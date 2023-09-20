SpaceX ບັນລຸໄດ້ບັນທຶກການເປີດຕົວຄັ້ງທີ 50 ຂອງປີ

SpaceX ໄດ້ບັນລຸຈຸດໝາຍອັນໃໝ່ໂດຍການສຳເລັດການຍິງຈະຫຼວດຄັ້ງທີ 50 ຂອງປີສຳເລັດຜົນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຍານອະວະກາດສ່ອງແສງສູ່ທະເລສາບດ້ວຍການຂຶ້ນຢ່າງແຮງຂອງຈະຫຼວດ Falcon 9. ພາລະກິດນີ້ຍັງໄດ້ຫມາຍການບິນ 17th ຂອງ booster, ສ້າງສະຖິຕິໃຫມ່ຂອງບໍລິສັດ. ຈະຫຼວດ Falcon 9 ໄດ້ສົ່ງອອກຈາກສະຖານີຍານອາວະກາດ Cape Canaveral Space Launch Complex 40, ບັນຈຸດາວທຽມ Starlink ຂອງ SpaceX 22 ດວງ.
booster ທີ່ໃຊ້ສໍາລັບພາລະກິດນີ້ມີປະຫວັດສາດການບິນທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ, ກ່ອນຫນ້ານີ້ໄດ້ເປີດຕົວໃນພາລະກິດຕ່າງໆລວມທັງ GPS III-3, Turksat 5A, ແລະພາລະກິດ Starlink ຫຼາຍ. ມັນໄດ້ລົງຈອດຢ່າງສຳເລັດຜົນໃນກຳປັ່ນຂັບໄລ່ A Short Fall of Gravitas ໃນມະຫາສະໝຸດອັດລັງຕິກ. SpaceX ໄດ້ເປັນແຮງຂັບເຄື່ອນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງການເປີດຕົວສ່ວນໃຫຍ່ຈາກ Space Coast ໃນປີນີ້, ໂດຍ United Launch Alliance ແລະ Relativity Space ກວມເອົາພຽງແຕ່ການເປີດຕົວຈໍານວນຫນ້ອຍທີ່ຍັງເຫຼືອ.
ນອກເໜືອໄປຈາກການຍິງ 37 ຄັ້ງຈາກ Cape Canaveral ແລ້ວ, SpaceX ຍັງໄດ້ສຳເລັດການສົ່ງຍານອະວະກາດ 10 ຄັ້ງຈາກສູນ Kennedy Space, ລວມທັງຍານອະວະກາດມະນຸດທັງສາມຈາກສະຫະລັດໃນປີນີ້. ບໍລິສັດມີແຜນການສໍາລັບພາລະກິດ Falcon 9 ເພີ່ມເຕີມແລະຢ່າງຫນ້ອຍຫນຶ່ງ Falcon Heavy ໃນເດືອນຫນ້າ. ຖ້າຫາກວ່າທັງຫມົດເປັນໄປຕາມກໍານົດເວລາ, Space Coast ແມ່ນຢູ່ໃນເສັ້ນທາງທີ່ຈະລື່ນກາຍການບັນທຶກການຂອງຕົນທີ່ຜ່ານມາ 57 ການເປີດຕົວໃນຫນຶ່ງປີ, ກໍານົດໃນປີ 2022.
ນັບຕັ້ງແຕ່ການເປີດຕົວຄັ້ງທໍາອິດຂອງ SpaceX ສົບຜົນສໍາເລັດໃນປີ 2008, ບໍລິສັດໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເປີດຕົວທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ສຸດໃນອຸດສາຫະກໍາ. ການຍິງລູກສອນໄຟຄັ້ງຫຼ້າສຸດນີ້ໄດ້ນຳເອົາຈຳນວນການຍິງສົ່ງທີ່ສຳເລັດຜົນທັງໝົດຂອງ SpaceX ເປັນ 265 ລູກໃນທົ່ວລູກສອນໄຟ Falcon 1, Falcon 9, ແລະ Falcon Heavy. ເປັນທີ່ໜ້າສັງເກດ, ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ບັນລຸການລົງຈອດທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ 227 ເທື່ອ ແລະ ໄດ້ນຳໃຊ້ຄືນໃໝ່ 199 ລູກ. ໃນການປຽບທຽບ, United Launch Alliance ໄດ້ດໍາເນີນການເປີດຕົວ 157 ນັບຕັ້ງແຕ່ການສ້າງຕັ້ງໃນປີ 2006.
ໃນຂະນະທີ່ SpaceX ເປັນຜູ້ນໍາພາໃນຄວາມຖີ່ຂອງການເປີດຕົວ, Rocket Lab ແມ່ນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເປີດຕົວຕໍ່ໄປທີ່ທຸລະກິດທີ່ສຸດ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຫຼວດຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ. ເຖິງວ່າຈະມີການປະເຊີນກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກກັບຄວາມພະຍາຍາມເປີດຕົວໃນຕົ້ນອາທິດນີ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍການໂຫຼດ, Rocket Lab ໄດ້ຢູ່ໃນເສັ້ນທາງທີ່ຈະສໍາເລັດການເປີດຕົວ 15 ໃນປີນີ້. ປະຈຸບັນບໍລິສັດກຳລັງສືບສວນຫາສາເຫດຂອງບັນຫາດັ່ງກ່າວ ແລະເຮັດວຽກກັບອົງການບໍລິຫານການບິນຂອງລັດຖະບານກາງ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການເປີດຕົວ SpaceX ທີ່ຜ່ານມາແມ່ນເປັນພະຍານເຖິງຄວາມສໍາເລັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງບໍລິສັດແລະຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະກ້າວຫນ້າໃນການສໍາຫຼວດອາວະກາດ. ດ້ວຍການເປີດຕົວເພີ່ມເຕີມທີ່ກໍານົດສໍາລັບສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງປີ, SpaceX ຍັງສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ຂອບເຂດແລະກໍານົດຄືນໃຫມ່ສິ່ງທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນອາວະກາດຂອງເຕັກໂນໂລຢີ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– SpaceX ຍົກເລີກການເປີດຕົວຄັ້ງທີ່ 50 ຂອງ Space Coast ຂອງປີ (2023, 20 ກັນຍາ) ດຶງຂໍ້ມູນໃນວັນທີ 20 ກັນຍາ 2023 ຈາກ [ແຫຼ່ງທີ່ບໍ່ໄດ້ສະໜອງໃຫ້]
– [ອ້າງອີງ: 2023 Orlando Sentinel. ແຈກຢາຍໂດຍ Tribune Content Agency, LLC.]