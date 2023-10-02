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SpaceX ທົດ​ລອງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ໜັກ​ຂອງ Falcon ກ່ອນ​ໜ້າ​ທີ່ NASA ຂອງ​ຍານ​ອາ​ວະ​ກາດ Psyche Asteroid Mission

ByGabriel Botha

Oct 2, 2023
SpaceX ທົດ​ລອງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ໜັກ​ຂອງ Falcon ກ່ອນ​ໜ້າ​ທີ່ NASA ຂອງ​ຍານ​ອາ​ວະ​ກາດ Psyche Asteroid Mission

SpaceX ໄດ້ປະສົບຜົນ ສຳ ເລັດໃນການທົດສອບ "ໄຟສະຖິດ" ຂອງລູກສອນໄຟ Falcon Heavy ທີ່ມີປະສິດທິພາບຢູ່ທີ່ສູນ Kennedy Space Center ຂອງອົງການ NASA ໃນລັດ Florida. ການ​ທົດ​ສອບ​ໄດ້​ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ການ​ຈູດ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ຂັ້ນ​ທຳ​ອິດ 27 ລຳ​ຂອງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ສັ້ນໆ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຍານ​ພາ​ຫະ​ນະ​ຍັງ​ຄົງ​ຈອດ​ຢູ່​ກັບ​ບ່ອນ​ສົ່ງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ. ການທົດສອບນີ້ແມ່ນບາດກ້າວທີ່ສໍາຄັນໃນການກະກຽມ Falcon Heavy ສໍາລັບພາລະກິດທີ່ຈະມາເຖິງຂອງຕົນເພື່ອເປີດຕົວຍານອາວະກາດ Psyche ຂອງ NASA.

ພາລະກິດຂອງດາວເຄາະ Psyche ໄດ້ຖືກຊັກຊ້າເປັນເວລາ 12 ປີແຕ່ປະຈຸບັນແມ່ນຢູ່ໃນການຕິດຕາມສໍາລັບການເປີດຕົວໃນວັນທີ XNUMX ເດືອນຕຸລາ. ຍານສຳຫຼວດມີກຳນົດທີ່ຈະເດີນຂະບວນທີ່ຍາວໄກໄປເຖິງເຂດດາວເຄາະນ້ອຍຫຼັກລະຫວ່າງດາວອັງຄານ ແລະດາວພະຫັດ, ບ່ອນທີ່ມັນຈະສຶກສາວັດຖຸໂລຫະລຶກລັບທີ່ເອີ້ນວ່າ Psyche. ນັກວິທະຍາສາດເຊື່ອວ່າ Psyche ອາດຈະເປັນແກນທີ່ເປີດເຜີຍຂອງ protoplanet, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການສ້າງຕັ້ງດາວເຄາະແລະຍຸກທໍາອິດຂອງລະບົບສຸລິຍະ.

ຍົນຮົບ Falcon Heavy, ປະຈຸບັນເປັນຈະຫຼວດທີ່ມີພະລັງທີ່ສຸດເປັນອັນດັບສອງທີ່ກຳລັງປະຕິບັດການ, ໄດ້ບິນໄປກ່ອນໜ້ານີ້ XNUMX ຄັ້ງ, ດ້ວຍການຍິງຄັ້ງລ່າສຸດຂອງມັນມີຂຶ້ນໃນເດືອນກໍລະກົດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພາລະກິດເພື່ອ Psyche ຈະເປັນເຄື່ອງຫມາຍພາລະກິດຄັ້ງທໍາອິດຂອງບັ້ງໄຟສໍາລັບ NASA.

ຄວາມສໍາເລັດຂອງການທົດສອບນີ້ເຮັດໃຫ້ SpaceX ໃກ້ຊິດກັບເປົ້າຫມາຍຂອງການປະຕິວັດການເດີນທາງແລະການສໍາຫລວດອະວະກາດຂອງຕົນ. ດ້ວຍຄວາມສາມາດຂອງ Falcon Heavy, SpaceX ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຮັດໃຫ້ພື້ນທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຫຼາຍຂື້ນແລະມີລາຄາທີ່ເຫມາະສົມ, ເປີດໂອກາດໃຫມ່ສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດແລະທຸລະກິດການຄ້າ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບ: [ແຫຼ່ງ]
- ພາລະກິດເປັນຮູບດາວ Psyche: [ແຫຼ່ງ]
- ນິຍາມຂອງ protoplanet: protoplanet ແມ່ນຮ່າງກາຍຊັ້ນສູງຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ຢູ່ໃນຂະບວນການກາຍເປັນດາວເຄາະ.

By Gabriel Botha

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