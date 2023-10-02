SpaceX ໄດ້ປະສົບຜົນ ສຳ ເລັດໃນການທົດສອບ "ໄຟສະຖິດ" ຂອງລູກສອນໄຟ Falcon Heavy ທີ່ມີປະສິດທິພາບຢູ່ທີ່ສູນ Kennedy Space Center ຂອງອົງການ NASA ໃນລັດ Florida. ການທົດສອບໄດ້ຕິດພັນກັບການຈູດເຄື່ອງຈັກຂັ້ນທຳອິດ 27 ລຳຂອງລູກສອນໄຟໃນໄລຍະສັ້ນໆໃນຂະນະທີ່ຍານພາຫະນະຍັງຄົງຈອດຢູ່ກັບບ່ອນສົ່ງລູກສອນໄຟ. ການທົດສອບນີ້ແມ່ນບາດກ້າວທີ່ສໍາຄັນໃນການກະກຽມ Falcon Heavy ສໍາລັບພາລະກິດທີ່ຈະມາເຖິງຂອງຕົນເພື່ອເປີດຕົວຍານອາວະກາດ Psyche ຂອງ NASA.
ພາລະກິດຂອງດາວເຄາະ Psyche ໄດ້ຖືກຊັກຊ້າເປັນເວລາ 12 ປີແຕ່ປະຈຸບັນແມ່ນຢູ່ໃນການຕິດຕາມສໍາລັບການເປີດຕົວໃນວັນທີ XNUMX ເດືອນຕຸລາ. ຍານສຳຫຼວດມີກຳນົດທີ່ຈະເດີນຂະບວນທີ່ຍາວໄກໄປເຖິງເຂດດາວເຄາະນ້ອຍຫຼັກລະຫວ່າງດາວອັງຄານ ແລະດາວພະຫັດ, ບ່ອນທີ່ມັນຈະສຶກສາວັດຖຸໂລຫະລຶກລັບທີ່ເອີ້ນວ່າ Psyche. ນັກວິທະຍາສາດເຊື່ອວ່າ Psyche ອາດຈະເປັນແກນທີ່ເປີດເຜີຍຂອງ protoplanet, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການສ້າງຕັ້ງດາວເຄາະແລະຍຸກທໍາອິດຂອງລະບົບສຸລິຍະ.
ຍົນຮົບ Falcon Heavy, ປະຈຸບັນເປັນຈະຫຼວດທີ່ມີພະລັງທີ່ສຸດເປັນອັນດັບສອງທີ່ກຳລັງປະຕິບັດການ, ໄດ້ບິນໄປກ່ອນໜ້ານີ້ XNUMX ຄັ້ງ, ດ້ວຍການຍິງຄັ້ງລ່າສຸດຂອງມັນມີຂຶ້ນໃນເດືອນກໍລະກົດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພາລະກິດເພື່ອ Psyche ຈະເປັນເຄື່ອງຫມາຍພາລະກິດຄັ້ງທໍາອິດຂອງບັ້ງໄຟສໍາລັບ NASA.
ຄວາມສໍາເລັດຂອງການທົດສອບນີ້ເຮັດໃຫ້ SpaceX ໃກ້ຊິດກັບເປົ້າຫມາຍຂອງການປະຕິວັດການເດີນທາງແລະການສໍາຫລວດອະວະກາດຂອງຕົນ. ດ້ວຍຄວາມສາມາດຂອງ Falcon Heavy, SpaceX ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຮັດໃຫ້ພື້ນທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຫຼາຍຂື້ນແລະມີລາຄາທີ່ເຫມາະສົມ, ເປີດໂອກາດໃຫມ່ສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດແລະທຸລະກິດການຄ້າ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບ: [ແຫຼ່ງ]
- ພາລະກິດເປັນຮູບດາວ Psyche: [ແຫຼ່ງ]
- ນິຍາມຂອງ protoplanet: protoplanet ແມ່ນຮ່າງກາຍຊັ້ນສູງຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ຢູ່ໃນຂະບວນການກາຍເປັນດາວເຄາະ.