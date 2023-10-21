SpaceX ດໍາເນີນການທົດສອບເຄື່ອງຈັກ Starship ສໍາລັບ Deorbit Burn

SpaceX ຍັງສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມຄືບໜ້າກັບຍານອາວະກາດ Starship ຂອງຕົນ ໃນຂະນະທີ່ມັນໄດ້ຍິງເຄື່ອງຈັກ Raptor ໜ່ວຍໜຶ່ງຢູ່ໃນ Ship 26 Starship prototype ຂອງມັນ. ການທົດສອບທີ່ຮູ້ຈັກເປັນໄຟສະຖິດຂອງເຄື່ອງຈັກດຽວ, ໄດ້ດໍາເນີນການເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນການເລີ່ມຕົ້ນຄ້າຍຄືການບິນສໍາລັບການເຜົາໄຫມ້ Starship deorbit. ວິດີໂອຂອງການເຜົາໄຫມ້ໄດ້ຖືກແບ່ງປັນໂດຍ SpaceX ໃນ X (ເມື່ອກ່ອນເອີ້ນວ່າ Twitter).
The Starship ແມ່ນລະບົບການຂົນສົ່ງອະວະກາດເລິກທີ່ມີຄວາມທະເຍີທະຍານຂອງ SpaceX, ປະກອບດ້ວຍຍານຍົນ Super Heavy first-booster ແລະຍານອາວະກາດຊັ້ນເທິງທີ່ເອີ້ນວ່າ Starship. ຂັບເຄື່ອນໂດຍເຄື່ອງຈັກ Raptor ຂອງ SpaceX, ມີ 33 ເຄື່ອງຈັກສໍາລັບ Super Heavy ແລະຫົກສໍາລັບ Starship, ທັງສອງອົງປະກອບໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອໃຫ້ສາມາດນໍາມາໃຊ້ຄືນໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ຂະບວນການນຳມາໃຊ້ຄືນໃໝ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຜົາຜານ deorbit ແລະການຍິງເຄື່ອງຈັກອື່ນໆ ເພື່ອສົ່ງຍານ Starship ກັບຄືນສູ່ໂລກຢ່າງປອດໄພ ຫຼັງຈາກຍົກຂຶ້ນມາ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ Starship ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ປະຕິບັດການລົງຈອດທີ່ປອດໄພຫຼັງຈາກພາລະກິດອະວະກາດ, ມັນຍັງຢູ່ໃນການພັດທະນາ. ຍານພາຫານະດັ່ງກ່າວມີພຽງການຍົກຂຶ້ນມາຢ່າງເຕັມທີ່ພາຍໃຕ້ສາຍແອວຂອງມັນ, ເຊິ່ງເປັນການບິນທົດລອງໃນເດືອນເມສາຂອງປີນີ້. ຖ້ຽວບິນນີ້ສິ້ນສຸດລົງດ້ວຍການລະເບີດທີ່ຄວບຄຸມໄດ້ເນື່ອງຈາກບັນຫາຫຼາຍຢ່າງທີ່ພົບພໍ້ຫຼັງຈາກເປີດຕົວ.
ໃນປັດຈຸບັນ SpaceX ກໍາລັງກະກຽມສໍາລັບການທົດລອງການບິນ Starship ຄັ້ງທີສອງທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ, ເຊິ່ງຈະປະກອບດ້ວຍ Super Heavy ທີ່ເອີ້ນວ່າ Booster 9 ແລະ Ship 25 ຂັ້ນຕອນເທິງ. ຍານພາຫະນະທັງສອງໄດ້ຜ່ານການທົດສອບໄຟສະຖິດ ແລະ ມີຄວາມພ້ອມທີ່ຈະບິນທາງດ້ານວິຊາການ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ກ່ອນທີ່ຈະເປີດຕົວສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້, SpaceX ຕ້ອງໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດເປີດຕົວຈາກອົງການບໍລິຫານການບິນຂອງລັດຖະບານກາງສະຫະລັດເພື່ອເອົາຊະນະອຸປະສັກດ້ານກົດລະບຽບ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການທົດສອບເຄື່ອງຈັກທີ່ຜ່ານມາຂອງ SpaceX ສໍາລັບຕົ້ນແບບ Starship ຫມາຍເຖິງຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ສໍາຄັນໃນການພັດທະນາຍານອະວະກາດລຸ້ນຕໍ່ໄປ. ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການນຳມາໃຊ້ຄືນໃໝ່, Starship ຖືໄດ້ທ່າແຮງອັນໃຫຍ່ຫຼວງສຳລັບການປະຕິວັດການເດີນທາງໃນອາວະກາດເລິກ.
ນິຍາມ:
– Deorbit burn: ເປັນການຊ້ອມຮົບທີ່ໃຊ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊ້າລົງ ແລະປ່ຽນເສັ້ນທາງຂອງຍານອາວະກາດ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກຄືນໃໝ່.
– ເຄື່ອງຈັກ Raptor: ເຄື່ອງຈັກຈະຫຼວດຂອງແຫຼວທີ່ພັດທະນາໂດຍ SpaceX, ຮູ້ຈັກກັບປະສິດທິພາບສູງ ແລະຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດງານຢູ່ໃນອາວະກາດ ແລະເທິງໜ່ວຍໂລກອື່ນໆ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- (ບົດຄວາມທີ່ມາ)