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SpaceX ບັນລຸໄດ້ບັນທຶກການເປີດຕົວຄັ້ງທີ 50 ຂອງປີ

ByGabriel Botha

Sep 20, 2023
SpaceX ບັນລຸໄດ້ບັນທຶກການເປີດຕົວຄັ້ງທີ 50 ຂອງປີ

SpaceX ໄດ້ບັນລຸຈຸດໝາຍອັນໃໝ່ໂດຍການສຳເລັດການຍິງຈະຫຼວດຄັ້ງທີ 50 ຂອງປີສຳເລັດຜົນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຍານອະວະກາດສ່ອງແສງສູ່ທະເລສາບດ້ວຍການຂຶ້ນຢ່າງແຮງຂອງຈະຫຼວດ Falcon 9. ພາລະກິດນີ້ຍັງໄດ້ຫມາຍການບິນ 17th ຂອງ booster, ສ້າງສະຖິຕິໃຫມ່ຂອງບໍລິສັດ. ຈະຫຼວດ Falcon 9 ໄດ້​ສົ່ງ​ອອກ​ຈາກ​ສະຖານີ​ຍານ​ອາ​ວະ​ກາດ Cape Canaveral Space Launch Complex 40, ບັນຈຸ​ດາວ​ທຽມ Starlink ຂອງ SpaceX 22 ດວງ.

booster ທີ່ໃຊ້ສໍາລັບພາລະກິດນີ້ມີປະຫວັດສາດການບິນທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ, ກ່ອນຫນ້ານີ້ໄດ້ເປີດຕົວໃນພາລະກິດຕ່າງໆລວມທັງ GPS III-3, Turksat 5A, ແລະພາລະກິດ Starlink ຫຼາຍ. ມັນ​ໄດ້​ລົງ​ຈອດ​ຢ່າງ​ສຳ​ເລັດ​ຜົນ​ໃນ​ກຳ​ປັ່ນ​ຂັບ​ໄລ່ A Short Fall of Gravitas ໃນ​ມະຫາ​ສະໝຸດ​ອັດ​ລັງ​ຕິກ. SpaceX ໄດ້ເປັນແຮງຂັບເຄື່ອນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງການເປີດຕົວສ່ວນໃຫຍ່ຈາກ Space Coast ໃນປີນີ້, ໂດຍ United Launch Alliance ແລະ Relativity Space ກວມເອົາພຽງແຕ່ການເປີດຕົວຈໍານວນຫນ້ອຍທີ່ຍັງເຫຼືອ.

ນອກເໜືອໄປຈາກການຍິງ 37 ຄັ້ງຈາກ Cape Canaveral ແລ້ວ, SpaceX ຍັງໄດ້ສຳເລັດການສົ່ງຍານອະວະກາດ 10 ຄັ້ງຈາກສູນ Kennedy Space, ລວມທັງຍານອະວະກາດມະນຸດທັງສາມຈາກສະຫະລັດໃນປີນີ້. ບໍລິສັດມີແຜນການສໍາລັບພາລະກິດ Falcon 9 ເພີ່ມເຕີມແລະຢ່າງຫນ້ອຍຫນຶ່ງ Falcon Heavy ໃນເດືອນຫນ້າ. ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ທັງ​ຫມົດ​ເປັນ​ໄປ​ຕາມ​ກໍາ​ນົດ​ເວ​ລາ​, Space Coast ແມ່ນ​ຢູ່​ໃນ​ເສັ້ນ​ທາງ​ທີ່​ຈະ​ລື່ນ​ກາຍ​ການ​ບັນ​ທຶກ​ການ​ຂອງ​ຕົນ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ 57 ການ​ເປີດ​ຕົວ​ໃນ​ຫນຶ່ງ​ປີ​, ກໍາ​ນົດ​ໃນ​ປີ 2022​.

ນັບຕັ້ງແຕ່ການເປີດຕົວຄັ້ງທໍາອິດຂອງ SpaceX ສົບຜົນສໍາເລັດໃນປີ 2008, ບໍລິສັດໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເປີດຕົວທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ສຸດໃນອຸດສາຫະກໍາ. ການ​ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຄັ້ງ​ຫຼ້າ​ສຸດ​ນີ້​ໄດ້​ນຳ​ເອົາ​ຈຳ​ນວນ​ການ​ຍິງ​ສົ່ງ​ທີ່​ສຳ​ເລັດ​ຜົນ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງ SpaceX ເປັນ 265 ລູກ​ໃນ​ທົ່ວ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ Falcon 1, Falcon 9, ແລະ Falcon Heavy. ​ເປັນ​ທີ່​ໜ້າ​ສັງ​ເກດ, ບໍລິສັດ​ດັ່ງກ່າວ​ຍັງ​ໄດ້​ບັນລຸ​ການ​ລົງ​ຈອດ​ທີ່​ປະສົບ​ຜົນ​ສໍາ​ເລັດ 227 ​ເທື່ອ ​ແລະ ​ໄດ້​ນຳ​ໃຊ້​ຄືນ​ໃໝ່ 199 ລູກ. ໃນການປຽບທຽບ, United Launch Alliance ໄດ້ດໍາເນີນການເປີດຕົວ 157 ນັບຕັ້ງແຕ່ການສ້າງຕັ້ງໃນປີ 2006.

ໃນຂະນະທີ່ SpaceX ເປັນຜູ້ນໍາພາໃນຄວາມຖີ່ຂອງການເປີດຕົວ, Rocket Lab ແມ່ນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເປີດຕົວຕໍ່ໄປທີ່ທຸລະກິດທີ່ສຸດ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຫຼວດຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ. ເຖິງວ່າຈະມີການປະເຊີນກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກກັບຄວາມພະຍາຍາມເປີດຕົວໃນຕົ້ນອາທິດນີ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍການໂຫຼດ, Rocket Lab ໄດ້ຢູ່ໃນເສັ້ນທາງທີ່ຈະສໍາເລັດການເປີດຕົວ 15 ໃນປີນີ້. ປະຈຸບັນບໍລິສັດກຳລັງສືບສວນຫາສາເຫດຂອງບັນຫາດັ່ງກ່າວ ແລະເຮັດວຽກກັບອົງການບໍລິຫານການບິນຂອງລັດຖະບານກາງ.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ການເປີດຕົວ SpaceX ທີ່ຜ່ານມາແມ່ນເປັນພະຍານເຖິງຄວາມສໍາເລັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງບໍລິສັດແລະຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະກ້າວຫນ້າໃນການສໍາຫຼວດອາວະກາດ. ດ້ວຍການເປີດຕົວເພີ່ມເຕີມທີ່ກໍານົດສໍາລັບສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງປີ, SpaceX ຍັງສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ຂອບເຂດແລະກໍານົດຄືນໃຫມ່ສິ່ງທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນອາວະກາດຂອງເຕັກໂນໂລຢີ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– SpaceX ຍົກເລີກການເປີດຕົວຄັ້ງທີ່ 50 ຂອງ Space Coast ຂອງປີ (2023, 20 ກັນຍາ) ດຶງຂໍ້ມູນໃນວັນທີ 20 ກັນຍາ 2023 ຈາກ [ແຫຼ່ງທີ່ບໍ່ໄດ້ສະໜອງໃຫ້]
– [ອ້າງອີງ: 2023 Orlando Sentinel. ແຈກຢາຍໂດຍ Tribune Content Agency, LLC.]

By Gabriel Botha

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