວະ​ກາດ Cape Canaveral.

ການເປີດຕົວນີ້ຍັງໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການຍົກແລະລົງຈອດຄັ້ງທີ 9 ສໍາລັບຂັ້ນຕອນທໍາອິດ Falcon XNUMX ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສີ່ຂອງການເປີດຕົວທີ່ຜ່ານມາ XNUMX ຂອງຕົນໄດ້ສົ່ງ batches Starlink ໄປສູ່ອາວະກາດ.

ຈຸດ​ສຸມ​ຕົ້ນຕໍ​ຂອງ​ພາລະກິດ​ວົງ​ໂຄຈອນ​ຂອງ SpaceX ​ໃນ​ປີ​ນີ້​ແມ່ນ​ການ​ຂະຫຍາຍ​ດາວ​ທຽມ Starlink megaconstellation, ​ເຊິ່ງປະຈຸ​ບັນ​ລວມມີ​ດາວ​ທຽມ​ປະຕິບັດ​ການ​ຫຼາຍ​ກວ່າ 4,800 ດວງ. ເປົ້າຫມາຍສຸດທ້າຍຂອງກຸ່ມດາວນີ້ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງອິນເຕີເນັດບໍລະອົດແບນທົ່ວໂລກ.

Starlink ແມ່ນກຸ່ມດາວທຽມທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍ SpaceX ທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະຫນອງອິນເຕີເນັດດາວທຽມເຂົ້າເຖິງເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກຂອງໂລກ. ດາວທຽມດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກອອກແບບໃຫ້ມີຄວາມກະທັດຮັດ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່າ, ປະຕິບັດການຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນຂອງໂລກຕ່ໍາ (LEO) ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນເວລາ latency ແລະຂະຫຍາຍການຄອບຄຸມ.

ດ້ວຍການເປີດຕົວແຕ່ລະຄັ້ງທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ, SpaceX ກໍາລັງມີຄວາມຄືບຫນ້າທີ່ສໍາຄັນໄປສູ່ການບັນລຸເປົ້າຫມາຍຂອງຕົນໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລະອົດແບນທົ່ວໂລກ. ບໍລິສັດວາງແຜນທີ່ຈະນໍາໃຊ້ດາວທຽມຫຼາຍສິບພັນດວງໃນໄລຍະສອງສາມປີຂ້າງຫນ້າ, ຮັບປະກັນວ່າເຖິງແມ່ນວ່າທຸກມຸມທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກຂອງໂລກສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການອິນເຕີເນັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Kennedy Space Visitor Complex ຜ່ານ Twitter, ລາຍລະອຽດພາລະກິດ SpaceX

By Gabriel Botha

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