SpaceX ເປີດຕົວຈະຫຼວດຄັ້ງທີ່ 67 ຂອງປີ, ສ້າງສະຖິຕິການນຳໃຊ້ຄືນໃໝ່

SpaceX ສືບຕໍ່ທໍາລາຍສະຖິຕິໃນຂະນະທີ່ມັນເປີດຕົວຈະລວດຄັ້ງທີ 67 ຂອງປີໃນຄືນວັນອັງຄານ. ການເປີດຕົວແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບສອງເຫດຜົນ: ມັນໄດ້ຫມາຍເຖິງການນໍາມາໃຊ້ໃຫມ່ຄັ້ງທີ 17 ຂອງ Falcon 9 ຂັ້ນຕອນທໍາອິດແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດຂອງ SpaceX ທີ່ຈະຊຸກຍູ້ຂອບເຂດຈໍາກັດຂອງການນໍາໃຊ້ຄືນໃຫມ່. booster ນີ້, ມີ serial number 1058, ໄດ້ບິນຜ່ານມາໃນ 11 ພາລະກິດ Starlink ແລະພາລະກິດອື່ນໆ.
ວິສະວະກອນ SpaceX ໄດ້ປະຕິບັດການປະເມີນການສວມໃສ່ຂອງ Booster ແລະ tear, ແລະພວກເຂົາເຊື່ອວ່າຈະລວດສາມາດບັນລຸໄດ້ຢ່າງຫນ້ອຍ 20 ບິນ. ເຖິງວ່າຈະມີຈໍານວນທີ່ສູງຂອງການນໍາໃຊ້ຄືນໃຫມ່, SpaceX ຮັກສາອັດຕາຜົນສໍາເລັດ 100 ສ່ວນຮ້ອຍໃນທົ່ວການເປີດຕົວ 9 ສຸດທ້າຍຂອງບັ້ງໄຟ Falcon 228. ບາງການກວດສອບພື້ນຖານແລະການທົດແທນອົງປະກອບແມ່ນຍັງເຮັດໄດ້, ແລະບໍລິສັດໃຊ້ boosters ທີ່ມີປະສົບການເພີ່ມເຕີມສໍາລັບດາວທຽມ Starlink ຂອງຕົນເອງ.
ລັກສະນະທີ່ຫນ້າສົນໃຈອັນຫນຶ່ງຂອງການເປີດຕົວແມ່ນວິທີການກະຈາຍສຽງຫນ້ອຍທີ່ສຸດຂອງ SpaceX. ສໍາລັບການເປີດຕົວ Starlink, ບໍລິສັດໃນປັດຈຸບັນພຽງແຕ່ສະຫນອງວິດີໂອທີ່ມີສຽງຫນ້ອຍທີ່ສຸດຈາກສູນຄວບຄຸມການເປີດຕົວ, ເລີ່ມຕົ້ນຫ້ານາທີກ່ອນທີ່ຈະຍົກ. ວິທີການນີ້ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບເປົ້າຫມາຍຂອງ SpaceX ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເປີດຕົວເປັນປົກກະຕິແລະເອົາ " magic" ອອກຈາກການຍົກ. Elon Musk, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ SpaceX, ບໍ່ເຄີຍເປັນແຟນຂອງ webcasts ເປີດຕົວແຕ່ເຂົ້າໃຈຄຸນຄ່າຂອງການສະແດງຜົນຂອງບໍລິສັດສໍາລັບລູກຄ້າພາຍນອກ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຕັດສິນໃຈທີ່ຫນ້າສົງໄສຫນຶ່ງແມ່ນການເລືອກຂອງ Musk ທີ່ຈະຖ່າຍທອດອອກອາກາດສະເພາະໃນ X, ເຄືອຂ່າຍສັງຄົມທີ່ລາວໄດ້ຮັບ, ແທນທີ່ຈະເປັນ YouTube. ນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການແກ້ໄຂວິດີໂອທີ່ມີຄຸນນະພາບຕ່ໍາແລະບັນຫາອື່ນໆທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ປະສົບການການເບິ່ງສໍາລັບຜູ້ຊົມອອນໄລນ໌. ດັ່ງນັ້ນ, ຊ່ອງທາງການເປີດຕົວທາງເລືອກໂດຍເວທີອື່ນໆເບິ່ງຄືວ່າມີຜູ້ຊົມຂະຫນາດໃຫຍ່ສໍາລັບການເປີດຕົວ Starlink.
ເຖິງວ່າຈະມີສິ່ງນີ້, SpaceX ຍັງສືບຕໍ່ຢູ່ໃນແຖວຫນ້າຂອງການຍິງຈະຫຼວດ, ສ້າງສະຖິຕິໃຫມ່ແລະຊຸກຍູ້ຂອບເຂດຂອງການນໍາໃຊ້ booster ຄືນໃໝ່.
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